Zeigt der globale Temperaturrekord WIRKLICH einen „Klimanotstand“?

Wir haben uns entschlossen, diesen Artikel, der vor einigen Jahren erstmals von Watts Up With That veröffentlicht wurde, erneut zu veröffentlichen, weil er einige wichtige Lektionen über die Art und Weise, wie die Medien über den „Klimawandel“ berichten, und über die Analyse von Daten und Statistiken im Allgemeinen vermitteln kann.

Mit dem Fortschreiten des Great Reset werden sowohl Klima- als auch Datenkenntnisse zu unverzichtbaren Werkzeugen.

*

PRO: Offizielle Regierungsdaten zeigen einen alarmierenden schnellen Temperaturanstieg über 140 Jahre

Das Goddard Institute for Space Studies (GISS) der NASA ist die ursprüngliche Organisation, die in einer Rede von Dr. James Hansen vor dem US-Senat im Juni 1988[1] vor dem globalen Temperaturanstieg aufgrund des zunehmenden Kohlendioxids in der Erdatmosphäre warnte.

Das NASA GISS unterhält eine Website, auf der die Daten und die daraus abgeleiteten Diagramme öffentlich zugänglich sind. Sie besagen:

Die GISS-Oberflächentemperaturanalyse ver. 4 (GISTEMP v4) ist eine Schätzung der globalen Oberflächentemperaturänderung. Die Diagramme und Tabellen werden etwa zur Monatsmitte aktualisiert, wobei aktuelle Datendateien von NOAA GHCN v4 (meteorologische Stationen) und ERSST v5 (Meeresgebiete) verwendet werden, die wie in unseren Veröffentlichungen Hansen et al. (2010) und Lenssen et al. (2019) beschrieben kombiniert werden. Diese aktualisierten Dateien enthalten Meldungen für den Vormonat und auch Nachmeldungen und Korrekturen für frühere Monate.

Sie bieten eine Grafik der globalen Temperatur für jedes Jahr von 1880 bis heute, wie unten zu sehen.

Abbildung 1. Land-Ozean-Temperaturindex, 1880 bis heute, mit Basiszeitraum 1951-1980. Die durchgezogene schwarze Linie ist der globale Jahresmittelwert und die durchgezogene rote Linie ist der glatte Fünfjahres-Tiefstwert. Die graue Schattierung stellt die gesamte (LSAT und SST) jährliche Unsicherheit bei einem 95 %igen Konfidenzintervall dar und steht zum Download zur Verfügung. [Weitere Informationen über das aktualisierte Unsicherheitsmodell finden Sie hier: Lenssen et al. (2019).

Diese spezielle Grafik (Abbildung 1) ist die weltweit am häufigsten zitierte und referenzierte Grafik ihrer Art, die einen starken Anstieg der globalen Temperatur über die 140 Jahre von 1880 bis 2020 zeigt. Sie zeigt, dass wir uns in einem unkontrollierbaren Erwärmungstrend befinden, der einen „Klimanotstand“ darstellt.

Die Medien haben den Begriff „Klimanotstand“ verstanden und übernommen und verwenden ihn immer häufiger in Schlagzeilen. In einem Artikel aus dem Jahr 2019, siehe hier, verwenden sie Daten von NASA GISS, um ihre Leser zu informieren.

Die Durchschnittstemperatur im Jahr 2019 lag etwa 1,1 °C über dem Durchschnitt von 1850-1900, bevor die Verbrennung fossiler Brennstoffe in großem Maßstab begann. Die Wissenschaftler der Welt haben davor gewarnt, dass eine globale Erwärmung um mehr als 1,5 °C die extremen Wetterbedingungen und das Leiden von Hunderten von Millionen Menschen erheblich verschlimmern wird. Quelle: The Guardian

Abbildung 2. NASA-GISS-Daten zur globalen Temperaturanomalie, aufgezeichnet von der Zeitung Guardian am 15. Januar 2020

Der Begriff „Klimanotstand“ wird immer häufiger verwendet, seit er in den Medien zur Beschreibung eines scheinbar raschen globalen Temperaturanstiegs benutzt wird.

Aus Wikipedia:

Das Oxford Dictionary hat den Begriff Klimanotstand zum Wort des Jahres 2019 gewählt und definiert ihn als „eine Situation, in der dringender Handlungsbedarf besteht, um den Klimawandel einzudämmen oder aufzuhalten und daraus resultierende potenziell irreversible Umweltschäden zu vermeiden.“ Die Verwendung des Begriffs ist zwischen September 2018 und September 2019 um mehr als 10.000 % gestiegen. Quelle: Wikipedia

Der steile Anstieg des Diagramms macht deutlich, dass die Temperatur der Erde so schnell ansteigt, dass ein Notfall vorliegt, der sofortiges Handeln erfordert.

CON: Die weithin zitierte Grafik der NASA zur globalen Temperatur ist stark vergrößert und visuell irreführend

Beachten Sie, dass der Guardian-Artikel zitiert:

Die Durchschnittstemperatur im Jahr 2019 lag etwa 1,1 °C über dem Durchschnitt von 1850-1900, bevor die Verbrennung fossiler Brennstoffe in großem Maßstab begann.“

Die gesamte Grafik und der Temperaturdatensatz von NASA GISS zeigen nur die kleine Temperaturänderung von 1,1 °C, die stark vergrößert wird, um den Trend zu zeigen. Da diese kleine Temperaturänderung vergrößert wird, entsteht der falsche Eindruck, dass sie steil ansteigt. Für den Unaufmerksamen sieht dieser steile Anstieg wie ein gefährlicher Trend aus, der einen „Klimanotstand“ darstellen würde.

Die globale Erwärmung in den Medien wird anhand von NASA-GISS-Daten dargestellt wird (wie oben im Guardian-Artikel zu sehen), wobei ein schmaler Temperaturbereich aufgetragen wird, um eine vergrößerte Grafik zu zeigen.

Eine Abbildung zeigt genau dieselben Daten, wenn sie auf der Skala der menschlichen Temperaturerfahrung aufgetragen werden, z. B. die Temperaturspanne, die wir jedes Jahr von Winter bis Sommer erleben. Dazu wird die Berechnung der Anomalie aus den GISS-Daten entfernt und die vereinbarte Basistemperatur verwendet:

Für das globale Mittel ergeben die zuverlässigsten Modelle einen Wert von etwa 14°C, d.h. 57,2°F Quelle: NASA

Eine andere Abbildung zeigt einen langsamen und allmählichen Anstieg der absoluten Temperaturen in den letzten 140 Jahren. Der Unterschied zu Abbildung 1 ist frappierend und sieht überhaupt nicht alarmierend aus.

Wenn man Ihnen gewisse Abbildung als Beweis für einen drohenden „Klimanotstand“ vorlegen würde, wäre sie dann so besorgniserregend wie Abbildung 3 oder das NASA-GISS-Diagramm, das häufig in den Medien zitiert wird?

In dem Artikel Lessons on How to Lie with Statistics von Will Koehrsen vom 28. Juli 2019 stellt er Folgendes fest:

How to Lie With Statistics[2] ist ein 65 Jahre altes Buch, das in einer Stunde gelesen werden kann und Ihnen mehr praktische Informationen vermittelt, die Sie jeden Tag nutzen können, als jedes Buch über „Big Data“ oder „Deep Learning“. Achten Sie immer auf die Achsen in einem Diagramm Das Anpassen der Achsen eines Diagramms, um eine Aussage zu treffen, ist eine klassische Technik zur Manipulation von Diagrammen. Grundsätzlich sollte die y-Achse eines Balkendiagramms immer bei 0 beginnen. Ist dies nicht der Fall, lässt sich ein Argument leicht beweisen, indem man den Bereich manipuliert, indem man z. B. geringfügige Steigerungen in massive Veränderungen umwandelt. Quelle: Towards Data Science

Genau wie in der GISS-Temperaturkurve, die einen von Null abweichenden Startpunkt für die Y-Achse verwendet, suggeriert die erste Grafik in Abbildung 6 auf der linken Seite, dass die Zinssätze dramatisch steigen. Wenn man sie jedoch im vollständigen Kontext der Daten auf der rechten Seite aufträgt, sieht der Anstieg der Zinssätze überhaupt nicht besorgniserregend aus.

Der gleiche irreführende Prozess ist beim Vergleich der NASA-GISS-Temperaturdiagramme in den Abbildungen 3 und 4 zu sehen.

Abgesehen von den vergrößerten und beängstigend aussehenden Temperaturdaten glauben viele Wissenschaftler nicht, dass wir überhaupt einen „Klimanotstand“ haben, obwohl die Schülerin Greta Thunberg so leidenschaftlich ist, dass sie ihre Bedenken bei den Vereinten Nationen vorträgt[3].

Aber rund 500 Wissenschaftler[4] sagen, dass es überhaupt keinen „Klimanotstand“ gibt.

Am selben Tag, an dem Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen eine leidenschaftliche Rede über ihre Ängste vor einem Klimanotstand hielt, schickte eine Gruppe von 500 prominenten Wissenschaftlern und Fachleuten unter der Leitung des CLINTEL-Mitbegründers Guus Berkhout diesen Einschreibebrief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in dem es heißt, dass es keinen Klimanotstand gibt und die Klimapolitik so gestaltet werden sollte, dass sie dem Leben der Menschen zugute kommt. Hier ist die Pressemitteilung, hier ist die Liste der 500 Unterzeichner. Quelle: aei.org

Die globalen Temperaturdaten sprechen eindeutig nicht für einen „Klimanotstand“, denn wenn man sie auf der richtigen Skala der normalen menschlichen Erfahrung betrachtet, verschwindet der steile Temperaturanstieg. Und 500 sachkundige Wissenschaftler sagen eindeutig, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.