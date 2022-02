Zelensky lädt Biden zu einem Besuch in die Ukraine ein, um Befürchtungen über eine bevorstehende Invasion entgegenzuwirken

Während ihres Telefongesprächs am Sonntag forderte der ukrainische Präsident Zelensky Biden auf, Kiew persönlich zu besuchen, da das Weiße Haus weiterhin behauptet, eine russische Invasion stehe „jeden Tag“ bevor.

Zelensky erklärte, dass die großen ukrainischen Städte „unter sicherem Schutz“ stünden, und schlug vor, dass ein persönlicher Besuch des US-Präsidenten die Ausbreitung von Panik stoppen und eine Eskalation verhindern würde. „Ich bin überzeugt, dass Ihr Besuch in Kiew in den kommenden Tagen ein starkes Signal wäre und zur Stabilisierung der Lage beitragen würde“, wurde Zelensky in dem Telefonat zitiert.

„Wir werden jede Eskalation verhindern. Die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte in unserem Land – Charkow und Lwow, Dnepr und Odessa – stehen unter sicherem Schutz“, sagte Zelensky dem US-Präsidenten.

Zelensky selbst und andere hochrangige Kiewer Beamte haben Washington in den vergangenen Tagen erneut aufgefordert, seine Rhetorik zu mäßigen. Am Samstag forderte der ukrainische Staatschef die USA öffentlich auf, Beweise oder relevante Geheimdienstinformationen vorzulegen, um ihre Behauptungen über eine „unmittelbar bevorstehende“ russische Invasion zu untermauern. Dass Zelensky nun so weit ging, Biden persönlich zu einer Reise in die Ukraine einzuladen, zielt eindeutig darauf ab, die anhaltende Panikmache des Weißen Hauses und die übertriebenen Vorhersagen über die Absichten Russlands direkt zu bekämpfen.

Der Bericht des Weißen Hauses war kurz und enthielt kaum Details, betonte aber erneut, dass der Weg der Diplomatie offen ist:

Präsident Biden bekräftigte das Engagement der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Präsident Biden machte deutlich, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern rasch und entschlossen auf jede weitere russische Aggression gegen die Ukraine reagieren würden. Die beiden Staats- und Regierungschefs waren sich einig, dass es wichtig ist, weiterhin auf Diplomatie und Abschreckung zu setzen, um auf Russlands militärische Aufrüstung an den Grenzen der Ukraine zu reagieren.

In der Zwischenzeit wird der unten stehende Tweet der russischen Botschaft im Vereinigten Königreich von einigen als „Hoffnungsschimmer“ gewertet – ein deutliches Signal, dass es keine russische Offensive geben wird:

FM #Lavrov: Nachdem die russischen Truppen ihre Übungen beendet haben und in ihre Kasernen zurückkehren, wird der Westen einen „diplomatischen Sieg“ verkünden, weil er die russische „Deeskalation“ „gesichert“ hat. Ein vorhersehbares Szenario und billige innenpolitische Punkte.

FM #Lavrov: After Russian troops finish drills and return to barracks, West will declare 'diplomatic victory' by having 'secured' Russian 'de-escalation'. Predictable scenario and cheap domestic political points. pic.twitter.com/S58RcmsetA — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) February 12, 2022

Es gibt jedoch zahlreiche Spekulationen über den Zeitpunkt des von den USA vorhergesagten russischen Invasionsszenarios…

Wird Russland während des Super Bowls in die Ukraine einmarschieren? In Tom Clancys „Die Summe aller Ängste“ hat der Kreml die Bedeutung des Super Bowls nicht verstanden. Im wirklichen Leben weiß die russische Regierung genau, was „das große Spiel“ für Amerika bedeutet.

Will Russia invade Ukraine during the Super Bowl?



In Tom Clancy's "The Sum of All Fears," the Kremlin did not understand the significance of the Super Bowl.



In real life, Russia's government knows exactly what "the Big Game" means to America. 🧵 pic.twitter.com/R49x1v9rVt — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) February 13, 2022

Ein weiterer Sonntag, und Bidens nationaler Sicherheitsberater macht wieder die Runde in den großen Nachrichtensendungen und warnt, dass die russische Invasion „jeden Tag“ in die Ukraine einmarschieren wird – zu diesem Zeitpunkt ein vertrauter Refrain, den wir seit mehreren Wochen in Folge hören…

„Wir können den Tag nicht genau vorhersagen, aber wir sagen schon seit einiger Zeit, dass wir uns im Zeitfenster befinden und eine Invasion beginnen könnte, eine größere Militäraktion Russlands in der Ukraine könnte jeden Tag beginnen – das schließt die kommende Woche ein, vor dem Ende der Olympischen Spiele“, sagte Jake Sullivan gegenüber Jake Tapper von CNN.

Diese jüngste Runde atemloser Proklamationen des Weißen Hauses und Vorhersagen, dass die Russen kommen werden, begann am Freitagnachmittag, als die Regierung Reportern mitteilte, dass Putin die Entscheidung getroffen hat, eine große Militäroffensive zu starten.

Mehrere Länder sind inzwischen dem Beispiel Washingtons gefolgt und haben Botschafts- und Diplomatenpersonal aus der Ukraine abgezogen, um die Menschen „in Sicherheit“ zu bringen – zuletzt am Wochenende Australien. Das hat der Alarmismus und die Panik, die vom Weißen Haus ausgehen, bewirkt…

Premierminister Scott Morrison hat die Evakuierung der australischen Botschaft in Kiew angeordnet und davor gewarnt, dass die Lage in der Ukraine ein gefährliches Stadium erreicht hat.

Die australische Außenministerin Marise Payne erklärte, die Regierung habe angesichts der Verstärkung der russischen Truppen an der Grenze die Verlegung des Botschaftspersonals in ein provisorisches Büro in Lemberg angeordnet.

Die Situation verschlechtert sich und erreicht ein sehr gefährliches Stadium“, sagte Morrison am Sonntag.

Damit reiht sich das Land in eine wachsende Liste von Ländern ein, die ihr Botschaftspersonal abziehen, darunter Israel, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Lettland, Japan und Südkorea.

Aber die alles entscheidende und zentrale Frage, die nicht gestellt wird, ist wieder einmal: Was ist die Meinung aus Kiew? Wie reagiert die ukrainische Regierung auf die jüngsten Erklärungen des Weißen Hauses zur Krise? Wie sieht es mit dem Präsidenten der Ukraine selbst aus?

BREAKING Der ukrainische Regierungschef Zelensky sagt, Warnungen vor einer russischen Invasion würden „Panik schüren“ und fordert eindeutige Beweise

#BREAKING Ukraine leader Zelensky says warnings of Russian invasion 'provoking panic', demands to see firm proof pic.twitter.com/ZoBndyL3BU — AFP News Agency (@AFP) February 12, 2022

Kiew ist darüber nicht sehr erfreut und verlangt von den US-Geheimdiensten Beweise für die neuen schlimmen Behauptungen, dass Russland bereit sei, einzugreifen:

Es gab zu viele Informationen über einen umfassenden Krieg mit Russland – es wurden sogar konkrete Daten angekündigt. Wir verstehen, dass es Risiken gibt. Wenn Sie zusätzliche Informationen über den zu 100 Prozent garantierten Einmarsch Russlands in die Ukraine am 16. Februar haben, teilen Sie uns diese bitte mit, sagte Volodymyr Zelensky am Samstag vor Reportern.

Natürlich versucht die ukrainische Führung, die Panik zu beruhigen, die durch die Erklärungen Washingtons und die Echokammer der westlichen Medien entstanden ist…

Zelensky sagte, er glaube im Moment nicht an die Gefahr eines ausgewachsenen Krieges. „Ich muss mit echten Informationen zur Öffentlichkeit sprechen. Wir erhalten Informationen aus vielen Quellen. Wir haben auch einen Nachrichtendienst. Ich glaube nicht, dass er schlechter ist als die Nachrichtendienste anderer Länder“, sagte er.

Warnungen vor russischer Invasion schüren „Panik“, sagt der ukrainische Präsident: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky sagt, dass Warnungen vor einem bevorstehenden russischen Angriff auf sein Land „Panik“ schürten und fordert eindeutige Beweise für eine geplante Invasion.

Warnings of Russian invasion stoking 'panic' says Ukrainian President: Ukrainian President Volodymyr Zelensky says that warnings of an imminent Russian attack on his country were stoking "panic" and demands to see firm proof of a planned invasion. pic.twitter.com/cEuwEUrLpA — worldnews24u (@worldnews24u) February 13, 2022

Und ein neuer Bericht von NBC News, der auf den Straßen von Kiew aufgenommen wurde, legt nahe, dass auch viele einfache ukrainische Bürger den Hype durchschauen können:

Während der Westen davor warnt, dass ein neuer Angriff schon nächste Woche „sehr wahrscheinlich“ ist, sind viele in Kiew nicht überzeugt.

Ich glaube nicht, dass Russland in Kiew einmarschieren wird. Die Situation ist von beiden Seiten überdreht, sagte Oleksandr Bovtach, gegenüber NBC News. „Der Westen und Putin spielen mit den Nerven des jeweils anderen“.

Obwohl einige eine Invasion befürchten, bereiten sich nur wenige auf diese Möglichkeit vor.

Und vor allem eine Reihe langjähriger Russland-Beobachter und Journalisten, die in der Region vor Ort leben, beginnen, ernsthafte Zweifel zu hegen…

Ich gebe zu. Ich habe The Intelligence nicht gesehen. Aber es gab noch nie eine Zeit, in der mein Verständnis von Russland – in den 15 Jahren, in denen ich über Russland und die Ukraine berichte – so sehr mit dem kollidierte, was die US-Regierung über Russland und die Ukraine sagt. Ich hoffe, ich habe Recht und sie haben Unrecht.

I admit. I have not seen The Intelligence. But there's never been a time when my understanding of Russia — my 15 years of reporting on Russia and Ukraine — has been so at odds with what the U.S. government says about Russia and Ukraine. I hope I'm right, and they're wrong. — Simon Shuster (@shustry) February 11, 2022

Wie ein außenpolitischer Analyst am Samstag bemerkte, bleibt die Situation ironischerweise so, dass „jeder einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine vorhersagt, außer Russland und der Ukraine“.

Es wird erwartet, dass Biden und Zelensky am Sonntag ein Telefongespräch führen werden, bei dem der ukrainische Staatschef Biden wahrscheinlich um handfeste Beweise für die jüngsten alarmistischen Behauptungen des Weißen Hauses bitten wird. Dies wird wahrscheinlich eine Wiederholung des letzten Gesprächs zwischen den beiden sein: Das letzte Gespräch zwischen Biden und Zelensky fand im vergangenen Monat statt und verlief „nicht gut“, wie ein hochrangiger ukrainischer Beamter damals gegenüber CNN erklärte, da man sich über die „Risikostufen“ eines russischen Angriffs nicht einig war.