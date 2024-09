Ironischerweise spricht die Zelenski-Regierung seit Kurzem von Frieden, während die Ukraine noch immer an der riskantesten Operation des gesamten Krieges beteiligt ist (der seit dreieinhalb Wochen andauernden Bodenoffensive auf Kursk).

Am Freitag gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky bekannt, dass er sich für einen internationalen Friedensgipfel in Indien einsetze, um den Krieg mit Russland zu beenden. Berichten zufolge hat Zelensky diese Möglichkeit mit Narendra Modi während des ersten Besuchs des indischen Premierministers in Kiew in der vergangenen Woche angesprochen.

Der Vorschlag ist eindeutig Teil von Zelenskys laufenden Bemühungen, mächtige BRICS-Länder für seine eigene “Friedensformel” für die Ukraine zu gewinnen. China stand bereits im Mittelpunkt von Kiews Bemühungen, nun scheint sich Zelensky auf Neu-Delhi zu konzentrieren.

Peking hat sich jedoch zurückgehalten – insbesondere beim Friedensgipfel in der Schweiz im Juni 2024 – obwohl Kiew die Xi-Regierung gedrängt hat, sich bei Putin für ein Ende der Invasion einzusetzen.

Zu dieser neuen diplomatischen Ausrichtung auf Indien schreibt Bloomberg:

Ein Sprecher von Zelenskiy, Serhiy Nykyforov, sagte, die Ukraine erwäge, den Folgegipfel in einem Land des globalen Südens abzuhalten, darunter “vornehmlich” Indien.

Die “10-Punkte-Friedensformel” der Ukraine beinhaltet die Forderung nach einem sofortigen Rückzug der russischen Streitkräfte aus allen von ihnen besetzten Gebieten im Osten des Landes (speziell im Donbass). Aus Sicht Moskaus (und vielleicht auch aus Sicht Chinas) ist dies jedoch ein No-Go.

Anfang dieser Woche kündigte Zelensky an, er wolle dem Weißen Haus einen Plan für einen Sieg gegen Russland vorlegen. Er sagte, dass sein Plan auch direkt der Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump vorgelegt werde, da beide Kandidaten auf die Wahlen im November zusteuern.

“Der Plan ist fertig. Ich halte es für richtig, dass ich diesen Plan zuerst dem Präsidenten der Vereinigten Staaten vorstelle.” Zelensky wurde in ukrainischen Medien mit den Worten zitiert. “Der Erfolg dieses Plans hängt davon ab, ob wir bekommen, was er vorsieht, oder ob wir die Freiheit haben, das zu nutzen, was er enthält.”

“Die Region Kursk ist Teil unseres Plans – des Plans für den Sieg der Ukraine. Für manche mag das zu ehrgeizig klingen, aber für uns ist es ein wichtiger Plan”, sagte Zelensky.

Eines der erklärten Ziele der Kursk-Operation ist es, die russische Regierung und das russische Militär zu demütigen und dem Westen zu zeigen, dass Putins “rote Linien” nur ein Bluff sind und es keine nennenswerte Vergeltung in Form einer Eskalation geben wird.

Einige Experten haben darauf hingewiesen, dass Indien seine Öl- und Handelsbeziehungen mit Russland trotz der Bitten der Ukraine und Washingtons niemals aufgeben wird…

„Indien sollte seine rasante Entwicklung stoppen, in die Armut zurückkehren und Jahrzehnte fruchtbarer Beziehungen mit Moskau abbrechen. Im Gegenzug werden wir Kali beleidigen, militärische Ausrüstung an Pakistan verkaufen und Pakistan in der Kaschmir-Frage in der UNO unterstützen.“ Selenskyjs Schamlosigkeit ist bemerkenswert.

Ukrainische Offizielle äußerten die Hoffnung, dass Kursk genutzt werden könnte, um die NATO-Staaten zu einem direkteren Eingreifen aufzufordern. Letztlich scheint es aus Kiewer Sicht darum zu gehen, durch das Eindringen in russisches Territorium ein unmittelbares Druckmittel zu schaffen, um möglicherweise an den Verhandlungstisch zu gelangen. Dazu passt die Strategie, China und Indien ins Boot zu holen.