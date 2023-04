Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Mehr als 15 Tonnen Uranmunition wurden 1999 auf Jugoslawien abgeworfen! 4000 Bürger reichen Klage gegen die NATO ein

Über 4.000 Bürger Serbiens, einschließlich des Kosovo und Metohija, verklagen die NATO. Ihre Krebsdiagnosen sind eine direkte Folge der NATO-Bombardements auf Jugoslawien im Jahr 1999

Im Jahr 2022 begann Srdjan Aleksic, ein Rechtsanwalt aus Nis, Serbien, ein Gerichtsverfahren gegen die NATO. Seit 2017 (als die Beweissammlung begann) bis heute haben über viertausend Bürgerinnen und Bürger Serbiens (einschließlich Kosovo und Metohija) Interesse an einer Klage gegen die NATO gezeigt. Grund dafür sind ihre eigenen Krebsdiagnosen und die Diagnosen ihrer Familienmitglieder, von denen sie glauben, dass sie in direktem Zusammenhang mit der Bombardierung Jugoslawiens im Jahr 1999 stehen, bei der Uranmunition verwendet wurde.

Die NATO hat bereits zugegeben, dass sie über 15 Tonnen Uran über dem Kosovo und Metohija und den südlichen Teilen Serbiens wie Presevo, Bujanovac und Vranje abgeworfen hat.

Als Folge dieser Bombardierungen wird in Serbien jedes Jahr bei mehr als dreißigtausend Menschen Krebs diagnostiziert, und das in einem Land, in dem vor den Bombardierungen im Jahr 1999 bei weniger als siebentausend Bürgern pro Jahr Krebs diagnostiziert wurde. Serbien ist heute das Land in Europa, in dem die meisten Krebsdiagnosen gestellt werden, und das zweithäufigste in der Welt.

Der italienische Anwalt Andjelo Fiore Tartalja gehört zum Anwaltsteam von Srdjan Aleksic und berät ihn bei den Klagen, die im Namen serbischer Bürger gegen die NATO eingereicht wurden.

Tartalja hat in Italien über 350 Fälle gewonnen, in denen er nachgewiesen hat, dass bei italienischen Soldaten und Offizieren der Friedenstruppen, die im Kosovo und in Metohija (nach den Bombardierungen) stationiert waren, wo die meisten Uranbomben abgeworfen wurden, Krebs diagnostiziert wurde und viele von ihnen als direkte Folge des Urans in den NATO-Bomben gestorben sind. Bei der Analyse ihres Blutes wurde 500 Mal mehr Metall gefunden als normal. Bei über siebentausend italienischen Soldaten und Offizieren wurde nach ihrem Einsatz im Kosovo und in Metohija Krebs diagnostiziert, und 400 von ihnen sind daran gestorben. Es ist auch wichtig zu betonen, dass nicht nur in Serbien ein enormer Anstieg der Krebsdiagnosen zu verzeichnen ist, sondern auch in Nachbarländern wie Bulgarien, Rumänien, Nordmazedonien und Bosnien und Herzegowina.

Man geht davon aus, dass sich die Partikel von Uranbomben nach dem Auftreffen auf ihr Ziel stark ausdehnen (was von einer Reihe von Faktoren abhängt) und dass es über 4,5 Milliarden Jahre dauert, bis Uran zerfällt, und dass es Tausende Jahre und vielleicht noch länger im Boden verbleibt. Die NATO ist also nicht nur für „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verantwortlich, wenn sie diese Bomben einsetzt und Restminen hinterlässt, sondern sie hat auch das Verbrechen des Ökozids begangen, indem sie das Ökosystem und die biologische Vielfalt Serbiens beschädigt und zerstört hat. Obwohl dies noch nicht als Verbrechen nach internationalem Recht anerkannt wurde, wird darüber nachgedacht, damit sowohl Menschen als auch Unternehmen und Armeen für die Verbrechen der Umweltverschmutzung zur Verantwortung gezogen werden können.

Srdjan Aleksic und sein Anwaltsteam haben bisher die medizinischen Unterlagen und Vollmachten von 1.500 Bürgern gesammelt, und 35 Fälle wurden vor dem Obersten Gericht in Belgrad verhandelt. Jeden Monat werden zehn neue Fälle eingereicht, und sie werden dies auch weiterhin tun. In den Fällen, in denen der Kläger verstorben ist, haben Familienangehörige die medizinischen Unterlagen übermittelt und werden das Verfahren in ihrem Namen fortsetzen, und auch diese Fälle werden vor dem Obergericht in Belgrad verhandelt.

Srdjan Aleksic und sein Team von Anwälten sind nicht an wirtschaftlichem Gewinn interessiert und verlangen von ihren Klienten keine Gebühren für ihre juristische Arbeit, da die meisten Kläger aus den südlichen Teilen Serbiens stammen, die extrem arm sind und bereits fast alles verkauft haben, was sie besitzen, nur um wegen ihres Krebses behandelt zu werden. Es wird vermutet, dass mehr Kläger die NATO verklagen würden, aber die Gebühren für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens in Serbien betragen 350 Euro, und die meisten Menschen in den südlichen Teilen Serbiens haben nicht die Mittel, um diese Gebühren zu zahlen. Srdjan Aleksic hat auch ein persönliches Anliegen, da seine Mutter und viele seiner Familienmitglieder aus seinem Dorf in der Nähe von Bujanovac nach den NATO-Bombardierungen an Krebs gestorben sind.

Aufgrund der Zunahme der Krebsdiagnosen in Bosnien und Herzegowina nach den NATO-Bombardements im Jahr 1995 erwägen viele Bürger, die NATO zu verklagen, weil sie glauben, dass das damals verwendete Uran die Ursache für ihre Krebsdiagnosen ist. Zurzeit warten sie den Ausgang des Prozesses in Serbien ab, bevor sie ihre rechtlichen Schritte einleiten.

Die NATO hat geantwortet, dass sie Immunität genieße und sich aufgrund des 2005 zwischen Serbien und der NATO unterzeichneten Transitabkommens und des Beitritts Serbiens zur Partnerschaft für den Frieden im Jahr 2006 nicht vor dem Obersten Gerichtshof in Belgrad verantworten müsse.

Das Transitabkommen und die Partnerschaft für den Frieden haben nichts mit den in diesem Artikel erwähnten Rechtsfällen zu tun. Das Transitabkommen ist lediglich ein Abkommen, das es den alliierten Streitkräften im Rahmen der KFOR erlaubt, serbisches Hoheitsgebiet zu durchqueren. Bei der Partnerschaft für den Frieden arbeitet Serbien mit der NATO und dem Haager Tribunal zusammen. Srdjan Aleksic sagt, dass die Immunität nicht rückwirkend angewandt werden kann, da die Bombardierungen 1999 stattfanden und die Abkommen sechs Jahre später unterzeichnet wurden. Das Verfahren wurde verschoben, weil Oberst Dragan Stojcic (der 280 Tage an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien und im Kosovo gedient hat) an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben ist. Er war der erste Kläger, der die NATO verklagte. Seine Frau wird sein Verfahren vor Gericht weiterführen. Die Prozesse werden voraussichtlich Ende 2023 beginnen.

Natali Milenkovic ist Studentin an der Universität von Malmö.