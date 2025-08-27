Zelensky prahlt damit, dass er für Langstreckenraketenangriffe auf Russland keine US-Genehmigung mehr benötigt

In dieser Woche prahlte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky zum ersten Mal damit, dass sein Militär Langstreckenangriffe auf russisches Territorium mit in der Ukraine hergestellten Waffen durchführen könne – und dass er diese Angriffe nicht mit den Vereinigten Staaten koordinieren müsse.

Er reagierte damit auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach die USA im Stillen ein Verfahren eingeführt haben, das die vorherige Zustimmung des Pentagons zu ukrainischen Langstreckenangriffen mit von den USA gelieferten Waffen erfordert. Diese Politik habe Berichten zufolge solche Angriffe über mehrere Monate blockiert – und das zu einem Zeitpunkt, an dem Präsident Trump versucht, die Parteien an den Friedenstisch zu bringen.

Ein ungenannter Beamter, der vom WSJ zitiert wurde, erklärte, dass dieses interne Genehmigungsverfahren des Pentagons die Ukraine seit dem späten Frühjahr effektiv daran hindere, die taktischen Raketensysteme der Armee (ATACMS) gegen Ziele in Russland einzusetzen.

In einer Rede an der Seite des kanadischen Premierministers Mark Carney betonte Zelensky Anfang dieser Woche, dass derartige Beschränkungen nicht zur Debatte stünden, und erklärte, dass die Ukraine ihre eigenen Waffen für Angriffe auf russisches Gebiet verwende:

„Im Moment verwenden wir unsere im Inland hergestellten Langstreckenwaffen, und wir haben in letzter Zeit nicht mit den USA über solche Dinge diskutiert. Es gab eine Zeit, in der es unterschiedliche Signale in Bezug auf unsere Vergeltungsschläge nach ihren (russischen) Angriffen auf unser Energiesystem gab“, sagte Zelensky.

Zuvor hatte Zelensky am vergangenen Donnerstag den Marschflugkörper „Flamingo“ vorgestellt, über den The Guardian wie folgt berichtete:

„Der ukrainische Präsident kündigte an, dass die riesige Rakete mit dem Namen Flamingo Ziele in einer Entfernung von bis zu 3.000 km treffen könne. ‚Die Rakete hat erfolgreiche Tests durchlaufen. Sie ist derzeit unsere erfolgreichste Rakete‘, sagte Zelensky vor Reportern. Die Massenproduktion könnte im Februar beginnen.“

Diese Reichweite würde das Moskauer Gebiet in Schlagdistanz bringen. Sollte Kiew beschließen, die russische Hauptstadt mit Marschflugkörpern anzugreifen, würde dies wahrscheinlich dazu führen, dass Putin anordnet, Kiew noch härter zu bombardieren.

In den mehr als drei Jahren des zermürbenden Krieges hat das russische Militär noch immer keine hochrangigen Regierungsgebäude in Kiew oder militärische und geheimdienstliche Hauptquartiere direkt angegriffen. Das könnte sich bald ändern.

Business Insider über das Video eines Testschusses der Flamingo:

„In dem Clip ist die Flamingo zu sehen, wie sie auf einer Schiene auf einer geneigten Plattform montiert wird, bevor sie abgefeuert wird. Die Rakete beginnt fast unmittelbar nach dem Start nach oben zu steigen.“

Sicherlich möchte das Weiße Haus, dass irgendeine Form von Friedensabkommen in Kraft tritt, bevor die Dinge derart eskalieren – doch keine der beiden Seiten scheint in der Stimmung für Kompromisse zu sein. Und da Russland auf dem Schlachtfeld eindeutig die Oberhand hat, hat es wenig Grund, von Putins Maximalforderungen abzurücken.