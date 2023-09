Zelensky verliert die Unterstützung der Welt, mobilisiert alle Ukrainer für den Krieg und warnt vor einem langen Konflikt.

Der Spätsommer ist für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij und sein nazifreundliches Regime ein Schock der Realität.

Nach monatelangem Jubel über die Gegenoffensive werden nun die gigantischen Verluste an Menschenleben – schätzungsweise 77.000 in nur drei Monaten – deutlich.

Kiew muss sich mit dem weitgehenden Verlust des Enthusiasmus seiner Verbündeten und der neu entdeckten Gleichgültigkeit der immer zahlreicheren neutralen Länder auseinandersetzen – symbolisiert durch die fehlende Einladung der Ukraine zur Teilnahme am G20-Gipfel in Neu Delhi und die ausgewogene Formulierung der Erklärung der Staats- und Regierungschefs, die Russland nicht in dem Maße kritisierte, wie sie es sich gewünscht hätten.

Jetzt bleibt nur noch die MASSENMOBILISIERUNG der im Land verbliebenen Bevölkerung, denn Hunderttausende Männer im wehrfähigen Alter sind aus dem Konfliktgebiet geflohen.

Deshalb mobilisiert Kiew die Alten und Gebrechlichen, die Verkrüppelten und jetzt auch die Frauen. Ja, Sie haben es richtig gelesen. Alle „Medizinfrauen“ können zum Militärdienst eingezogen werden.

Mit all dem versucht Zelensky, 18 Monate nach Beginn des Konflikts, die Energie der Bevölkerung auf die Kriegsanstrengungen zu lenken, indem er eine immer schärfere PR-Offensive im Lande führt und damit zeigt, dass man sich auf einen langen Feldzug vorbereitet.

Zelensky verspricht auch einen verstärkten Kampf gegen die Korruption, der Teil der Bemühungen der Ukraine ist, der Europäischen Union beizutreten. Diese Kampagne führte zur Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers und zur Verhaftung eines Oligarchen, der einst Zelenskys Mentor war, wegen Betrugsvorwürfen.

Reuters berichtete:

Obwohl heute der 565. Tag dieses Krieges ist, muss sich jeder Einzelne auf die Verteidigung des Staates konzentrieren, wie in den ersten Tagen’, sagte Zelensky in seiner nächtlichen Videobotschaft.

Russland hofft nicht auf den Sieg. Der Feind hofft nur, dass wir nicht standhalten. Die Ukraine muss stark bleiben. Alles, was uns stärkt, ist eine Priorität, die einzige Priorität. Es darf keine Schwächung geben. Wir werden niemandem erlauben, die Ukraine zu schwächen.

Das Regime warnt die Bevölkerung auch, dass das Land “ab dem neuen Jahr auf einen Kriegshaushalt umstellen muss”, in dem es kein Geld mehr für etwas anderes als Waffen und Verteidigung geben wird.

In einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit The Economist sagte Zelensky, man dürfe sich nicht der Illusion hingeben, dass der Sieg “morgen oder übermorgen” kommen werde.