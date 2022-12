Zelensky kommt nach Hollywood, äh, Washington

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war diese Woche der Star in einem sorgfältig inszenierten – und doch duckmäuserisch offensichtlichen – Drama aus dem wahren Leben.

Das kriegstreiberische Spektakel, die Geschichtsfälschung und die Manipulation der öffentlichen Gefühle waren eines Hollywood-Blockbusters würdig. Doch es triefte auch vor Oberflächlichkeit und kitschiger Effekthascherei in bester Hollywood-Tradition.

Die ernüchternde Erkenntnis ist jedoch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und das von ihnen unterstützte Kiewer Regime absolut nicht die Absicht haben, mit Russland über ein politisches Ende des Krieges in der Ukraine zu verhandeln.

Ganz im Gegenteil, die US-Machthaber treiben ihr Land auf eine Art und Weise in immer mehr Krieg, die ein Ende auf diplomatischem Wege nahezu unmöglich macht. Die Definitionen und der Zweck des Krieges in den Köpfen der amerikanischen Politiker und Medien sind so verzerrt und realitätsfern, dass eine realistische Lösung immer schwerer zu erreichen ist.

Eine potenziell realistische Lösung besteht darin, dass alle Seiten einander mit Respekt und unter Berücksichtigung der gegenseitigen strategischen Sicherheitsbelange behandeln. Genau das hatte Russland in den Monaten vor dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres verkündet. Einige vernünftigere amerikanische und europäische Stimmen erkennen diese Realität an, aber die meisten Politiker in Washington und Brüssel sowie die westlichen Mainstream-Medien sind einer wahnhaften Sichtweise des Krieges verhaftet, bei der es nur darum geht, „die russische Aggression zu besiegen“ und „die freie Welt zu verteidigen“.

Um dieses absurde Theater aufrechtzuerhalten, wurde Zelensky diese Woche in einem dreisten Propagandastunt nach Washington gebracht. Es handelte sich dabei nicht um einen „Überraschungsbesuch“ oder eine „waghalsige Kriegsreise“, sondern um einen „ausgeklügelten Plan von amerikanischen und ukrainischen Beamten“, wie Associated Press berichtet. Der ukrainische Staatschef wurde an Bord eines US-Luftwaffenflugzeugs, das normalerweise hohen amerikanischen Amtsträgern vorbehalten ist, von Polen nach Washington geflogen.

In grüner Militärkleidung wurde Zelensky von der Andrews Air Force Base abgeholt und im Oval Office von Präsident Joe Biden begrüßt. Es folgten Fototermine mit einem Kamingespräch, bevor eine gemeinsame Pressekonferenz im Weißen Haus stattfand. Anschließend hielt Zelensky eine Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Es war offensichtlich, dass der Komiker und Schauspieler, der zum Präsidenten wurde, eine Rede hielt, die von seinen amerikanischen Betreuern für ihn geschrieben worden war.

Er jubelte über den „Sieg“ über Russland und verglich die ukrainischen Truppen mit den amerikanischen Revolutionären, die 1777 gegen das britische Empire kämpften, sowie mit amerikanischen Soldaten, die 1944 in der Ardennenoffensive die Nazi-Wehrmacht besiegten.

Zweifellos drehen sich ehrenwerte amerikanische Patrioten im Grabe um angesichts einer solchen Beleidigung ihres Andenkens und ihrer Entbehrungen.

Besonders empörend war Zelenskys Vergleich des russischen „terroristischen Staates“ und des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Nazi-Deutschland und Adolf Hitler.

Der versammelte Kongress gab – mit wenigen Ausnahmen – stehende Ovationen für diese konstruierte Verfälschung und diesen historischen Unsinn.

„Wenn jemals ein Führer seine Nation personifiziert hat, dann ist es Volodymyr [sic] Zelensky“, schwärmte CNN. „Dieses Bild verdeutlicht Zelenskys Meisterschaft in historischen Anspielungen und Public-Relations-Theater.“

Der Kabelnachrichtensender spielt ungewollt auf die latente Realität der „Manipulation“ an, ist aber dennoch voll und ganz davon überzeugt. Die „Beherrschung“ der Öffentlichkeitsarbeit, auf die er sich bezieht, ist nicht so sehr die eines komischen Präsidenten, sondern ist den Handlangern des tiefen Staates der USA zuzuordnen, die hinter dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland stehen.

Das ist es, was an dem Spektakel so widerwärtig ist. Den Amerikanern wird vorgegaukelt, dass sie ein Regime in Kiew finanzieren und bewaffnen, das „die Demokratie verteidigt“. Dieses Regime wurde 2014 durch einen von der CIA unterstützten Putsch gegen die Demokratie an die Macht gebracht. Zelensky wurde 2019 als Friedenskandidat von Ukrainern gewählt, die einen Bürgerkrieg satt hatten, den Washington und seine europäischen Partner absichtlich angeheizt haben, wie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich zugab.

Jetzt wurde Zelensky von seinen amerikanischen Drehbuchautoren als „Kriegsheld“ neu erfunden, der eine grüne Militäruniform trägt (zu ordentlich gebügelt, wohlgemerkt!), während er ein Kongresspublikum von klatschenden Jasagern erfreut, die ein US-Hilfsbudget für die Ukraine von insgesamt fast 150 Milliarden Dollar absegnen.

Präsident Biden kündigte ein Weihnachtsgeschenk für das Kiewer Regime an: Patriot-Raketen. Dieser provokative Schritt bringt die USA in eine direkte Konfrontation mit Russland, wobei Moskau immer wieder warnt, aber ignoriert wird.

In Orwellscher Manier wird die Kriegstreiberei in Washington als „Verteidigung“ des Weltfriedens dargestellt.

In Wirklichkeit war das, was diese Woche in Washington stattfand, und die schwachsinnigen Worte, die dort gesprochen wurden, eine abscheuliche Verdrehung von Weihnachten. Es gibt keinen guten Willen für die Menschheit, keinen Wunsch nach Frieden und keine Feier zur Überwindung historischer Ungerechtigkeit. Es geht nur darum, Krieg, Tod und menschliches Leid mit selbstgefälliger und verblendeter Frömmigkeit zu fördern. Die Antithese zu Weihnachten.

Es ist unglaublich, wie leichtgläubig amerikanische Politiker und die Medien sind. Natürlich werden die meisten von ihnen von den Waffenkonzernen bezahlt, die sich am Trog des Pentagons bedienen, das vom Steuerzahler finanziert wird. Das verblendete Gefühl der selbstgerechten Zielsetzung ist erstaunlich. Nur eine Kultur, die so gründlich mit Hollywood- Schund degradiert wurde, ist so anfällig für solch grobe Manipulation. Diese Konditionierung macht die Kriegstreiberei auch so gefährlich. Die Torheit kennt keine Grenzen.

Zelensky bekam Beifall, weil er die Russen mit Nazi-Barbaren verglich. Die unterschwellige Botschaft war, dass die Russen Untermenschen sind, deren „Taktiken primitiv sind … sie zerstören alles“. Paradoxerweise sind es Zelensky und seine amerikanischen Unterstützer, die die Nazi-Ideologie verbreiten.

Zelensky, ein nomineller Jude, steht an der Spitze von Streitkräften, die Nazi-Kollaborateure mit Nazi-Slogans, -Gruß und -Abzeichen verherrlichen. Die Behauptung, das Kiewer Regime und seine amerikanischen Zahlmeister kämpften für die Freiheit, ist ein schändliches Zerrbild der Geschichte. Zelenskys Regime ist das korrupteste der Welt, und selbst Ermittler des Pentagons haben sich besorgt über den Schwarzmarktverkauf von amerikanischen und NATO-Waffen geäußert, die in dieses Land fließen.

Die Scharade, die dem amerikanischen Volk vorgespielt wird, ist wirklich erschreckend. Während die amerikanische Gesellschaft durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch degeneriert und die Armut unter den amerikanischen Arbeitnehmern zunimmt, applaudieren ihre verweichlichten Eliten einem komischen Hochstapler und leiten weitere Waffen im Wert von Milliarden Dollar in die Ukraine, was zu einem weiteren Krieg mit Russland führt.

So eine absurde Geschichte kann man sich nicht ausdenken – nicht einmal in Hollywood. Aber in Washington ist sie ein Kassenschlager.