Zeit für Ihre ACHTE Dosis: Pfizer sagt, dass der neueste Booster nicht an Menschen getestet wird, aber bei Mäusen funktioniert er hervorragend!

Der Wahnsinn hat kein Ende.

Jordan Schacht

Pfizer gab am Donnerstag bekannt, dass ihre neue Spritze, die auf die Eris-Variante (was auch immer das ist) der Erkältungs-/Grippe-Rebrand-Krankheit abzielt, die gemeinhin als Covid-19 bezeichnet wird, bei Mäusen sehr vielversprechend ist.

Und angesichts der Tatsache, dass Big Pharma-Schwergewichte wie Pfizer die staatlichen Gesundheitsinstitutionen Amerikas praktisch kontrollieren, können wir in den nächsten Wochen mit der Zulassung einer weiteren „Notfallspritze“ durch die FDA rechnen.

Für die wahren Gläubigen, die mit der „Wissenschaft“ auf dem Laufenden sind, wäre dies die achte Dosis mRNA in weniger als drei Jahren.

Im April genehmigte die FDA die siebte Dosis einer neuen Spritze, die als „bivalenter Booster“ bezeichnet wird. Wenn die neue Formulierung „Eris“ auf den Markt kommt, wird es eine achte Dosis geben.

Aber für einige Ärzte und Institutionen, die von der Pharmaindustrie gekapert wurden, sind acht bislang nicht genug! Laut diesem neuen NPR-Artikel empfehlen einige dieser „Experten“ jetzt eine Auffrischung alle zwei Monate für immungeschwächte Personen. Wenn Sie bisher nicht immungeschwächt sind, können Sie sich alle vier Monate impfen lassen. Sobald Sie durch die Impfungen immungeschwächt sind, haben Sie die Errungenschaft „alle zwei Monate“ freigeschaltet und werden mit einem kostenlosen Pfizer-Toaster belohnt. Zeit, den Antikörperspiegel zu erhöhen. Passen Sie die Dosis an!

Vergangenes Jahr hat die FDA aufgehört, so zu tun, als würde sie sich für die Sicherheit von Impfstoffen interessieren, und hat die neuesten Formulierungen von Pfizer und Moderna ohne Tests am Menschen und ohne jegliche unabhängige Überprüfung zugelassen. Wir hoffen, dass es ermutigend ist zu wissen, dass die Tests am Menschen in einem anderen, lebendigeren Format stattfinden als früher. Es ist sehr aufregend, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu sein.

Zum Glück für die Menschheit haben die meisten Amerikaner aufgehört, sich mRNA-Injektionen geben zu lassen, vor allem, weil viele im Stillen erkannt haben, dass sie von Big Pharma hinters Licht geführt wurden, indem sie eine Spritze erhielten, die den Schnupfen nicht stoppt.