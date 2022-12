Abschrift von Faucis Aussage im Prozess gegen Joe Biden wurde gestern veröffentlicht 

Anwälte der Generalstaatsanwälte Eric Schmitt (Missouri) und Jeff Landry (Louisiana) haben Anthony Fauci im Rahmen ihrer Klage gegen die Regierung Biden befragt. Die Klage, The State of Missouri et al. v Joe Biden et al., beschuldigt hochrangige Regierungsbeamte der Zusammenarbeit mit riesigen Social-Media-Unternehmen „unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Fehlinformationen“, um eine stärkere Zensur zu erreichen.

Faucis Anhörung fand am 23. November 2022 statt. Wie Schmitt in einem Interview mit Fox News erklärte, wurden während der siebenstündigen Anhörung einige wichtige Informationen herausgeholt. Unter anderem wurde enthüllt, dass Fauci sehr wohl wusste, dass die Theorie des Laborlecks glaubwürdig war.

Attorney General Schmitt joined @IngrahamAngle to discuss the recent deposition of Dr. Anthony Fauci and his free speech lawsuit.



— Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) November 29, 2022

Gestern wurde eine Abschrift von Faucis Befragung veröffentlicht.

BREAKING: Missouri and Louisiana just released the full transcript of the Anthony Fauci deposition.



— Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) December 5, 2022

Lesen Sie HIER die vollständige Abschrift von Faucis eidesstattlicher Aussage. Eine eidesstattliche Erklärung ist die außergerichtliche Aussage eines Zeugen unter Eid. Wir haben nicht die gesamte 359-seitige Niederschrift gelesen, aber wir haben uns durch die ersten 163 Seiten mit „Ich erinnere mich nicht“ durchgearbeitet, was Faucis bevorzugte Antwort war. Fauci sagte 178 Mal „Ich erinnere mich nicht“, 10 Mal „Ich erinnere mich nicht genau“ und 84 Mal „Ich weiß es nicht“.

Wir haben die gesamte Abschrift von DeepL ins Deutsche übersetzten lassen.

Die ersten 163 Seiten der Zeugenaussage betrafen Mitteilungen und Veröffentlichungen in den zehn Tagen vom 31. Januar 2020 bis zum 9. Februar 2020 und versuchten, Faucis Beziehung zu Peter Daszak von EcoHealth Alliance, Ralph Baric und der „Fledermausfrau“ Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology, China, nachzuweisen.

Auf Nachfrage leugnete Fauci, Baric oder Zhengli zu kennen, außer vielleicht im Vorbeigehen bei einem der „Treffen, bei denen sich Tausende von Wissenschaftlern grüßen“, wie Fauci es ausdrückt. Er habe eher von ihnen gehört, als dass er sie persönlich kenne. Er gab zu, Daszak ein- oder zweimal getroffen zu haben, obwohl er sich nicht daran erinnern kann, ihn getroffen zu haben:

„Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, ihn [Daszak] getroffen zu haben, aber ich weiß, dass mir jemand bei einem Treffen ein Bild gezeigt hat, auf dem jemand sagte: Hier, mach ein Foto mit ihm. Und so muss ich ihn wohl getroffen haben, denn ich glaube, es gibt ein Foto von ihm und mir.

„Aber das ist nicht ungewöhnlich, wenn man zu einer wissenschaftlichen Tagung geht, trifft man Hunderte von Leuten. Und ich glaube, dass dieser Dr. Daszak einer der Leute ist, die ich fast – nun, ich bin ihm begegnet, denn ich glaube, ich habe ein Foto von ihm und mir zusammen auf einer Tagung gesehen.“

Fauci sagte, dass er zwar jetzt Bescheid weiß, aber 2015 nicht wusste, dass EcoHealth einen Unterzuschuss von ihrem ursprünglichen Zuschuss an Zhengli am Wuhan Institute of Virology erhalten hatte.

Im Jahr 2015 wurde eine Arbeit mit dem Titel „A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence“ veröffentlicht. Shi Zhengli und Ralph Baric waren zwei der Autoren der Studie. Darin wurde erwähnt, dass die Forschung vom National Institute of Allergy & Infectious Disease (NIAID“), den US National Institutes of Health (NIH“), der National Natural Science Foundation of China und USAID-EPT-PREDICT mit Mitteln der EcoHealth Alliance finanziert wurde.

Das Papier trägt bis heute einen Vermerk am oberen Rand: „Wir sind uns bewusst, dass dieser Artikel als Grundlage für unbestätigte Theorien verwendet wird, dass das neuartige Coronavirus, das Covid-19 verursacht, manipuliert wurde.“

Ein SARS-ähnlicher Cluster zirkulierender Fledermaus-Coronaviren hat das Potenzial, beim Menschen aufzutauchen, Nature Medicine,

Fauci wurde gefragt, ob er sich daran erinnere, dass zu Beginn oder kurz vor dem Ausbruch des Covid-Virus Bedenken geäußert wurden, das Virus könnte gentechnisch hergestellt worden sein oder aus einem Labor stammen. Er antwortete:

„Ich glaube, es gab Ende Januar 2020 einen Telefonanruf von Jeremy Farrar. Es war noch eine weitere Person am Telefon. Ich glaube, es war Christian Anderson … er sagte, dass sie sich das Virus angesehen hätten und dass es einige Bedenken hinsichtlich der molekularen Konfiguration oder des Aufbaus des Virus gäbe, die sie zu der Annahme veranlassten, dass das Virus möglicherweise manipuliert worden sei.“

Jeremy Farrar ist der Direktor des Wellcome Trust. In dem Telefonat vereinbarten Farrar, Anderson und Fauci, sich am nächsten Tag, dem 1. Februar 2020, mit einer größeren Gruppe von Wissenschaftlern zu treffen, um das Thema weiter zu besprechen. Einer der Wissenschaftler, die an dem zweiten Telefonat teilnahmen, war Sir Patrick Vallance, der wissenschaftliche Chefberater des Vereinigten Königreichs, sagte Fauci. Das zweite Telefongespräch kam zu dem Schluss, dass mehr Zeit benötigt wird, um die Ursprünge des Virus genau zu erforschen.

Nach dem Telefonat vom 1. Februar machten sich Farrar, Francis Collins und Fauci daran, eine Liste von Namen zu organisieren und zusammenzustellen, die in eine Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen werden sollten, um die Herkunft des Virus zu untersuchen. Obwohl Fauci sagt, dass er nur sehr wenig damit zu tun hatte, war es Farrar, der die treibende Kraft war und die Verbindung zur WHO herstellte.

Am 9. Februar 2020 nahmen Fauci und Daszak, von dem Fauci in seiner Aussage sagte, er kenne ihn nicht, gemeinsam an einem Podcast mit Newt Gingrich teil. Fauci sagte jedoch, er könne sich nicht daran erinnern, den Podcast gemacht zu haben. Der Anwalt überreichte ihm ein Beweisstück und fragte: „Hilft Ihnen dieses Dokument auf die Sprünge“? Fauci antwortete:

„Nun, es gibt eine Anzeige, die besagt, dass ich Newt Gingrichs Gast bin. Wenn Sie mir das nicht vorgelegt hätten, hätte ich mich wahrscheinlich nicht daran erinnert. Wie ich schon sagte, habe ich in den letzten Jahren mindestens mehrere hundert Podcasts gemacht … Ich erinnere mich nicht genau daran, aber da in der E-Mail steht, dass der Podcast stattgefunden hat, sage ich nicht einmal, dass ich mich vage an diesen Podcast erinnere. Wie ich schon sagte, habe ich viele Podcasts gemacht.“

Der Anwalt wies auf diesen Podcast hin, nachdem Fauci in seiner Aussage gesagt hatte, er sei offen für die Möglichkeit, dass das Virus aus einem Labor stamme. Ein Auszug aus dem Podcast lautete:

Gingrich: Ich weiß nicht, ob Sie Zugang zu genügend Informationen von den Chinesen hatten, aber wie Sie wissen, gibt es eine Art urbane Legende, dass es in Wuhan ein Zentrum für biologische Kriegsführung gibt und dass das Coronavirus von dort entwichen ist. Haben Sie eine Ahnung, woher es wahrscheinlich stammt? Fauci: „Nun, ich denke, wir wissen letztlich, dass diese Dinge aus einem tierischen Reservoir stammen. Ich habe diese Verschwörungstheorien gehört, und wie alle Verschwörungstheorien, Newt, sind es nur Verschwörungstheorien.

Fauci kann sich nicht daran erinnern, diese Bemerkung gegenüber Gingrich gemacht zu haben. Fauci kann sich auch nicht daran erinnern, dass Daszak in demselben Podcast gesagt hat, dass „alle Beweise dafür sprechen, dass genau das passiert ist“. „Das“ ist die Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.

Trotz aller Beteuerungen Faucis, dass er Daszak nicht kenne, wies der Anwalt viel später in der eidesstattlichen Erklärung, auf Seite 204, darauf hin, dass Fauci im April 2020 E-Mails mit Daszak ausgetauscht habe. Auf die erneute Frage an Fauci, ob er Daszak kenne, antwortete Fauci:

„Ja. Soweit ich das mehrfach beantwortet habe, kenne ich ihn in dem Sinne, dass ich ihn ein- oder zweimal gesehen habe. Ich habe keine Freundschaft oder Beziehung, wenn Sie es so nennen wollen, mit ihm. Ich kenne ihn nur, und ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ich glaube, ich habe einmal einen Podcast gemacht, bei dem er ein anderes Mitglied der Podcast-Gruppe war.“

Obwohl Fauci behauptete, dass die Schlussfolgerung des Telefongesprächs am 1. Februar war, dass mehr Zeit benötigt wurde, um den Ursprung von SAR-CoV-2 zu untersuchen, stellte der Anwalt bei der Durchsicht von Faucis E-Mails, die durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten worden waren, fest, dass zwischen dem 4. und 7. Februar ein Entwurf eines Papiers, in dem erklärt wurde, dass der Ursprung des Virus aus natürlichen Quellen stammte, zwischen Jeremy Farrar, Francis Collins, Eddie Holmes und Fauci hin- und hergeschickt wurde. Der Entwurf kam zu dem Schluss: „Wichtig ist, dass diese Analyse den Beweis liefert, dass SARS-CoV-2 weder ein Laborkonstrukt noch ein absichtlich manipuliertes Virus ist.“ Es überrascht nicht, dass der Entwurf von fünf Personen verfasst wurde, die alle an dem Telefonat am 1. Februar teilnahmen.

Zur gleichen Zeit, ohne dass Fauci dies wusste, so behauptet er, bereitete Daszak eine Erklärung vor, die in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht werden sollte. Es ist nicht klar, auf welche Erklärung sich der Anwalt bezieht, aber wir fanden eine „Erklärung zur Unterstützung der Wissenschaftler, Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens und Mediziner in China im Kampf gegen Covid-19“, die am 19. Februar 2020 im Lancet veröffentlicht wurde.

Obwohl wir es nicht bis zum Ende geschafft haben, empfehlen wir Ihnen, zumindest einen Teil der Abschrift zu lesen. Faucis Dementis und seine Fähigkeit, Fragen nicht zu beantworten, sind wirklich verblüffend.