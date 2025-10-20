Von John Leake

Manchmal sieht man ein Bild, das die ganze Dummheit und Korruption der US-Führungsschicht auf einen Schlag offenbart – ein derart plumpes, groteskes Symbol, dass man zuerst denkt, es könne gar nicht echt sein.

Hier haben wir ein solches Bild: Wolodymyr Selenskyj, der nicht gewählte Präsident der Ukraine, ein ehemaliger Fernsehschauspieler, den der Oligarch Ihor Kolomoisky – in den USA wegen diverser Strafverfahren unerwünscht – an die Macht brachte, trifft sich mit Managern des Rüstungskonzerns Raytheon und bedankt sich öffentlich auf seinem X-Konto.

Raytheon produziert die Tomahawk-Marschflugkörper, die Selenskyj gern von den USA erhalten möchte, um damit Ziele tief in Russland anzugreifen.

Ein solcher Angriff würde die Vereinigten Staaten direkt in einen Krieg mit Russland verwickeln, denn Moskau hätte keine Möglichkeit festzustellen, ob die anfliegenden Tomahawks mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen bestückt sind. Wie wird Russland reagieren? Offenbar sollen „wir, das Volk“ es herausfinden, wenn es soweit ist.

Selenskyjs Logik ist simpel:

Warum zum Kongress gehen – der laut Verfassung einen Krieg erklären müsste – wenn man direkt zu den Rüstungsfirmen gehen kann, die im Krieg am meisten verdienen und den Kongress ohnehin lobbyieren?

Wenn es Selenskyj gelingt, das nötige Geld – wahrscheinlich aus amerikanischen Quellen – ohne Kongressbewilligung zusammenzutreiben, könnte er die Raketen direkt bei Raytheon kaufen – mit dem Segen von Präsident Trump, der laut Berichten eine Genehmigung des Geschäfts erwägt.

Natürlich würde sich die Mehrheit im Kongress wohl ohnehin vor dem Ex-Schauspieler verbeugen und ihm alles gewähren, was er verlangt – also spart er sich den Umweg und fährt gleich zu Raytheons Zentrale.

Wie ein Rockstar auf Tournee:

Warum ein Groupie zum Abendessen einladen, wenn man ihr gleich sagen kann, sie solle nach dem Konzert in sein Hotelzimmer kommen?

Sollte die Eskalation mit Russland bis zu einem Atomkrieg führen – ein Szenario, das schon im Kalten Krieg in spieltheoretischen Analysen als „inakzeptabel wahrscheinlich“ galt – dann wird die amerikanische Führungselite nur sich selbst für ihre verantwortungslose Idiotie verantwortlich machen können.

Wenn man sich die derzeitige Außenpolitik ansieht, wirkt die Trump-Regierung zunehmend wie ein gefährlicher Witz – auf Kosten des amerikanischen Volkes, insbesondere für Leute wie mich, die ihn seit 2016 treu unterstützt und verteidigt haben.