Plötzliche Todesfälle und Arbeitsunfähigkeit bei gegen Corona geimpften Piloten nehmen zu. Bericht

Seit 2021 ist die Zahl der Todesfälle bei „jüngeren“ Piloten deutlich gestiegen, die Zahl der Langzeitinvaliditäten hat zugenommen, und die Zahl der Beinahe-Unfälle auf Flughäfen ist sprunghaft angestiegen.

„Irgendetwas ist im Jahr 2021 passiert“, das die Sicherheit im Flugverkehr gefährdet, so ein beunruhigender Bericht von Dr. Kevin Stillwagon, einem pensionierten Piloten und Experten für Immunologie.

Immer mehr Beweise deuten auf die COVID-19-Impfungen hin, die die Fluggesellschaften auf Druck der US-Regierung ihrem Cockpit-, Kabinen- und Bodenpersonal auferlegt oder auf andere Weise aufgezwungen haben.

Seit 2021 hat die Zahl der Todesfälle bei „jüngeren“ Piloten deutlich zugenommen, während die Langzeitinvalidität von Piloten in die Höhe geschnellt ist. All dies geht einher mit einer drastischen Zunahme von Beinahe-Zwischenfällen auf den Flughäfen des Landes.

„Die Arbeitsunfähigkeit von Piloten nimmt definitiv zu, insbesondere bei jüngeren Piloten“, sagte Stillwagon in einer Videodiskussion mit Nicolas Hulscher, einem Epidemiologen und Verwalter bei der McCullough-Stiftung.

„Im Jahr 2021 sterben 40 % mehr Piloten vorzeitig – vor dem gesetzlichen Rentenalter von 65 Jahren“, erklärte Stillwagon.

„Ab 2021 haben sich die Langzeitbehinderungen von Piloten verdreifacht“, stellte er fest. „Vor 2021 gab es nur einen Beinahe-Zusammenstoß auf dem Washington National Airport (DCA), aber nach 2021 waren es 28 Beinahe-Zusammenstöße pro Jahr.“

Der mRNA-Impfstoff COVID-19 wurde den Piloten illegal aufgezwungen

Stillwagon behauptet, dass die mRNA-COVID-19-Spritzen den Piloten von Anfang an rechtswidrig aufgezwungen wurden.

„Sie waren illegal, weil man einem Piloten kein experimentelles Produkt verabreichen darf, wie es im Aeromedical Advice Manual steht, das allen flugmedizinischen Prüfern ausgehändigt wird“, betonte er.

Berufspiloten ist es gesetzlich verboten, experimentelle Medikamente einzunehmen. Sie müssen damit rechnen, ihre medizinische Zulassung zu verlieren, wenn sie andere als von der FAA zugelassene Medikamente verwenden.

Wenn ein Pilot ein nicht zugelassenes medizinisches Produkt einnimmt, müssen Flugärzte Maßnahmen ergreifen, um die Flugtauglichkeitsbescheinigung des Piloten zu widerrufen oder zu verweigern, bis die FAA eine Entscheidung über die Sicherheit des Produkts getroffen hat. United Airlines (UAL) habe jedoch Piloten ermutigt, genötigt und sogar bezahlt, gegen dieses Bundesgesetz zu verstoßen.

Piloten, die gezwungen wurden, sich den experimentellen Impfungen zu unterziehen, befanden sich laut Stillwagon in einer schrecklichen Zwickmühle: Ihre Karriere stand auf dem Spiel. Wer die Impfung akzeptierte, verstieß nicht nur gegen persönliche religiöse Überzeugungen, sondern auch gegen FAA-Sicherheitsvorschriften – mit der Folge, Gesundheit, Karriere und die Sicherheit der Passagiere aufs Spiel zu setzen.

„Das ist genau der Grund, warum wir plötzliches Herzversagen bei immer jüngeren Menschen beobachten“, sagte Stillwagon. „Wir sehen bei Piloten und Fluglotsen auch kognitiven Nebel, der Denkfähigkeit und Reaktionszeit beeinträchtigt.“

Der COVID-19-mRNA-Jab könne auch Krampfanfälle auslösen, die bei einem Piloten während des Fluges katastrophale Folgen haben könnten.

„Das ist eine große Sache“, erklärte Stillwagon. „Das ist riesig.“

mRNA-Impfstoffe „waren nie sicher und wirksam“

mRNA-Injektionen veranlassen menschliche Zellen, eine gentechnisch veränderte Version des „Spike-Proteins“ des Coronavirus zu produzieren, um eine Reaktion des Immunsystems hervorzurufen.

Die Entwickler hätten nicht bedacht, dass die wiederholte Produktion der Spike-Proteine, sobald sie im Körper sind, nicht mehr kontrolliert werden könne. Bei manchen Geimpften sei der Körper zu einer Fabrik für Spike-Proteine geworden, die sich über die Blutbahn im gesamten Körper verteilen konnten – bis in Gehirn, Leber, Milz, Knochenmark und Fortpflanzungsorgane.

Während das Immunsystem die Zellen angreife, die es aufgrund der Spike-Proteine als „infiziert“ erkenne, komme es zu Entzündungen, Myokarditis und massiven Blutgerinnseln.

„Das Spike-Protein ist direkt giftig und kann Gewebe unmittelbar schädigen“, so Stillwagon.

Fluglinienpiloten – die „am wenigsten überwachte Komponente im Cockpit“

Stillwagon kritisiert, dass die Federal Aviation Administration (FAA) es versäumt habe, seit Einführung der COVID-19-Impfstoffe genügend Daten über die Gesundheit von Piloten zu sammeln.

Während Behörden und Airline-Management genauestens darauf achten, wie Piloten Betriebsverfahren einhalten – etwa Geschwindigkeit oder Klappensteuerung – blieben eklatante Datenlücken bestehen.

So führe die FAA keine Aufzeichnungen über die Impfungen von Piloten. Zudem habe die Behörde 2022 ihre zentrale Datenbank für Pilotenunfähigkeiten eingestellt – mutmaßlich, um eine öffentliche Einsicht in diese Informationen zu verhindern.

„Die Datenstille, die die FAA geschaffen hat, verhindert, dass systemische Trends erkannt werden“, sagte Stillwagon.

„Wir überwachen die Temperatur des Flugzeugöls mit einer Genauigkeit von einem Zehntel Grad Celsius, aber wir wissen nicht, ob der Pilot das Potenzial für kardiale oder zerebrovaskuläre Ereignisse hat“, so Stillwagon.

„Der Pilot ist die am wenigsten überwachte Komponente im Cockpit. In der modernen Luftfahrt behandeln wir den Jet wie ein datenreiches Raumschiff – und den Piloten wie eine Blackbox.“

„Das Problem mit den Impfstoffen ist Ideologie“

„Die Wissenschaft ist im Laufe der Jahre durcheinander geraten“, erklärte Stillwagon. „Das Problem mit den Impfstoffen ist hauptsächlich eine Ideologie. Es ist fast wie eine Religion.“