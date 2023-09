Warum kauft Bill Gates Aktien von grossen Brauereien wie Anheuser-Busch?

Bud Light, einst Amerikas meistverkauftes Bier, ist nach dem Börsengang des Unternehmens abgestürzt. Warum also kauft der Milliardär Bill Gates 1,7 Millionen Aktien des Mutterkonzerns Anheuser-Busch im Wert von rund 95 Millionen Dollar? Über den Bill & Melinda Gates Foundation Trust erwirbt der vermeintliche Philanthrop zahlreiche Aktien von alkoholischen Getränken. Er kaufte auch einen Anteil von 3,76% an der Heineken Holding NV, das sind 10,8 Millionen Aktien im Wert von 939,87 Millionen Dollar.

Was galt während der Pandemie als lebenswichtig? Alkohol. Schnapsläden durften während der gesamten Pandemie geöffnet bleiben, um die Massen zu beruhigen. Die National Institutes of Health (NIH) berichteten, dass ein Viertel der Menschen in den dunklen Tagen der Pandemie mehr trank als sonst, und der Alkoholverkauf stieg um 3 %. Aus zahllosen anderen Studien wissen wir, dass psychische Probleme in dieser Zeit sprunghaft anstiegen, und die NIH stellten fest, dass viele Menschen als Bewältigungsmechanismus begannen, mehr zu trinken. Das Gleiche geschah in New Orleans nach dem Hurrikan Katrina 2005, als der Alkoholverkauf durch die Decke ging, und Jahre zuvor profitierte die Alkoholindustrie von den Terroranschlägen des 11. September.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich trinke gerne mal ein Glas Scotch. Aber man muss sich fragen, warum alle Gesundheitsorganisationen und Regierungen Alkohol, ein bekanntes Karzinogen, während der Pandemie für unverzichtbar hielten. Die CIA untersuchte einst im Rahmen der MKUltra-Studien, wie man “die berauschende Wirkung des Alkohols verstärken kann”. Natürlich mischten die geistesgestörten Forscher dem Alkohol auch andere Drogen bei, aber sie fanden heraus, dass Alkohol “die Fähigkeit des Individuums verbessern kann, Entbehrungen, Folter und Zwang zu widerstehen”.

Panik verkaufte Alkohol. Die Menschen gingen weniger auf die Straße, wenn sie zu Hause waren und ihre Existenz betäubten. Im Falle einer erneuten Abschottung aufgrund des Klimas oder eines Virus würde Alkohol immer noch als lebenswichtige Dienstleistung angesehen werden, zu der jeder Zugang haben muss. Bill Gates schickt sich an, auf jede erdenkliche Weise von unserem Leid zu profitieren.