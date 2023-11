Zerschlagung Israels und des gesamten US-Imperiums

Caitlin Johnstone

Nicht nur der israelische Staat hat bewiesen, dass er zerschlagen werden muss, sondern das gesamte zentralisierte westliche US-Imperium. Die ganze gigantische Machtstruktur muss verschwinden.

Mehr als 20 Demokraten im Repräsentantenhaus schlossen sich den Republikanern an und stimmten am Dienstag dafür, die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib wegen ihrer Äußerungen zur Unterstützung der Palästinenser gegen Israels mörderischen Angriff auf Gaza zu verurteilen.

Die Demokraten waren froh, eine Palästinenserin im Kongress zu haben, bis sie herausfanden, dass sie eine Palästinenserin nach dem Motto „Palästinenser sind Menschen“ und nicht nach dem Motto „Seht, wie vielfältig und inklusiv die Demokraten sind“ war.

Sie sagten: „Ich hatte kein Problem mit der Palästinenserin, bis sie anfing, die Palästinenser zu unterstützen. Hat ihr niemand gesagt, dass ihre einzige Aufgabe darin besteht, mit Nancy Pelosi für Instagram-Selfies zu posieren?“

❖

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, bestätigte, dass die Biden-Administration weiterhin keine roten Linien ziehe, wenn es darum gehe, wie Israel von den USA gelieferte Waffen in Gaza einsetzen könne. Als er am Dienstag von der Presse gefragt wurde, ob es immer noch so sei, dass „die Regierung keine roten Linien für Israel zieht“, obwohl die Zahl der Toten in Gaza steigt, antwortete Kirby: „Es ist immer noch so.

Das ist die gleiche Biden-Administration, die noch vor wenigen Tagen der Presse sagte, dass sie machtlos sei, Israel davon abzuhalten, Zivilisten in Gaza zu massakrieren, und die uns jetzt sagt, dass sie buchstäblich keine Anstrengungen unternommen hat, Israel davon abzuhalten, Zivilisten zu massakrieren. Das ist ein eklatanter Fall von „Wir haben nichts versucht und uns sind die Ideen ausgegangen“.

❖

Israel hat erneut einen Mitschnitt eines angeblich abgehörten Hamas-Telefongesprächs veröffentlicht, um den Vorwurf von Kriegsverbrechen zu entkräften. Diesmal soll ein Hamas-Kämpfer als Reaktion auf Kritik an einem tödlichen israelischen Luftangriff auf einen Krankenwagenkonvoi damit geprahlt haben, wie viele Krankenwagen er für den Transport einsetzen könne.

Das letzte Mal, als Israel eine solche Audiodatei veröffentlichte, um sich selbst zu entlasten, sagten Sprachexperten laut Channel 4 News, dass der Clip aufgrund von „Sprache, Akzent, Dialekt, Syntax und Tonfall“ unglaubwürdig sei, und Audioanalysten einer Organisation namens Earshot „stellten fest, dass die Aufnahme manipuliert worden war und nicht als glaubwürdige Beweisquelle verwendet werden kann“.

Israel: Our intelligence agencies had no idea what Hamas was up to prior to October 7.



Also Israel: We are intercepting Hamas communications constantly and can use our archives of intercepted communications to exonerate ourselves whenever we're accused of war crimes. https://t.co/NUY8MRmHas