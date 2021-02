Zahlreiche europäische Krankenhäuser setzen Impfungen für ihre Mitarbeiter aufgrund von Nebenwirkungen aus

Gesundheitsbehörden in mehreren europäischen Ländern sind mit Impfstoffresistenzen konfrontiert. Abgesehen von den zahlreichen Nebenwirkungen von Impfstoffen und sogar umstrittenen Todesfällen, die möglicherweise mit ihnen in Verbindung stehen, ist das Hauptproblem etwas anderes.

Es stellt sich heraus, dass nach der Impfung ein beträchtlicher Prozentsatz der Geimpften positiv getestet werden oder andere Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen etc. haben, und dann, nachdem sie unter Quarantäne gestellt wurden, nicht mehr für die Arbeit zur Verfügung steht.

So haben die französischen Gesundheitsbehörden insbesondere in Bezug auf den Impfstoff von Astra Zeneca, der zuletzt eingeführt wurde, eine Anleitung zur gestaffelten Verabreichung der Injektion herausgegeben, nachdem bei mehreren Krankenhausmitarbeitern in Brest und in der Normandie aufgrund von Nebenwirkungen ausgefallen waren und sie schließlich gezwungen wurden das medizinische Personal mit dem Medikament von Astra Zeneca nicht mehr zu impfen.

Zwei Regionen in Schweden haben ebenfalls die Impfungen gestoppt, und in Deutschland verweigern einige wichtige Mitarbeiter den Impfstoff.

In Schweden haben zwei der 21 Gesundheitsregionen letzte Woche die Impfung von Mitarbeitern gestoppt, nachdem sich ein Viertel nach der Verabreichung des Impfstoffs von Astra Zeneca krank gemeldet hatte.

Aus den Regionen Sormland und Gavleborg wurde berichtet, dass etwa 100 von 400 geimpften Personen nach der Impfung Fieber oder Fieber-ähnliche Symptome hatten.