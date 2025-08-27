YouTube verwendet KI, um heimlich Videos von Urhebern ohne deren Wissen zu verändern

Einem Bericht zufolge nahm sich YouTube die Freiheit, sogenannte „Verbesserungen“ an Videos vorzunehmen, ohne die Urheber zu benachrichtigen oder um Erlaubnis zu fragen.

Zu den Urhebern, deren Inhalte geändert wurden, gehörte der Musiker Rick Beato, der der BBC sagte, dass er die Änderungen zuerst bemerkte, als er seine eigenen Videos ansah.

„Ich dachte: ‚Mann, meine Haare sehen komisch aus‘“, erinnerte sich Beato. „Und je genauer ich hinsah, desto mehr schien es, als würde ich Make-up tragen.“ Beato, dessen Kanal tiefgehende Einblicke in die Musikindustrie gibt und über 5 Millionen Abonnenten hat, sagte: „Ich dachte, bilde ich mir das nur ein?“

Die BBC berichtet:

Es stellte sich heraus, dass er es nicht war. In den letzten Monaten hat YouTube heimlich künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um die Videos der Nutzer zu optimieren, ohne sie darüber zu informieren oder um Erlaubnis zu fragen. Falten in Hemden erscheinen deutlicher. Die Haut ist an manchen Stellen schärfer und an anderen glatter. Wenn Sie genau auf die Ohren achten, werden Sie feststellen, dass sie sich verziehen. Diese Veränderungen sind gering und ohne einen direkten Vergleich kaum sichtbar. Dennoch sagen einige verärgerte YouTuber, dass ihre Inhalte dadurch einen subtilen und unwillkommenen Eindruck von künstlicher Intelligenz erwecken.

Es ist ein größerer Trend im Spiel. Ein wachsender Anteil der Realität wird von KI vorverarbeitet, bevor sie uns erreicht. Irgendwann wird die Frage nicht mehr lauten, ob wir den Unterschied erkennen können, sondern ob dadurch unsere Verbindung zur Welt um uns herum untergraben wird.

Beatos Kollegen, darunter auch der Musik-YouTuber Rhett Shull, bemerkten ebenfalls, dass seine Inhalte von der Google-eigenen Videoplattform bearbeitet worden waren.

„Je mehr ich mir das anschaute, desto ärgerlicher wurde ich“, sagte Shull. „Wenn ich dieses schreckliche Überschärfen gewollt hätte, hätte ich es selbst gemacht. Aber das größere Problem ist, dass es aussieht, als wäre es KI-generiert. Ich denke, das verfälscht mich und das, was ich tue, und meine Stimme im Internet zutiefst. Es könnte das Vertrauen, das ich bei meinem Publikum habe, auf subtile Weise untergraben. Es stört mich einfach.“

Shull war so wütend über diese Angelegenheit, dass er ein Video zu diesem Thema veröffentlichte.

Als Reaktion auf die Kontroverse hat YouTube in einem Beitrag auf X (einigermaßen) reinen Tisch gemacht.

„Wir führen ein Experiment mit ausgewählten YouTube-Kurzfilmen durch, bei dem herkömmliche Technologien des maschinellen Lernens eingesetzt werden, um Videos während der Verarbeitung zu entschärfen, zu entrauschen und klarer zu machen (ähnlich wie es ein modernes Smartphone tut, wenn Sie ein Video aufnehmen)“, gab Rene Ritchie zu, der YouTubes Abteilung für Redaktion und Creator-Kontakt leitet. „YouTube arbeitet ständig an Möglichkeiten, die bestmögliche Videoqualität und Nutzererfahrung zu bieten, und wird weiterhin Creator- und Zuschauer-Feedback berücksichtigen, während wir diese Funktionen weiterentwickeln und verbessern.“

No GenAI, no upscaling. We're running an experiment on select YouTube Shorts that uses traditional machine learning technology to unblur, denoise, and improve clarity in videos during processing (similar to what a modern smartphone does when you record a video)



YouTube is always… https://t.co/vrojrRGwNw — YouTube Liaison (@YouTubeInsider) August 20, 2025

Einige Forscher befürchten, dass diese Art von Technologie weitreichende dystopische Auswirkungen haben könnte.

„Sie können selbst entscheiden, was Ihr Telefon tun soll und ob bestimmte Funktionen aktiviert werden sollen. Wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das Inhalte von führenden Nutzern manipuliert, die dann ohne die Zustimmung der Personen, die die Videos produzieren, an ein öffentliches Publikum weitergegeben werden“, sagte Samuel Woolley von der Universität Pittsburgh. „Ich denke, dass die Verwendung des Begriffs ‚maschinelles Lernen‘ ein Versuch ist, die Tatsache zu verschleiern, dass sie KI verwendet haben, weil sie Bedenken bezüglich dieser Technologie haben. Maschinelles Lernen ist in der Tat ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz.“