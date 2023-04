Ontario, Kanada: Nach Einführung der Impfstoffe steigen die COVID-Todesfälle um 39 %

Steve Kirsch

Sollten die Impfstoffe nicht die COVID-Todesfälle REDUZIEREN? Seltsamerweise hat die Presse nicht darüber berichtet. Ich wollte sicherstellen, dass Sie davon wissen. Sagen Sie es Ihren Freunden.

Zusammenfassung

Die offiziellen Zahlen der Regierung zeigen, dass die COVID-Todesfälle in Ontario seit der Einführung der Impfstoffe um fast 40 % gestiegen sind.

Sowohl die Zahl der Krankenhausaufenthalte als auch die Zahl der COVID-bedingten Todesfälle ist drastisch gestiegen.

Sie können sich selbst davon überzeugen (siehe den rot markierten Kasten unten):

Die Zahl der Todesfälle stieg von 5.485 im Jahr 2021 auf 7.625 im Jahr 2022.

Könnte das statistisches Rauschen sein? Unwahrscheinlich. Sigma ist 74, es handelt sich also um einen Anstieg um 29 Sigma. Mit anderen Worten: Dieser Anstieg der Todesfälle ist nicht zufällig, sondern durch etwas verursacht worden.

Die Daten von der Webseite in Ontario

Wir wissen, dass die Impfung die Wahrscheinlichkeit erhöht, an COVID zu erkranken. Die Studie der Cleveland Clinic hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken, bei drei Impfungen um das 2,5-fache erhöht ist. Der starke Anstieg der Fälle im Jahr 2022 war also zu erwarten: Es war unser eigenes Verschulden. Je mehr Menschen an COVID erkrankten, desto mehr Menschen starben an COVID.

Die Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2022 an einem COVID-Fall zu sterben, ist geringer als im Jahr 2021, weil die Variante weniger tödlich ist, nicht weil der Impfstoff funktioniert.

Mögliche Erklärungen

Lag das daran, dass das Virus im Jahr 2022 tödlicher war? Das glaube ich nicht.

Schauen wir uns die weltweit am wenigsten geimpften Länder an: Jemen, Haiti und PNG. Wie Sie sehen, ist die Zahl der Todesfälle im Jahr 2022 deutlich geringer, weil die Varianten weniger tödlich sind:

Diese Zahlen zeigen, dass die Ausrede „es wäre schlimmer gewesen, wenn die Menschen nicht geimpft worden wären“ nicht stichhaltig ist.

Außerdem wissen wir, dass die Impfstoffe sehr tödlich sind. Beachten Sie den folgenden aktuellen Beitrag, der sich auf CDC-Daten stützt:

Der neueste CDC Wonder-Datensatz wurde veröffentlicht. Bösartige Neoplasmen Alter 0 – 54 ➼ UP 19,9 % oder 12-Sigma bis zum Exzess. ab Woche 11 2023

Wenn es nicht der Impfstoff war, der diesen dramatischen Anstieg verursacht hat, was war dann die Ursache?

Es gibt also keinen Stein, unter dem sie sich verstecken können.

Das ist natürlich peinlich für das Narrativ, weshalb auch niemand darüber spricht. Selbst Professor David Fisman schweigt zu dem Bericht. Deshalb wird auch in der Presse nicht darüber berichtet.

Ich dachte nur, das würde Sie interessieren.

Es ist bedauerlich, dass die Mainstream-Presse nicht über dieses Thema berichtet.

Ich kann nicht verstehen, warum. Die Presse sollte darüber berichten und Kommentare von beiden Seiten einholen. Stattdessen ignorieren sie die Geschichte.

Ein Anstieg der COVID-Todesfälle um fast 40 % und die Mainstream-Presse ignoriert die Geschichte!? WTF ist hier los?

Aber ich dachte, die Leute würden die Wahrheit wissen wollen.