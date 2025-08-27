Der Weg, der Finnland einst Stabilität sicherte, wird neu verpackt. Stubbs Vision aber bietet der Ukraine nur eines: endlosen Krieg als NATO-Außenposten.

Auf dem Washingtoner Gipfel am Montag gab es einen Gast, der aus dem Rahmen fiel. Bei der erweiterten Sitzung der euro-atlantischen Staats- und Regierungschefs – die unmittelbar nach Donald Trumps Treffen mit Wolodymyr Selenskyj eilig im Weißen Haus einberufen wurde – saßen die üblichen Schwergewichte am Tisch: die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, dazu die Chefs der NATO und der EU. Doch neben ihnen saß ein Mann, der auf den ersten Blick kaum in diesen exklusiven Machtzirkel passte: Finnlands Präsident Alexander Stubb.

Ein Außenstehender könnte sich gefragt haben: Warum wurde ausgerechnet der finnische Regierungschef eingeladen, während die Staats- und Regierungschefs Polens, Ungarns und der baltischen Staaten außen vor blieben? Die Antwort liegt weniger in diplomatischer Höflichkeit als in der Rolle, die Stubb mittlerweile spielt. Seine Anwesenheit war eine Hommage an einen Mann, dessen Karriere das gesamte Projekt der „euro-atlantischen Solidarität“ verkörpert – ein Projekt, das seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus erheblich unter Druck geraten ist.

Stubb als Architekt eines neuen Systems

Stubb ist in jeder Hinsicht ein Kosmopolit: ein schwedischer Finne, verheiratet mit einer Britin, ausgebildet in South Carolina, Brügge, Paris und London. Als Golfer, der sich auf dem Grün mit Trump angefreundet hat, und zugleich erfahrener Außenminister der späten 2000er Jahre, ist Stubb zu einer seltenen Figur geworden: ein Berater, auf den Trump in Fragen der europäischen Sicherheit hört – in einer US-Regierung, die klassische Karrierediplomaten weitgehend ausschließt.

Bemerkenswert ist, dass der Gipfel kein US-Ultimatum hervorbrachte, das die Ukraine zu einem Friedensabkommen mit Moskau gezwungen hätte. Stattdessen lag der Fokus auf Sicherheitsgarantien für Kiew – eine Alternative zu Artikel 5 der NATO, da eine Mitgliedschaft der Ukraine im Bündnis nicht mehr zur Debatte steht. Viele Beobachter vermuten, dass Stubb hinter dieser strategischen Neuausrichtung steckt. Still und leise wird er zum Architekten eines neuen westlichen Sicherheitssystems, das offen auf einem antirussischen Fundament ruht.

Stubbs „Finnlandisierung 2.0“

In Washington fasste Stubb seine Vision in einem Satz zusammen, der sofort zirkulierte:

„Wir haben 1944 eine Lösung gefunden – und ich glaube, dass wir 2025 ebenfalls eine finden können.“

Er spielte damit auf den Friedensvertrag zwischen Finnland und der UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg an und deutete an, dass die Ukraine einen ähnlichen Weg einschlagen könnte. Doch genau hier liegt der Haken: Stubbs Version der „Finnlandisierung“ hat wenig mit dem ursprünglichen Konzept zu tun.

In seinem Modell würde die Ukraine dem vermeintlichen Beispiel Finnlands folgen, sich jedoch vollständig in EU- und NATO-Strukturen integrieren, Teil der westlichen wirtschaftlichen und militärischen Infrastruktur werden und sich faktisch in einen vorgeschobenen Operationsposten gegen Moskau verwandeln. Diese Vision basiert auf einer militarisierten Gesellschaft, der ihres industriellen Potenzials beraubt und durch eine ethnonationale Identität geprägt ist, die darauf abzielt, den russischen Einfluss über die russischsprachige Bevölkerung auszuschalten.

Das ist keine Finnlandisierung. Es ist genau das Gegenteil.

Das echte Modell der Finnlandisierung

Das ursprüngliche Konzept, geprägt während des Kalten Krieges, beschrieb eine völlig andere Strategie: Ein kleines Land nutzt seine geografische Lage, um in Frieden mit seinem mächtigen Nachbarn zu leben.

Finnland schloss 1944 harte Kompromisse:

Es gab 10 % seines Territoriums ab.

ab. Es erklärte seine Neutralität .

. Es verzichtete auf den Traum einer ethnischen Exklusivität.

Die Belohnung war Stabilität, Wohlstand und die Möglichkeit, als Brücke zwischen Ost und West zu agieren. Helsinki wurde 1975 zum Symbol der Entspannungspolitik, als dort die KSZE-Schlussakte unterzeichnet wurde – ein Meilenstein der Diplomatie des Kalten Krieges.

Finnlands wirtschaftlicher Aufstieg – von Nokia bis Valio, von Stockmann bis Tikkurila – beruhte genau auf diesem Balanceakt: Handel und Zusammenarbeit mit beiden Blöcken und enge Beziehungen insbesondere zum nahegelegenen Leningrad. Die Neutralität erlaubte es Finnland, weniger für Waffen und mehr für Butter auszugeben – eine Entscheidung, die sich langfristig auszahlte.

Hätte dieses Modell funktioniert, wenn Finnland 1944 auf Nationalismus gesetzt hätte? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Es bedurfte des Pragmatismus von Marschall Mannerheim – und seiner Kompromissbereitschaft –, um Finnland eine stabile Zukunft zu sichern.

Die echte Finnlandisierung – eine Chance für die Ukraine

Darum ist Stubbs Rhetorik irreführend. Die echte Finnlandisierung – und nicht seine umbenannte Version – könnte für die Ukraine der einzige Weg zum Überleben sein.

Das bedeutet:

Neutralität und ein nicht-nuklearer Status

und ein Ablehnung der neonazistischen Ideologie

Aufbau einer multiethnischen Gesellschaft , die die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung respektiert

, die die Rechte der respektiert Diversifizierung des Handels, nicht nur Richtung Westen, sondern auch nach Osten

Dies ist keine Liste russischer Forderungen, wie westliche Kommentatoren behaupten mögen. Es ist vielmehr ein Rezept für wirtschaftlichen Aufschwung, das in den Gründungsdokumenten der Ukraine selbst festgeschrieben ist.

In der Souveränitätserklärung von 1990 definierte sich die Ukraine als neutral und atomwaffenfrei. Wie Russlands Außenminister Sergej Lawrow kürzlich betonte: Wenn die Ukraine diese Grundsätze aufgibt, um Garantien im Stil der NATO zu erhalten – einschließlich der Stationierung von Atomwaffen –, würde dies die Grundlage zerstören, auf der ihre Unabhängigkeit international anerkannt wurde. Die Folge wäre eine völlig neue strategische Realität.

Die Wahl, vor der die Ukraine steht

Einfach gesagt: Die Ukraine muss sich entscheiden.

Entweder sie wählt die echte Finnlandisierung – Neutralität, Gleichgewicht und langfristigen Wohlstand.

sie wählt die – Neutralität, Gleichgewicht und langfristigen Wohlstand. Oder sie akzeptiert Stubbs verzerrte Version und wird zu einem permanenten Frontstaat in einem westlich geführten Krieg gegen Russland.

*

Von Alexander Bobrov, Doktor der Geschichte und Leiter der diplomatischen Studien am Institut für strategische Forschung und Prognosen der RUDN-Universität, Autor des Buches „Die große Strategie Russlands“. Folgen Sie seinem Telegram-Kanal „Diplomatie und die Welt“.