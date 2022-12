Zentralbanken streben „universellen Zugang“ zu CBDC über digitale ID an: BIS-Afrika-Bericht

Die Zentralbanken haben die vollständige Anonymität zugunsten einer digitalen ID für ihre programmierbaren CBDCs aufgegeben: Perspektive

Laut einem neuen Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) über Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) in Afrika suchen die Zentralbanken nach digitalen ID-Systemen, um einen universellen Zugang zu CBDCs zu erreichen.

Die digitale Identifizierung ist ein Mechanismus, mit dem die Central Bank of Nigeria (CBN) den universellen Zugang zu ihrer Zentralbankwährung – der eNaira – erreichen will, was im Namen der finanziellen Inklusion und der Unterstützung der Nichtbanker geschieht.

Laut dem BIZ-Bericht vom November 2022 über digitale Zentralbankwährungen in Afrika „ist der universelle Zugang zur eNaira ein wichtiges Ziel der CBN, und neue Formen der digitalen Identifikation werden an Nichtbanker ausgegeben, um den Zugang zu erleichtern.“

In dem Bericht heißt es weiter: „Ein eKYC-fähiges CBDC, das in die nationalen Ausweissysteme integriert ist, könnte den Einstieg in die Finanzwelt erheblich erleichtern.“

Zentralbanken auf der ganzen Welt haben die Idee der vollständigen Anonymität aufgegeben und bevorzugen stattdessen digitale Identitätssysteme als eindeutige Identifikatoren für das Onboarding von Personen in ihre programmierbaren CBDCs.

Am 27. September veranstaltete die französische Zentralbank (Banque de France) ein internationales Rundtischgespräch, bei dem Zentralbanker aus den USA und der EU ebenfalls bestätigten, dass digitale Dollar und Euro, sollten sie eingeführt werden, nicht anonym sein werden.

Das Gleiche gilt für Indiens digitale Rupie, wobei die Reserve Bank of India im Oktober ankündigte, dass ihre CBDC mit den AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche-Vorschriften) konform sein muss, was wirklich anonyme Zahlungen ausschließt.

Im Fall von Nigeria „hat sich die CBN dafür entschieden, Anonymität nicht einmal für Wallets der unteren Kategorien zuzulassen„, heißt es im BIZ-Bericht.

Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent bevorzugt die Mehrheit der Arbeitnehmer die Anonymität von Bargeld.

Der BIZ-Bericht vom November 2022 sieht dieses Dilemma als „ein Hindernis für die finanzielle Eingliederung und schließlich für die breite Einführung von CBDCs“.

Während die Mehrheit der Menschen, die in Afrika arbeiten, die Anonymität des Bargelds bevorzugen, besagen die eNaira-Richtlinien der CBN vom Oktober 2021, dass eine Bankverifizierungsnummer und/oder eine nationale Identifikationsnummer als eindeutige Identifikatoren“ für Einzelpersonen verwendet werden sollen.

Sobald diese Personen jedoch eindeutig identifiziert sind, wird ihre Kaufkraft an die Zentralbank übertragen, die die Höhe ihrer täglichen Ausgaben und Ersparnisse begrenzt.

Im Falle der nigerianischen CBDC hat die Zentralbank sogar „Obergrenzen für tägliche Transaktionen“ programmiert.

Der BIZ zufolge „haben die einzelnen eNaira-Geldbörsen und die Händler-Geldbörsen unterschiedliche Obergrenzen für tägliche Transaktionen und den Betrag an eNaira, der in ihnen gehalten werden kann, je nach der Sorgfaltspflichtstufe ihrer Kunden„.

Warum werden die Menschen darin eingeschränkt, wie viel Geld sie täglich halten und ausgeben können?

Die offizielle Begründung lautet: „Die Obergrenzen sollen sicherstellen, dass die eNaira hauptsächlich für kleinere Massenzahlungen verwendet wird und dass der Wettbewerb zwischen eNaira und Bankeinlagen begrenzt wird.„

Zentralbanken auf der ganzen Welt sind nicht nur bestrebt, anonyme Transaktionen durch eine Form der digitalen ID abzuschaffen, sondern auch ihre CBDCs vollständig programmierbar zu machen.

Im Oktober hob der stellvertretende geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Bo Li, die Programmierbarkeit von CBDCs als Mittel zur Förderung der finanziellen Inklusion hervor und erklärte: „Durch die Programmierung von CBDCs kann das Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen es besitzen können und wofür es verwendet werden kann.“

Ebenso kündigte die Reserve Bank of India im Oktober 2022 an, dass sie die Programmierbarkeit ihrer digitalen Rupie prüfen werde, einschließlich der Möglichkeit, Verfallsdaten festzulegen.



„CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF