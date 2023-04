Zerstörung von Identität auf dem Altar des Transhumanismus

Wie die geplanten sozialen Umwälzungen der Post-Obama-Ära in eine transhumanistische Revolution übergehen, um den Zusammenbruch der globalen Ordnung zu verhindern.

Die wahrhaft moderne Ära, die Weggabelung, die uns zu dem aktuellen Realitätsverzerrungsfeld geführt hat, in dem wir heute leben, begann im Jahr 2008. Mehrere Schlüsselereignisse in jenem Jahr veränderten den Kurs der Menschheit für immer, beginnend mit dem großen Finanzcrash 2008, der eine massive systemische Zerstörung des US-amerikanischen und des globalen Finanzsystems auslöste.

Der Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 löste das aus, was heute als die größte Finanzkrise seit der Großen Depression von 1929 gilt. Es folgte die Wahl von Barrack Hussein Obama Ende 2008, die zu seinem Amtsantritt im Januar 2009 führte.

Diese beiden Ereignisse waren die tektonischen Verwerfungen, die zu unserer derzeitigen Welt(un)ordnung führten. Sie werden oft fälschlicherweise isoliert betrachtet, aber selten synkretistisch als zwei Facetten eines großen gesellschaftlichen Wandels kombiniert.

Ohne sich in das Unkraut von Glass-Steagall und die tiefen Wurzeln der Finanzkrise selbst zu vertiefen, genügt es zu sagen, dass die Krise zu einer Neuorientierung der gesellschaftlichen Ansichten gegenüber der Finanzindustrie geführt hat. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die großen Bankinstitute in den darauffolgenden Monaten gegenüber den Bürgern ein großes Fehlverhalten an den Tag legten. Ein Beispiel dafür ist der berühmte Fall der “Auto-Mortgage”-Roboterkredite der Bank of America, bei denen sie entgegen allen Branchenvorschriften verschiedene Subprime-Darlehen per Roboter abzeichneten.

Dies führte zu einer Flutwelle der Unzufriedenheit mit den Finanzinstituten, die durch die “Wall Street” verkörpert wurden. Und so entstand die “Occupy-Bewegung” von 2011, deren erste Proteste mit den Tagen des Lehman-Zusammenbruchs im September zusammenfielen. Diese Bewegung erschütterte die herrschende Klasse der Bankenkabale wirklich bis ins Mark. Sie brauchten einen Weg, um mehr als nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Das gesellschaftliche Blatt wendete sich gegen sie, und ein wachsender Chor der radikalisierten Avantgarde rief zu physischen Angriffen auf die Banken auf – im Grunde zu einer Revolution.

Und wie es für die herrschende Klasse bei solchen Ereignissen typisch ist, brauchten sie einen Weg, um den Schwung, die Inbrunst, die erregbare Energie in eine andere Richtung zu lenken; im Wesentlichen, um sie abzuschwächen, zu sublimieren und alchemistisch in etwas umzuwandeln, das ihren Plänen dienen kann.

Sie mussten sich diese energetischen Triebkräfte der Revolution zu eigen machen, aber wie konnten sie das tun? Wohin konnten sie die brodelnde Wut und den Groll umleiten?

Dunkles Pferd

Ein Barrack Hussein Obama. Als frisch gewähltes Gesicht einer neuen Ära des sozialen Wandels war er für die herrschende Klasse die perfekte Figur, um die Gesellschaft auf das entropische Ideal einzustimmen, das notwendig ist, um die schwellende Glut der Revolution zu bündeln.

Und wie konnten sie das tun? Indem sie das Zeitalter der Identitätspolitik einläuteten. Das Zeitalter des Wokeness. Die Machthaber starteten sofort eine historische Beeinflussungskampagne, indem sie alle ihre Medienmarken (CNN u. a.) anwiesen, rund um die Uhr Identitätspolitik zu betreiben und so den sozialen Zusammenhalt des Landes auf ein nie gekanntes Niveau zu heben.

Dies kann leicht durch eine endlose Vielfalt von Diagrammen veranschaulicht werden, die zeigen, wie der entscheidende Wendepunkt direkt nach der Wahl Obamas eintrat und die Occupy-Proteste durch das Land fegten. Die herrschende Klasse musste diese ursprüngliche Angst, die ihnen zum Verhängnis werden würde, wenn sie unkontrolliert bliebe, sofort umlenken.

Das obige Schaubild zeigt die Verwendung des Begriffs “Rassist” oder “Rassismus” durch Mainstream-Publikationen. Man beachte die flache Linie bis zu einer plötzlichen Explosion der Verwendung nach 2010.

Im Jahr 2011 hielten nur 35 % der weißen Liberalen Rassismus in den Vereinigten Staaten für “ein großes Problem”, wie eine nationale Umfrage ergab. Bis 2015 stieg diese Zahl auf 61 % und 2017 sogar auf 77 % an. – Quelle

Das Gleiche gilt für die Begriffe “White Privilege”, “White Supremacy” usw.

Die konkreten Ereignisse, die zu dieser besonderen Explosion führten, waren natürlich zwei bahnbrechende Wendepunkte: die Ermordung von Trayvon Martin im Jahr 2012, die Obama zu einer berühmten Rede darüber veranlasste, dass Trayvon sein Sohn hätte sein können – eine Rede, die noch heute als entscheidender Wendepunkt in der Rassenpolitik und im Rassendiskurs des Landes zitiert wird.

Und dann die berüchtigten Unruhen in Ferguson, die Ende 2014 nach dem Tod von Mike Brown durch einen Polizeibeamten aus Ferguson, Missouri, stattfanden und ebenfalls als ein Punkt ohne Wiederkehr genannt werden. So tragisch der Tod von Mike Brown auch gewesen sein mag, es gab viele andere bemerkenswerte Erschießungen durch die Polizei, wie die von Amadou Diallo in New York im Jahr 1999, die nie zu den konstruierten Aufständen und Diskursverschiebungen führten.

Unter der hyperprogressiven Obama-Regierung, die in allen wichtigen kulturnahen Positionen mit den fanatischsten von Soros ernannten “progressiven” Aktivisten besetzt ist, erlebte das Thema Rasse und Identität eine monumentale Ausbreitung.

Und natürlich wurde es gleichzeitig mit einer Überschneidung der Identitätspolitik der LGBT- und Trans-Bewegungen kombiniert, um die Reaktion zu katalysieren und dem wütenden Feuer für einen maximalen Effekt Öl zuzuführen. Und der beabsichtigte Effekt war die vollständige Übernahme des gesamten nationalen Dialogs durch die aufrührerischen Themen Rasse und Identität, um alle Unzufriedenheit zu übertönen, die sich gegen die herrschende Klasse richtete – insbesondere gegen die Finanzindustrie, die im Gefolge des Crashs von 2008 gerade weitere Billionen an Steuergeldern gestohlen hatte.

All dies führte zu einer katastrophalen sozialen Umwälzung, bei der sich Weiße und Schwarze, Schwule und Heteros, Liberale und Konservative mehr denn je gegenüberstanden. Jedem, der über ein funktionierendes Gehirn verfügt, ist klar, dass diese Bewegungen das Ergebnis einer zielgerichteten Social-Engineering-Kampagne des Establishments waren. Nichts in der Geschichte, was einen organischen Ursprung hat, sieht so aus:

Man beachte, dass “Vielfalt und Inklusion” bis 2008, dem Jahr des massiven Finanzcrashs und der Wahl Obamas, so gut wie keine Erwähnung finden. Ab diesem Zeitpunkt geht es stetig bergauf, und dann – in der entscheidenden Ära von 2011 bis 2015 mit der Occupy-Bewegung und den Trayvon/Ferguson-Ereignissen – kommt es zu einem exponentiellen Anstieg bis zur absoluten Dominanz des gesamten Diskurses und der Mainstream-Erzählung.

Dieses Zusammentreffen von rassistischen Spannungen und Identitätspolitik fand schließlich in dem weißen, gleichgeschlechtlichen Mann seinen gemeinsamen Vektor und sein Ventil. Er war ein bequemer Sündenbock, um die unberechenbaren, unausgegorenen revolutionären Kräfte zu bündeln, die im Abschaum der Bevölkerung aufgewühlt worden waren. Es gab den Medien eine gemeinsame, klar definierte Erzählung, auf die sie in perfekter Synchronität zurückgreifen konnten.

Einmal mehr sehen wir das Schlüsseljahr 2011 als Sprungbrett und Ausgangspunkt für die gegenseitige Annäherung.

Natürlich schürte Obama – der perfekte Goldjunge für dieses Übergangszeitalter – in jeder Phase des Spiels die Flammen des Rassenkonflikts, und umgekehrt wurde er selbst zum Symbol der Empörung und zum Objekt der Schuldzuweisung für die andere Seite.

Diese rohen, aufgewühlten Kräfte der Generationen waren zu einem grausigen Labor für die Eliten geworden. Die Identitätsbewegung hat viele wilde Ableger hervorgebracht, die wahrscheinlich sogar die kühnsten Erwartungen ihrer Vorfahren übertroffen haben.

Identitätspolitik

Letztlich diente die Rassenbewegung nur als Initiator, aber die schwarzen Amerikaner allein verfügten nicht über die kollektive Wirtschaftskraft, um die Absichten der Eliten zur totalen Usurpation des soziokulturellen Narrativs vollständig zu erfüllen. Deshalb wurde der Schwerpunkt auf den Geist der Geschlechtsidentität verlagert, denn die größere Hebelwirkung seiner Wertigkeit auf die Gesellschaft bedeutete, dass sie die Agenda weiter vorantreiben konnten, indem sie jede wirklich gegen das Establishment gerichtete Stimmung, die zuvor Wurzeln geschlagen hatte, völlig entgleisen ließen.

Der Zeitplan, wie das geschah, ist einfach: 2015 wurde die Homo-Ehe in den USA durch Obamas Obersten Gerichtshof vollständig legalisiert.

Das bedeutete, dass die Erzählung für den Teil der Bewegung, der sich ausschließlich auf die Rechte der Homosexuellen bezog, zu ihrem natürlichen Ende gekommen war und nicht weiter vorangetrieben werden konnte. Es gab kein Wasser mehr, das aus dem Stein gepresst werden konnte, denn die schwule Gemeinschaft hatte ihr wichtigstes Ziel erreicht – die letzte Grenze ihrer Akzeptanz.

Also mussten die Eliten die Bewegung erneuern, um den Zug nicht weiterfahren zu lassen, damit die verdammt kurze Aufmerksamkeitsspanne der Gesellschaft sie nicht wieder auf unbequeme und unbequeme Themen lenkt, wie die Tatsache, dass sie von der korrupten globalen Bankenkabale geschröpft wurde.

Also wurde die LGBT zu all den verrückten, abgekürzten Zusatzbezeichnungen erweitert, mit denen sie heute verbunden ist. Und, was noch wichtiger ist, die Aufmerksamkeit wurde voll und ganz auf die entstehende Trans-Bewegung gelenkt, da diese noch viel Spielraum hatte, um in Richtung einer breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz zu wachsen, was bedeutete, dass es sowohl ein brachliegendes als auch ein potenziell fruchtbares Feld war, das der herrschenden Klasse weitere Jahre der “Kultivierung” in Form von totaler narrativer Kontrolle und dem Verdrängen jeglicher unerwünschter Konkurrenz für die Hauptnarrativlinie der Gesellschaft ermöglichen würde.

Genau wie bei der zuvor aufgezeigten Rassenagenda gibt es reichlich Beweise, die den offensichtlich konstruierten Charakter der Explosion der LGBT/Trans-Popularität im ganzen Land in dieser Zeitspanne veranschaulichen.

Diese Diagramme zeigen zum Beispiel die Anzahl der wiederkehrenden LGBT-Figuren in Fernsehsendungen während des betreffenden Zeitraums. Es ist eine Explosion zu erkennen, die um die Zeit der Occupy-Wallstreet-Bewegung von 2011 herum stattfand, die die Eliten bis ins Mark erschütterte. Sie brauchten einen Wechsel der Erzählweise, und zwar schnell – und sie bekamen ihn.

In den frühen 2010er Jahren gab es in Amerika eine rasante Kaskade von “Premieren”. Der erste offen transsexuelle NCAA-Athlet, der erste Transgender auf dem Titelblatt des Time Magazine, die erste Zulassung einer offen transsexuellen Frau zur Teilnahme am Miss-Universe-Wettbewerb, gefolgt von Bruce Jenners Coming-out als Caitlyn Jenner im Jahr 2015.

Mitte der 2010er-Jahre war jede größere Publikation und Nachrichtenagentur voll mit dem Thema “Trans” und übernahm die Bühne des nationalen Dialogs, indem sie eine Schlagzeile nach der anderen brachte, um sicherzustellen, dass niemand über den wahren, tausend Tonnen schweren Elefanten im Raum spricht.

Ausrichtung des Unternehmens

Manche mögen skeptisch sein, ob solche “Richtlinien” von oben kommen. Kann jedes einzelne Mainstream-Medienunternehmen wirklich auf eine solche Weise zusammenarbeiten? Oder genauer gefragt: Werden die Medienkonzerne selbst wirklich so “von oben” gesteuert?

Viele Menschen klammern sich immer noch an die überholte Vorstellung einer unabhängigen Redaktion, in der die leitenden Redakteure ihre redaktionellen Entscheidungen einfach auf der Grundlage persönlicher journalistischer Prinzipien treffen oder danach, was “das Volk” (die Kunden) tatsächlich verlangt.

In der Realität beweist jedoch eine Fülle von Beweisen das Gegenteil. Wer könnte zum Beispiel vergessen, dass ein Whistleblower die täglichen “Führungsanrufe” von Jeff Zucker bei CNN aufgedeckt hat?

//

du liest…

Ausland, Welt

Zerstörung von Identität auf dem Altar des Transhumanismus

Veröffentlicht von LZ⋅ 9. April 2023⋅ Ein Kommentar

von Simplicius der Denker – https://darkfutura.substack.com

Wie die geplanten sozialen Umwälzungen der Post-Obama-Ära in eine transhumanistische Revolution übergehen, um den Zusammenbruch der globalen Ordnung zu verhindern.

Übersetzung LZ

Die wahrhaft moderne Ära, die Weggabelung, die uns zu dem aktuellen Realitätsverzerrungsfeld geführt hat, in dem wir heute leben, begann im Jahr 2008. Mehrere Schlüsselereignisse in jenem Jahr veränderten den Kurs der Menschheit für immer, beginnend mit dem großen Finanzcrash 2008, der eine massive systemische Zerstörung des US-amerikanischen und des globalen Finanzsystems auslöste.

Der Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 löste das aus, was heute als die größte Finanzkrise seit der Großen Depression von 1929 gilt. Es folgte die Wahl von Barrack Hussein Obama Ende 2008, die zu seinem Amtsantritt im Januar 2009 führte.

Diese beiden Ereignisse waren die tektonischen Verwerfungen, die zu unserer derzeitigen Welt(un)ordnung führten. Sie werden oft fälschlicherweise isoliert betrachtet, aber selten synkretistisch als zwei Facetten eines großen gesellschaftlichen Wandels kombiniert.

Ohne sich in das Unkraut von Glass-Steagall und die tiefen Wurzeln der Finanzkrise selbst zu vertiefen, genügt es zu sagen, dass die Krise zu einer Neuorientierung der gesellschaftlichen Ansichten gegenüber der Finanzindustrie geführt hat. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die großen Bankinstitute in den darauffolgenden Monaten gegenüber den Bürgern ein großes Fehlverhalten an den Tag legten. Ein Beispiel dafür ist der berühmte Fall der “Auto-Mortgage”-Roboterkredite der Bank of America, bei denen sie entgegen allen Branchenvorschriften verschiedene Subprime-Darlehen per Roboter abzeichneten.

Dies führte zu einer Flutwelle der Unzufriedenheit mit den Finanzinstituten, die durch die “Wall Street” verkörpert wurden. Und so entstand die “Occupy-Bewegung” von 2011, deren erste Proteste mit den Tagen des Lehman-Zusammenbruchs im September zusammenfielen. Diese Bewegung erschütterte die herrschende Klasse der Bankenkabale wirklich bis ins Mark. Sie brauchten einen Weg, um mehr als nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Das gesellschaftliche Blatt wendete sich gegen sie, und ein wachsender Chor der radikalisierten Avantgarde rief zu physischen Angriffen auf die Banken auf – im Grunde zu einer Revolution.

Und wie es für die herrschende Klasse bei solchen Ereignissen typisch ist, brauchten sie einen Weg, um den Schwung, die Inbrunst, die erregbare Energie in eine andere Richtung zu lenken; im Wesentlichen, um sie abzuschwächen, zu sublimieren und alchemistisch in etwas umzuwandeln, das ihren Plänen dienen kann.

Sie mussten sich diese energetischen Triebkräfte der Revolution zu eigen machen, aber wie konnten sie das tun? Wohin konnten sie die brodelnde Wut und den Groll umleiten?

Dunkles Pferd

Ein Barrack Hussein Obama. Als frisch gewähltes Gesicht einer neuen Ära des sozialen Wandels war er für die herrschende Klasse die perfekte Figur, um die Gesellschaft auf das entropische Ideal einzustimmen, das notwendig ist, um die schwellende Glut der Revolution zu bündeln.

Und wie konnten sie das tun? Indem sie das Zeitalter der Identitätspolitik einläuteten. Das Zeitalter des Wokeness. Die Machthaber starteten sofort eine historische Beeinflussungskampagne, indem sie alle ihre Medienmarken (CNN u. a.) anwiesen, rund um die Uhr Identitätspolitik zu betreiben und so den sozialen Zusammenhalt des Landes auf ein nie gekanntes Niveau zu heben.

Dies kann leicht durch eine endlose Vielfalt von Diagrammen veranschaulicht werden, die zeigen, wie der entscheidende Wendepunkt direkt nach der Wahl Obamas eintrat und die Occupy-Proteste durch das Land fegten. Die herrschende Klasse musste diese ursprüngliche Angst, die ihnen zum Verhängnis werden würde, wenn sie unkontrolliert bliebe, sofort umlenken.

Source: https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/media-great-racial-awakening

Das obige Schaubild zeigt die Verwendung des Begriffs “Rassist” oder “Rassismus” durch Mainstream-Publikationen. Man beachte die flache Linie bis zu einer plötzlichen Explosion der Verwendung nach 2010.

Im Jahr 2011 hielten nur 35 % der weißen Liberalen Rassismus in den Vereinigten Staaten für “ein großes Problem”, wie eine nationale Umfrage ergab. Bis 2015 stieg diese Zahl auf 61 % und 2017 sogar auf 77 % an. – Quelle

Das Gleiche gilt für die Begriffe “White Privilege”, “White Supremacy” usw.

Die konkreten Ereignisse, die zu dieser besonderen Explosion führten, waren natürlich zwei bahnbrechende Wendepunkte: die Ermordung von Trayvon Martin im Jahr 2012, die Obama zu einer berühmten Rede darüber veranlasste, dass Trayvon sein Sohn hätte sein können – eine Rede, die noch heute als entscheidender Wendepunkt in der Rassenpolitik und im Rassendiskurs des Landes zitiert wird.

Und dann die berüchtigten Unruhen in Ferguson, die Ende 2014 nach dem Tod von Mike Brown durch einen Polizeibeamten aus Ferguson, Missouri, stattfanden und ebenfalls als ein Punkt ohne Wiederkehr genannt werden. So tragisch der Tod von Mike Brown auch gewesen sein mag, es gab viele andere bemerkenswerte Erschießungen durch die Polizei, wie die von Amadou Diallo in New York im Jahr 1999, die nie zu den konstruierten Aufständen und Diskursverschiebungen führten.

Unter der hyperprogressiven Obama-Regierung, die in allen wichtigen kulturnahen Positionen mit den fanatischsten von Soros ernannten “progressiven” Aktivisten besetzt ist, erlebte das Thema Rasse und Identität eine monumentale Ausbreitung.

Und natürlich wurde es gleichzeitig mit einer Überschneidung der Identitätspolitik der LGBT- und Trans-Bewegungen kombiniert, um die Reaktion zu katalysieren und dem wütenden Feuer für einen maximalen Effekt Öl zuzuführen. Und der beabsichtigte Effekt war die vollständige Übernahme des gesamten nationalen Dialogs durch die aufrührerischen Themen Rasse und Identität, um alle Unzufriedenheit zu übertönen, die sich gegen die herrschende Klasse richtete – insbesondere gegen die Finanzindustrie, die im Gefolge des Crashs von 2008 gerade weitere Billionen an Steuergeldern gestohlen hatte.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/U_bjDAZazWU?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

All dies führte zu einer katastrophalen sozialen Umwälzung, bei der sich Weiße und Schwarze, Schwule und Heteros, Liberale und Konservative mehr denn je gegenüberstanden. Jedem, der über ein funktionierendes Gehirn verfügt, ist klar, dass diese Bewegungen das Ergebnis einer zielgerichteten Social-Engineering-Kampagne des Establishments waren. Nichts in der Geschichte, was einen organischen Ursprung hat, sieht so aus:

Man beachte, dass “Vielfalt und Inklusion” bis 2008, dem Jahr des massiven Finanzcrashs und der Wahl Obamas, so gut wie keine Erwähnung finden. Ab diesem Zeitpunkt geht es stetig bergauf, und dann – in der entscheidenden Ära von 2011 bis 2015 mit der Occupy-Bewegung und den Trayvon/Ferguson-Ereignissen – kommt es zu einem exponentiellen Anstieg bis zur absoluten Dominanz des gesamten Diskurses und der Mainstream-Erzählung.

Dieses Zusammentreffen von rassistischen Spannungen und Identitätspolitik fand schließlich in dem weißen, gleichgeschlechtlichen Mann seinen gemeinsamen Vektor und sein Ventil. Er war ein bequemer Sündenbock, um die unberechenbaren, unausgegorenen revolutionären Kräfte zu bündeln, die im Abschaum der Bevölkerung aufgewühlt worden waren. Es gab den Medien eine gemeinsame, klar definierte Erzählung, auf die sie in perfekter Synchronität zurückgreifen konnten.

Once again we see that key ‘Occupy’ year of 2011 as the springboard and jumping off point of the cross-convergence.

Natürlich schürte Obama – der perfekte Goldjunge für dieses Übergangszeitalter – in jeder Phase des Spiels die Flammen des Rassenkonflikts, und umgekehrt wurde er selbst zum Symbol der Empörung und zum Objekt der Schuldzuweisung für die andere Seite.

Diese rohen, aufgewühlten Kräfte der Generationen waren zu einem grausigen Labor für die Eliten geworden. Die Identitätsbewegung hat viele wilde Ableger hervorgebracht, die wahrscheinlich sogar die kühnsten Erwartungen ihrer Vorfahren übertroffen haben.

Identitätspolitik

Letztlich diente die Rassenbewegung nur als Initiator, aber die schwarzen Amerikaner allein verfügten nicht über die kollektive Wirtschaftskraft, um die Absichten der Eliten zur totalen Usurpation des soziokulturellen Narrativs vollständig zu erfüllen. Deshalb wurde der Schwerpunkt auf den Geist der Geschlechtsidentität verlagert, denn die größere Hebelwirkung seiner Wertigkeit auf die Gesellschaft bedeutete, dass sie die Agenda weiter vorantreiben konnten, indem sie jede wirklich gegen das Establishment gerichtete Stimmung, die zuvor Wurzeln geschlagen hatte, völlig entgleisen ließen.

Der Zeitplan, wie das geschah, ist einfach: 2015 wurde die Homo-Ehe in den USA durch Obamas Obersten Gerichtshof vollständig legalisiert.

Das bedeutete, dass die Erzählung für den Teil der Bewegung, der sich ausschließlich auf die Rechte der Homosexuellen bezog, zu ihrem natürlichen Ende gekommen war und nicht weiter vorangetrieben werden konnte. Es gab kein Wasser mehr, das aus dem Stein gepresst werden konnte, denn die schwule Gemeinschaft hatte ihr wichtigstes Ziel erreicht – die letzte Grenze ihrer Akzeptanz.

Also mussten die Eliten die Bewegung erneuern, um den Zug nicht weiterfahren zu lassen, damit die verdammt kurze Aufmerksamkeitsspanne der Gesellschaft sie nicht wieder auf unbequeme und unbequeme Themen lenkt, wie die Tatsache, dass sie von der korrupten globalen Bankenkabale geschröpft wurde.

Also wurde die LGBT zu all den verrückten, abgekürzten Zusatzbezeichnungen erweitert, mit denen sie heute verbunden ist. Und, was noch wichtiger ist, die Aufmerksamkeit wurde voll und ganz auf die entstehende Trans-Bewegung gelenkt, da diese noch viel Spielraum hatte, um in Richtung einer breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz zu wachsen, was bedeutete, dass es sowohl ein brachliegendes als auch ein potenziell fruchtbares Feld war, das der herrschenden Klasse weitere Jahre der “Kultivierung” in Form von totaler narrativer Kontrolle und dem Verdrängen jeglicher unerwünschter Konkurrenz für die Hauptnarrativlinie der Gesellschaft ermöglichen würde.

Genau wie bei der zuvor aufgezeigten Rassenagenda gibt es reichlich Beweise, die den offensichtlich konstruierten Charakter der Explosion der LGBT/Trans-Popularität im ganzen Land in dieser Zeitspanne veranschaulichen.

Diese Diagramme zeigen zum Beispiel die Anzahl der wiederkehrenden LGBT-Figuren in Fernsehsendungen während des betreffenden Zeitraums. Es ist eine Explosion zu erkennen, die um die Zeit der Occupy-Wallstreet-Bewegung von 2011 herum stattfand, die die Eliten bis ins Mark erschütterte. Sie brauchten einen Wechsel der Erzählweise, und zwar schnell – und sie bekamen ihn.

In den frühen 2010er Jahren gab es in Amerika eine rasante Kaskade von “Premieren”. Der erste offen transsexuelle NCAA-Athlet, der erste Transgender auf dem Titelblatt des Time Magazine, die erste Zulassung einer offen transsexuellen Frau zur Teilnahme am Miss-Universe-Wettbewerb, gefolgt von Bruce Jenners Coming-out als Caitlyn Jenner im Jahr 2015.

Mitte der 2010er-Jahre war jede größere Publikation und Nachrichtenagentur voll mit dem Thema “Trans” und übernahm die Bühne des nationalen Dialogs, indem sie eine Schlagzeile nach der anderen brachte, um sicherzustellen, dass niemand über den wahren, tausend Tonnen schweren Elefanten im Raum spricht.

Ausrichtung des Unternehmens

Manche mögen skeptisch sein, ob solche “Richtlinien” von oben kommen. Kann jedes einzelne Mainstream-Medienunternehmen wirklich auf eine solche Weise zusammenarbeiten? Oder genauer gefragt: Werden die Medienkonzerne selbst wirklich so “von oben” gesteuert?

Viele Menschen klammern sich immer noch an die überholte Vorstellung einer unabhängigen Redaktion, in der die leitenden Redakteure ihre redaktionellen Entscheidungen einfach auf der Grundlage persönlicher journalistischer Prinzipien treffen oder danach, was “das Volk” (die Kunden) tatsächlich verlangt.

In der Realität beweist jedoch eine Fülle von Beweisen das Gegenteil. Wer könnte zum Beispiel vergessen, dass ein Whistleblower die täglichen “Führungsanrufe” von Jeff Zucker bei CNN aufgedeckt hat?

https://www.youtube-nocookie.com/embed/m7XZmugtLv4?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

(Alt Link)

Das Video zeigt, wie der CEO von CNN jeden Morgen in der Redaktion anruft und strikt vorgibt, worüber an diesem Tag berichtet werden soll und worüber nicht; welche Themen und Blickwinkel im Vordergrund stehen sollen, welche Erzählungen gesendet werden sollen, usw.

Schon in den ersten Sekunden des durchgesickerten Anrufs kann man hören, wie Zucker seine Redakteure direkt anweist: “Der MSNBC-Kram ist mir egal … konzentriert euch auf die Anklageerhebung.” Im weiteren Verlauf des Videos gibt er sehr genaue Anweisungen, was gesendet werden soll, wie es gesendet werden soll und welche republikanischen Politiker “herausgefordert” werden sollen. Kurz gesagt, er gibt der CNN-Redaktion den gesamten Spielplan des Tages vor und lässt keine Möglichkeit für persönliche “journalistische Integrität” oder redaktionelle Entscheidungen.

Das bedeutet, dass es keine unabhängige redaktionelle Freiheit oder Spielraum gibt, sondern dass die CNN-Redaktion direkte Anweisungen vom CEO erhält und nur und genau das bringt, was er will. Jede einzelne große Nachrichtenredaktion arbeitet auf die gleiche Weise.

Aber dann fragen Sie sich: Wer gibt Jeff Zucker die Anweisungen, die er nach unten weitergibt? Auf höherer Ebene wissen wir, dass diese CEOs alle ein globalistisches Netzwerk bilden, das sich in Institutionen wie dem Council on Foreign Relations, Bilderberg, Davos/WEF usw. trifft. Dort treffen sie sich mit anderen führenden Kollegen der herrschenden Klasse, mächtigen CEOs wie sie selbst, und stimmen ihr Handeln gegenüber der Gesellschaft ab.

Und in der Tat haben wir auch dafür Beweise. Als CNN vor einigen Jahren zu AT&T TimeWarner gehörte, gab es beispielsweise mehrere Interviews mit den jeweiligen CEOs von AT&T, von Randall Stephenson bis John Stankey, in denen sie beide die direkte Kontrolle und Aufsicht über die Marke CNN andeuteten und an einer Stelle sogar erklärten, dass es die Aufgabe von AT&T/CNN sei, Leute wie Trump “zur Rechenschaft zu ziehen”, und dass sie Jeff Zuckers Führungsstil und Richtung und sogar ihre direkte Arbeitsbeziehung voll und ganz unterstützten.

Manch einer könnte auf die Idee kommen, dass ein übergeordneter Megakonzern wie AT&T einfach verschiedene Marken und Vermögenswerte kauft und sie unabhängig voneinander arbeiten lässt, aber das ist nicht der Fall. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Beweise zeigen eindeutig, dass die globalistischen/transnationalen Konzerne auf höchster Ebene ihre Vermögenswerte von oben nach unten steuern. Diese Megakonzerne sind untrennbar mit dem globalistischen Gefüge der oben erwähnten Institutionen wie der Bilderberg-Gruppe usw. verwoben, wo sie von der wahren globalistischen “Schattenelite” Anleitung und Richtlinien erhalten. Sie geben diese dann an die gesellschaftsbeeinflussenden Marken in ihrem Einflussbereich weiter, wie in diesem Fall CNN, und schaffen so eine Befehlskette, die sich von oben nach unten erstreckt.

Und in der Tat geht sie sogar noch höher. Die Dachkonzerne, denen diese Dachkonzerne gehören, wie Blackrock und Vanguard – die beiden mächtigsten Konzerne der Welt – bleiben ebenfalls nicht “laissez-faire”, sondern sind dafür bekannt, dass sie bestimmte Entscheidungen der großen Marken, die sie kontrollieren, bis ins Kleinste steuern. Im Fall von Blackrock beispielsweise hat der CEO den Tochtergesellschaften, die Blackrock kontrolliert, offen die neue ESG-Agenda zum Klimawandel aufgedrängt, was aufgrund des Konflikts mit seiner eigentlichen treuhänderischen Pflicht gegenüber den Aktionären, maximale Gewinne zu erzielen, zu Kontroversen geführt hat – etwas, das ESG nicht betrifft.

Und wenn sie zugeben können, dass sie eine “wache” Agenda vorantreiben, können Sie sicher sein, dass sie alle von ganz oben herab unter Druck setzen. Vor allem, wenn die ESG-Agenda das eindeutige Geistesprodukt der Davos/Agenda 2030-Gruppe ist, wird umso deutlicher, dass die oberste Ebene der Unternehmenspyramide in der Tat Befehle auf ihre Anweisung hin annimmt und alle Tochtergesellschaften unter ihr nach den Wünschen der herrschenden Klasse ausrichtet.

Im Falle der wirklich allumfassenden Megakonzerne wie BlackRock sind diese Tochtergesellschaften praktisch jedes Unternehmen, das es gibt.

“BlackRocks frühere öffentliche Engagements zeigen, dass es das Vermögen der Bürger genutzt hat, um Unternehmen unter Druck zu setzen, internationale Abkommen wie das Pariser Abkommen einzuhalten, die den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen erzwingen, die Energiepreise erhöhen, die Inflation vorantreiben und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten schwächen”, heißt es in dem Brief weiter.

Kurz gesagt: Explosive Bewegungen wie die der LGBT/Trans/Identity-Hypertrophie, die seit der Obama-Ära zu beobachten ist, werden in der Tat von ganz oben hergestellt und konstruiert und dann an die einzelnen Zweige des globalistischen Medienüberbaus weitergegeben.

Die berüchtigte Tabelle, die wir alle kennen: die sechs Unternehmen, die alle Medien kontrollieren.

Tatsache ist, dass nur eine kleine Handvoll Unternehmen jede einzelne große Nachrichtengruppe besitzt, und diese Köpfe gehören alle zu denselben Cliquen und Cliquen des bereits erwähnten CFR, der Bilderberger, von Davos usw., wo sie sich organisieren und ihre gegenseitige Anleitung und koordinierten Aktionen zum Umgang mit Narrativen ausarbeiten, einschließlich der Frage, welche gesellschaftlichen Themen in den Vordergrund des nationalen Dialogs gestellt werden sollten.

In der Regel geschieht dies unter dem Gesichtspunkt der “Besorgnis” und der “Sicherheit” sowie aus dem vorgetäuschten altruistischen Blickwinkel des sozialen Aktivismus, der den Ausgegrenzten oder Unterdrückten der Gesellschaft helfen will. Als beispielsweise die Rechte von Transsexuellen zum neuen Symbol des Alibi-Aktivismus erkoren wurden, trafen sich die Chefs dieser Megakonzerne unter vier Augen in diesen Institutionen, um zu erörtern, wie sie alle ihnen unterstellten Aktiva in Einklang bringen können, damit die Agenda auf möglichst effiziente Weise massenhaft verbreitet werden kann.

Es gibt eine wahre Fundgrube an Beweisen für den koordinierten Austausch interner “Anleitungen” zwischen großen konkurrierenden Newsgroups:

Die vielen Enthüllungen von Whistleblowern während der Covid-Ära haben uns einen seltenen Blick hinter den Vorhang gewährt, der uns zeigt, wie sehr die verschiedenen Strukturen der Nachrichtengruppen, der sozialen Medien und der Regierung im Verborgenen zusammenarbeiten.

Alle führenden, angeblich konkurrierenden Organisationen standen hinter unserem Rücken in ständiger Kommunikation miteinander, stimmten ihre Narrative und ihre medizinische Anleitung ab und koordinierten ihre Zensurmaßnahmen.

Dazu gehören zum Beispiel die von Whistleblowern aufgedeckten Beweise dafür, wie Facebook, Youtube, Google, Twitter und andere insgeheim “Kill Lists” von Personen, Gruppen und Organisationen aus dem Bereich der alternativen Medien koordinierten, um sie zu sperren bzw. zu deplattieren, was erklärt, warum bestimmte Personen wie Alex Jones plötzlich von mehreren unverbundenen Social-Media-Seiten gleichzeitig gesperrt wurden.

“Mega Purge!” tweetete RealNews am Montagmorgen. Paul Joseph Watson, der Chefredakteur von Infowars, schrieb: “Spotify hat jetzt auch Infowars komplett verbannt. Apple, Facebook, Spotify – alle innerhalb von 12 Stunden nacheinander. Das ist keine Durchsetzung von [Nutzungsbedingungen], das ist koordinierte Big-Tech-Zensur. Das ist echte Wahlbeeinflussung”.

Wie oben zu sehen ist, haben Facebook, Google und Twitter die Namen “problematischer” Konten untereinander verteilt, um eine koordinierte Deplattformierung zu erreichen.

Wo führt das alles hin?

In vielerlei Hinsicht ist die gegenwärtige Ära eine Fortsetzung von 2008, da die systemischen Probleme des Finanzsystems nicht im Geringsten angegangen wurden – und auch nicht angegangen werden können -, sondern durch die fortgesetzte, sinnlose Hyper-Finanzialisierung der Wirtschaft sogar noch verschlimmert wurden.

Daher werden die ablenkenden Kulturgeister weiterhin als Mittel eingesetzt, um die Unterklassen und Rassen gegeneinander auszuspielen, während die Herrschenden vom Feuer verschont bleiben – vorerst.

Aber wie ich hier kürzlich geschrieben habe, wird das KI-Phantasma durch eine neue, klar koordinierte Kampagne von oben auf die Gesellschaft übertragen. Und genau wie die künstlich herbeigeführte Intersektionalität von Rasse und Identität, um ein ablenkendes, giftiges Gebräu aus Zwietracht und Empörung zu erzeugen, so wird auch diese neue KI-Revolution als neue Zutat in der Mischung aus “Intersektion” geplant.

Und wie werden sie das tun?

Es ist mir ziemlich klar geworden, dass sie die gleichzeitige Einführung von KI nutzen, um uns auf die Akzeptanz einiger Schlüsselthesen vorzubereiten, die für die nächste Phase ihrer Pläne für die Gesellschaft entscheidend sind:

Die erste davon ist die allmähliche Auflösung und Entschärfung des Konzepts der “Menschheit”, nicht nur, um die kommenden Wellen des Transhumanismus sanfter einzuleiten, indem sie das Konzept schmackhafter machen und seine “unethischen” Wahrnehmungen abschwächen, sondern das ultimative Endspiel wird sich darum drehen, eine Art “Klassenkrieg” gegen das zu führen, was als “Nicht-Mensch” betrachtet wird.

Dabei handelt es sich um Menschen, die sich den von den Eliten geplanten “Mensch 2.0”-Augmentierungen verweigern, technologischen Augmentierungen, die sich perfekt in die Richtlinien von 2030 für digitale Ausweise, Impfungen, Chips und den ganzen Rest einfügen. Kurz gesagt, der Plan sieht die langsame Aushöhlung der Unantastbarkeit des Menschseins vor – dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Der Sinn der aktuellen, jenseitig anmutenden Eskalation der Identitätspolitik, die jeder Logik zu trotzen scheint, ist die Zersplitterung der Identität, die Entwurzelung der klassischen Vorstellungen davon, was es bedeutet, Mann, Frau, heterosexuell, schwul oder überhaupt ein Mensch zu sein.

Es ist die Opferung der Identität auf dem Altar des Transhumanismus.

Und warum? Weil der “Transhumanismus” einfach nur ein weiteres Gefäß sein wird, wie heute der Klimawandel, um uns in ihre Vision der Gesellschaft einzuschließen – eine Gesellschaft, die hermetisch gegen jede Form von Rebellion, Dissidenz oder Infragestellung der von der herrschenden Klasse auferlegten Machtstruktur abgeriegelt ist.

Aber das sind alles überholte Gedanken. Seit Jahren lesen wir alle solche alarmistischen Ausrufe, die tief in den einsamen, mit Alufolie bedeckten Ecken des Internets vergraben sind. Das geht so weit, dass die Begriffe selbst fast zu einem bedeutungslosen Simulakrum werden: Worte wie “Mensch 2.0”, “Transhumanismus”, “Dystopie”, “Versklavung”. Was bedeuten sie alle in der Praxis wirklich? Sollen wir uns schnauzbärtige Cartoon-Bösewichte mit einem eindimensionalen Hang zum Sadismus und zur totalen Kontrolle vorstellen?

Manche mögen das glauben; oder vielleicht sogar wildere, unheimlichere Theorien. Aber es ist wahrscheinlich viel einfacher als das; die Antwort liegt am Anfang. Es dreht sich alles um das Finanzsystem und die Bankenkabale, die über dieses System den Globus kontrolliert.

Das Fiat-System, in das sie die Welt verstrickt haben und das auf dem letztlich unlogischen und unlösbaren Konzept des Wuchers beruht, ist der Inbegriff des “die Dose auf die Straße schmeißen” in unbeschreiblichem Ausmaß. Unendliches Gelddrucken, um nicht nur globale Kontroll- und Dominanzkriege zu finanzieren – um die Vorherrschaft dieses Systems aufrechtzuerhalten -, sondern auch die endlose Spekulation mit ihren hyperfinanziellen “Geldinstrumenten”, die so eifrig in den Labors der Investmentbanken zusammengebraut werden.

All dies führt zu einer Konvergenz von Faktoren, bei der die Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, diese exponentiell ansteigende Verschuldung aufrechtzuerhalten.

In der Vergangenheit wurde der bewährte Trick des globalen Krieges angewandt, um dieses System wieder in Gang zu bringen. Ich glaube jedoch, dass es für sie heute viel schwieriger – wenn nicht gar unmöglich – ist, einen globalen Krieg von dem Ausmaß auszulösen, das für die totale Zerstörung einer ausreichenden Zahl von Großmächten erforderlich ist, um die Abschreibung und Umverteilung der globalen Schuldenblase zu ermöglichen und das System funktionsfähig zu halten.

Der Hauptgrund: das Aufkommen von Atomwaffen.

Vor dem Nuklearzeitalter waren globale Kriege leicht herbeizuführen, und bietbare Länder waren viel eher bereit, die ihnen zugedachte Rolle zu spielen. Heute jedoch hält das Schreckgespenst eines nuklearen Armageddon selbst die hartgesottensten Kriegstreiber davon ab, einen Auslöser zu betätigen, der die rote Linie von Atommächten wie Russland oder China überschreiten könnte.

Schauen Sie sich zum Beispiel Nordkorea an: Nur ein paar Atomwaffen, und die USA schleichen um sie herum, während die Amerikaner in früheren Jahrzehnten ohne Bedenken einen massiven völkermörderischen Krieg gegen sie geführt haben.

Die Bankster sind nicht selbstmordgefährdet; es geht bei all dem um Selbsterhaltung – sie wollen also sicher nicht, dass ein nuklearer Holocaust ihren eigenen bacchantischen Run auf diesen grünen Fleck beendet.

Ohne die Möglichkeit, das globale System durch einen massiven Konflikt im Ausmaß des Zweiten Weltkriegs zurückzusetzen, bleibt ihnen keine andere Wahl: Sie müssen dafür sorgen, dass die Leibeigenen, während das Finanzsystem sich weiter auflöst und sie in immer neue Bereiche der Verarmung stößt, keine Stimme und keine Möglichkeit haben, Widerstand zu leisten, zu rebellieren oder zu meutern.

Und der Weg, dies zu tun, besteht darin, sie mit einem strengen digitalen Panoptikum zu fesseln, das nur durch den Eintritt in das Zeitalter des beschleunigten Transhumanismus vollständig durchgesetzt werden kann, was der herrschenden Klasse die bevorzugte Kontrolle über alles, was die Armen tun, ermöglichen wird, und – was noch wichtiger ist – ihnen totale Straf- und Vergeltungsbefugnisse geben wird, um jeden zum Schweigen zu bringen oder “auszuschalten”, der es wagt, zu viel unbequemen Lärm zu verursachen.

Befugnisse, wie sie im Rahmen der digitalen ID und der bargeldlosen Gesellschaft vorgesehen sind, über die ich bereits in Artikeln wie diesem geschrieben habe:

https://darkfutura.substack.com/p/smart-cities-and-the-geofencing-nightmare?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

D.h. die Möglichkeit, jemandem nach Belieben die Zahlungen zu entziehen, ihn daran zu hindern, sein Geld zu verwenden. Die Möglichkeit, Menschen über 5G-erzwungenes “Geofencing” aus der Gesellschaft auszuschließen, wenn sie gegen verschiedene “Kodexe” verstoßen, z. B. wenn sie sich weigern, ihre Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten, usw.

Aber darüber hinaus ist, wie bereits erwähnt, die wahre Stoßrichtung der aktuellen Identitätsbewegung und der Grund dafür, dass sie in solch unheimlich unmenschliche Richtungen abzudriften scheint, wo wir täglich mit Bildern wie diesem hier bombardiert werden, die langsame Aushöhlung unserer Vorstellung davon, was es bedeutet, “menschlich” zu sein. Und warum müssen sie es aushöhlen?

Die Antwort ist einfach: So wie die Entwurzelung und Zerstörung “traditioneller Familien” im Laufe der Geschichte immer zu den Plänen verschiedener herrschender Mächte gehörte, weil Menschen mit einem starken Sinn für Erdung nicht leicht zu kontrollieren sind. Und Menschen, die eine starke Familienstruktur haben, lassen sich von ihren Eltern und nicht von der Regierung leiten. Das war der herrschenden Klasse schon immer ein Dorn im Auge, denn sie braucht geschmeidige, gefügige Menschen, die der von Natur aus antiautoritären Führung ihrer Eltern misstrauen und stattdessen auf die Anweisungen des Politbüros der herrschenden Klasse selbst vertrauen.

Auf dieselbe Weise wird ein Mensch mit einer starken Identität und einem traditionalistischen Menschenbild allen Versuchen widerstehen, ihn in einen “Menschen 2.0” zu verwandeln, ein transhumanistisches Gefäß für digitale IDs, Vax-Compliance und ultimative Panoptisierung.

Daraus folgt logischerweise, dass diese starke Verankerung in traditionalistischen Ansichten über das Menschsein – was es bedeutet, ein Mensch zu sein – gebrochen werden muss, entwurzelt werden muss wie die starken, tiefen Pfahlwurzeln eines alten Baumes, damit die Samen einer neuen Art von Beständigkeit an ihrer Stelle gepflanzt werden können.

Der zweite Grund ist die KI selbst. Da sich viele ihrer Pläne um die zunehmende Bedeutung der KI in unserer Gesellschaft drehen, wie sie uns so offensichtlich jeden Tag auf konzertierte Weise mitteilen, ist es nur logisch, dass wir, damit wir die kommende KI-Herrschaft “akzeptieren” können, zunächst von unseren früheren Anhaftungen an die Unantastbarkeit und Heiligkeit der “Menschheit” befreit und losgelöst werden müssen.

Und mit “KI-Herrschaft” meine ich eine ganze Reihe von Dingen: Von der eigentlichen KI-basierten Herrschaft, die sie für uns vorsehen, die ich im letzten Artikel umrissen habe:

https://darkfutura.substack.com/p/rise-of-the-technogod-artificial?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

To the slow inuring of AI as ‘hall monitor’ for our social constructs which they soon intend to roll out, as well.

In diesem Zusammenhang ist beabsichtigt, bald alle Arten von “Falschem Denken” durch “intelligente KI” zu automatisieren, die gemäß den unbestreitbar “fortschrittlichen” Definitionen der herrschenden Klasse zwischen nuancierten “Hassreden”, “Fanatismus” und “Voreingenommenheit” unterscheiden können.

Und da diese KIs zunehmend menschliche Formen annehmen werden, um sich nahtlos in unser Leben einzuschmeicheln und zu integrieren, wird es für die Eliten wichtig, ihnen gegenüber ein wirklich sympathisierendes Gefühl zu entwickeln.

Um das zu erreichen, müssen sie ständig an den alten, “überholten” Ansichten über Humanismus und darüber, was es bedeutet, “menschlich” zu sein, rütteln, um jede unangenehme “Diskriminierung” gegenüber den KIs, die unsere neuen Mütter sein sollen, zu unterdrücken.

Wenn man wirklich darüber nachdenkt, unterscheidet sich dies nicht von der langsamen Zerschlagung des Konzepts von Geschlecht und Identität, die sie vorgenommen haben. Wir wurden mit einem Angriff auf die klassischen Definitionen des Begriffs “Frau” überschwemmt, der nun nicht mehr genau beschrieben oder definiert werden darf. Wir sollen jetzt Begriffe wie “Brustfütterer” und “Gebärende” und noch wildere Dinge verwenden.

Die nächste und letzte Grenze der soziokulturellen Disambiguierung ist das Konzept der Menschheit selbst.

Bis zum Ende des Jahrzehnts, wenn nicht früher, werden wir von unseren Gedankenpolizisten dazu gezwungen sein, den Begriff “Mensch” mit einer neuen Reihe irrationaler und offenkundig entmenschlichender Begriffe zu definieren, und zwar aus denselben Gründen; und bis dahin werden die endgültigen Schlösser und Gitterstäbe an unseren geistigen Gefängnissen angebracht sein.

Wenn wir nicht mehr verstehen, was es bedeutet, “menschlich” zu sein, wenn “Menschlichkeit” selbst keine klar definierten Grenzen mehr hat, dann wird jeglicher Widerstand, diese Grenzen zu überschreiten, aufgelöst sein; wir werden keine Skrupel haben, uns “anzuschließen” und etwas Neues zu werden, etwas, das von Leuten wie Klaus Schwab und Co. mit sabbernder Lust erdacht wurde.

Abgesehen von der fröhlichen (und tonlosen) Vorhersage, dass alle menschlichen Gehirne bald “gechipt” sein werden und dass wir uns alle bald “gegenseitig spüren” werden, kommt der groteskeste Teil des obigen Videos direkt nach diesem Abschnitt. Klaus Schwab erklärt, dass sich unsere Technologie von einem “analytischen” zu einem “prädiktiven” Modell entwickelt und dass sie in Zukunft zu einem “präskriptiven Modell” übergehen wird. Seine Definition? Ein Modell, bei dem “wir nicht einmal mehr Wahlen brauchen”.

Da das globalistische Geldsystem, das auf den Beginn des Handelszeitalters zurückgeht, langsam aus den Fugen gerät und nicht mehr in der Lage ist, einen globalen Krieg anzuzetteln, um ihre schlecht durchdachte Ungeheuerlichkeit rückgängig zu machen, besteht die einzige Chance der Eliten, zu überleben und die Kontrolle zu behalten, darin, das gesamte Paradigma des menschlichen Lebens zu ändern.

Der kommende KI-Boom wird gewaltsam in die Gender-/Identitätsmatrix eingefügt, um den Angriff auf unsere instinktiven Definitionen von Menschlichkeit zu beschleunigen und uns über die Grenzen des klassischen Verständnisses und der traditionellen Beschränkungen hinaus in ein neues Paradigmen-Imperativ zu stürzen, das uns dazu bringen soll, unsere neuen gesellschaftlichen Rollen als digitale Leibeigene widerspruchslos zu akzeptieren.