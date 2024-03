Zensur kann nicht funktionieren

Warum der Versuch, das Netz von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ zu säubern, ein Irrweg ist

David Thunder

Im digitalen Zeitalter haben die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu einer schwindelerregenden Vielfalt an Informationsquellen und Beweisen. Die Zeiten, in denen öffentliche Informationen von einigen wenigen prominenten Zeitungen, Fernseh- und Radiosendern überprüft wurden, sind vorbei. Unter diesen Umständen können Zensur und Expertenkontrolle wie ein wirksames Mittel erscheinen, um Ordnung, Kohärenz und Vorhersehbarkeit in den Strudel widersprüchlicher Beweis- und Informationsquellen zu bringen. Doch diese Lösung, so tröstlich sie auch sein mag, ist letztlich zum Scheitern verurteilt, weil sie naiv davon ausgeht, dass eine rationale Untersuchung durch eine autoritäre Kontrolle von oben nach unten über die öffentliche Diskussion wirksam auf die Wahrheit gelenkt werden kann.

Die Vorstellung, dass wahrheitssuchende Bürger von einem einheitlichen Sortiermechanismus profitieren würden, der falsche oder irreführende Informationen aussortiert, bevor sie ihren Fernseher, ihr Radio oder ihre sozialen Medien erreichen, hat einen gewissen Reiz. Diese Idee beruht auf der Vorstellung, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Zensoren ihr Ziel auf irreführende und falsche Informationen beschränken, und zwar auf eine völlig rigorose und unparteiische Weise. In dieser stark idealisierten Welt könnten zentral angewandte Regeln gegen „Fehlinformationen“ (falsche oder irreführende Informationen) und „Desinformationen“ (absichtlich falsche oder irreführende Informationen) tatsächlich dazu beitragen, die Öffentlichkeit von objektiven Unwahrheiten und Lügen zu befreien.

In der realen, nicht idealen Welt der mittelmäßigen und oberflächlichen Denker, der Feiglinge, der egoistischen Karrieristen und der gelegentlichen Schurken funktioniert die politische und wissenschaftliche Zensur jedoch nie so, wie es sich ihre Befürworter vorstellen. In der nicht idealen Welt des unvollkommenen Wissens und des korrumpierbaren Charakters ist es genauso wahrscheinlich, dass die Zensur die Suche nach der Wahrheit behindert, wie sie sie erleichtert.

Niemandes Weisheit oder Wissen ist unfehlbar

Bedenken Sie zunächst die Tatsache, dass niemand, nicht einmal der gebildetste oder brillanteste Mensch, über ein perfektes, unfehlbares Wissen verfügt, weder in moralischen noch in wissenschaftlichen Fragen. Natürlich kann es sein, dass manche Menschen in diesem oder jenem Punkt besser informiert oder weiser sind als andere. Aber die Vorstellung, dass irgendjemand über eine Form von Wissen oder Weisheit verfügt, die einzigartig unfehlbar oder unanfechtbar ist, ist absurd. Wer außer Gott allein könnte eine solch weit hergeholte Behauptung einlösen, und auf welcher Grundlage?

Die Vorstellung, dass es eine überlegene Klasse von Menschen gibt, deren Wissen und Einsichten automatisch das Wissen und die Einsichten anderer übertrumpfen, steht im Widerspruch zur gewöhnlichen Erfahrung, die bestätigt, dass Menschen, die als hochgradig wissend und weise gelten, schwerwiegende und sogar katastrophale Fehler begehen können. Darüber hinaus beruht sie auf einer zutiefst naiven und fehlgeleiteten Sichtweise des komplexen und unübersichtlichen Prozesses, durch den menschliches Wissen erworben wird.

Die Suche nach der Wahrheit ist ein holpriger Entdeckungsprozess

Die menschliche Suche nach der Wahrheit ist ein holpriger Entdeckungsprozess mit unerwarteten Wendungen, keine Form der Untersuchung, deren Ergebnis im Voraus festgelegt oder starr von einer vorgefassten Vorstellung von Wahrheit kontrolliert werden kann, die nur einer speziellen, gesalbten Klasse von „Experten“ zur Verfügung steht. Die Wahrheit entsteht allmählich, durch einen fortlaufenden Prozess der Korrektur und Verfeinerung, ein Prozess, in dem Beweise und Argumente eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen wie erkenntnistheoretische Qualifikationen und Prestige.

Dieser Korrektur- und Verfeinerungsprozess kann nur unter Bedingungen stattfinden, unter denen die Gesprächsteilnehmer die Freiheit haben, ihre Meinung zu äußern und Einwände gegen die Meinungen anderer zu erheben, die sie für angebracht halten. Jeder Versuch, eine bestimmte Gruppe von Meinungen gegen Kritik und Anfechtung zu immunisieren, schließt den Entdeckungsprozess künstlich kurz und ersetzt das Dogma des Zensors durch einen sich entwickelnden Konsens, der durch rationale Prüfung und Debatte bestätigt wird.

Es ist der Entdeckungsprozess selbst und nicht die ewigen Wahrheiten, die von einer „Experten“-Klasse feierlich verkündet werden, der die Vorzüge und Grenzen der konkurrierenden Meinungen aufdeckt. Es gibt einfach keine Möglichkeit, ein für alle Mal zu entscheiden, wer der Wahrheit am nächsten kommt oder wer der „brillanteste Kopf“ im Raum ist, wenn es keine offene und ungezwungene rationale Untersuchung und Debatte gibt.

Kein zuverlässiges Verfahren zur Rekrutierung der Besten und Klügsten für die Besetzung von Zensurstellen

Aber nehmen wir einmal an, es gäbe tatsächlich jemanden, der zwar nicht unfehlbar ist, aber über ein Wissen verfügt, das den meisten Bürgern, einschließlich ihrer wissenschaftlichen Kollegen, um Lichtjahre voraus ist, und der daher qualifiziert ist, über die Meinungen anderer zu urteilen und falsche und irreführende Behauptungen für die Behörden aufzuzeigen, damit diese sie unterdrücken. Wie könnte man eine solche Person identifizieren, um ihr die Befugnis zu übertragen, über die moralischen und wissenschaftlichen Behauptungen derjenigen zu urteilen, die weniger sachkundig und weise sind als sie?

In der Praxis würde dies durch einen bequemen Stellvertreter oder eine epistemische Abkürzung geschehen. In einer großen Gesellschaft ist es unmöglich, die Intelligenz, Weisheit und das Wissen aller Bürger genau zu kennen. Diejenigen, die in der Lage sind, Zensurbefugnisse zu erteilen, würden also einen effizienten Sortiermechanismus nutzen, wie etwa soziale Anerkennung oder Prestige. Jemand könnte zum Beispiel als Zensor nominiert werden, weil er einen Doktortitel der Harvard Universität, eine beeindruckende Publikationsliste, einen Nobelpreis oder herzerwärmende Empfehlungsschreiben von anderen angesehenen Experten hat.

Das Problem ist, dass keine dieser Referenzen, egal wie beeindruckend sie sind, vernünftigerweise garantieren kann, dass jemand als Wissenschaftler oder Denker so überragend ist, dass er es verdient, über die Behauptungen seiner Kollegen und Mitbürger zu urteilen. Denn weder moralisches noch wissenschaftliches Wissen und Verstehen sind mit beruflichem Prestige gleichzusetzen. In der Tat können berufliche Anerkennung und Bewunderung, die von nicht-wissenschaftlichen Faktoren wie Politik und Gruppendenken beeinflusst werden, in eine ganz andere Richtung als wissenschaftlicher Fortschritt und Aufklärung führen.

Die Tatsache, dass eine Person unter Gleichgesinnten Berühmtheit erlangt und eine andere nicht, sagt nichts darüber aus, wer von diesen Personen klüger oder einsichtiger in seinen Urteilen ist. Die Tatsache, dass die Arbeit eines Wissenschaftlers die Gunst eines Nobelpreiskomitees findet oder die Schirmherrschaft einer wichtigen Institution erlangt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass andere Wissenschaftler mit anderen oder weniger glamourösen Referenzen weniger zuverlässig sind oder ein schlechteres Verständnis der Realität haben.

In einem von Expertenwissen gesteuerten Zensurregime hätte ein von der WHO ernannter „Faktenprüfer“ die Befugnis, per Erlass zu erklären, dass die Meinungen eines Nicht-WHO-Wissenschaftlers zensiert oder aus dem öffentlichen Raum getilgt werden sollten, nur weil ein solcher Wissenschaftler seiner Meinung nach falsche oder irreführende Informationen verbreitet. Aber die Tatsache, dass die Meinung eines Wissenschaftlers von der WHO oder den von ihr benannten „Experten“ gebilligt wird, bedeutet nicht, dass sie wahr ist, es sei denn, wir glauben, dass die von der WHO benannten Experten in einzigartiger Weise gegen Irrtümer gefeit sind, was offenkundig absurd ist. Ein WHO-Experte ist genauso fehleranfällig wie ein Experte, der an einer anderen Institution arbeitet.

Tatsache ist, dass es keine Expertenklasse gibt, deren Ansichten automatisch eine Vorrangstellung und Immunität gegenüber Kritik verdienen. Würden wir die Existenz einer solchen Klasse akzeptieren, müssten wir das vorherrschende Verständnis des wissenschaftlichen Betriebs als Präsentation von evidenzbasierten Hypothesen, die innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft öffentlich widerlegt und korrigiert werden können, ablehnen. Denn in einem System, in dem bestimmte Personen einseitig zensieren können, was sie für „falsche oder irreführende“ Informationen halten, sind die Meinungen der Zensoren effektiv von der öffentlichen Anfechtung, Korrektur oder Widerlegung durch ihre Kollegen abgeschirmt. Und das ist das genaue Gegenteil von Wissenschaft und rationaler Untersuchung.

Instrumente der Zensur laden zum politischen Missbrauch ein

Abgesehen von der Tatsache, dass keine Gruppe von Individuen plausibel behaupten kann, weiser oder kenntnisreicher zu sein als alle anderen, besteht ein sehr ernstes Risiko, dass die Instrumente der moralischen und wissenschaftlichen Zensur zu privaten oder politischen Zwecken missbraucht werden könnten.

Die Macht, die Meinung einiger Bürger selektiv zum Schweigen zu bringen, ist ein wichtiges Kontrollinstrument. Es kann eingesetzt werden, um unliebsame Kritiker zum Schweigen zu bringen, um die Berichterstattung über ein bestimmtes soziales oder politisches Thema zu kontrollieren oder um eine lukrative Branche oder ein Produkt vor öffentlicher Kritik zu schützen. Eine solche Macht in den Händen ehrgeiziger Politiker oder staatlicher Regulierungsbehörden wäre eine ständige Einladung zu Korruption und Missbrauch.

Die Zensur ist so alt wie die Politik. Es wird immer im Interesse einiger – in der Regel der Mächtigen – sein, den Fluss von Informationen und Argumenten zu kontrollieren, sei es, um ihre Karrieren zu schützen oder ein Narrativ zu stärken, das sie an der Macht hält. Alles, was sich historisch ändert, ist, dass die Zensur rationalisiert und in die Sprache und Konzepte ihrer Zeit gekleidet wird. Es gab eine Zeit, in der Ketzer zensiert wurden, weil sie die ewigen Wahrheiten des Glaubens untergruben; heute werden Wissenschaftler zensiert, weil sie das verbreiten, was von den Zensurabteilungen der sozialen Medien als „Fehlinformation“ bewertet wird.