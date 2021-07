Zahl der gemeldeten COVID-Fälle unter Vollständig geimpften steigt weiter an

childrenshealthdefense.org: In den USA berichten die Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten und des Bundes über eine steigende Zahl von Fällen von COVID-Durchbruch, einschließlich Krankenhausaufenthalten und Todesfällen.

Die Berichte über COVID-Durchbrüche bei vollständig geimpften Personen steigen weiter an – bis zum 28. Juni meldeten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 4686 Durchbruchsfälle, die zum Tod und zu Krankenhausaufenthalten führten.

Fast 30 Menschen in Louisiana, die vollständig gegen COVID geimpft waren, starben nach Angaben des Louisiana Department of Health (LDH) an dem Virus.

Dr. Joseph Kanter, LDH State Health Officer und medizinischer Direktor, sagte, dass 27 Menschen im Alter zwischen 28 und 93 Jahren mehr als zwei Wochen nach ihrer vollständigen Impfung an COVID gestorben sind.

„Das sind Menschen, die an COVID gestorben sind, an Komplikationen von COVID, obwohl sie geimpft wurden, weil der Impfstoff nicht 100%ig [wirksam] ist und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Menschen, die etwas älter sind, und einige Menschen aus Gründen, die wir nicht wirklich verstehen, möglicherweise keine volle Immunantwort auf den Impfstoff haben“, sagte er.

Nach Angaben des LDH wurden 1563 Durchbruchsfälle gemeldet. Bis zum 7. Juni wurden 94 vollständig geimpfte Menschen mit COVID-ähnlichen Symptomen landesweit ins Krankenhaus eingeliefert.

Kanter sagte, dass Durchbruchsfälle selten sind, aber da die Infektionen zunehmen, wird erwartet, dass die Anzahl der Durchbruchsfälle ansteigt.

Es ist unklar, ob die Delta-Variante zu dem plötzlichen Anstieg der COVID-Durchbruchsfälle in Louisiana beiträgt.

Mehr als 7500 COVID-Durchbruchsfälle in Kalifornien gemeldet

Wie der San Francisco Examiner berichtet, wurden bis zum 23. Juni mehr als 7550 Durchbruchsfälle bei vollständig geimpften Kaliforniern gemeldet.

Die meisten Fälle waren geringfügig, aber 62 Menschen starben an COVID, so das California Department of Public Health. Die kalifornische Gesundheitsbehörde meldete, dass 584 vollständig geimpfte Menschen mit einer COVID-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, aber der Status der Krankenhauseinweisung war für 46 % der Fälle nach der Impfung nicht verfügbar.

Am 7. Juli meldeten die Gesundheitsbehörden des Bundesstaates 2.013 neue Infektionen unter allen Kaliforniern, darunter 24 Todesfälle.

Dr. Eugene Choi, ein Radiologe aus Los Angeles, erkrankte im Juni an COVID, fast sechs Monate nach seiner ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer.

Zuerst „habe ich nicht an COVID gedacht“, sagte Choi. „Ich dachte … OK, es muss sein, dass andere Grippen und Erkältungen aus dem Boden schießen.“

Als Chois Fieber fortschritt, beschloss er, einen COVID-Test zu machen, und der war positiv. Seine Frau, die ebenfalls geimpft war, und ihr 2-jähriger Sohn erkrankten ebenfalls an COVID.

Frau aus Nashville bekommt COVID, wird geimpft, bekommt wieder COVID

Verity Rodrigues, 41, hatte COVID, bevor sie im Februar vollständig mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft wurde. Im Mai wurde die Psychologin aus Nashville zum zweiten Mal mit COVID diagnostiziert.

Das historische Ausmaß der COVID-Impfaktion bedeutet, dass sich Tausende von Menschen nach der Impfung mit COVID angesteckt haben, berichtete Nashville Public Radio. Die Erfahrung ist so häufig geworden, dass die CDC aufgehört hat, Durchbruchsfälle zu melden, es sei denn, ein Patient wird ins Krankenhaus eingeliefert oder stirbt.

Nach einem Bericht des Tennessee Department of Health (TDH), haben Durchbruchsfälle zu 140 Krankenhausaufenthalte und 20 Todesfälle geführt. Seit dem 1. Mai hat das TDH nicht mehr alle Durchbruchsfälle gezählt, da die CDC darum gebeten hat, dass nur schwerwiegende Ergebnisse (Krankenhausaufenthalt oder Tod) gemeldet werden.“

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in Tennessee führen zufällige genetische Sequenzierungen von positiven COVID-Tests durch, um Varianten zu verfolgen, haben aber noch nicht festgestellt, welche Varianten für die Durchbruchsfälle verantwortlich sind.

Studie zeigt, dass die Hälfte der Erwachsenen in Israel und Großbritannien, die mit der Delta-Variante infiziert waren, vollständig geimpft waren

Wie The Defender am 29. Juni berichtete, zeigte eine neue Studie in Großbritannien, dass 12 (oder 29%) von 42 vollständig geimpften Personen nach der Ansteckung mit der Delta-Variante starben. In einem technischen Briefing von Public Health England am 25. Juni war diese Zahl auf 43% (50 von 117) gestiegen, wobei die Mehrheit (60%) mindestens eine Dosis erhalten hatte.

Laut dem Wall Street Journal wurde fast die Hälfte der Erwachsenen in Israel, die bei einem Ausbruch der Delta-Variante infiziert wurden, vollständig mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft.

Chezy Levy, Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums, sagte dem staatlichen Sender Kan Bet, dass etwa 40 bis 50 % der neuen Fälle bei Menschen auftraten, die geimpft worden waren, berichtete Haaretz.

„Auch wenn die Zahlen niedrig sind, bedeutet die Tatsache, dass dies geimpfte Menschen erreicht, … dass wir immer noch überprüfen, wie viele geimpfte Menschen auch infiziert wurden,“ sagte Levy.

Levy sagte, dass ein Drittel der neuen täglichen Fälle bei Menschen auftraten, die geimpft worden waren. Obwohl sie vorläufig sind, zeigen die Zahlen, dass sich die Delta-Variante sogar an Orten wie Israel ausbreiten kann, wo große Teile der Bevölkerung geimpft wurden.

Eine aktuelle Analyse der israelischen Regierung ergab, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer-BioNTech weniger wirksam gegen COVID-Infektionen ist, die durch die Delta-Variante verursacht werden.

In einer kurzen Erklärung, die am Montag veröffentlicht wurde, sagte die Regierung, dass der Impfstoff mit Stand vom 6. Juni nur 64% Schutz gegen die Infektion bietet. Im Mai – als die Alpha-Variante in Israel dominierte und der Delta-Stamm noch nicht weit verbreitet war – zeigten Regierungsdaten, dass der Impfstoff 95,3% wirksam gegen alle Infektionen war, berichtete CNN.

Die Regierung fügte hinzu, dass der Impfstoff jetzt nur noch 93% wirksam bei der Verhinderung von schweren Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten sei, verglichen mit 97%, die im Mai in The Lancet berichtet wurden. Die zugrunde liegenden Daten und andere Details über die Analyse wurden nicht veröffentlicht.