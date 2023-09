Selbst im Rückzug löst das Soros-Imperium allein bei der Erwähnung seines Namens eine fieberhafte Hysterie aus. Als George Soros (93) im letzten Dezember schließlich die Kontrolle über die Open Society Foundations (OSF) an seinen Sohn Alexander (37) übergab, fragten sich viele Anhänger seiner liberal-progressiven Ideale, ob dies das Ende einer Ära bedeuten könnte. Heute, weniger als zwölf Monate später, sehen es viele so, als würden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr: Unter dem Vorwand einer “radikalen Änderung der strategischen Richtung” zieht sich die NGO Foundation for an Open Society, die heutzutage hyperaktiv und in Rumänien sehr einflussreich ist, faktisch aus Europa zurück.

Wie erwartet löste diese Nachricht eine Welle der Panik im Herzen des progressiven Establishments in Europa aus. Über Jahre hinweg hat die Open Society Foundation Milliarden an zahlreiche europäische NGOs, Thinktanks und Medienorganisationen gespendet, die die Agenda des Soros-Imperiums unterstützen.

In Reaktion auf Stimmen, die den OSF-Rückzug aus der EU kritisierten, machte Alexander Soros deutlich, dass sich die Hauptstiftung stärker auf die Balkanstaaten und besonders auf die Ukraine konzentrieren wird, um diese “jungfräulichen Nationen” (die bisher nicht vom „Virus“ des neomarxistischen Progressivismus erfasst sind) zu ermutigen, der EU beizutreten und dabei den russischen Einflüssen entgegenzuwirken. “Die Europäische Union bleibt ein globaler Leuchtturm der Werte, die unsere Arbeit inspirieren”, betonte Soros Jr.

Wurde das Soros-Imperium also wirklich aus Europa verdrängt? Es gibt zwei Ansichten dazu. Einige könnten argumentieren, dass George Soros’ Mission, einen liberal-progressiven Konsens in der EU zu sichern, weitgehend erfüllt ist. Andere könnten sehen, dass der Rückzug der Foundation for an Open Society ein Eingeständnis einer Niederlage gegenüber einer wachsenden nationalistisch-traditionalistischen Strömung ist.

Was als nächstes kommt, hat viel mit den USA zu tun. George Soros hat bereits angekündigt, dass er sich stärker auf die USA konzentrieren wird, um Donald Trumps mögliche Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern.

Sir Roger Scruton erklärte 2019: “Jeder, der nicht glaubt, dass es in Europa ein Soros-Imperium gibt, ignoriert die Fakten.” Tatsächlich hat sich das Soros-Imperium über Jahre hinweg weit ausgedehnt. OSF ist derzeit in über 120 Ländern aktiv. Ein bekannter irischer Journalist, Ben Scallan, hat sich intensiv mit der Arbeit der Stiftung beschäftigt und argumentiert, dass sie in einigen Fällen versucht, die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken.

In diesem Kontext kann die Ablehnung des „Sorosismus“ in Europa als demokratische Reaktion gesehen werden, in der sich Teile der Gesellschaft von den globalen Eliten übergangen fühlen.