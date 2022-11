Zeit, gegen den COVID-Irrsinn zu stimmen

Als jemand, der die Nachrichten aufmerksam verfolgt, halte ich es für erstaunlich, dass keine Berichte über Themen, die von den Wählern als wichtig erachtet werden, Pandemien und COVID-Versagen, insbesondere Impfstoffe, beinhalten. Sie haben mehr als 30 Millionen Gesundheitsschäden und Todesfälle verursacht; diese sind weitaus größer als alle Schäden, die durch Kriminalität, Opioid- und Fentanyl-Missbrauch und andere Faktoren verursacht werden, die Leben ruinieren. Über eine Million Amerikaner sind an COVID gestorben, und jeden Tag sterben Hunderte weitere, weil die Impfstoffe nicht wirken und in den Krankenhäusern immer noch die falschen, nutzlosen Protokolle verwendet werden.

Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass die Biden-Regierung und die Demokraten das Pandemiemanagement und den Umgang mit COVID völlig vermasselt haben. Wenn die Amerikaner größere Veränderungen wollen, dann sollten sie die Republikaner und nicht die Demokraten wählen.

Hier ist eine kurze Liste von Themen, die die Versäumnisse aufzeigen, die einen völlig neuen Ansatz erfordern.

Die Menschen und Behörden an der Macht und das gesamte medizinische und gesundheitspolitische Establishment, das den Anweisungen der Bundesbehörden folgt, haben nichts als Fehlinformationen über COVID-Impfstoffe verbreitet. Mithilfe der Mainstream-Medien haben sie einen Großteil der Öffentlichkeit über die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe getäuscht.

Die wohl schlimmste Maßnahme ist die Forcierung von COVID-Impfstoffen für Kinder, die weit mehr Gesundheitsrisiken als Nutzen davon haben.

Die vielen Verbote, die sich in zahllosen Studien als völlig unwirksam erwiesen haben, um die Ausbreitung von COVID einzudämmen, haben vielen Millionen Amerikanern enormen wirtschaftlichen Schaden zugefügt und sie in Mitleidenschaft gezogen. Diese Tatsache trug zur Rechtfertigung massiver Bundesausgaben bei, die zu einer erheblichen Inflation geführt haben.

Ärzte, die die Wahrheit über COVID sagen und sich für Alternativen zu den Impfstoffen einsetzen, werden seit jeher unterdrückt. Viele von ihnen haben ihre Stellung im Krankenhaus und ihre ärztliche Zulassung verloren. Das jüngste Beispiel für autoritäre Herrschaft ist das, was Dr. Peter McCullough, dem wahrscheinlich besten Experten für alle Aspekte von COVID, widerfahren ist. Er wurde nach jahrelanger Tätigkeit und steigenden Einfluss-Faktoren als Chefredakteur von Cardiorenal Medicine und Reviews in Cardiovascular Medicine entlassen. Es gab keinen Telefonanruf, keine Vorstandssitzung, kein ordentliches Verfahren. Nur E-Mails oder eingeschriebene Briefe. Mächtige dunkle Kräfte arbeiten in der akademischen Medizin daran, jeglichen Widerstand gegen die Vax auszulöschen. Ihm wurden auch die Zulassungen für Innere Medizin und Kardiologie entzogen, nachdem er jahrzehntelang perfekte klinische Leistungen erbracht, gute Noten erhalten und Hunderte von Veröffentlichungen in Fachzeitschriften veröffentlicht hatte.

Von Beginn der Pandemie an haben die bösen Mächte, die das Pandemiemanagement kontrollieren, insbesondere Fauci, den Einsatz von sicheren und billigen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln blockiert, die COVID nachweislich verhindern und heilen können. Diese Strategie des Wartens auf den Impfstoff ist die Hauptursache für Millionen von Todesfällen und nachteiligen Auswirkungen.

Angesichts der vielen Millionen Menschen, die seit Langem an COVID leiden und deren Lebensqualität dadurch beeinträchtigt wird, ist es den medizinischen Einrichtungen nicht gelungen, wirksame Behandlungen für die vielen Symptome zu entwickeln, die den Menschen schaden.

Alle Bundesbehörden (CDC, FDA und NIH) sind eindeutig von den großen Pharmaunternehmen korrumpiert, die mit COVID-Impfstoffen Milliarden von Dollar verdienen. Nur ein großer politischer Wandel hat die Chance, alle Spitzenbeamten dieser Behörden zu entlassen. Und auch die strafrechtliche Verfolgung von Regierungsbeamten, speziell von Fauci.

Die medizinische Freiheit des Einzelnen, selbst zu entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht, ist verloren gegangen. Es gibt mehr als genug Impfvorschriften, die dazu geführt haben, dass informierte Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, wenn sie sich weigerten, sich impfen zu lassen. Und die Impfpflicht für Schüler und Studenten wird zu massiven Schäden führen.

Jetzt ist es an der Zeit, dass alle intelligenten, vernünftigen und informierten Amerikaner darüber nachdenken, dass sie bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat NICHT für die Demokraten stimmen sollten. Diese Ansicht mag die radikalen Demokraten und Liberalen nicht überzeugen, aber ich hoffe, dass gemäßigte Demokraten, Unabhängige und andere, die die pandemische Wahrheit sehen, für die dringend notwendigen Veränderungen in unserem medizinischen und öffentlichen Gesundheitssystem stimmen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in dieses System wiederherstellen werden. Helfen Sie mit, diese Ansicht und Notwendigkeit an alle, die Sie kennen, weiterzugeben.