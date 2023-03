Zeugenaussage vor dem COVID-Ausschuss für Pandemieaufsicht: „Schlimmste Fehler in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit

Der Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie präsentierte am Dienstag die Aussagen von vier Gesundheitsexperten, darunter Dr. Martin Kulldorff, der die Reaktion der Regierung als die „schlimmsten Fehler der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte“ bezeichnete.

Das Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, das am Dienstag zum ersten Mal zusammentrat, präsentierte die Aussagen von vier Experten des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen eines runden Tisches: „Vorbereitung auf die Zukunft durch Lernen aus der Vergangenheit: Untersuchung der COVID-Entscheidungen“.

Die Tagesordnung des Unterausschusses unter dem Vorsitz von Brad Wenstrup (R-Ohio) konzentrierte sich auf die Regierungspolitik im Zusammenhang mit COVID-19, einschließlich Impfstoffmandaten und anderen Leitlinien für die öffentliche Gesundheit.

In seiner Eröffnungsrede sagte Wenstrup, der Unterausschuss werde die Ursprünge von COVID-19, die Politik im Kontext der Funktionserweiterung, die Forschung, die Auswirkungen von Schließungen und anderen Regierungsmaßnahmen, einschließlich Schulschließungen, sowie die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien und die daraus resultierenden Mandate untersuchen.

„Wir sind hier, um eine Bilanz der vergangenen drei Jahre zu ziehen“, sagte Wenstrup. „Wir wollen aus der Vergangenheit lernen, nicht nur, was schief gelaufen ist, sondern auch, was richtig gemacht wurde, und uns auf die Zukunft vorbereiten. Diese Arbeit muss getan werden, und zwar gründlich und mit Ehrfurcht, mit Blick auf die Wahrheit und auf der Grundlage von Fakten.“

Zu den Experten, die aussagten, gehörten Jay Bhattacharya, M.D., Ph.D., Professor für Medizin an der Stanford University; Martin Kulldorff, Ph.D., Professor für Medizin am Brigham and Women’s Hospital; Marty Makary, M.D., M.P.H., Leiter der Inseltransplantationschirurgie und Professor für Chirurgie an der Johns Hopkins University; und Georges C. Benjamin, M.D., M.A.C.P., Exekutivdirektor der American Public Health Association.

Schlimmste Fehler in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit

Bei der Vorstellung der Experten sagte Wenstrup, sie könnten „uns helfen, einen Weg in die Zukunft zu finden; sie können uns helfen zu verstehen, welche politischen Maßnahmen falsch gelaufen sind und wie wir uns als Land verbessern können“.

Wenstrup nannte Beispiele wie die von der Biden-Administration auferlegten Impfvorschriften, die die natürliche Immunität ignorieren, den Schaden, der älteren Menschen zugefügt wird, die in Pflegeheime gezwungen werden, und die Folgen der Abschaffung des persönlichen Lernens und der Einführung von Fernarbeit, insbesondere im öffentlichen Sektor.

„Das amerikanische Volk verdient es zu wissen und zu verstehen, wie und warum diese folgenschweren Entscheidungen getroffen wurden“, sagte Wenstrup. „Haben wir bei den einen unnötige Ängste und bei den anderen gefährliche Ambivalenzen ausgelöst?“

„Unser Ziel ist es, am Ende dieses Prozesses ein hoffentlich überparteiliches Produkt zu erstellen, das auf den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen beruht“, erklärte er.

Das ranghöchste Mitglied, der Abgeordnete Raul Ruiz (D-Calif.), konzentrierte sich auf die amerikanischen Todesopfer der Pandemie und erklärte, dass diese „real und kein Scherz“ gewesen sei und „Schwachstellen und Ungerechtigkeiten in unserer Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens und unserer Wirtschaft offengelegt“ habe.

„Wir müssen die Lektionen verstehen, alle Hindernisse der Fehlinformation, der Desinformation und der Politisierung dieser Angelegenheit erkennen und diese zum Wohle unserer Nation vermeiden, um mehr Leben zu retten“, sagte Ruiz.

Die meisten Zeugen äußerten sich kritisch über die allgemeine Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens auf COVID-19, die Kulldorff als „die schlimmsten Fehler im öffentlichen Gesundheitswesen in der Geschichte“ bezeichnete.

Makary sagte, dass die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens während der Pandemie viele tragische Fehler begangen haben“:

„Die natürliche Immunität ignorieren, das Leck im Labor als Verschwörung abtun, Schulen schließen, Kleinkinder einschließen … Auffrischungsimpfungen für junge Leute forcieren, die üblichen Abstimmungen des FDA [U.S. Food and Drug Administration] Expertengremiums umgehen, die wir seit Jahrzehnten verwenden, und den Leuten sagen, sie sollen sich wie verrückt die Hände waschen.“

Bhattacharya sagte:

„Das amerikanische Volk verdient Antworten auf grundlegende Fragen über die Pandemie. Auf welcher empirischen Grundlage wurden die Schulen geschlossen? Haben die Entscheidungsträger des öffentlichen Gesundheitswesens die Schäden ihrer Maßnahmen ebenso gründlich bedacht wie deren vermeintliche Vorteile? Warum haben die Behörden die wiedererlangte Immunität oder das Versagen des Impfstoffs, die Übertragung der Krankheit zu verhindern, ignoriert?“

„Wissenschaftler und Menschen waren sich vehement uneinig über die Sinnhaftigkeit von Abriegelungen, Schulschließungen, Impfvorschriften, Diskriminierung und vielem mehr“, fügte er hinzu. „Es herrscht nahezu Einigkeit darüber, dass unsere Maßnahmen gescheitert sind.“

Benjamin, der einzige Experte, der die Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens im Allgemeinen befürwortete, sagte: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur über begrenzte Informationen verfügten, als wir diese Entscheidungen trafen … und auch nicht die Tatsache, dass sich unsere Wissensbasis und die Wissenschaft im Laufe der Zeit weiterentwickeln.“

Er fügte hinzu: „Wir haben in Rekordzeit einen sicheren und wirksamen Impfstoff nach allen Standards entwickelt, die wir heute unter Sicherheit und Wirksamkeit verstehen.“

Wenstrup lobte die schnelle Entwicklung von Impfstoffen und bezeichnete sie als „erstaunlich“, fügte aber hinzu: „Aber wir wussten aus den Versuchen, dass auch Menschen, die geimpft waren, COVID bekamen“, und „wir wussten auch, dass Impfstoffe Varianten erzeugen, und damit sollten wir rechnen.“

Unter Hinweis auf die frühe Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens, die sich auf COVID-19 konzentrierte und auf Kosten anderer Patienten und Gesundheitsprobleme ging, sagte er, dass bei einem seiner Wähler, einem älteren Mann, eine Operation wegen eines „schmerzhaften Leistenbruchs“ abgesagt wurde, was letztlich zu seinem Tod führte.

Mehrere Experten sprachen diese Art von Inflexibilität an. Makary sagte, dass es zwar nicht falsch sei, wenn Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens Empfehlungen auf der Grundlage ihres damaligen Wissens aussprächen, dass dies aber nicht wirklich der Fall gewesen sei.

„Sie haben sich geirrt, weil sie sich geweigert haben, ihre Positionen weiterzuentwickeln, als die Daten überdeutlich wurden“, sagte er.

Pflegeheimpolitik und Besuchsbeschränkungen im Krankenhaus sind eine Menschenrechtsverletzung

Kulldorff sagte, eines der beiden großen Versäumnisse“ bei der Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens sei das Versäumnis, ältere Amerikaner, einschließlich der Bewohner von Pflegeheimen“, angemessen und optimal zu schützen. Er bezeichnete es als „kriminell“, kranke Menschen in Pflegeheime zu schicken.

„Wir haben auch ältere Amerikaner im arbeitsfähigen Alter zwischen 60 und 70 nicht geschützt, während die ‚Laptop-Klasse‘ oft von zu Hause aus gearbeitet hat, egal ob sie in ihren 20ern, 30ern oder 40ern war“, sagte er. „Die Art und Weise, wie wir mit der Pandemie umgegangen sind, war der schlimmste Angriff auf arme Menschen, arbeitende Amerikaner und die Mittelschicht [seit] der Rassentrennung und dem Vietnamkrieg.“

Kulldorff, der zusammen mit Bhattacharya am Entwurf der „Great Barrington Declaration“ über „die schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Politik auf die körperliche und geistige Gesundheit“ mitgewirkt hat, sagte, als die Gruppe „sehr konkrete Vorschläge zum besseren Schutz älterer Amerikaner“ gemacht habe, seien sie „verleumdet“ worden.

Bhattacharya wiederum sagte, dass „das öffentliche Gesundheitswesen … eine wesentliche Verpflichtung gegenüber der Wissenschaft aufgegeben hat“, indem es „COVID-19-infizierte Patienten zurück in Pflegeheime schickte.“

Die Experten sprachen auch allgemeinere Einschränkungen für Krankenhausbesuche während der Pandemie an. „Bis heute wurde keine randomisierte kontrollierte Studie … gegen die grausame und unmenschliche Besuchspolitik in Krankenhäusern durchgeführt, die Menschen daran hinderte, ihre sterbenden Angehörigen zu sehen“, sagte Makary, der dieses Versäumnis als „Menschenrechtsverletzung“ bezeichnete.

Ein Kartenhaus, das jetzt zusammenbricht

Mehrere der Zeugen vom Dienstag konzentrierten sich auf die Pandemieabwehrmaßnahmen.

Laut Bhattacharya „waren Anfang 2022 etwa 95 % der Amerikaner an COVID erkrankt, trotz der strengen Gegenmaßnahmen in den meisten Staaten.“

Bhattacharya bezeichnete die Maßnahmen als eine „weitverbreitete Verletzung der bürgerlichen Freiheiten“. Er verwies auf eine Meta-Analyse der Johns Hopkins University, die zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es nicht gelungen sei, die Verbreitung von COVID einzudämmen.

„Im besten Fall schützten sie vorübergehend die ‚Laptop-Klasse‘, die von zu Hause aus arbeiten konnte, ohne ihren Arbeitsplatz zu verlieren, vielleicht 30 % der Bevölkerung, während sie von der Arbeiterklasse bedient wurden“, fügte er hinzu.

Kulldorff sagte, dass solche Maßnahmen selbst für viele Todesfälle verantwortlich seien.

„Abriegelungen, Schulschließungen, Menschen, die nicht zum Arzt gehen … haben viele Amerikaner getötet und werden dies auch in den nächsten Jahren tun“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Abriegelungen enorm negative Folgen für die öffentliche Gesundheit hatten.“

So seien beispielsweise die Vorsorgeuntersuchungen und die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Krankheiten stark zurückgegangen“, so Kulldorff.

„Die Reaktion auf die Pandemie ist ein Kartenhaus, das jetzt zusammenbricht“, fügte er hinzu.

Mehrere der Experten konzentrierten sich auf Schulschließungen, wobei Kulldorff feststellte: „Ich glaube nicht, dass es noch jemanden gibt, der Schulschließungen für eine gute Idee hält.“

Bhattacharya sagte, die Schulschließungen hätten zu „enormen Kollateralschäden“ beigetragen und „Kinder in einer Weise zurückgeworfen, die sie als Erwachsene zu schlechteren Ergebnissen führen wird, einschließlich eines kürzeren, schlechteren Lebens.“

Mandate „ignorieren klare wissenschaftliche Daten

Bhattacharya warf die Frage auf, warum die Gesundheitsbehörden eindeutige wissenschaftliche Daten ignorierten, wonach die COVID-Infektion [und] die erworbene Immunität genauso stark oder stärker ist als die durch den Impfstoff erworbene Immunität“.

„Impfvorschriften zwangen viele Mitarbeiter an vorderster Front, sich zwischen ihrer Karriere und einem Impfstoff zu entscheiden, der weniger Schutz bietet als die natürliche Immunität, die sie bereits hatten“, sagte er.

Makary zufolge wurden junge, gesunde Menschen im Wesentlichen von dieser Pandemie verschont, mit einer Sterblichkeitsrate, die nicht höher war als bei der Grippe. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bestritten jedoch, von Studien zu wissen, die diese Ergebnisse bestätigen.

Benjamin sagte: „Wir waren alle überrascht, dass es den Kindern so gut ging“, obwohl „es einige Kinder gab, die … ein multisystemisches Entzündungssyndrom bekamen.“

Zur Verteidigung der COVID-19-Impfstoffe sagte Benjamin:

Wir haben gelernt, dass man, wenn man eine einheimische Infektion bekommt – das heißt, wenn man nicht geimpft ist [und sich infiziert] und dann geimpft wird – eine wirklich, wirklich, wirklich robuste Reaktion hat, und das ist eine großartige Wissenschaft, und ich bin froh, dass wir das lernen.“

Makary vertrat eine andere Auffassung: „Der größte Verursacher von Fehlinformationen während der Pandemie war die Regierung der Vereinigten Staaten“, als sie behauptete, dass die „geimpfte Immunität weitaus stärker sei als die natürliche Immunität“ und dass „Masken wirksam seien“.

Makary verwies auf die kürzlich veröffentlichte Cochrane-Metaanalyse, die zeigt, dass Masken die Ausbreitung von COVID-19 nicht verhinderten, und wies darauf hin, dass Myokarditis „nach der Impfung vier- bis 28-mal häufiger auftritt“, die Regierung aber behauptet habe, dass „junge Menschen von einer Auffrischung profitieren“.

Kulldorff verwies auf das Beispiel Schwedens und bezeichnete es als „das einzige westliche Land, das während der Pandemie hervorragend zurechtkam“ und das „größtenteils freiwillige Maßnahmen“ und einen „sehr lockeren Ansatz“ anstelle von Abriegelungen und Verordnungen hatte.

„Schweden hatte zusammen mit anderen skandinavischen Ländern die wenigsten Todesfälle in der Welt“, so Kulldorff.

Auf die Frage der Abgeordneten Mariannette Miller-Meeks, M.D. (R-Iowa), die sagte: „Erst als ich in den Kongress kam, erfuhr ich, dass die durch eine Infektion erworbene Immunität ein neues Konzept ist“, erklärte Kulldorff: „Ich schätze, wir wussten seit 430 v. Chr., der Athener Pest, bis 2020 davon, dann wussten wir drei Jahre lang nichts davon, und jetzt wissen wir es wieder.“

Makary sagte, dass seit der Zeit der Athener Pest eine natürliche Immunität beobachtet worden sei, „und dennoch wurde sie als Verschwörungstheorie betrachtet oder als etwas, dem wir nicht trauen oder an das wir nicht glauben konnten, weil wir den Langzeitschutz nicht kannten. Nun, wir kannten auch den Langzeitschutz der Impfstoffe nicht“.

„Es wurde nicht anerkannt, dass es eine Immunität nach einer Infektion gibt“, so Kulldorff. Es gab „nie einen Grund, diesen Impfstoff für Menschen vorzuschreiben, die alle COVID hatten. Es gab kürzlich eine Studie über Massenimpfungen, die zeigt, dass sie keinen oder nur einen sehr geringen Nutzen haben.

Was die natürliche Immunität anbelangt, so argumentierte Benjamin: „Das tun wir in der Medizin im Allgemeinen nicht, vor allem dann nicht, wenn wir eine therapeutische Option haben, die die Krankheit verhindern kann.“

„Viele, die mit diesen antiwissenschaftlichen Entscheidungen konfrontiert sind, werden den Gesundheitsbehörden nie wieder vertrauen“, sagte Bhattacharya. „Die Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens agierten während der Pandemie eher wie Diktatoren als wie Wissenschaftler und schotteten sich gegen glaubwürdige Kritik von außen ab.“

Infolgedessen, so Bhattacharya, „habe ich eine zunehmende Impfzurückhaltung bei wichtigen Impfstoffen wie Masern [und] DPT beobachtet“, was er als „ziemlich alarmierend“ bezeichnete.

Kuldorff stimmte dem zu. „Indem man Kinder zu einer Impfung zwingt, die sie nicht benötigen, weil sie die Krankheit bereits hatten, untergräbt man das Vertrauen in andere Impfstoffe“, sagte er und bezeichnete dies als „sehr, sehr ernst“.

„Es wird Jahrzehnte dauern, um dieses beschädigte Vertrauen in die Gesundheitsbehörden wiederherzustellen“, fügte Makary hinzu.

Kulldorff sagte: „Diese Misserfolge sind auf die Aufgabe grundlegender Prinzipien des öffentlichen Gesundheitswesens zurückzuführen“, darunter die ausschließliche Konzentration auf eine Krankheit auf Kosten aller anderen, und „der Versuch, COVID zu unterdrücken oder auszurotten, was unmöglich war.“

Makary fragte: „Warum haben wir die gleiche Politik für alle?“ Er wies auf die „Voreingenommenheit“ der COVID-19-Entscheidungsträger hin, die er als „eine kleine, nicht diversifizierte, gleichgesinnte Gruppe, die alle Entscheidungen trifft, und sie waren HIV-Forscher“ beschrieb, obwohl „es bei HIV keine natürliche Immunität gibt.“

„Die CDC und die FDA und die Leute an den NIH [National Institutes of Health] haben sich ihre Meinung gebildet, bevor die Studien abgeschlossen waren“, sagte Makary. „Sie beschlossen, dass Babys geimpft werden sollten, bevor die Studie abgeschlossen war. Und dann haben sie keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Wirksamkeit zwischen den beiden Gruppen gefunden und es trotzdem genehmigt.“

„Warum machen wir überhaupt Studien? Warum haben wir überhaupt eine FDA?“, fragte Makary.

Wohin gehen die Wissenschaftler, deren Karrieren zerstört wurden, um ihren Ruf wiederherzustellen?

Ruiz sagte: „Wir haben es immer noch mit den langfristigen Auswirkungen dieser Krise der öffentlichen Gesundheit zu tun“ und führte an, dass „die Verbreitung von Fehlinformationen oder Desinformationen“ das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in die Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens unseres Landes und in uns selbst untergraben habe.

Ruiz sagte, „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ könnten „zu einer Nichteinhaltung oder einem Versagen von Therapien führen, bei denen die Menschen Entscheidungen treffen, die sie selbst und ihre Familien in Gefahr bringen.“ Die meisten Experten vertraten jedoch eine andere Auffassung.

Bhattacharya sagte, dass staatliche Gesundheitsbehörden unter dem Vorwand, Fehlinformationen zu bekämpfen, ihre Macht nutzen, um mit Social-Media-Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die öffentliche Diskussion über die COVID-Wissenschaft und -Politik zu kontrollieren“, und wies darauf hin, dass er infolgedessen von Twitter auf eine schwarze Trendliste“ gesetzt wurde, was dazu führte, dass er sich an einer Klage gegen die Biden-Administration beteiligte, die auf Zensurvorwürfen beruhte.

„Ich war persönlich mit Zensur konfrontiert“, sagte Bhattacharya, „von Regierungsquellen während der Pandemie, einschließlich … Verleumdung und Verunglimpfung. Man muss die Stimmen von außen respektvoll einbeziehen, um alle Menschen einzubeziehen … sonst werden schlechte Entscheidungen getroffen, so wie es bei dieser Pandemie der Fall war“, fügte er hinzu.

Kulldorff bezog sich auf die Erklärung von Great Barrington und sagte, dass er und ihre Autoren verleumdet wurden, anstatt sie ernst zu nehmen“, während Bhattacharya sagte, dass es eine Medienkampagne gab, um unseren Vorschlag zu Fall zu bringen, der von Zehntausenden von Ärzten, Epidemiologen und Wissenschaftlern unterstützt wurde“.

„Wo sollen die Wissenschaftler, deren Karrieren zerstört wurden, hingehen, um ihren Ruf wiederzuerlangen?

Während Benjamin behauptete: „Es gibt viele Leute da draußen, die ein großes Megafon haben, die es schlimmer gemacht haben“, räumte er ein, dass „niemand zensiert werden sollte.“

Das Video dazu ist in der Quelle am Ende des Artikels zu finden.