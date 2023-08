In Norwegen wirst du in eine psychiatrische Anstalt gesperrt, wenn du die mRNA-Injektion kritisierst

Peter Imanuelsen

Am selben Tag, an dem die Polizei vor seiner Tür stand, hatte er eine meiner Nachrichtengeschichten geteilt.

Zuerst ein Wort der Warnung. Die Geschichte, die Sie gleich lesen werden, ist schlimmer, als Sie denken.

Ich habe nicht geglaubt, dass so etwas in einer Demokratie passieren kann. So etwas sollte in einer Demokratie niemals passieren. Aber andererseits frage ich mich langsam, ob wir tatsächlich noch in einer Demokratie leben.

Fangen wir von vorn an…

Es geht um einen norwegischen Mann namens Trond Harald Haaland. Er hat sich schon lange über Dinge wie das Weltwirtschaftsforum, den Klimawandel und Impfpässe geäußert. Er hat viel über die überhöhten Sterberaten gepostet, die nach der Einführung der mRNA-Impfstoffe aufgetreten sind.

Mit anderen Worten: Er ist ein Mann, der nicht an das Narrativ der Mainstream-Medien glaubt. Er denkt für sich selbst. Und er hat das norwegische Gesundheitssystem aktiv für die Geschehnisse während der Pandemie kritisiert.

Unter anderem schickte er Anfang des Jahres einen Brief an einen hochrangigen Arzt in seiner Region, in dem er einen Stopp der Covidimpfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren forderte.

Nun hatte ihn jemand anonym bei der Polizei angezeigt, weil er „psychisch labil“ sei. Wir haben keine Ahnung, wer das war. Es könnte jeder sein. Es könnte auch ein Antifa-Extremist gewesen sein, der ihn angezeigt hat, soweit wir wissen.

Aufgrund dieses anonymen Hinweises hat die Polizei dann das Gesundheitssystem kontaktiert.

Das war alles, was nötig war, damit zwei „Mitarbeiter des Gesundheitswesens“ zusammen mit zwei uniformierten Polizeibeamten an seiner Tür ankamen, den Mann gewaltsam abführten und ihn in eine psychiatrische Abteilung einschlossen.

Was war der Grund für diese drastischen Maßnahmen?

Weil er auf Facebook „Verschwörungstheorien“ gepostet hatte. Verschwörungstheorien wie die über mRNA-Impfstoffe und übermäßige Todesfälle, Klaus Schwab, und dass er nicht an den vom Menschen verursachten Klimawandel glaubt.

Der Oberarzt, der den Mann behandelte, äußerte sich wie folgt zu diesem Thema:

Wenn er gesund und stabil ist, postet er nicht und interessiert sich nicht für diese Themen [Klimaskepsis, Covidimpfstoffskepsis u.a.]. Es ist kein normales Verhalten, das er jetzt an den Tag legt, wenn man bedenkt, wie er ist, wenn er gesund ist. Er ist immer noch geheimnisvoll und misstrauisch.

Mit anderen Worten: Nach Ansicht des Arztes ist der Mann nicht „gesund“, wenn er Dinge postet wie die Verhinderung der mRNA-Impfung von Kindern und den Unglauben an die offizielle Darstellung des Klimawandels.

Oh, hat der Arzt seine Facebook-Posts gelesen? Nein, der Arzt hatte nicht einmal ein Facebook-Konto!

ES WIRD NOCH SCHLIMMER

Am 19. Juli stand die Polizei vor seiner Tür, um ihn abzuholen. Ich schaute mir sein Facebook-Profil an, um zu sehen, was er gepostet hatte. Zu meinem Entsetzen hatte er an dem Tag, an dem er wegen „geistiger Instabilität“ verhaftet wurde, einen meiner Beiträge geteilt!

Ich hatte gepostet, dass Frankreich ein neues Gesetz verabschiedet hat, das es den Behörden erlaubt, die Kamera, das Mikrofon und das GPS eines Mobiltelefons eines Verdächtigen aus der Ferne zu aktivieren.

Trond Harald Haaland teilte meinen Beitrag mit seinem eigenen Kommentar:

Sie haben es wahrscheinlich schon lange getan. Snowden wusste es. Was ist, wenn sie dein Telefon hacken… dich belästigen, und du kannst es niemandem beweisen, und du wirst für verrückt erklärt, sie können verrückte Dinge tun… niemand würde dir glauben. Sie können das den ganzen Tag machen… Vielleicht hat es jemand gesehen?

Noch am selben Tag, an dem er dies veröffentlichte, stand die Polizei vor seiner Tür und er wurde zwangseingewiesen.

Während dieser Zeit geschahen einige sehr beunruhigende Dinge mit ihm. Etwas, das in einer Demokratie nicht passieren sollte.

Er durfte nicht an die frische Luft, weil er „nicht hier sein wollte“. Seine Anwältin hatte auch darum gebeten, dabei sein zu dürfen, wenn der Chefarzt ein Gespräch mit seinem Mandanten hatte, aber sie (die Anwältin) wurde abgewiesen.

Fassen wir zusammen, was passiert ist.

Der Mann postet in den sozialen Medien Dinge, die sich kritisch über den Mainstream äußern.

Eine anonyme Person meldet ihn bei der Polizei.

Die Polizei meldet ihn dem Gesundheitssystem.

Zwei Mitarbeiter des Gesundheitswesens“ und zwei Polizeibeamte stehen an dem Tag vor seiner Tür, an dem er einen meiner Beiträge über staatliche Überwachung teilt.

Sie zerren ihn weg und sperren ihn gewaltsam ein.

Er darf nicht an die frische Luft.

Er darf seinen Anwalt nicht bei einem Treffen dabei haben.

Schließlich wurde der Mann nach neun Tagen Haft freigelassen, nachdem eine Jury der Kontrollkommission für psychiatrische Versorgung entschieden hatte, dass kein Grund für eine Zwangseinweisung vorlag.

Das Einsperren wurde also für illegal erklärt. Offensichtlich.

Aber die Tatsache, dass es überhaupt passieren konnte und dass er 9 Tage lang eingesperrt war, ist sehr beunruhigend.

Wenn sie das mit ihm machen können, können sie es auch mit anderen Menschen machen.

Und das ist nichts Neues. In der Sowjetunion wurden politisch Andersdenkende aktiv verfolgt und in psychiatrische Kliniken gesperrt, nachdem „Gesundheitsexperten“ sie aufgrund ihrer politischen Ansichten für „psychisch instabil“ erklärt hatten.

Dies war für die Kommunisten nur eine Möglichkeit, Andersdenkende und Menschen, die sich ihrem tyrannischen Regime widersetzten, einzusperren.

Und das scheint heute wieder der Fall zu sein. Dieser Mann wurde in eine psychiatrische Anstalt gesperrt, weil er eine politische Meinung geäußert hat, die dem Mainstream widerspricht.

Weitere Informationen über die politische Verfolgung von Dissidenten in der Sowjetunion finden Sie in meinem ausführlichen Artikel hier:

Natürlich spricht niemand in den Mainstream-Medien darüber. Nur ein paar alternative Nachrichtenseiten in Norwegen sprechen darüber.

