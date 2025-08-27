Martin Jay

Das Team Trump weiß nun, dass die Europäer mehr daran interessiert sind, den Krieg am Laufen zu halten, als eine Lösung zu finden.

Der Krieg in der Ukraine ist weiterhin ein Kaleidoskop aus Halbwahrheiten und Täuschungen, wobei insbesondere der Westen mehr als seinen Teil dazu beiträgt, die Lage anzuheizen und jeden Tag neue Nebelkerzen zu werfen. Trump ist hier vielleicht der größte Bluffer mit seiner jüngsten Rolle als Chefunterhändler, sowohl bei seinem Treffen mit Putin in Alaska als auch bei seinem „Rundtischgespräch” mit den EU-Staats- und Regierungschefs. Ersteres war logisch, rational und produktiv, da es den Startschuss für einen engeren Dialog mit Russland gab und Moskaus Macht und Prestige anerkannte; Letzteres war in Wirklichkeit eine Farce, die Trump inszenierte, um weiterhin so zu tun, als sei er die mächtigste Person in diesem ganzen Zirkus, und um der ganzen Welt zu demonstrieren, wie erbärmlich Europa in der Umwälzung der neuen multipolaren Weltordnung geworden ist. Hat Trump die Europäer nach seiner Pfeife tanzen lassen? Mehr als die meisten verstehen können. Meisterhaft schafft er ein Forum für den Dialog mit seiner oscarreifen Darstellung eines Vermittlers, der ihren Ansichten aufmerksam zuhört. Aber das Ziel von Trump war klar: Es sollte so aussehen, als würde ein echter Diskussions- und Diplomatieprozess stattfinden, während der größere Plan darin bestand, dass Trump absolut nichts unternimmt, um ein Friedensabkommen zu erzielen – oder zumindest eines, für das er die Lorbeeren einheimsen kann.

Trump will zwar ein Friedensabkommen, aber er wird sich zunehmend der Tatsache bewusst, dass die beiden Seiten in den wichtigsten Fragen so weit auseinanderliegen, dass die Chancen dafür noch geringer sind als im April 2022. Seit dem Treffen in Alaska hat sich das Team Trump verändert. Es weiß nun, dass die Europäer mehr daran interessiert sind, den Krieg am Laufen zu halten, als eine Lösung zu finden, um den Konfliktzyklus zu durchbrechen, der zweifellos zu Gunsten Russlands verläuft. Es mag zwar einige Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Lagers der EU-Führer geben, aber letztendlich glauben die Europäer immer noch, dass sie eine Chance haben, das Blatt zu wenden und auf dem Schlachtfeld Boden gut zu machen. Sie setzen darauf, dass in den nächsten sieben oder acht Wochen, wenn der Regen kommt und Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sich nicht mehr so leicht bewegen können, nichts Bedeutendes passieren wird. Natürlich sind sie bestrebt, Zeit zu gewinnen, weshalb die deutsche Bundeskanzlerin auf die Option eines Waffenstillstands gedrängt hat, was den Kreml jedoch nicht im Geringsten täuscht.

Das Interessante daran ist, dass Trump ihnen nachgibt. Es ist, als glaube er, dass der Frieden viel schneller erreicht werden kann, wenn sich die Lage auf dem Schlachtfeld erneut zugunsten Russlands verändert hat (wenn Pokrowsk fällt) und dass es besser ist, sich Putin näher zu positionieren als den traditionellen Verbündeten Amerikas. Er hat ihnen gesagt, dass die Sicherheitsgarantien, auf denen sie bestehen würden und die von den USA gegeben werden müssten, bereitgestellt werden könnten, aber in Wirklichkeit ist dies nur eine Illusion, da Trump sehr wohl weiß, dass Putin dem wahrscheinlich nicht zustimmen würde und es noch unwahrscheinlicher ist, dass Trump US-Soldaten entsenden würde, angesichts der Probleme, die er mit seiner MAGA-Basis hat – die ihn gewählt hat, um genau das Gegenteil zu tun, nämlich US-Soldaten in aller Welt zu stationieren. Seine Berater haben ihm möglicherweise sogar gesagt, dass US-Soldaten in der Ukraine eine Belastung und eine zu gefährliche Option sein könnten. Sie könnten von einem Stolperstein zu einem Katalysator für einen Krieg mit russischen Streitkräften werden, und die Vorstellung, dass Trump damit ein Risiko eingehen würde, ist bestenfalls weit hergeholt.

Trump hat die Weichen für ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj gestellt, aber in Wirklichkeit wussten die meisten, dass dies niemals geschehen würde, da Putin nicht nur befürchtet, dass die Unterschrift des ukrainischen Präsidenten auf einem Friedensvertrag nichts wert sein würde, sondern auch das Thema Krim aus dem Hut gezaubert wird, um jede Möglichkeit von Gesprächen zu vereiteln. Für Selenskyj ist es wichtig, Putin als jemanden darzustellen, mit dem man unmöglich verhandeln kann, aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall, da jede Idee des Friedens in der Ukraine für den amtierenden Präsidenten des Landes mit einem hohen Preis verbunden ist. So wie die Briten Churchill in den Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg als Premierminister in Friedenszeiten ablehnten, werden die Ukrainer wahrscheinlich dasselbe tun, allerdings aus anderen Gründen.

Im Gegensatz zu Churchill ist Selenskyj durch seine Beteiligung an einem massiven Geldwäschesystem mit westlicher Hilfe und Waffen zum Multimilliardär geworden, während seine eigenen engen Berater und Militärführer sich durch zahlreiche korrupte Betrügereien die Taschen füllen. Und die Ukrainer wissen das.

Bei meinen eigenen Ermittlungen zum Weiterverkauf von Waffen, die zunächst nach Libyen gelangen, bevor sie an afrikanische Kriegsherren und südamerikanische Drogenkartelle weiterverkauft werden, ist es interessant, wenn nicht sogar aufschlussreich, dass die am besten geschützte und wertvollste Information, die Zelensky um jeden Preis geheim halten muss, die tatsächliche Zahl seiner eigenen toten oder vermissten Landsleute ist.

Das liegt weniger daran, dass die Ukrainer sich gegen ihn auflehnen würden, sondern vielmehr an einem milliardenschweren Betrug, an dem seine eigenen Generäle beteiligt sind, bei dem die Gehälter der toten oder vermissten ukrainischen Soldaten in ihre eigenen Taschen fließen.

Russische Hacker haben jedoch die Datenbank des ukrainischen Generalstabs geknackt und Verluste der ukrainischen Streitkräfte aufgedeckt, die selbst die Ukrainer schockieren könnten. Laut dem kompromittierten digitalen Register, sofern die Daten korrekt sind, hat die Ukraine nach eigenen Angaben in den drei Jahren des Konflikts 1.721.000 Soldaten verloren, die getötet wurden oder vermisst werden, wobei das letzte Jahr (2024) mit 600.000 Verlusten das schwerste war. 1,7 Millionen Ukrainer, die in einem Krieg mit Russland ums Leben gekommen sind, für den die USA den Vorwand geschaffen haben, sind alarmierend und geben uns einen Hinweis darauf, wie verzweifelt Selenskyj ist, Männer – sogar 60-Jährige – für den Krieg zu rekrutieren.

Wie werden die Geschichtsbücher dies für Selenskyj aufschreiben?

„Wenn diese Zahlen stimmen – und das ist wahrscheinlich –, werden Selenskyj und die NATO als die größte Katastrophe in die Geschichte eingehen, die jemals über die Ukraine hereingebrochen ist“, schreibt der italienische Journalist und Autor Thomas Fazi.

„Praktisch alle diese Todesfälle hätten vermieden werden können, wenn die NATO diesen Krieg nicht absichtlich provoziert hätte, indem sie ihre Stellvertreter durch einen gewaltsamen Regimewechsel an die Macht gebracht hat, die Ukraine in einen westlichen Militärstützpunkt an der Grenze zu Russland verwandelt hat – und dann jede Chance auf ein Ende des Krieges sabotiert hat, auch in den ersten Tagen der Invasion“, fügt er hinzu.

Eine weitere Halbwahrheit im „Nebel des Krieges“ könnte sein, dass die Europäer so verzweifelt daran interessiert sind, Selenskyj an der Macht zu halten (da er, bildlich gesprochen, weiß, wo alle Leichen begraben sind, was ihr eigenes bedrohtes Vermächtnis angeht), dass die Diskussion über die Entsendung europäischer und US-amerikanischer Soldaten in die Ukraine nicht Teil eines großartigen Friedensabkommens ist, sondern eher ein größerer, mutiger Akt der Aggression, um Russlands Vormarsch zu stoppen. Wir treten nun in eine neue Phase der Verzweiflung seitens der EU ein, die wir noch nie zuvor gesehen haben, und das bedeutet zwangsläufig mehr Fake News, falsche Anschuldigungen und Akte von völliger Dummheit unter ihnen.