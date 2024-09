Von Kevin Batcho

Die Ukraine ist im Archipel der Zermürbung in der russischen Kursk-Region gefangen, während Russland aus der Sackgasse im Donbass ausbricht und in den offenen Operationsraum in Richtung Dnjepr vordringt

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte von ihrem Oberkommando ihrer Ressourcen beraubt wurden, bricht die ukrainische Verteidigung unter dem Druck der russischen Offensive im Donbass zusammen. In den vergangenen zwei Kriegsjahren hat Russland zwar schrittweise Fortschritte erzielt, aber nur zu einem hohen Preis an Blut und Eisen. Heute jedoch wird die Schlacht um den Donbass durch das rasante Tempo der russischen Vorstöße zu einem unerwarteten Kinderspiel. Die ukrainische Führung hat ihre westlichen Partner in ein Dilemma gebracht, indem sie im Donbass eine Lücke geschaffen hat, die entweder Russland oder die NATO füllen muss.

Die russischen Streitkräfte rücken rasch nach Westen auf den wichtigen ukrainischen Verkehrsknotenpunkt (Schiene und Straße) Pokrowsk vor. Normalerweise passieren ukrainische Truppen und Material auf ihrem Weg zu den Frontlinien im südlichen Donbass Pokrowsk. Sobald Pokrowsk an Russland fällt, wird die ukrainische Logistik stark beeinträchtigt. Da die Ukraine jedoch die Versorgung ihrer Truppen in diesem kritischen Sektor mit Reserven und Munition im Wesentlichen eingestellt hat, ist die Lage bereits jetzt katastrophal. Daher wird die Einnahme dieses logistischen Knotenpunkts durch seinen geringeren Nutzen abgemildert, auch wenn sie jeden geordneten ukrainischen Rückzug, der wahrscheinlich folgen wird, erschweren wird.

Russland hat die Schlüsselstadt Nowohrodiwka in nur drei Tagen mit minimalem Aufwand erobert. Ukrainische Beobachter berichteten von leeren Schützengräben und verlassenen Befestigungsanlagen, die den vorrückenden russischen Soldaten keinen Widerstand leisteten. Im vergangenen Jahr hätte die Einnahme einer solchen Stadt mindestens vier Monate gedauert und sie in Trümmern hinterlassen. Jüngste Videos aus dem von den Russen besetzten Nowohrodiwka zeigen die Stadt jedoch weitgehend unversehrt.

Auch Ugledar, das den Russen seit zwei Jahren ein Dorn im Auge ist und bereits mehrere verheerende Frontalangriffe erlebt hat, ist nun von der Einkreisung bedroht. Diese wichtige Festungsstadt, einst eine kleine Arbeitersiedlung mit vielen sowjetischen Wohntürmen, hat sich als schwer zu erobern erwiesen. Die Widerstandsfähigkeit der Betonbauten aus der kommunistischen Ära hat die Bemühungen der russischen Luftwaffe, diese Scharfschützennester zu zerstören, vereitelt und somit direkte Angriffe auf die Stadt verhindert. Schließlich entwickelte jemand im russischen Generalstab den Plan, Zangenbewegungen entlang beider Flanken zu starten, um die Fluchtwege aus Ugledar abzuschneiden. In dieser Woche eroberten die russischen Streitkräfte die wichtige flankensichernde Stadt Konstantinowka, die, wie andere Eroberungen der letzten Zeit, weitgehend unversehrt blieb. Für Ugledar besteht nun ein erhebliches Risiko, operativ eingekesselt zu werden, was die Verteidiger vor die Wahl stellt, entweder zu fliehen oder an Ort und Stelle zu sterben.

Unzerstörbares Ugledar. Diese Stadt, Schauplatz vieler russischer Blutbäder und Demütigungen, wird nach ihrer Eroberung dem Erdboden gleichgemacht werden.

Aus dem großen Vorsprung, der durch die russischen Offensiven bei Avdeevka entstanden ist, beginnen die russischen Streitkräfte nun, nach Süden vorzustoßen und die zehn Kilometer weiter östlich parallel verlaufenden Frontlinien von hinten anzugreifen. Diese Situation ist die eigentliche Definition einer operativen Krise. Die ukrainischen Truppen entlang dieser Frontlinie, von denen einige noch immer mächtige Festungen besetzen, die während des gesamten Krieges intakt geblieben sind, werden entweder fliehen oder eingekesselt werden. Diese gesamte Front könnte bis Ende September zusammenbrechen.

In der Zwischenzeit dehnt sich der russische Vorposten nach Westen aus, und zwischen den russischen Panzereinheiten und dem Fluss Dnjepr hinter Pokrowsk liegen nur noch leere Steppen. Im September könnte es zu „großen Pfeilangriffen“ im Stil des Zweiten Weltkriegs kommen, bei denen Russland große Teile des ukrainischen Territoriums erobert. Sobald die russischen Streitkräfte den Dnjepr erreichen, können sie nach Norden schwenken, um die Brücken, über die die Ukraine ihre Truppen im Osten versorgt, entweder zu blockieren oder zu zerstören. Da die meisten ukrainischen Panzer und Reserven derzeit in der Region Kursk aufgebraucht sind, wird jeder Kilometer, den Russland entlang des Dnjepr nach Norden vordringt, die Front in den nördlichen Regionen Donbass und Luhansk weiter destabilisieren. Schließlich könnten die russischen Streitkräfte in der Lage sein, Charkow von Südwesten her anzugreifen, wo es keine Verteidigungslinien gibt.

Viele dieser russischen Vorstöße werden wahrscheinlich in der heißen Phase des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2024 stattfinden. In der Zwischenzeit, während die zweijährige Pattsituation im Donbass zusammenbricht, verliert der quixotische Vorstoß der Ukraine in die russische Region Kursk an Schwung und gerät selbst in eine Pattsituation.

Die Ukraine ist in einem Archipel der Zermürbung gestrandet.

In der ukrainisch besetzten Zone von Kursk ist der schnelle Vormarsch der ersten Woche der Invasion ins Stocken geraten und einem brutalen Zermürbungskrieg gewichen. Die ukrainischen Streitkräfte befinden sich nun in einem verwundbaren Vorposten und müssen verzweifelt weitere Ressourcen einsetzen, um ihre Flanken auf beiden Seiten zu erweitern. Die Versorgung der ukrainischen Truppen mit Material und Arbeitskräften wird angesichts der brüchigen Kommunikationslinien, die oft nur von einer einzigen Straße abhängen, immer schwieriger. Russische Flugzeuge und Drohnen beherrschen den Luftraum und zielen auf schwere ukrainische Panzer und leichtes Gerät. Jeder Haufen brennenden Stahls, der heute verbrannt wird, bedeutet, dass morgen ein ukrainischer Panzer weniger zur Verfügung steht, um Russlands bevorstehendem Vorstoß auf den Dnjepr zu begegnen. Die russische Artillerie ist endlich in Position und geht nun aktiv gegen jede Ansammlung ukrainischer Truppen vor.

Rußland baut in Kursk ständig eine gewaltige Verteidigungskraft auf, wobei es seine Reserven hauptsächlich aus anderen Regionen Rußlands bezieht. Einige Einheiten wurden aus der ins Stocken geratenen Region Charkow verlegt, die für Russland jetzt eine geringere Priorität hat. Mit dem Einmarsch in Charkow verfolgte Russland die strategische Absicht, die Verteidigungslast im Donbass zu verringern, indem es die Ukraine zwang, Truppen nach Charkow zu verlegen. Mit dem Einmarsch in Kursk hat die Ukraine ungewollt die strategischen Ziele Russlands gefördert und die ukrainischen Reserven im Donbass weiter dezimiert.

Die Ukraine behauptete, dass der Zweck ihres Einmarsches in Kursk darin bestand, russische Truppen aus dem Donbass abzuziehen. Nach allem, was man hört, ist diese Strategie jedoch gescheitert. Jüngsten Berichten zufolge hat Russland sogar fünf neue Brigaden in den Donbass verlegt, um seine derzeitigen Vorstöße zu verstärken.

Wie erfolgreich diese Invasion ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Wenn es der Ukraine gelingt, sich in beide Richtungen entlang der russischen Grenze auszudehnen, könnte sie ihre Flanken sichern und den Vorposten in einen allmählichen Buckel verwandeln. Russlands Strategie ist Eindämmung; es wird die Ukraine unter keinen Umständen aus Russland herausdrängen. Selbst wenn die Ukraine heute beschließt, ihre Kursker Offensive zu beenden, um ihre bröckelnden Linien im Süden zu verstärken, wird Russland sie nicht einfach entkommen lassen. Sollte die Ukraine versuchen, sich aus Kursk zurückzuziehen, werden die russischen Truppen sie verfolgen und nicht an der Grenze Halt machen. Russland wird wahrscheinlich in die Region Sumy einmarschieren und die ukrainischen Brigaden zwingen, dort zu bleiben und zu kämpfen. Russland will sicherstellen, dass diese Truppen nicht in den Donbass zurückkehren.

Einige pro-ukrainische Analysten vergleichen die von beiden Seiten eroberten Gebiete und erklären die Fronten für unentschieden. Diese Einschätzung ist grundlegend fehlerhaft. Eroberte Gebiete sind nur dann von Bedeutung, wenn sie tatsächlich gehalten werden können. Hinzu kommt, dass der Wert von Land selten gleich ist. So sind beispielsweise 100 Quadratkilometer im Silicon Valley nicht dasselbe wie 100 Quadratkilometer in den Ausläufern der Appalachen. Das Gebiet, in das Russland vorstößt, ist reich an Bodenschätzen und potenziell riesigen Lithiumvorkommen, während Kursk allenfalls Holz, Wild und ein paar ausgezeichnete Angelplätze bietet. Der strategische Wert dieser Gebiete ist nicht vergleichbar.

Außerdem wird allgemein angenommen, dass die Ukraine nicht das nötige Blut und Eisen investieren wird, um Kursk zu halten. In krassem Gegensatz dazu werden die Gebiete im Donbass, sobald die russischen Streitkräfte sie erobert haben, für immer russisch sein, vorausgesetzt, es kommt in den kommenden Wochen nicht zu verheerenden Gegenangriffen. Russland erobert im Donbass mächtige Befestigungen, die von künftigen ukrainischen Gegenangriffen kaum zurückerobert werden können. Aus schachlicher Sicht gibt Russland vorübergehend einen Bauern (Kursk) ab, während es sich einen Läufer und einen Turm (den Donbass) sichert. Es bleibt abzuwarten, ob Russland als nächstes die ukrainische Dame (Odessa) oder den König (Kiew) angreifen wird.

Unabhängig von künftigen taktischen Verschiebungen in Kursk haben die Ukrainer 20.000 Soldaten und umfangreiche Ausrüstung auf einer strategischen Insel gestrandet, die einer Wüste gleicht. Die Russen gehen an die Situation heran wie an einen Ölteppich und ergreifen Eindämmungsmaßnahmen, um die Ausbreitung zu begrenzen. Die derzeitigen Kämpfe werden die genauen Grenzen dieser Eindämmungsmaßnahmen bestimmen. Die Größe des Gebiets ist für die Russen von geringer Bedeutung; je größer die ukrainische Präsenz in diesem Archipel der Zermürbung wird, desto mehr Truppen muss Russland für die Verteidigung dieser aussichtslosen Front bereitstellen. Sobald Russland die Bedrohung erfolgreich eingedämmt hat, kann es Truppen aus Kursk verlagern, um noch mehr wertvolle ukrainische Schachfiguren zu erobern.

Plastizität in den ukrainischen Linien

In meinem Beitrag „Das Feuer in der Ukraine löschen“ vom März 2023 habe ich erläutert, wie ein erfolgreicher Zermürbungskrieg die gegnerische Seite schließlich zermürbt. Achtzehn Monate später sehen wir die ersten Anzeichen dafür, dass die ukrainischen Linien im Donbass tatsächlich den Punkt der „Plastizität“ erreichen. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Auszug aus Quelling the Fire:

Armeen entlang einer Frontlinie verhalten sich wie strukturelle Balken. Eine konstante Belastung eines Balkens führt zu kleinen Durchbiegungen sowie zu Dehnungen und Ermüdung. Eine allmähliche Erhöhung der Kraft auf den Balken führt zu kleinen schrittweisen Bewegungen. Wenn jedoch genügend Kraft aufgebracht wird, erreicht der Balken schließlich den Punkt der Plastizität. Dann kommt es schnell zur Katastrophe, da jede zusätzliche Kraft zu einer gefährlichen Biegung und schließlich zum Zusammenbruch führt. Das ist das Ziel Russlands in der Ukraine: die ukrainischen Streitkräfte in einen Zustand der Plastizität zu versetzen, in dem die Ukraine entweder gezwungen ist, um Frieden zu bitten, oder zusehen muss, wie ihre Armeen zusammenbrechen, so dass die Russen freie Hand haben, alle Gebiete zu besetzen, die sie wollen.

Betonbalken beim Eintritt in die Plastizität und am Punkt des Zusammenbruchs.

Den Gegner bis zur Plastizität zu reduzieren bedeutet, seine Arbeitskraft, seine Bewaffnung und seinen Kampfgeist zu zerstören. In Kriegen zwischen Nationen mit asymmetrischer Größe muss das Land mit der kleineren Bevölkerung eine höhere Tötungsrate erzielen. Da die Bevölkerung Russlands etwa fünfmal so groß ist wie die der Ukraine, zeigt eine einfache Rechnung, dass die Ukraine ein Tötungsverhältnis von 5:1 erreichen muss, um ihre Kriegsanstrengungen aufrechterhalten zu können. Wenn das Gegenteil der Fall wäre, wenn fünf Ukrainer auf jeden Russen kämen, dann wäre der Krieg auf Dauer unhaltbar.

Viele Analysten sehen in den bescheidenen Gebietsgewinnen Russlands ein Zeichen dafür, dass das Land verliert. Wenn jedoch in einem Zermürbungskrieg die Eroberung und das Halten großer Landstriche die Tötungsrate einer Armee verschlechtert, können solche Schritte zur Niederlage führen. Ziel ist es, starke Stellungen zu halten, die die Zahl der gegnerischen Todesopfer maximieren und gleichzeitig das Leben der eigenen Kämpfer schonen. Die strategische Defensive ist die ideale Konfiguration. Historisch gesehen haben sich russische Armeen zurückgezogen und Land gegen Zermürbung getauscht. In der Ukraine haben die russischen Rückzüge von Charkow und Cherson das Schlachtfeld so verändert, dass die russischen Streitkräfte eine bessere Trefferquote hatten.

Das bedeutet, dass russische Offensiven effektiv sind – nicht, wenn sie Land einnehmen, sondern wenn sie die Ukrainer in Verteidigungsstellungen mit hohen Verlusten bringen, wie es in Bakhmut der Fall zu sein scheint.

Ursache und Wirkung: Warum jetzt?

Der derzeitige Zusammenbruch im Donbass spiegelt zwar ein gewisses Maß an Plastizität wider, scheint aber zumindest teilweise von den höchsten Ebenen der ukrainischen Führung absichtlich herbeigeführt worden zu sein. Niederrangige ukrainische Offiziere stellen zunehmend die Weisheit und Loyalität des Zelenski-Regimes in Frage.

Laut dem Rezident-Telegramm-Kanal, dem ehemaligen ukrainischen Präsidentenberater Oleksiy Arestovych:

„Unter den Truppen verbreiten sich Gerüchte (und das ist das Schlimmste), dass die Region Donezk im Einvernehmen mit dem Kreml einfach aufgegeben wird – und das ist ein Zeichen einer sehr ernsten Demoralisierung.“

Rezident berichtet außerdem, dass Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi Präsident Zelensky offiziell mitgeteilt hat, dass die Verteidigungsanlagen im Donbass zusammenbrechen und die Invasion in Kursk entweder abgebrochen werden muss oder zumindest die Verlegung einiger Reserven von der Nordfront in den Donbass ermöglicht werden muss. Zelensky hat sich geweigert, Kompromisse einzugehen, und besteht darauf, die Kursker Offensive aufrechtzuerhalten und sogar auszuweiten. Darüber hinaus gibt es Berichte, wonach die Ukraine in der südlichen Region Saporischschja Truppen für einen möglichen Angriff auf das dortige Kernkraftwerk mobilisiert, das derzeit unter russischer Kontrolle steht. Syrskyi hat auch einen Flankenangriff auf den großen russischen Vorposten im Norden in der Region Vozdvizhenka vorgeschlagen. Um dieser Bedrohung zu begegnen, müssen die russischen Streitkräfte die Autobahn von Pokrowsk nach Konstantinowka bei Tschasiw Jar erobern.

Mögliche ukrainische Gegenangriffe auf den russischen Vorposten in Richtung Pokrowsk.

Die vorrückenden russischen Truppen im Donbass sind so überrascht von der Leichtigkeit ihres Vorankommens, dass selbst sie vermuten, dass sie in eine Falle tappen könnten. In dem folgenden Zitat bezeichnet der russische Soldat die Ukrainer mit dem umgangssprachlichen Begriff „Khokhols“:.

Der Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigungskapazitäten im Donbass ist plötzlich und katastrophal, vergleichbar mit einem überlasteten Stahlträger, der nachgibt. Diesen Zusammenbruch allein auf einen Mangel an Personal und Munition zurückzuführen, wird jedoch durch die groß angelegte Verlegung von Truppen aus dem Donbass an die Fronten von Charkow und Kursk erschwert.

Die menschliche Natur neigt dazu, solche dramatischen Veränderungen als Beweis für bewusstes menschliches Handeln und Planung zu interpretieren. Schafft die Ukraine im Vorfeld der US-Wahlen im November absichtlich eine Krise auf dem Schlachtfeld? Gibt es eine bessere „Oktoberüberraschung“ als russische Truppen, die nur wenige Wochen vor den Wahlen im Jahr 2024 im Dnjepr baden?

So gesehen könnte Zelenskis scheinbar irrationale Entscheidung, Reserven an weniger kritische Frontlinien zu verlegen, ein strategisches Manöver sein, um den Westen zu entschlossenem Handeln zu zwingen. Diese offensichtliche Meuterei oder dieses strategische Glücksspiel deutet auf eine versteckte Bedrohung hin: Die Ukraine könnte sich dafür entscheiden, Odessa nicht zu verteidigen, was für die Ambitionen der NATO im Schwarzmeerraum und in Moldawien einen schweren Rückschlag bedeuten würde.

Zelensky bereitet seinen „Siegesplan“ vor, der natürlich ein kaum verhüllter Plan ist, um einen so massiven russischen Gegenschlag zu provozieren, dass die NATO eingreifen muss.

Bislang hat der Westen der Ukraine nur Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern geliefert. Die Entfernung zwischen Moskau und der nächstgelegenen ukrainischen Grenze beträgt etwa 500 Kilometer. Das heißt, selbst wenn die Ukraine die Erlaubnis bekäme, diese Raketen zu starten, hätten sie nur eine begrenzte Reichweite innerhalb des riesigen russischen Territoriums.

Erschwerend kommt hinzu, dass Russland die von den USA gelieferten ATACMS, aber auch die britischen Storm Shadows und die französischen SCALP-Raketen immer effektiver abschießt. Auch wenn die Luftverteidigung niemals narrensicher ist, müsste die Ukraine wahrscheinlich zehn dieser wertvollen Raketen abschießen, damit im günstigsten Fall zwei von ihnen ihr Ziel erreichen.

Diese Raketen benötigen westliche Unterstützung für eine präzise Zielerfassung. In dem Bemühen, eine Eskalation zu vermeiden, die zu einem Atomkonflikt führen könnte, haben sich die USA jedoch bisher geweigert, der Ukraine bei der Ausrichtung von Raketen innerhalb der international anerkannten Grenzen Russlands zu helfen. Die Ukraine hingegen scheint darauf bedacht zu sein, eine Eskalation zu provozieren, die den Westen dazu zwingen könnte, als „messianischer Retter“ einzugreifen.

Aussichten auf Frieden

Die Invasion in Kursk hat alle Aussichten auf Frieden in der Ukraine zunichte gemacht. Vor dem Einmarsch in Kursk war die Ukraine damit beschäftigt, eine internationale Friedenskampagne in der Öffentlichkeit durchzuführen. Diese Initiative basierte auf den aktuellen Kriegsforderungen der Ukraine, die eine vollständige Kapitulation Russlands, den Abzug aller russischen Truppen aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet, einschließlich der Krim, 500 Milliarden Dollar an Kriegsreparationen und die Entmachtung von Präsident Putin mit anschließender Verhaftung und Inhaftierung in Den Haag umfassen.

Im Juni legte Putin die Bedingungen Russlands dar, die die Ukraine erfüllen muss, um einen Waffenstillstand einzuleiten und Friedensverhandlungen zu beginnen. Die Ukraine muss ihre Streitkräfte aus den noch besetzten Teilen der Oblaste Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja abziehen, auf künftige NATO-Beitrittsbestrebungen offiziell verzichten und der Westen muss alle Sanktionen gegen Russland aufheben. Sobald diese drei Bedingungen erfüllt sind, wird Russland einem Waffenstillstand zustimmen und Verhandlungen über die künftige militärische und staatliche Struktur der Ukraine aufnehmen.

Unter den patriotischen Russen wächst die Frustration über die vermeintliche Nachsicht Präsident Putins im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt. Putin ist jedoch ein weitsichtiger Staatsmann, der versteht, dass sein Hauptziel darin besteht, Russland in die breitere Weltgemeinschaft zu integrieren, insbesondere in den multipolaren BRICS+-Block und den globalen Süden. Dies führt oft zu etwas, das wie ein „Krieg im Ausschuss“ aussieht. Die Brücken über den Dnjepr sind nach wie vor in Betrieb, und die Eisenbahnlinien von Polen aus sind nach wie vor in Betrieb, so dass westliche Politiker Kiew besuchen und ihre Unterstützung für Zelenski zum Ausdruck bringen können. Obwohl Russland einen Großteil des ukrainischen Stromnetzes beschädigt hat, funktioniert die Elektrizität den größten Teil des Tages noch, und die Internetnetze bieten weiterhin Zugang zur Außenwelt. Über die Häfen von Odessa werden nach wie vor Lieferungen abgewickelt, darunter wahrscheinlich auch westliche Waffen. Russland hat in der ukrainischen Steppe noch nicht einmal annähernd einen totalen Krieg mit einer Strategie der verbrannten Erde geführt.

Ein Krieg ist nie total, und die vollständige Vernichtung des Feindes ist oft ein falscher Ansatz. Der britische Militärstratege Basil Liddell Hart bietet die beste – und paradoxeste – Sichtweise auf den Zweck des Krieges:

“Im Krieg geht es darum, einen besseren Frieden zu erreichen – und sei es nur aus der eigenen Sicht.”

In der Architektur ist der Abriss eines bestehenden Gebäudes lediglich das Mittel zum Zweck: ein besseres, schöneres Gebäude an seiner Stelle zu schaffen. Die Perspektive ist jedoch wichtig, da das, was der Architekt für besser hält, oft subjektiv ist und von der Allgemeinheit nicht unbedingt geteilt wird. Das Gleiche gilt für die Ukraine, die nach einem eventuellen russischen Sieg entstehen wird.

In ähnlicher Weise könnte man sich fragen, ob Japan und Deutschland heute als ohnmächtige Vasallen der USA wirklich besser dran sind, als sie es als unabhängige und kraftvolle Nationen waren. Aus Sicht der USA war dieses Arrangement vorteilhaft – bis vor kurzem. Jetzt, da sich die Gewitterwolken eines globalen Konflikts zusammenbrauen, wünschen sich die USA, sie könnten etwas von dem früheren Kampfgeist in diesen stark abhängigen Verbündeten wiederbeleben.

Liddell Harts britischer Partner bei der strategischen Innovation, J.F.C. Fuller, betont, wie wichtig es ist, während eines Konflikts die Form des zukünftigen Friedens zu berücksichtigen. In seinem Werk “The Conduct of War 1789-1961” nutzt Fuller Winston Churchills Fehler, um diesen kritischen Punkt zu veranschaulichen:

Drei Tage nach seinem Amtsantritt berief Churchill das Unterhaus ein, um der neuen Regierung das Vertrauen auszusprechen, und nachdem er den Abgeordneten „Blut, Mühsal, Schweiß und Tränen“ angeboten hatte, erklärte er seine Politik. Sie fragen“, sagte er, “Was ist unsere Politik? Ich werde es euch sagen: Wir werden Krieg führen, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, mit all unserer Macht und mit all der Kraft, die Gott uns geben kann: Wir werden Krieg führen gegen eine monströse Tyrannei, die im dunklen, beklagenswerten Katalog menschlicher Verbrechen niemals übertroffen wird. Das ist unsere Politik. Sie fragen: Was ist unser Ziel? Ich kann mit einem Wort antworten: Sieg – Sieg um jeden Preis, Sieg trotz aller Schrecken, Sieg, wie lang und schwer der Weg auch sein mag. . .. Kommt also, lasst uns mit vereinten Kräften vorwärts gehen“. Im Krieg ist der Sieg nie mehr als ein Mittel zum Zweck, und für den wahren Staatsmann ist das Ende des Krieges der Frieden. Das hat Churchill erst in letzter Minute begriffen, als es zu spät war, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Ab dem 13. Mai [1940] bestand für ihn der Krieg darin, „Hitler zu besiegen, zu ruinieren und abzuschlachten, unter Ausschluss aller anderen Zwecke, Loyalitäten oder Ziele“. So kam es, dass er, als er im März 1948 das Vorwort zu seiner großen Geschichte schrieb, mit bemerkenswerter Ehrlichkeit beschreibt, wohin der „Sieg um jeden Preis“ eine wahnsinnige Welt geführt hatte: „Die menschliche Tragödie erreicht ihren Höhepunkt in der Tatsache, dass wir nach all den Anstrengungen und Opfern von Hunderten von Millionen Menschen und den Siegen der gerechten Sache immer noch keinen Frieden und keine Sicherheit gefunden haben, und dass wir in der Gewalt von noch schlimmeren Gefahren leben, als wir sie überwunden haben.

Churchill erkannte zu spät, dass die den Deutschen auferlegte bedingungslose Kapitulation den Zweiten Weltkrieg zugunsten der Sowjets verlängerte, die aus dem Konflikt als Herrscher über halb Europa hervorgingen und für ihre Rolle beim Sieg über den Faschismus weltweit anerkannt wurden.

Damit Russland weiterhin über die Ukraine siegen kann, braucht es nicht nur Erfolge auf dem Schlachtfeld, sondern es muss auch die messianische Denkweise überwinden, die die Ukraine derzeit beherrscht.

Diese Mentalität entstand erstmals in Judäa nach der Eroberung Jerusalems durch Pompejus den Großen und der Entweihung des Zweiten Tempels im Jahr 63 v. Chr. In den folgenden Jahren entwickelten die judäischen Eiferer den Glauben an einen übernatürlichen Messias, eine Art Anti-Pompejus, der auf die Erde kommen würde, um die römischen Unterdrücker zu besiegen und die Unabhängigkeit Judäas wiederherzustellen. Dieser Glaube machte einen Frieden zwischen den militärisch schwachen, aber geistig starken Judäern und den militärisch mächtigen, aber geistig schwachen Römern unmöglich, was zu einem fast zweihundertjährigen Konflikt führte, bei dem jeder römische Sieg weitere Verwüstungen in Judäa anrichtete.

Zelensky ist jedoch nicht auf der Suche nach einem übernatürlichen Erlöser; er sieht seinen Messias in den USA und der NATO. In gewisser Weise hat sich Zelesnky seiner dunklen Seite verschrieben, indem er die Rolle eines Anti-Putin-Kämpfers spielte, indem er in Russland einmarschierte und es besetzte. Vielleicht wollte er mit seiner Rolle als Mini-Messias dem Westen zeigen, dass eine solche Invasion möglich ist. Darüber hinaus glaubt Zelensky aber auch, dass die „weißen Hüte“ im Westen schließlich eingreifen und Russland für ihn besiegen werden, wenn er die Situation richtig manipuliert. Diese Denkweise lässt immer nur kurzfristige, taktische Friedensabkommen zu, die als Vorbereitung auf die erwartete Ankunft des Erlösers dienen. Ein echter, dauerhafter Frieden ist unter diesen Bedingungen unmöglich.

Russland ist sich dieser Dynamik bewusst, steht aber vor der heiklen Herausforderung, ein Gleichgewicht zu finden: Es muss die Ukraine gerade so weit besiegen, dass ihre messianischen Illusionen erschüttert werden, und gleichzeitig Handlungen vermeiden, die ein Eingreifen der NATO provozieren und/oder die Ukraine zu einem gescheiterten Staat machen könnten, an dessen Seite Russland in den kommenden Jahrzehnten leben muss.