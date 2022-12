Neue Studie über Vitamin D zur Bekämpfung von COVID

Was während der Pandemie als „Fehlinformation“ abgetan wurde, ist heute ein absolutes Muss, um COVID-19-Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Tod zu vermeiden.

Forscher der Johns Hopkins University, der University of Chicago und des Department of Veterans Health Affairs führten eine groß angelegte pharmakoepidemiologische Studie über den Zusammenhang zwischen Vitamin D und COVID-19-Infektion und Mortalität durch

Diejenigen, die Vitamin-D2-Präparate einnahmen, hatten ein um 28 % geringeres Risiko einer COVID-19-Infektion, während diejenigen, die Vitamin D3 einnahmen, ein um 20 % geringeres Risiko hatten

Auch die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 war bei denjenigen, die Vitamin D einnahmen, geringer – 33 % weniger bei denen, die Vitamin D3 einnahmen, und 25 % weniger bei denen, die Vitamin D2 einnahmen

Wenn die gesamte US-Bevölkerung im Jahr 2020 Vitamin D3 eingenommen hätte, wären 4 Millionen COVID-19-Fälle und 116 000 Todesfälle verhindert worden.

Ich empfehle nachdrücklich, Vitamin D durch eine angemessene Sonnenbestrahlung zu erhalten, da dies zahlreiche weitere Vorteile mit sich bringt, von denen viele erst allmählich verstanden werden

Die Optimierung Ihres Vitamin-D-Spiegels ist ein grundlegendes Element, um Ihr Risiko für COVID-19 zu senken. Dieser einfache Schritt wird Ihnen auch helfen, viele Arten von Virusinfektionen abzuwehren, da Vitamin D ein immunmodulatorisches Mittel ist.

Dieser Punkt – dass Vitamin D zur Bekämpfung von COVID-19 beiträgt – wurde während der Pandemie weitgehend zensiert und als „Fehlinformation“ bezeichnet. Doch eine weitere Studie – diese wurde in Scientific Reports veröffentlicht – zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Vitamin D und dem Schutz vor COVID-19 nicht ignoriert werden kann.

Etwa die Hälfte der US-Bevölkerung weist einen Vitamin-D-Mangel auf, und bei Menschen mit dunkler Hautfarbe, Menschen, die im Winter in höheren Breitengraden leben, Bewohnern von Pflegeheimen und Menschen mit geringer Sonnenexposition ist der Vitamin-D-Mangel noch höher. In Gruppen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel sind die Raten von COVID-19 höher.

Vitamin-D-Ergänzung verringert COVID-19-Infektion und Tod

Forscher der Johns Hopkins University, der University of Chicago und des Department of Veterans Health Affairs führten eine groß angelegte pharmakoepidemiologische Studie über den Zusammenhang zwischen der Einnahme von Vitamin D3 und D2 und der Wahrscheinlichkeit einer COVID-19-Infektion und der Sterblichkeit durch.

„Vitamin-D-Mangel wird seit langem mit einer verminderten Immunfunktion in Verbindung gebracht, die zu Virusinfektionen führen kann. Mehrere Studien haben gezeigt, dass ein Vitamin-D-Mangel … das Risiko einer Infektion mit COVID-19 erhöht“, schreiben sie.

In dem obigen Video erläutert John Campbell, ein pensionierter Krankenpfleger und Lehrer aus England, die Ergebnisse. Die Studie umfasste eine große Population von Veteranen, darunter 220 265 Patienten, die vor und während der Pandemie mit Vitamin D3 supplementiert wurden, 34 710, die mit Vitamin D2 supplementiert wurden, und 407 860 unbehandelte Patienten.

Diejenigen, die Vitamin-D2-Präparate einnahmen, hatten ein um 28 % geringeres Risiko für eine COVID-19-Infektion, während diejenigen, die Vitamin D3 einnahmen, ein um 20 % geringeres Risiko hatten. Bitte beachten Sie, dass Vitamin D2 eine pflanzliche Version von Vitamin D ist, die ich nicht empfehle. Das Risiko, an COVID-19 zu sterben, war bei denjenigen, die Vitamin D einnahmen, ebenfalls niedriger – 33 % niedriger bei denjenigen, die Vitamin D3 einnahmen, und 25 % niedriger bei denjenigen, die Vitamin D2 einnahmen.

„Diese mit der Einnahme von Vitamin D verbundenen Risikominderungen sind beträchtlich und rechtfertigen eine genauere Untersuchung und Bestätigung durch RCTs [randomisierte kontrollierte Studien]“, erklärten die Forscher. „Dies ist besonders wichtig angesichts der hohen Raten von Vitamin-D-Mangel in der US-Bevölkerung und bei COVID-19“.

Die Veteranen nahmen unterschiedliche Vitamin-D-Dosen ein, von 20 IE, die absolut wertlos sind und sich nicht von Placebo unterscheiden, bis zu 50.000 IE. Normalerweise werden 50 IE einmal pro Woche verabreicht. Ich bin überzeugt, dass dies einer täglichen Einnahme von 8.000 IE unterlegen ist.

Diejenigen, die höhere Dosen einnahmen, profitierten jedoch stärker als diejenigen, die niedrigere Dosen einnahmen. Außerdem hatten Veteranen mit sehr niedrigen Vitamin-D-Werten (zwischen null und 19 ng/ml) nach der Supplementierung den stärksten Rückgang der COVID-19-Infektion.

„Als Reaktion auf diese Ergebnisse könnten Ärzte erwägen, Patienten mit unzureichenden Werten regelmäßig Vitamin D3 zu verschreiben, um sie vor einer COVID-19-Infektion und der damit verbundenen Sterblichkeit zu schützen. Die Dosierung von 50.000 IU könnte besonders vorteilhaft sein“, heißt es in der Studie.

Bei schwarzen Veteranen sank das COVID-19-Risiko nach der Supplementierung ebenfalls stärker (um 29 %) als bei weißen Veteranen (um 18 %). „Als sichere, weithin verfügbare und erschwingliche Behandlung kann Vitamin D dazu beitragen, den Schweregrad der COVID-19-Pandemie zu verringern“, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Vitamin könnte 4 Millionen COVID-Fälle und 116.000 Todesfälle verhindern

Als die Forscher ihre Vitamin-D-Ergebnisse auf die gesamte US-Bevölkerung im Jahr 2020 hochrechneten, stellten sie fest, dass eine Supplementierung mit Vitamin D3 4 Millionen COVID-19-Fälle und 116.000 Todesfälle verhindert hätte.

Selbst wenn man die Daten auf das Department of Veterans Administration anwendet, das bis zum 2. Oktober 2021 343.094 COVID-19-Fälle und 14.981 Todesfälle verzeichnete, hätte eine Vitamin-D-Supplementierung von März 2020 bis Oktober 2021 zu 69.000 weniger COVID-19-Fällen und 4.900 weniger Todesfällen geführt.

Diese Berechnungen könnten konservativ sein, wenn man bedenkt, dass die COVID-19-Übertragung aufgrund der Risikoreduzierung in der Allgemeinbevölkerung durch eine breitere Supplementierung möglicherweise zurückgeht“, so die Forscher. „Angesichts unserer Ergebnisse, des Fehlens schwerwiegender Nebenwirkungen und der breiten Verfügbarkeit von Vitamin D3 zu geringen Kosten bietet Vitamin D3 eine einzigartige Möglichkeit, die Ausbreitung und Schwere der COVID-19-Pandemie zu verringern.

Forschung bestätigt, dass niedriges Vitamin D das Infektionsrisiko erhöht

Eine der einfachsten Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um gesund zu bleiben, ist es, auf Ihren Vitamin-D-Spiegel zu achten und ihn bei einem Mangel zu erhöhen. Vitamin-D-Rezeptoren sind in fast allen Zellen des menschlichen Immunsystems vorhanden, einschließlich Monozyten/Makrophagen, T-Zellen, B-Zellen, natürlichen Killerzellen und dendritischen Zellen.

Vitamin D hat mehrere Wirkungen auf das Immunsystem, darunter die Förderung der Produktion antimikrobieller Peptide durch Immunzellen, die Verringerung schädlicher proinflammatorischer Zytokine und die Förderung der Expression entzündungshemmender Zytokine. Dies hat vielfältige Vorteile für die Vermeidung von Infektionen. In Bezug auf COVID-19:

In einer Studie mit 489 Patienten wurde festgestellt, dass Menschen mit Vitamin-D-Mangel ein um 77 % erhöhtes Risiko für eine COVID-19-Infektion haben.

Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel hatten ein um 59 % erhöhtes Risiko einer schweren COVID-19-Infektion.

Bei Personen mit niedrigem Vitamin-D-Gehalt war die Zahl der COVID-19-Infektionen um 45 % und die Zahl der Krankenhausaufenthalte um 95 % erhöht.

Bei Personen mit Vitamin-D-Mangel (< 20 ng/ml) wurde eine 53 % höhere COVID-19-Infektionsrate festgestellt als bei Personen mit einem Wert von 55 ng/ml oder mehr.

Es ist klar, dass Menschen mit höheren Vitamin-D-Spiegeln auch seltener an COVID-19 sterben – und eine Studie legt nahe, dass theoretisch „eine Sterblichkeitsrate nahe Null“ erreicht werden könnte, wenn der Vitamin-D-Spiegel 50 ng/ml erreicht.

Die Studienautoren gehen davon aus, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel keine „Nebenwirkung“ von COVID-19 ist, sondern eher ein Prädiktor für eine Infektion. Da Vitamin D eine Rolle bei der Immunfunktion spielt, verstärkt die Epidemie des Vitamin-D-Mangels die Ausbreitung vieler „Zivilisationskrankheiten“, wie sie in der Fachzeitschrift Nutrients feststellen, und verringert gleichzeitig den Schutz vor Infektionen:

„Eine starke Säule im Schutz vor jeder Art von Virusinfektion ist die Stärke unseres Immunsystems. Leider wurde dieses unbestrittene Grundprinzip der Natur bisher von den zuständigen Behörden mehr oder weniger vernachlässigt. Es ist allgemein bekannt, dass unser moderner Lebensstil in Bezug auf Ernährung, körperliche Fitness und Freizeitgestaltung alles andere als optimal ist. Vor allem verbringen viele Menschen nicht genug Zeit draußen in der Sonne, selbst im Sommer. Die Folge ist ein weit verbreiteter Vitamin-D-Mangel, der die Leistungsfähigkeit ihres Immunsystems einschränkt, was zu einer verstärkten Ausbreitung einiger vermeidbarer Zivilisationskrankheiten, einem geringeren Schutz vor Infektionen und einer geringeren Wirksamkeit von Impfungen führt.

Ein Mangel an Vitamin D3 ist auch „eine der Hauptursachen für schwere Verläufe von SARS-CoV-2-Infektionen“, erklärten sie und wiesen darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate in Bevölkerungsgruppen mit sehr niedrigen Vitamin-D3-Spiegeln, darunter ältere Menschen, Schwarze und Menschen mit Begleiterkrankungen, tendenziell erhöht ist.

Ende Oktober 2020 veröffentlichte ich in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Nutrients meinen eigenen Vitamin-D-Bericht, den ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D., und Dr. Carol Wagner vom GrassrootsHealth-Expertengremium für Vitamin D verfasst hatte. Damals erbrachten 14 Beobachtungsstudien den Nachweis, dass der Vitamin-D-Spiegel umgekehrt mit dem Auftreten oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert ist.

Wie in unserem Papier erwähnt, sind dunkle Hautfarbe, höheres Alter, chronische Vorerkrankungen und Vitamin-D-Mangel allesamt Merkmale einer schweren COVID-Erkrankung, und von diesen Faktoren ist der Vitamin-D-Mangel der einzige, der leicht und einfach zu ändern ist.

Vitamin D am besten aus der Sonne holen

Die Optimierung Ihres Vitamin-D-Spiegels dient nicht nur der Vorbeugung von COVID-19, sondern unterstützt die Gesundheit in mehrfacher Hinsicht. Es hat sich gezeigt, dass Menschen mit einer genetischen Veranlagung für Vitamin-D-Mangel ein 25 % höheres Sterberisiko haben als Menschen mit einer anderen genetischen Veranlagung, die einen gesunden Vitamin-D-Spiegel begünstigt.

Die Daten stammen von Forschern des australischen Zentrums für Präzisionsgesundheit an der Universität von Südaustralien, die auch aufzeigten, dass ein genetisch bedingter Vitamin-D-Mangel das Risiko für chronische Krankheiten wie Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen und Krebs erhöht. Ein Mangel an Vitamin D wurde auch mit Problemen wie Multipler Sklerose und Parkinson in Verbindung gebracht.

Ich empfehle seit langem einen Vitamin-D-Spiegel von 40 bis 60 ng/ml für optimale Gesundheit und Krankheitsvorbeugung. Höhere Werte von 60 bis 80 ng/ml könnten jedoch noch besser sein – ein Wert von mehr als 100 ng/ml scheint ebenfalls sicher und bei bestimmten Erkrankungen, insbesondere Krebs, von Vorteil zu sein.

Ich empfehle nachdrücklich, sich mit Vitamin D zu versorgen, indem man sich ausreichend der Sonne aussetzt, wenn dies möglich ist. Denn eine angemessene Sonnenbestrahlung erhöht nicht nur auf natürliche Weise Ihren Vitamin-D-Spiegel auf ein gesundes Niveau, sondern bietet auch zahlreiche andere Vorteile, von denen viele erst allmählich verstanden werden.

Es ist durchaus möglich, dass ein höherer Vitamin-D-Spiegel als Indikator für eine gesunde Sonnenexposition dient, die wiederum für viele der positiven gesundheitlichen Wirkungen verantwortlich ist, die Vitamin D zugeschrieben werden – einschließlich einer höheren Lebenserwartung und eines geringeren Krebsrisikos.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass nur 5 % des körpereigenen Melatonins – ein wirksames Mittel gegen Krebs – in der Zirbeldrüse produziert werden. Die anderen 95 % werden in den Mitochondrien gebildet – vorausgesetzt, man setzt sich ausreichend der Sonne aus. Vitamin D ist also höchstwahrscheinlich ein Biomarker oder Surrogat für die Sonnenexposition, die bei der Melatoninproduktion eine wichtige Rolle spielt. Wenn Sie jedoch nicht in der Lage sind, sich jeden Tag ausreichend der Sonne auszusetzen, kann eine Nahrungsergänzung notwendig sein.

So bestimmen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel

Die einzige Möglichkeit, um festzustellen, wie viel Sonneneinstrahlung ausreichend ist und/oder wie viel Vitamin D3 Sie einnehmen müssen, ist die Messung Ihres Vitamin-D-Spiegels, idealerweise zweimal im Jahr. Das D*Action-Projekt von GrassrootsHealth ist eine kostengünstige Möglichkeit, dies zu tun und gleichzeitig wertvolle Forschungsarbeit zu leisten.

Um teilzunehmen, kaufen Sie einfach ein D*Action Measurement Kit und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen zur Registrierung. Denken Sie bei der Nahrungsergänzung auch an die Synergieeffekte mit anderen Nährstoffen. Wenn Sie hochdosiertes Vitamin D einnehmen, müssen Sie auch Ihre Zufuhr von:

Magnesium

Vitamin K2

Diese drei Nährstoffe – die Vitamine D und K2 sowie Magnesium – arbeiten alle zusammen und sind auf ausreichende Mengen jedes einzelnen angewiesen, um optimal zu funktionieren. Sobald Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel durch einen Test bestätigt haben, sollten Sie ihn in drei bis vier Monaten erneut testen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Zielwert erreicht haben.

Wenn dies der Fall ist, wissen Sie, dass Sie die richtige Dosis einnehmen und/oder sich in ausreichendem Maße der Sonne aussetzen. Wenn Ihr Wert immer noch zu niedrig ist (oder über 80 ng/ml liegt), müssen Sie Ihre Dosierung entsprechend anpassen und den Test in drei bis vier Monaten wiederholen.

