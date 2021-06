Zählung der Covid-Todesfälle – Ein Blick auf die unorthodoxe Art und Weise, in der Covid-19-Todesfälle registriert werden, zeigt, dass die Zahlen nicht stimmen.

Viertausendneunhunderteinundvierzig. Und steigend. Diese Zahl kann nur steigen oder bestenfalls gleich bleiben. Sie kann niemals sinken.

Von all den Neuerungen, die sich Regierungen und Medien auf der ganzen Welt während der laufenden Covid-Periode scheinbar unabhängig voneinander ausgedacht haben, ist die vielleicht heimtückischste die tägliche Zahl der Todesfälle.

Während ich schreibe, steht die für Irland angegebene Zahl bei 4941. Und steigend.

Ich habe mich oft gefragt, was der Zweck dieser Zahl ist. In einer Zeit, in der uns unsere Vorgesetzten in den Medien und in den Hallen der Regierung häufig sagen, wir sollten „der Wissenschaft folgen“, was könnte unwissenschaftlicher sein als eine Zahl, die, selbst wenn niemand stirbt, als Warnung über uns schwebt, dass die Gefahr immer präsent ist und sich nichts verbessert hat. Verneigt euch vor ihrer Macht, es gibt nichts anderes zu tun.

Nehmen Sie die Zahl der Menschen, die arbeitslos sind. Das ist eine Zahl, die erschreckende Ausmaße angenommen hat, und zwar ohne jede Spitzfindigkeit oder Hilfe von den Leuten der Verhaltenswissenschaften. In der Tat wird viel Aufwand betrieben, um diese Zahl von der tatsächlichen Zahl auf ein Niveau zu bringen, das als schmackhafter für den öffentlichen Konsum angesehen wird.

Aber stellen Sie sich vor, wir würden die Zahl der Arbeitslosen berechnen, indem wir eine Gesamtzahl aller Menschen zusammenzählen, die in den letzten 14 Monaten zu irgendeinem Zeitpunkt und für irgendeine Dauer arbeitslos waren? Oder seit Beginn der Arbeitslosigkeit eine laufende Summe aller Menschen, die jemals arbeitslos waren?

Welche Funktion würde diese Zahl haben? Könnte sie helfen, zukünftige Arbeitslosigkeit zu verhindern? Könnte sie uns besser über die erforderlichen Fähigkeiten und die Ausbildung unserer Arbeitskräfte informieren? Könnte sie für Analysen und Berichte nützlich sein? Wie Frankie Howerd zu sagen pflegte: „Nein, nein, und dreimal nein.“ Ich wette, jeder Beamte, der eine solche Idee vorschlagen würde, wäre bald auf dem Weg in den Vorruhestand, so beliebt bei Politikern wie die Gardai, die vor dem Leinster House Alkoholtests durchführen.

Und doch ist es genau das, was wir mit der laufenden Zahl der Todesfälle tun (und ihrem Beinahe-Zwilling, der laufenden Zahl der Fälle). Wenn der Zweck dieser Zahl darin bestünde, uns zu zeigen, wo wir derzeit inmitten der Ebbe und Flut der Pandemie stehen, dann würde eine monatliche oder wöchentliche Gesamtzahl die Aufgabe sicherlich besser erfüllen. Wir könnten dann, wie bei der Arbeitslosenzahl, diesen Monat mit dem letzten vergleichen (oder diese Woche mit der letzten) und beurteilen, in welche Richtung wir uns bewegen. Bewegen wir uns stetig vorwärts? Taumeln wir hoffnungslos zurück? Sie verstehen die Idee.

Warum haben wir noch nie eine fortlaufende Zahl von Todesfällen durch Krebs, Herzinfarkt oder Diabetes gehabt? Hätten wir vor einem Jahr damit begonnen, wären diese Zahlen jetzt auf einem beeindruckenden Niveau. Sie würden der Covid-Zählung einen Strich durch die Rechnung machen. Es gäbe Möglichkeiten für neue Wettmärkte, die auf den Ursachen der Sterblichkeit basieren, obwohl Spread-Wetten für die ansteckenden Krankheiten geschmacklos sein könnten.

Ich bin überrascht, dass man per Worldometer nicht versucht hat, so etwas zu machen. Für viele von uns ist Worldometer der zentrale Knotenpunkt der laufenden Covid-Todeszahlen. In diesem Moment trompetet es beachtliche 609’767 Todesfälle für die Vereinigten Staaten, beängstigende 127’782 für das Vereinigte Königreich und, wie eingangs erwähnt, nicht unerhebliche 4941 für Irland.

Doch worauf beziehen sich diese erschreckenden Zahlen? Nun, sie beziehen sich auf die Anzahl der Covid-19-Todesfälle. Worum also geht es bei der ganzen Aufregung? Die Aufregung dreht sich darum, was ein Covid-19-Todesfall ist. Und was genau ist mit einem Covid-19-Todesfall gemeint? Ah, jetzt fängt es an, ein bisschen kompliziert zu werden.

Am 16. April 2020 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Dokument mit dem Titel „International Guidelines for Certification and Classification (Coding) of Covid-19 as Cause of Death„. Dieses Dokument sah strenge Regeln für die Registrierung von Covid-19-Todesfällen vor, Regeln, die sich grundlegend von denen unterschieden, die für die Registrierung von Todesfällen aus anderen Ursachen galten.

Einige Ärzte drückten ihre Besorgnis darüber aus, was ihrer Meinung nach ein irreführendes Bild der Todesursachen ergeben würde. Diese Regeln, so sagten sie, seien beispiellos: Sie würden dazu führen, dass Todesfälle durch Covid-19 übermäßig und Todesfälle durch andere Ursachen unterdurchschnittlich gemeldet werden. Ihre Warnungen blieben ungehört und wurden größtenteils nicht beachtet. In der Hektik und Hysterie der ersten Tage der Pandemie war kein Platz für Besonnenheit und gesunden Menschenverstand.

Seitdem haben jedoch mehr und mehr Mediziner ihre Stimmen in diesen widersprüchlichen Chor eingebracht. Der jüngste ist Patrick O‘ Connor, Gerichtsmediziner für Mayo und Öffentlichkeitsbeauftragter der Coroners Society of Ireland.

O’Connor hat sein Unbehagen über die offizielle Berichterstattung über Covid-19-Todesfälle in diesem Land ausgedrückt: „Ich denke, dass die Zahlen, die als Covid-Todesfälle aufgezeichnet werden, möglicherweise ungenau sind und keine wissenschaftliche Grundlage haben“, sagte er Anfang des Monats.

Werfen wir einen Blick auf die internationale medizinische Bescheinigung der Todesursache (MCCD). Für diesen Abschnitt bin ich Dr. No, dem Autor des „Bad Medicine“-Blogs, für seine prägnante Erklärung, wie das MCCD funktioniert und wie in der Praxis die WHO-Richtlinien diesen Prozess beeinflussen, zu Dank verpflichtet. Ich empfehle Ihnen, seinen Artikel darüber zu lesen, wenn Sie ein detaillierteres Verständnis für das Thema wünschen.

Die MCCD wurde 1948 von der WHO eingeführt. Sein Zweck war es, einen internationalen Standard für die Erfassung von Todesfällen zu schaffen und die Abfolge von Ereignissen zu beschreiben, die zu einem Tod führten, und nicht nur die unmittelbare Ursache (wie es damals in vielen Ländern üblich war).

Rahmen A (oben) ist der wichtigste Teil des MCCD. Hier werden alle wichtigen Informationen über einen Todesfall erfasst. Wie Sie sehen können, hat Rahmen A 2 Felder. Feld 1 ist für die Erfassung der Todesursache, Feld 2 ist für die Erfassung der Begleitumstände. Feld 1, das Feld für die Todesursache, hat vier Zeilen: Die erste Zeile erfasst die unmittelbare Todesursache, die übrigen Zeilen erfassen alle Bedingungen, die zur unmittelbaren Todesursache geführt haben, wobei die letzte Zeile die zugrunde liegende Todesursache enthält. Die Idee ist, die Abfolge der Ereignisse festzuhalten, die zum Tod geführt haben.

Um ein Beispiel zu geben. Eine Person mit Diabetes stirbt an einem Herzinfarkt, der durch eine Herzerkrankung verursacht wurde.

So enthält die erste Zeile in Box 1 „Myokardinfarkt“ (die klinische Bezeichnung für einen Herzinfarkt), weil ein Herzinfarkt die unmittelbare Todesursache war. Die zweite Zeile enthält „Ischämische Herzerkrankung“ (die klinische Bezeichnung für eine Herzerkrankung), weil dies die zugrunde liegende Todesursache ist. Dies ist der Zustand, der die Abfolge von Ereignissen auslöste, die zum Tod der Person führten: Die Herzerkrankung führte zu einem Herzinfarkt.

Die verbleibenden Zeilen in Feld 1 bleiben leer, weil diese Person keine anderen Erkrankungen hatte, die zu der Abfolge der Ereignisse, die zu ihrem Tod führten, beitrugen. Diabetes wird in Feld 2 eingetragen, da es sich um eine beitragende Erkrankung handelt und nicht um einen Teil der Abfolge von Ereignissen, die zum Tod führten. Dieser Tod wird als ischämische Herzkrankheit (oder einfach Herzkrankheit) registriert, weil dies die zugrunde liegende Todesursache ist.

Ein anderes Beispiel. Eine Person stirbt an inneren Blutungen aufgrund einer gerissenen Arterie als Folge eines Verkehrsunfalls.

Die erste Zeile in Feld 1 enthält „Innere Blutungen“, weil dies die unmittelbare Todesursache ist. Die zweite Zeile enthält „Gerissene Arterie“, weil dies zu den inneren Blutungen führte. Die dritte Zeile enthält „Verkehrsunfall“, da dies die zugrundeliegende Todesursache war: Es war ein Verkehrsunfall, der die Abfolge der Ereignisse auslöste, die zum Tod führten.

In diesem Fall wird Feld 2 leer gelassen, da es keine beitragenden Bedingungen gab. Der Verkehrsunfall führte also zu der gerissenen Arterie, die zu den inneren Blutungen führte. Dieser Todesfall wird als Straßenverkehrsunfall registriert.

Die Richtlinien der WHO definieren einen Covid-19-Todesfall als „ein Todesfall infolge einer klinisch kompatiblen Krankheit, in einem wahrscheinlichen oder bestätigten COVID-19-Fall, es sei denn, es gibt eine eindeutige alternative Todesursache, die nicht mit der COVID-Krankheit in Verbindung gebracht werden kann (z.B. Trauma).“ Dies ist eine extrem vage Definition und eine, die eine ziemlich breite Interpretation dessen zulässt, was als Covid-19-Todesfall gelten kann.

Wie auf der Website der HSE oder des britischen NHS zu sehen ist, gibt es eine große Überschneidung zwischen den Symptomen von Covid-19 und denen einer beliebigen Anzahl anderer Atemwegserkrankungen oder grippeähnlicher Erkrankungen (ILIs). Jede dieser anderen Erkrankungen kann als „klinisch kompatible Krankheit“ betrachtet werden.

Sie werden bemerken, dass Covid nicht bestätigt werden muss: ein „wahrscheinlicher“ Fall ist ausreichend für die Aufnahme als Todesfall. Wie Dr. No es ausdrückt: „Wenn es wie Covid-19 aussieht, ist es Covid-19“.

Die Anleitung geht weiter:

Ein Todesfall aufgrund von COVID-19 darf nicht auf eine andere Krankheit (z. B. Krebs) zurückgeführt werden und sollte unabhängig von vorbestehenden Erkrankungen gezählt werden, die im Verdacht stehen, einen schweren Verlauf von COVID-19 auszulösen.“

Dies ist sehr wichtig. Was den Ärzten hier gesagt wird, ist, dass, wenn sie einen Covid-19-Todesfall identifiziert haben (unter Verwendung der losen „wenn es wie Covid aussieht“-Definition), dann muss der Todesfall unabhängig von allen Vorerkrankungen, die einen schweren Covid-19-Todesfall ausgelöst haben könnten, registriert und als Covid-19-Todesfall gezählt werden. Dies verstößt gegen alle Konventionen zur Identifizierung der Todesursache.

Wie hängt das nun mit unserem MCCD-Formular zusammen? Nun, in unseren früheren Beispielen von jemandem, der an einem Herzinfarkt stirbt, und jemandem, der bei einem Verkehrsunfall stirbt, sollte es keinen Unterschied in der Art und Weise geben, wie die Todesfälle registriert werden. Der Fairness halber muss man sagen, dass die WHO in ihren Richtlinien ganz klar sagt, dass diese beiden Todesarten nicht als Covid-19 erfasst werden sollten.

(Leider hat dies übereifrige Behörden auf der ganzen Welt nicht davon abgehalten, Herzversagen, Autounfälle, Selbstmorde und Morde als Covid-Todesfälle zu registrieren).

Wenn es jedoch um die meisten anderen Todesarten geht, geraten wir in trübe Gewässer: Nehmen wir das Beispiel einer Person, die an einer Lungenentzündung stirbt, die durch eine Immobilisierung verursacht wurde, die wiederum durch Multiple Sklerose verursacht wurde.

In diesem Fall ist die zugrunde liegende Todesursache Multiple Sklerose. Warum? Weil Multiple Sklerose zu einer Immobilisierung führte, die zu einer Lungenentzündung führte. Also wird dieser Tod als Multiple Sklerose registriert.

Stellen wir uns nun vor, diese Person hätte positiv auf Covid-19 getestet.

Fällt Ihnen etwas Merkwürdiges auf? Aufgrund der WHO-Richtlinien ist die zugrunde liegende Todesursache nicht mehr Multiple Sklerose, sondern Covid-19. Die Multiple Sklerose (und die Immobilisierung) wird in Box 2 verschoben, sie ist jetzt zu einer mitwirkenden Bedingung degradiert worden. Dieser Todesfall wird als Covid-19 registriert. Denken Sie daran, dass die WHO in ihren Richtlinien gesagt hat:

Ein Todesfall aufgrund von Covid-19 darf nicht auf eine andere Krankheit zurückgeführt werden und sollte unabhängig von bereits bestehenden Erkrankungen gezählt werden.“

Ein weiteres Problem mit dem obigen Beispiel ist, dass das Vorhandensein von Covid-19 ausschließlich auf der Grundlage eines positiven PCR-Testergebnisses bestimmt wird.

Nach den klinischen Kodierungsanweisungen der WHO muss ein Todesfall als Covid-19 registriert werden, wenn der Patient ein positives Testergebnis erhalten hat, auch wenn er nie irgendwelche Symptome gezeigt hat.

Ich werde in einem späteren Artikel auf die Probleme mit PCR-Tests eingehen, aber es reicht hier zu sagen, dass sie notorisch unzuverlässig sind, wobei sogar die WHO selbst vor ihrer Tendenz warnt, falsch-positive Ergebnisse zu produzieren.

Hier haben wir also den Fall einer unglücklichen Person, deren Multiple Sklerose über viele Jahre hinweg dazu führte, dass sie immobil wurde. Unbeweglichkeit kann leider zu einer Lungenentzündung führen, die besonders bei alten und/oder immungeschwächten Menschen oft zum Tod führt. Aufgrund der WHO-Richtlinien bedeutet jedoch allein das Vorhandensein eines positiven PCR-Ergebnisses, dass die gesamte Krankengeschichte, die gesamte Kette von Ereignissen, die zum Tod der Person geführt haben, beiseite geschoben und durch die irreführende Erklärung von Covid-19 ersetzt wird.

Aber das Problem geht noch tiefer. Sie werden sich erinnern, dass die WHO-Definition eines Covid-19-Todes sowohl „wahrscheinliche“ als auch „bestätigte“ Fälle umfasst. Unser letztes Beispiel beschreibt eine Person, die an einem akuten Atemnotsyndrom (ARDS) stirbt, verursacht durch eine Lungenentzündung, die ihrerseits durch eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) verursacht wurde.

Wie Sie sehen können, ist die zugrundeliegende Todesursache COPD, die zu einer Lungenentzündung führte, die wiederum zu ARDS führte. Dieser Tod wird natürlich als COPD registriert werden.

Aber was wäre, wenn diese Person Kontakt mit jemandem gehabt hätte, von dem bekannt ist, dass er Covid-19 hat, oder sogar mit einer Person, die im Verdacht steht, es zu haben? Hier ist, was mit der MCCD passieren würde:

Die zugrundeliegende Todesursache ist nun „Verdacht auf Covid-19“, was in den Zahlen, die wir in den nächtlichen Nachrichten sehen und in der überwiegenden Mehrheit der von den Regierungen zur Verfügung gestellten Statistiken, genau so behandelt wird wie ein bestätigter Covid-19-Todesfall. Die klinischen Kodierungsanweisungen der WHO bestehen darauf, dass es so ist, solange der Verstorbene „Kontakt mit (einem) bestätigten oder wahrscheinlichen Fall hatte.“ Die COPD, die die Lungenentzündung dieser Person verursacht hat, wird beiseite geschoben, es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass sie in der Abfolge der Ereignisse, die zu ihrem Tod führten, eine Rolle gespielt hat.

Das ist absurd. Und doch werden heute Todesfälle auf der ganzen Welt so erfasst und registriert.

Wenn jemand an einer Herz-, Leber-, Atemwegs-, Krebs-, Demenz- oder einer anderen tödlichen Krankheit stirbt und einen positiven PCR-Test hat oder einfach nur mit jemandem in Kontakt war, bei dem der Verdacht besteht, dass er Covid hat, wird sein Tod jetzt registriert und als Covid-19-Tod gezählt.

Jede vorbestehende Erkrankung, egal wie schwerwiegend sie ist und welche Rolle sie bei ihrem endgültigen Ableben gespielt hat, wird in Feld 2 der MCCD verschoben und nicht als zugrunde liegende Todesursache erfasst. In den WHO-Richtlinien heißt es im Abschnitt „Komorbiditäten“: „Wenn der Verstorbene bestehende chronische Erkrankungen hatte…sollten diese in Teil 2 der ärztlichen Bescheinigung über die Todesursache angegeben werden.“

Zustände, die seit mehr als siebzig Jahren, seit der Einführung des MCCD-Formulars, als zugrundeliegende Todesursachen verstanden wurden, werden nun als beitragende Faktoren umbenannt. Alles, um Platz für das mächtige Covid zu machen.

Das Ergebnis ist eine massive Inflation der Zahlen von Covid-19-Todesfällen. Wie Patrick O’Connor, der Gerichtsmediziner aus Mayo, sagt, wenn er über todkranke Patienten spricht,

Wenn sie sich in einem Test als Covid-positiv erweisen, ist es das (Covid), das als Haupttodesursache festgehalten wird – auch wenn diese Person vielleicht schon vor einem solchen Test unheilbar krank mit einer kurzen Lebenserwartung war.“

Und, wie wir gesehen haben, ist ein Test nicht einmal notwendig, da die Richtlinien der WHO die Ärzte anweisen, „wahrscheinliche“ mit „klinisch kompatiblen“ Krankheiten in die Aufstellungen aufzunehmen.

Patrick O’Connor

Schon bevor die WHO am 16. April letzten Jahres ihre Richtlinien herausgab, hatten italienische Behörden eine ähnliche Methode verwendet, um Covid-Todesfälle zu registrieren. 88% der Patienten dort (bis zum 20. März 2020) hatten mindestens eine Komorbidität und viele hatten zwei oder drei.

Diese bizarre Zählweise bläht nicht nur die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 enorm auf, sondern verzerrt auch die Sterblichkeitsrate der Krankheit und lässt sie weit tödlicher erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Im Jahr 2020 starben in England und Wales insgesamt 73’444 Menschen, bei denen Covid-19 als Todesursache angegeben wurde. Als Antwort auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit enthüllte das britische Office for National Statistics am 29. März 2021, dass nur 9400 (12,8 %) dieser Zahl ohne Vorerkrankung erfasst wurden.

Am 3. Juli letzten Jahres twitterte Irlands damals amtierender Taoiseach, Leo Varadkar,

In Irland haben wir alle Todesfälle in allen Settings gezählt, Verdachtsfälle auch dann, wenn kein Labortest gemacht wurde, und haben Menschen mit zugrunde liegenden unheilbaren Krankheiten eingeschlossen, die mit Covid, aber nicht daran gestorben sind“

…was zeigt, dass die Zahlen der Covid-19-Todesfälle in Irland stark übertrieben waren und in keiner Weise die Tödlichkeit der Krankheit in diesem Land widerspiegeln.

Obwohl die vollständigen Todesstatistiken für 2020 für Irland noch nicht vorliegen, hat der Gerichtsmediziner von Kildare, Professor Denis Cusack, vor zwei Wochen einen Bericht veröffentlicht, der die Todesfälle in dieser Grafschaft während der Pandemie analysiert. Von 230 registrierten Todesfällen mit Covid-19 als zugrundeliegender Ursache hatten 228 (99,13 %) eine Vorerkrankung.

Ich hätte gedacht, dass dies ein signifikanter Befund ist, dass weniger als 1% der Menschen, die in der Grafschaft Kildare an Covid-19 starben, keine Vorerkrankungen hatten. Aber, wie alles, was nicht in ihre Terrorkampagne gegen das irische Volk passt, haben die irischen Medien nichts davon gewusst.

Während sowohl RTE als auch die Irish Times über den Bericht von Professor Cusack berichteten, hatte keiner von beiden etwas über die 99,13% der Toten von Kildare zu sagen, die eine Vorerkrankung hatten. Es wurde auch nicht erwähnt, dass das durchschnittliche Sterbealter in dieser Kohorte bei 82,2 Jahren lag.

Beide Nachrichtendienste konzentrierten sich stattdessen auf ausgewählte Aspekte des Berichts, die sie nutzten, um das von ihnen seit langem favorisierte Narrativ vom „tödlichen Virus“ zu stützen. Ist das Zensur? Vielleicht ist es einfach nur extrem schlechter Journalismus.

Die laufende Zahl der Todesfälle ist eine der Säulen, die diese ganze Scharade stützen. Das Narrativ einer tödlichen Pandemie hätte nie funktioniert ohne den Eindruck einer riesigen Zahl von Todesopfern, unzähliger Leben, die „an Covid verloren“ gegangen sind. Die beispiellosen Änderungen in der Art und Weise, wie Todesfälle gezählt werden, haben dies ermöglicht.

Man sollte meinen, dass über eine solch fundamentale Veränderung, die einen so kolossalen Einfluss auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten hat, breit berichtet und diskutiert wird. Und doch ist es fast unmöglich, irgendwo in den Mainstream-Medien eine Erwähnung davon zu finden.

Obwohl die meisten von uns unter dem Absatz der drakonischen Covid-Vorschriften gelitten haben und weiterhin leiden werden, haben einige von diesem Fiasko stark profitiert. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie Gesundheitsängste manipuliert wurden, um sich zu bereichern, so wie bei der Schweinegrippe-Pandemie, die es nie gab, im Jahr 2009, als Regierungen, die WHO und Pharmakonzerne zusammenarbeiteten, um auf unsere Kosten zu profitieren.

Es muss eine dringende Untersuchung auf globaler Ebene geben, um herauszufinden, wie die Covid-Pantomime passieren konnte. Und wir brauchen eine in Irland, um festzustellen, wer was und wann wusste und wer genau davon profitiert hat.

Das aktuelle Narrativ, das in Irland gesponnen wird, ist, dass wir kurz davor sind, einen „Ausweg“ aus der Abriegelung zu finden und dass uns, wenn wir uns benehmen, während des Sommers einige begrenzte Freiheiten gewährt werden könnten. Das ist kaum überraschend. Wir nähern uns dem Ende der Coronavirus-Saison, was bedeutet, dass es sehr viel schwieriger ist, die „Fälle“ aufzublähen. Und da die Sterblichkeitsraten in der nördlichen Hemisphäre typischerweise in den Sommermonaten am niedrigsten sind, ist es nicht so einfach, eine große Anzahl von Todesfällen auf Covid-19 zurückzuführen. Das war auch im letzten Sommer so.

Aber die Regierung hat sich auf diesen Fall vorbereitet. In Irland sind bereits 5 begehbare Testzentren in Betrieb, viele weitere sind geplant – ein perfekter Weg, um die Zahlen in die Höhe zu treiben und uns in den Sommermonaten auf Trab zu halten. Und natürlich behält sich die Regierung das Recht vor, uns alle jederzeit wieder in die Schranken zu weisen.

Gleichzeitig wurde überdeutlich gemacht, dass die eingeschränkten Freiheiten, die uns zugestanden werden, von Massenimpfungen und in Kürze von Impfpässen und digitaler Identität abhängen.

Und vergessen Sie nicht: Im September ist wieder Coronavirus-Saison. Aber wie wir gesehen haben, wurde die Tödlichkeit dieser Krankheit, für die wir unsere Lebensweise radikal verändert und auf so viele unserer Freiheiten verzichtet haben, durch die betrügerische Art und Weise, in der die Todesfälle registriert werden, ins Unermessliche aufgeblasen.

Wir haben ein Jahrzehnt lang unter der Austerität gelitten. Es ist schwer zu glauben, dass dieselben Politiker, die unser Gesundheitswesen dezimiert haben, was unsägliches Leid und Tod verursacht hat, uns jetzt schützen wollen.

Können wir darauf vertrauen, dass sie unser Geld ehrlich und weise ausgeben? Wie viel wird für Massenimpfungen, Tests, Rückverfolgung, die Infrastruktur des Impfpasses ausgegeben? Und wie hoch sind die Kosten für die Covid-Periode für unsere Wirtschaft? Der ganze Zirkus ist eine Verhöhnung der Jahre der Sparsamkeit und aller Menschen, die darunter gelitten haben.

Dann sind da noch die Kosten für unsere Gesundheit.

Viele haben ihr Leben wegen dieser Täuschung verloren, aber man sieht nicht jeden Abend in den Nachrichten eine laufende Summe ihrer Todesfälle. Wie viele sind aufgrund mangelnder medizinischer Grundversorgung gestorben, die an den Rand gedrängt und vernachlässigt wurde und auf dem Altar des Covid geopfert wurde? Wie viele abgesagte Operationen und verpasste Vorsorgeuntersuchungen? Was ist mit denjenigen, die dringend eine Behandlung brauchten, aber zu viel Angst hatten, ein Krankenhaus aufzusuchen? Und mit jenen, die abgewiesen wurden, bevor sie überhaupt ein Krankenhaus erreichten, weil die Gardai an einem Kontrollpunkt ihre Notlage als nicht dringend genug erachteten?

Die geistige Gesundheit unserer Nation hat einen Sturzflug hingelegt, nicht wegen Covid, sondern wegen der Abriegelungen und anderer ungerechtfertigter Sanktionen gegen unser Volk. Einsamkeit, Depression und Verzweiflung haben ihren Tribut gefordert. Das US-Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC), kaum eine radikale Anti-Lockdown-Hochburg, hat geschätzt, dass ein Drittel aller überschüssigen Sterblichkeit in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 auf andere Gründe als Covid-19 zurückzuführen ist.

Wir sind getäuscht worden. Wenn wichtige Fakten in einer Erzählung weggelassen werden, um eine falsche Vorstellung zu fördern, nennen wir das Lügen durch Weglassen. Wir sind von Politikern, Gesundheitsbeamten, reichen Medienbaronen und den Handlangern, die für sie schreiben, belogen worden. Und wir haben einen schrecklichen Preis dafür bezahlt. In der Dämmerung unserer Freiheit ist es an der Zeit, dass wir für die Wahrheit aufstehen.

Bernard Marx ist das Pseudonym eines in Irland lebenden Schriftstellers und Lehrers. Bernards Interessengebiete umfassen Geschichte, Politik und populäre Musik. Sie können mehr über seine Arbeit lesen: Notes from the New Normal.