Israel wird verlieren. Hier ist der Grund.

Seit Februar 2022 erzählen uns die westlichen Mainstream-Medien, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine unmöglich gewinnen kann. Zelenski würde mit seinen Hunderten von Milliarden Dollar Unterstützung aus dem Westen sicher siegen. Russland hat schon immer unerträglich hohe Verluste erlitten. Putin ist immer kurz davor, tot umzukippen. Eine neue Lieferung von US-Wunderwaffen wird das Blatt wenden. Ein vernichtender ukrainischer Sieg ist immer in Reichweite.

Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die Ukraine verliert, konnten westliche Experten nicht sehen, dass sie verliert. Sie übersahen die Tatsache, dass der Krieg von dem Moment an, als die nichtwestliche Mehrheit der Welt sich weigerte, die US-Sanktionen gegen Russland zu akzeptieren, praktisch beendet war. Praktisch der gesamte Krieg wurde unter dem Vorzeichen eines unvermeidlichen russischen Sieges geführt. Es war immer nur eine Frage der Zeit.

Könnte eine ähnliche Situation auch im Krieg um Palästina herrschen? Die nichtwestliche Weltmehrheit hat sich entschieden gegen Israel gewandt – noch entschiedener, als sie sich gegen die USA in ihrem Krieg gegen Russland durch die Ukraine wandte. Doch die westlichen Medien produzieren und bewohnen weiterhin eine Blase, die von der moralischen und strategischen Realität völlig abgekoppelt ist. Sie können sich nicht einmal vorstellen, dass Israel im Unrecht ist, obwohl es das offensichtlich ist. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Hamas edle und ritterliche Kämpfer und die Israelis feige kindermordende Terroristen sind, obwohl dies offensichtlich der Fall ist. Sie können nicht anerkennen, dass die große Mehrheit der Welt aus sehr guten Gründen anderer Meinung ist als sie, und nicht wegen „Antisemitismus“. Und vor allem können sie sich nicht vorstellen, dass Israel trotz (oder gerade wegen) seines völkermörderischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung den Krieg verliert.

Genauso wie Sie „pro-russische“ Quellen (wie Col. Douglas MacGregor) lesen mussten, um die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu erfahren, müssen Sie sich über die globale Mehrheitsmeinung der Widerstandsbewegung auf dem Laufenden halten, um ein genaues Bild vom Krieg um Palästina zu erhalten. Sehen Sie sich zu diesem Zweck meine schnelle, von Google übersetzte Wiedergabe eines erhellenden Artikels an, der gestern von Al-Jazeera veröffentlicht wurde.

Zuhair Hamdani und Talal Mushati für Al-Jazeera

Die israelische Führung bereitet die angespannte und frustrierte israelische Öffentlichkeit auf unvorhergesehene Überraschungen in ihrem Krieg gegen Gaza vor, indem sie von einem langen, kostspieligen und grausamen Krieg spricht. Die hohen Erwartungen, die sie an ihren Krieg knüpfen, werden nur schwer zu erfüllen sein, da sie keinen klaren militärischen oder politischen Plan haben.

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevy sagt: „Wir führen einen Krieg gegen einen grausamen Feind, und dieser Krieg hat einen schmerzhaften und hohen Preis“, während Verteidigungsminister Benny Gantz die Schwierigkeit des Bodenkriegs auf den Punkt bringt: „Die Bilder aus dem Bodenkampf sind schmerzhaft, und uns kommen die Tränen, wenn wir unsere Soldaten fallen sehen.“

Die israelische Führung hat ihren Krieg gegen den Gazastreifen zu einer Zeit begonnen, in der nur 27 % der israelischen Öffentlichkeit ihr Vertrauen schenken, während nur etwa 51 % der israelischen Armee vertrauen. Hinzu kommen die Belastungen durch 250.000 Menschen, die aus der Gaza-Region und den nördlichen Gebieten in der Nähe des Libanon Zuflucht suchen, sowie die mehr als 240 Israelis, die vom Widerstand in Gaza gefangen gehalten werden.

Daher ist dieser Krieg für Israel nicht wie frühere Kriege. Israel erleidet tagtäglich enorme Verluste und eine Erosion der Ressourcen, einschließlich Soldaten, Ausrüstung, Zeit, Geld und Legitimität (interne und externe Unterstützung). Die Kosten werden weiter steigen, je länger der Krieg dauert oder ausgeweitet wird.

Die Zeitung Maariv kommentiert die Bedingungen des Bodenkriegs in den Außenbezirken des Gazastreifens mit den Worten: „Die Widerstandskräfte sind weit davon entfernt, gebrochen zu sein. Trotz der Liquidierungen und Ermordungen gelingt es der Hamas in den meisten Fällen, eine organisierte Kampfmethode aufrechtzuerhalten, die hauptsächlich auf Tunnelkämpfen, dem Verlassen von Verstecken und dem Abschuss von Raketen auf unsere gepanzerten Fahrzeuge beruht.“

Zwei übergeordnete Faktoren bestimmen den heftigen israelischen Krieg gegen den Gazastreifen: der Schock über die vernichtende militärische Niederlage und das Versagen der Sicherheits- und Nachrichtendienste, die sich aus dem Start der Operation „Al-Aqsa-Sturm“ durch den palästinensischen Widerstand am 7. Oktober ergeben haben, und die Notlage der großen Zahl von Gefangenen, die von den Al-Qassam-Brigaden und anderen palästinensischen Gruppierungen festgehalten werden. Die militärische Aktion ist daher auf diese beiden Ziele ausgerichtet.

Unter dem psychologischen Einfluss der Ereignisse des „Schwarzen Samstags“ wandten sich die Israelis direkt dem Endziel eines jeden Krieges zu, nämlich der „Vernichtung des Feindes“. Dies war ein hochgestecktes Ziel, von dem sie wahrscheinlich aufgrund früherer Erfahrungen wussten, dass es nicht erreicht werden konnte. Es kann nur zu einem Preis geschehen, den sie sich nicht leisten können.

In diesem Zusammenhang sagte Verteidigungsminister Yoav Galant: „Für die Hamas gibt es keinen Platz im Gazastreifen. Am Ende unseres Kampfes wird es keine Hamas mehr geben“. Das ist ein unrealistisches Ziel, wenn man die Erfahrungen der Vergangenheit und die aktuellen Realitäten vor Ort betrachtet.

Betrachtet man frühere Kriege, einschließlich 2008 und 2014, so stellt man fest, dass die „Zerstörung der Hamas“ immer ein grundlegendes Ziel war, das nie erreicht werden konnte. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es dieses Mal erreichbar sein wird, zumal die Bewegung jetzt viel stärker und im Gazastreifen viel tiefer verwurzelt ist als zuvor. Ihre militärische Verteidigung und ihr Arsenal sind so weit verstärkt worden, dass sie nur schwer zu durchdringen sind, und letztlich ist es kein Staat oder eine reguläre Armee, die ihre Kapitulation verkünden kann, sondern eher eine ausgedehnte Volkswiderstandsbewegung auf dem Weg zu einem langwierigen palästinensischen Kampf.

Der Krieg, den Israel nicht will

Wenn Krieg aus Kampfhandlungen besteht, die die Mobilisierung der Ressourcen und Fähigkeiten des Staates zur Durchführung einer spezifischen militärischen Kampagne erfordern, um militärische und politische Ziele zu verwirklichen, die von der Verlagerung einer Front bis zur Erzielung taktischer Erfolge und der Durchsetzung bestimmter Bedingungen oder der Durchführung einer Entscheidungsschlacht reichen, die den Willen des „Feindes“ bricht, dann erfordert er eine vereinbarte Führung, die einen gewissen Konsens genießt. Sie erfordert einen Militärapparat, der für den Kampf ausgebildet, ausgerüstet und zumindest minimal psychologisch mobilisiert ist, einen geeigneten Konfrontationsplan und eine einheitliche, zusammenhängende innere politische und soziale Front, die auf dieses Ziel ausgerichtet ist.

Es bedarf auch einer wirtschaftlichen Mobilisierung, die die Umstände und den Verlauf des Krieges und seine Überraschungen versteht, und einer verständnisvollen oder unterstützenden internationalen und regionalen Front. Ein Sieg ist schwer zu erreichen, wenn eine oder alle diese Bedingungen nicht gegeben sind, insbesondere bei langen Kämpfen, die eine ständige Mobilisierung erfordern. Die Ergebnisse hängen auch von der Reaktion des Gegners, dem Ausmaß seiner Stärke und der von ihm gewählten Taktik ab.

War Israel bereit?

Was die militärischen Fähigkeiten betrifft, so scheint Israel immer auf einen Krieg an mehreren Fronten vorbereitet zu sein. Doch militärtechnische Fähigkeiten und Waffen allein reichen nicht aus, um Kriege zu gewinnen, vor allem, wenn es sich nicht um die Art von Blitzkriegen handelt, die Israel bevorzugt. In der Praxis leidet Israel unter erheblichen Mängeln bei fast allen der oben erwähnten Zutaten für das Gewinnen eines Krieges.

Auf der Ebene der Führung: In Israel gibt es keine einheitliche Führung, die Konsens oder das notwendige Charisma besitzt. Premierminister Benjamin Netanjahu ist, wie Umfragen zeigen, äußerst unbeliebt. In einer kürzlich von der israelischen Zeitung Maariv durchgeführten Meinungsumfrage wurde festgestellt, dass nur 27 % der Israelis sein politisches Überleben unterstützen, und seine politischen und militärischen Entscheidungen werden nicht akzeptiert und stoßen auf breite Kritik. Der Verlauf des Krieges hat auch gezeigt, dass er unentschlossen ist und keinen klaren und überzeugenden Plan für militärische oder politische Maßnahmen hat.

Netanjahu weigert sich auch, die Verantwortung für das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober zu übernehmen, das ihn intern stark in die Kritik brachte. So warnte der israelische Oppositionsführer Yair Lapid, dass Netanjahus Versuche, sich der Verantwortung zu entziehen und die Schuld dem Sicherheitsapparat zuzuschieben und damit die israelische Armee zu schwächen, einer „Überschreitung roter Linien“ gleichkämen.

Die Heimatfront: Die Heimatfront scheint sich aufgelöst zu haben. Die Israelis leben in einem Zustand tiefer Spaltung auf parteipolitischer, populärer und politischer Ebene. Besonders umstritten ist die Frage, wie mit den Gefangenen des Widerstands umgegangen werden soll, angesichts der Gefahren eines Bodenkriegs und der damit verbundenen hohen Verluste.

Netanjahu und die extremistischen Mitglieder seiner Regierung werden beschuldigt, die israelische Gesellschaft zu spalten. Der Vorsitzende der oppositionellen Arbeitspartei, Merav Michaeli, hat dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, „die Armee und das israelische Volk zu bekämpfen“. Auch die Frage der vom Widerstand festgehaltenen Gefangenen hat zu internen Spaltungen geführt, insbesondere nachdem der Minister für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, dazu aufgerufen hatte, den Gazastreifen mit einer Atomwaffe zu bombardieren, und sagte: „Was bedeutet Geisel? Im Krieg wird der Preis gezahlt. Warum ist das Leben von Geiseln wertvoller als das Leben von Soldaten?“ Dies wurde von den Israelis als „ein Abrücken der Regierung von ihrer Verpflichtung zur Rückgabe der Geiseln“ betrachtet.

Militärische Front: Die Ereignisse der „Al-Aqsa-Flut“, insbesondere die ersten sechs Stunden des 7. Oktobers, haben gezeigt, dass die israelische Armee ebenso wie ihre zahlreichen Sicherheitsdienste unter schweren Mängeln leidet. Die täglichen Verluste, die sie bei ihren laufenden Bodenoperationen erleidet, haben sie zum Objekt des Misstrauens in der israelischen Gesellschaft gemacht, die sich darauf verließ, dass sie eine Aura der Sicherheit und Stabilität aufrechterhalten würde.

Wirtschaftliche Lage: Die wirtschaftliche Lage Israels ist am schlimmsten, wichtige Sektoren wie der Tourismus sind lahmgelegt, der Reiseverkehr geht zurück, und der Agrarsektor ist geschädigt. Mit der Mobilisierung von rund 360.000 Reservesoldaten, von denen die meisten plötzlich aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, und der Evakuierung von rund 250.000 Siedlern herrscht in der Wirtschaft ein gravierender Mangel an Arbeitskräften in verschiedenen Bereichen. Israel gab vor kurzem bekannt, dass die letzten drei Kriegswochen etwa 7 Milliarden Dollar gekostet haben, wobei die direkten und indirekten Schäden noch nicht berücksichtigt sind. Während diese Schäden etwa 3 Milliarden Dollar pro Monat kosten könnten, zeigen vorläufige Schätzungen, dass der Krieg gegen Gaza den israelischen Haushalt 200 Milliarden Schekel (51 Milliarden Dollar) oder etwa 10 % des Bruttoinlandsprodukts kosten wird, und wenn der Krieg über einen längeren Zeitraum andauert, könnte die israelische Wirtschaft nach israelischen Schätzungen lahmgelegt werden.

Diplomatische Front: Nach dem 7. Oktober letzten Jahres beeilten sich westliche Länder, die historisch gesehen Israel gegenüber voreingenommen waren, das Land zu unterstützen, aber diese Unterstützung begann aufgrund der Auswirkungen der israelischen Verbrechen und der Zweifel an der Fähigkeit der israelischen Armee, den Krieg zu beenden, schnell zu schwinden. Viele Länder verurteilten Israel oder brachen ihre diplomatischen Beziehungen zu ihm ab (Kolumbien, Bolivien), während andere Länder ihre Botschafter zurückriefen (Chile, Jordanien, Bahrain, Türkei, Honduras…). Der immer stärker werdende Druck der Weltöffentlichkeit drängt die Regierungen zu Boykottmaßnahmen und setzt Israel einer Isolation aus, die sich zu verschärfen beginnt.

Nachlassende US-Unterstützung für Israel?

Im Gegensatz zur anfänglichen direkten Unterstützung hat die Regierung von Präsident Joe Biden begonnen, ihre absolute Unterstützung für Netanjahu zu überdenken, weil sie befürchtet, dass die Dinge in einen größeren regionalen Krieg ausarten könnten. Washington fürchtet die verrückten Szenarien, die Netanjahu erfinden könnte, um seine Zukunft auf Kosten Amerikas zu retten.

Nach etwa einem Monat wurde den Amerikanern klar, dass die einzige Konstante im israelischen Plan der Einsatz massiver zerstörerischer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur des Gazastreifens war. Es schien, dass Netanjahu auf eine Lösung wartete, um sich aus einer misslichen Lage im Sand des Gazastreifens zu retten – und auf die Illusion einer Kapitulation des Widerstands wartete, die nicht eintreten würde. Sie begannen, an der israelischen Kriegsführung und deren Ergebnissen zu zweifeln.

CNN hat berichtet, dass US-Präsident Joe Biden und hochrangige Beamte der US-Regierung Israel gewarnt haben, dass die Unterstützung schwindet, da die weltweite Wut über das Ausmaß des menschlichen Leids infolge der Verbrechen in Gaza zunimmt.

Wie sieht es vor Ort aus?

Nach etwa einem Monat Krieg hat es nicht den Anschein, dass Israel ernsthafte Fortschritte vor Ort erzielt hat. Widersprüchliche Erklärungen deuten darauf hin, dass man nicht weiß, wie man die Schlacht führen und angesichts des heftigen Widerstands endgültige Ziele setzen soll. Der Schock der missglückten Schlacht vom 7. Oktober und die psychologischen Narben, die sie beim gesamten israelischen Militär hinterlassen hat, sind noch immer spürbar.

Diese psychologische Atmosphäre lastet auch auf den Soldaten, die sich bewusst sind, dass ihre Rückkehr aus dem Sand des Gazastreifens ein Wunder erfordern würde. Sie erinnern sich an die Erfahrungen ihrer Kollegen und an ihre bitteren Erinnerungen an den Krieg von 2014, als sie mit ansehen mussten, wie die Elite der Givati-Brigade in einer Schlacht, die noch in den Kinderschuhen steckt, im Sand von Gaza versank. Tatsächlich ist die israelische Armee nur wenige Meter in offenes Gelände im nördlichen Gazastreifen vorgedrungen und hat dabei Berichten zufolge 30 Soldaten verloren. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass Hunderte von Soldaten verloren gehen, wenn die Armee nur wenige Kilometer vorrückt, inmitten eines komplexen Netzes von Tunneln und Befestigungen, Minenfeldern, Scharfschützen, Sprengsätzen und Nahkämpfen in den Straßen, die dem unbegrenzten Kampfeswillen des Widerstands gegenüberstehen.

Da Israel keinen klaren Plan für den Krieg hat, neigt es zu einem langsamen, kalkulierten Vormarsch im Gazastreifen. Die Erreichung des zweifelhaften Endziels kann daher einen langen Zeitraum und untragbar hohe Verluste erfordern. In der Zwischenzeit können wichtige militärische oder politische Veränderungen eintreten, die den gesamten Plan zunichte machen.

Bei seinen derzeitigen Operationen verliert Israel täglich bis zu fünf Soldaten am Rande des Gazastreifens, ohne dass ein klarer und wirksamer militärischer Vorstoß erfolgt. Nahum Barnea, der israelische Journalist der Zeitung Yedioth Ahronoth, sagt: „Ein Zermürbungskrieg am Rande des Gazastreifens ist das Letzte, was die Israelis erleben wollen.“

Die israelischen Militärs sind sich darüber im Klaren, dass es unmöglich ist, die Gefangenen auf militärischem Wege zu befreien, aber sie gehen dennoch unter politischem Druck vor, obwohl die Familien der Gefangenen und die Länder, die Staatsangehörige unter den Gefangenen haben, einen Austausch fordern. Netanjahu ist der Ansicht, dass ein solches Abkommen ein endgültiges Eingeständnis der Niederlage und einen Sieg für die Hamas und den palästinensischen Widerstand darstellen würde.

Der Zusammenhalt des Widerstands und der israelische Nichtplan

Die israelische Öffentlichkeit befürchtet, dass der Krieg an zwei oder mehr Fronten verloren wird, weil es nicht gelingt, die Gefangenen zu befreien oder freizulassen (etwa 60 von ihnen sind bereits bei israelischen Angriffen getötet worden) und weil es nicht gelingt, die Fähigkeiten der Hamas-Bewegung und des palästinensischen Widerstands zu zerschlagen. Schlimmer noch, es wird eine große Zahl von Soldaten getötet werden, vielleicht Hunderte von ihnen.

Im Gegensatz zum israelischen Nicht-Plan scheint der Plan der Hamas und des Widerstands nach dem schmerzhaften militärischen Schlag gegen Israel am Morgen des 7. Oktober klar zu sein: den Krieg beenden, einen umfassenden Gefangenenaustausch durchführen und die Belagerung des Gazastreifens aufheben. Der Widerstand führt einen Zermürbungskrieg gegen die israelische Armee, fügt ihr täglich immer größere Verluste zu und scheint auf einen langen Krieg vorbereitet zu sein, um die Elemente der israelischen Macht auszuhöhlen.

Die Zeit ist nicht auf Israels Seite, da es immer mehr Geld, Männer und Legitimität verliert, seine interne Krise sich verschlimmert und der Druck und die Zweifel, die es umgeben, zunehmen, mit der Möglichkeit, dass die Situation in der Region explodiert. Stattdessen steht sie auf der Seite des palästinensischen Widerstands, der glaubt, dass all dieser interne und externe militärische und politische Druck Israel letztendlich zum Einlenken und zur Annahme seiner Bedingungen bewegen wird.

In diesem Fall würde der Krieg nicht nur mit der Niederlage von Netanjahu, sondern auch mit der Niederlage der rechtsextremen Regierung und ihres rassistischen Programms enden. Die israelische Gesellschaft lehnt die Politik dieser Regierung auf allen Ebenen zunehmend ab, und der Krieg hat bewiesen, dass sie dem palästinensischen Volk keine Kapitulation aufzwingen kann, trotz der Tragödien, die durch die israelischen Verbrechen im Gazastreifen verursacht wurden und deren Auswirkungen die internationale Gemeinschaft misstrauisch und geneigt gemacht haben, die israelischen Narrative zurückzuweisen.

Netanjahus Dilemma

Die internationale Gemeinschaft erkennt allmählich, dass die von Benjamin Netanjahu eingeleitete Kampagne gegen den Gazastreifen nichts anderes ist als eine Serie täglicher grausamer Massaker an der Zivilbevölkerung, die zu keinem nennenswerten militärischen Durchbruch geführt hat. Die Prognose: Israel wird gezwungen sein, sich unter internem und externem Druck geschlagen zu geben. In der internationalen Gemeinschaft gibt es bereits ernsthafte Bestrebungen, den Krieg angesichts des Horrors der anhaltenden israelischen Massaker zu beenden.

Nadav Eyal behauptet in seinem Artikel in der Zeitung Yedioth Ahronoth, dass sich die israelische Armee nicht mit dem „Bild des Sieges“ in ihrem Krieg gegen Gaza zufrieden geben kann und dass die Ära der Politik des „Grasmähens“ (Reduzierung der Bedrohung auf ein akzeptables Maß) vorbei ist. Stattdessen braucht Israel einen „echten Sieg“. Damit befindet sich Premierminister Benjamin Netanjahu in einer äußerst misslichen Lage

Das größte Dilemma betrifft Netanjahu selbst, der nicht von der Höhe des Baumes herunterkommen will, auf den er am Morgen des 7. Oktobers geklettert ist. Er ist sich bewusst, dass er politisch am Ende ist (wegen des Al-Aqsa-Sturms), träumt aber von einer Wiederauferstehung in Verbindung mit den Ergebnissen seiner Kampagne in Gaza.

Netanjahu und sein Kriegskabinett handeln impulsiv unter dem Einfluss des Schocks vom 7. Oktober, ohne einen klaren militärischen Plan für den Krieg, der hauptsächlich als sinnlose emotionale Reaktion auf den gut vorbereiteten Widerstand in Gaza geführt wird. Israel hat keinen klaren Plan, um die Gefangenen zu befreien oder zu bergen, oder um den massiven und immer stärker werdenden internationalen Protesten zu begegnen, so dass Netanjahu begann, israelische Soldaten in Gaza mit Bibelzitaten anzusprechen und ihnen zu sagen, sie sollten sich daran erinnern, was Amalek euch angetan hat“. (Amalek steht in der jüdischen Tradition für den Gipfel des Bösen.) Netanjahu hat den Verweis auf Amalek mehr als einmal benutzt, um die israelische Armee in ihrem Krieg gegen Gaza zu motivieren.

Netanjahu häuft Verluste an allen Fronten an, versucht, den „Schwarzen Samstag“ abzuschreiben, ignoriert, dass seine Führung keine Akzeptanz in der Bevölkerung genießt, und tut so, als würde er Israels zerbrochene Armee, seine erodierende Wirtschaft, sein untergrabenes internationales Ansehen, seine zerfallene Heimatfront, seine täglichen großen militärischen Verluste und die Verurteilung seiner Verbrechen durch die Vereinten Nationen nicht bemerken.