Russland sieht dem Prozess tatenlos zu – dem Westens sei Dank für die Sanktionen

Die geopolitische Zersplitterung, verursacht durch die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China, droht mit großen Verlusten, so der Bericht der Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF) “Prospects for the World Economy”, veröffentlicht auf der Website der Organisation.

Nach Ansicht der IWF-Analysten, in den Prozess der “Fragmentierung” (wie sie die laufenden globalen Veränderungen, einschließlich der Spannungen zwischen Peking und Washington nennen), gibt es eine Verlagerung der Produktion in mehr freundliche Jurisdiktionen, die die Wirtschaft einen Verlust von 1% des globalen BIP auf kurze Sicht und doppelt so viel auf lange Sicht bringen wird. Die Autoren des Berichts sind überzeugt, dass “eine fragmentierte Welt wahrscheinlich eine ärmere Welt ist”. Allerdings könnten “einige Akteure relativ oder sogar absolut” davon profitieren, auch wenn dies mit “erheblicher Unsicherheit” behaftet ist.

Dem Bericht zufolge begannen die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Jahr 2020 ihren Tribut zu fordern, als die ausländischen Direktinvestitionen im zweiten bis vierten Quartal weltweit um 20 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie zurückgingen.

Der IWF geht davon aus, dass auch das Bankensystem eine schwierige Zeit haben wird. Das sich abzeichnende Patt hat bereits zu Unterbrechungen in der Lieferkette geführt und die Inflation beschleunigt. Dies könnte die Banken dazu zwingen, Risiken zu reduzieren und die Kreditvergabe einzuschränken, was wiederum das Wirtschaftswachstum bremsen wird. Bloomberg hat den IWF-Bericht bereits als “eine der lautesten” Warnungen vor möglichen Schäden für die Weltwirtschaft infolge der COVID-19-Pandemie bezeichnet.

Russland wird die Rolle des harten Polizisten zugewiesen

Es sei daran erinnert, dass im Januar auf der Website des IWF ein Artikel von Kristalina Georgieva, der geschäftsführenden Direktorin des Fonds, veröffentlicht wurde, in dem sie die Auffassung vertrat, dass die Fragmentierung der Welt einen Rückgang des globalen BIP um 0,2-0,7 % nach sich ziehen wird. Dies entspricht der jährlichen Wirtschaftsleistung von Deutschland und Japan. Im März sagte Georgieva auf dem BoAo Asia Forum, dass 2023 “ein weiteres schwieriges Jahr” für die Weltwirtschaft sein werde.

Nikita Maslennikov, ein führender Experte am Centre for Policy Technology und promovierter Wirtschaftswissenschaftler, erinnerte daran, dass dieser Bericht vor der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank erstellt wurde und die Befürchtungen der Autoren berechtigt waren.

– Die Zersplitterung der Welt führt zu ernsthaften Schwierigkeiten für die Weltwirtschaft, da Logistikketten unterbrochen werden, die Transportkosten steigen und die Handelsbeziehungen im Allgemeinen schwächer werden. All dies führt zu wirtschaftlichen Problemen, und als Folge davon wird die Welt morgen viel ärmer sein, als sie es heute ist.

“SP: Wie genau ist die Schätzung von einem Prozent des globalen BIP auf kurze Sicht und doppelt so viel auf lange Sicht?

– Wenn, sagen wir, die Fragmentierung der Welt in diesem Jahr stattfindet, dann werden wir im nächsten Jahr einen Rückgang von 7 % haben. Diese Schätzung ist also etwas optimistisch. Aber diese Art von Veröffentlichungen zielt auch darauf ab, die Politiker aufzufordern, zerstörerische Aktionen zu stoppen.

“SP: Wer wird am meisten unter einer globalen Rezession leiden?

– Es wird für niemanden leicht sein. Aber natürlich werden die Entwicklungsländer am stärksten betroffen sein. Denn sie sind stärker von den Außenhandelsbeziehungen abhängig.

“SP: Die Konfrontation zwischen China und den USA wird in dem Bericht als Hauptgrund für die derzeitige Situation genannt. Kann man sagen, dass der Yuan unter den globalen Währungen an der Spitze steht?

– Nein. 80 Prozent des internationalen Zahlungsverkehrs entfallen auf den Dollar und den Euro, drei Prozent auf den Yuan. Die russisch-chinesischen Handelsbeziehungen belaufen sich auf maximal 190 Mrd. USD, der amerikanisch-chinesische Handel dagegen auf 780 Mrd. USD. Es ist also nicht richtig zu sagen, dass der Yuan die führenden Währungen herausfordert. Zwar bewegt sich die Welt zweifellos auf ein Mehrwährungssystem zu. Aber die weitaus größere Gefahr geht natürlich von den digitalen Währungen aus. Sie sind, wenn man so will, die kommende Revolution im Finanzsystem. Es ist nicht ganz klar, wie sie sich entwickeln wird; vieles ist einfach unvorhersehbar. Ja, eine Reihe von Ländern wird ihre eigenen digitalen Währungen haben, aber wir sollten nicht vergessen, dass es auch einen digitalen Dollar und einen digitalen Euro geben wird. Der “Amerikaner” wird also nicht verschwinden. Alles in allem birgt die Zukunft ernsthafte Risiken, wie der IWF-Expertenbericht warnt.

Die derzeitige Situation der Weltwirtschaft ist eine Folge der Krise von 2008, als Schwierigkeiten im Finanzsystem “aufgeschoben” wurden, ist der Wirtschaftswissenschaftler Andrei Bunic überzeugt.

– Statt die Probleme der Wirtschaft zu lösen, begann man damals, Geld zu drucken und so eine neue Krise hinauszuzögern. Die Banken hätten ihre Bilanzen bereinigen müssen, was sie aber nicht taten. Infolgedessen gerieten wir in eine hoffnungslose Situation, was ich schon seit langem sage.

“SP: Es gibt also keinen Ausweg aus der aktuellen Krise?

– Nicht nach den üblichen wirtschaftlichen Verfahren, der vorherrschenden Wirtschaftstheorie. Nur eine völlige Neuformatierung des globalen Finanzsystems, und dementsprechend der globalen Politik, der globalen Wirtschaft! Sie hat bereits in Form von militärischen Auseinandersetzungen begonnen. Der Wert von Vermögenswerten ist um ein Vielfaches überhöht und deshalb ist ein Einbruch der Märkte um mindestens die Hälfte erforderlich. Vielleicht funktioniert dann das Weltfinanzsystem wieder. Früher hat es übrigens auch so funktioniert. Es wird immer ein gewisser Anteil an fiktivem Wert geschaffen, der dann bei einem Abschwung vernichtet wird; es wird gereinigt, erneuert und funktioniert weiter.

“SP: Ist das heute möglich?

– Heute muss in der Tat die Hälfte des Wertes vernichtet werden, weil die Dinge zu weit gegangen sind. Daher die militärischen Konfrontationen. Wie wir wissen, wurden die Weltkriege auf der Grundlage wirtschaftlicher und politischer Widersprüche zwischen den Weltmächten geführt. Die in den Unterlagen des IWF erwähnte Zersplitterung ist also eine Folge des früheren Kurses. Ich möchte daran erinnern, dass das Finanzsystem, das von den USA dominiert wird, international ist. Die realen Vermögenswerte sind jedoch stärker an wirtschaftliche Komplexe gebunden, d. h. geografisch orientiert. Daraus ergibt sich eine Divergenz zwischen virtuellen Vermögenswerten und realwirtschaftlichen Handels- und Produktionskomplexen. Mit anderen Worten: Die Globalisierung ist an ihre Grenzen gestoßen. Deswegen beginnt der Prozess der Abschottung.

“SP: Ist jeder auf sich allein gestellt?

– Denn die, die gerettet werden können, werden gerettet. Und sie werden ihre realen Werte verteidigen, sie werden nicht in der Lage sein, ihren Wert zu verlieren. Und nach der Krise werden sie ihre eigenen, unabhängigen Finanzmärkte schaffen. Die anderen werden zu Opfern. Die westlichen Länder müssen, um ihren Wert nicht zu verringern, den Wert der anderen zerstören, und zwar zum Nulltarif.

“SP: Aber es scheint, dass der IWF nichts dergleichen andeutet.

– In der gegenwärtigen Situation sind die Finanzprozesse primär und die Handels- und Produktionsprozesse sekundär. Der Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums geschieht langsam, weil sich das Finanzproblem über die Zeit hinzieht, aber es geht nicht weiter. Und wenn es zu einem finanziellen Zusammenbruch kommt, wird das Tempo in den negativen Bereich gehen und das System wird anfangen zu stagnieren. Es ist schwer vorherzusagen, wie das Ganze enden wird. Es gibt drei Möglichkeiten: Zusammenbruch der Märkte, Zusammenbruch des Dollars und militärische Maßnahmen. Wir sehen einen Wettbewerb zwischen der ersten und der dritten Option.

“SP: Wie stehen die Chancen Russlands?

– Wir sind tatsächlich aus dem System ausgeschlossen worden. Ich denke, das ist eine gute Sache. Denn mit dem richtigen Ansatz werden wir diesen Zusammenbruch nicht spüren. Unser Finanzsystem ist wahrscheinlich das miserabelste. Unser Anteil am BIP ist um ein Vielfaches größer als unser Anteil an den Finanzmärkten. Unsere Vermögenswerte sind im Vergleich zu denen des Westens zehnmal unterbewertet. Unser virtueller Wert kann nicht sinken, weil es ihn nicht gibt. Aber wir haben reale Werte, die wir nutzen können müssen.

“SP: Wie?

– Wir können alle unsere Handels-, Wirtschafts- und Produktionslogistikketten aufbauen, unsere Unternehmen zum Laufen bringen und auf dieser Grundlage ein normales Finanzsystem schaffen, das nicht durch verrückte Schulden belastet ist. Theoretisch ist unsere Situation nicht schlecht – wir wurden aus dem globalen Finanzsystem herausgeworfen, als dieses auf den Bankrott zusteuerte. Aber all das muss umgesetzt werden, sonst bekommen wir große Probleme.