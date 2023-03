BIZ fordert ein öffentlich-privates „einheitliches programmierbares Register“ für CBDC, tokenisierte Einlagen und Zahlungssysteme

Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), fordert ein „einheitliches programmierbares Register (Ledger) in einer öffentlich-privaten Partnerschaft“, um digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), tokenisierte Einlagen und schnelle Zahlungssysteme zu vereinen.

In einer Grundsatzrede bei der Monetary Authority of Singapore (MAS) am 22. Februar sagte Carstens, um das Potenzial neuer Finanztechnologien wie CBDCs, Tokenized Deposits und schnelle Zahlungssysteme voll auszuschöpfen, „brauchen wir einen Weg, um sie alle zusammenzubringen“.

„Die Idee eines ‚Unified Ledger‘ mit einer gemeinsamen Programmierumgebung ist sehr vielversprechend. „Ein Unified Ledger ist eine digitale Infrastruktur, die das Potenzial hat, das Geldsystem mit anderen Registern für reale und finanzielle Ansprüche zu verbinden. „Es müsste sich um eine öffentlich-private Partnerschaft mit einer klaren Rollenverteilung handeln, bei der die Zentralbank die Aufgabe hat, das Vertrauen in das Geld zu untermauern“. Agustin Carstens, 2023

Die Programmierbarkeit ist ein Hauptmerkmal von CBDC, was bedeutet, dass Zentralbanken und ihre Kunden die volle Kontrolle darüber haben könnten, wann, wo und wie das Geld ausgegeben wird.

Im BIZ-Jahreswirtschaftsbericht 2022 heißt es: „Neue Funktionen wie Programmierbarkeit, Zusammensetzbarkeit und Tokenisierung sind nicht nur Kryptowährungen vorbehalten, sondern können auf digitalen Zentralbankwährungen aufgebaut werden.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Die Industrie könnte von CBDCs profitieren, die ein dezentrales System unterstützen könnten, indem sie regulierten Finanzinstituten die Ausgabe von programmierbarem Geld ermöglichen.“

Bei einem hochrangigen Rundtischgespräch über CBDC im Oktober 2022 in Washington, DC, erklärte der stellvertretende geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), Bo Li, wie CBDCs programmiert werden könnten, um zu bestimmen, was die Menschen besitzen dürfen.

„CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, intelligente Verträge zu programmieren, um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken. „Durch die Programmierung von CBDC können diese [sic] Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und welche Art von Verwendung dieses Geld verwendet werden kann.“ Bo Li, 2022

Der Gedanke der Programmierbarkeit wurde auch vom stellvertretenden Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, angesprochen, der 2021 auf der jährlichen Cybersicherheitsschulung Cyber Polygon sprach.

Dort erklärte Zabotkin:

„Dieser [digitale Rubel] wird eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit erforschen, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen […]. „Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und dann die Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken, zum Beispiel. „Das wäre eine nützliche Funktion für einen Kunden, und natürlich kann man sich Hunderte von ähnlichen Anwendungsfällen ausdenken.“ Alexey Zabotkin, 2021

Die indische Zentralbank kündigte vor kurzem an, dass sie digitale Rupien erforscht, die mit einem „Verfallsdatum programmiert werden können, bis zu dem sie ausgegeben werden müssen, um den Verbrauch sicherzustellen.

In Nigeria hat die Zentralbank Obergrenzen für tägliche Transaktionen und die Höhe der eNaira, die gehalten werden können, festgelegt.

„Wir neigen dazu, die Gleichwertigkeit mit Bargeld herzustellen, und da gibt es einen großen Unterschied. „Bei Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt. Wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein hat. „Ein wesentlicher Unterschied zu einem CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und dass wir auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen. „Diese beiden Punkte sind extrem wichtig, und das macht einen großen Unterschied im Hinblick darauf, was Bargeld ist.“ Agustin Carstens, 2020

Vergleichen Sie nun, was Carstens dem IWF im Jahr 2020 sagte, mit dem, was er letzte Woche dem MAS sagte:

„Es ist klar, dass CBDCs und tokenisierte Einlagen keine neuen Arten von Geld darstellen. Vielmehr bilden sie bestehende Geldformen auf technologisch überlegene Weise nach.“

Im Jahr 2023 plädiert Carstens für programmierbares Geld, mit einem einheitlichen programmierbaren Ledger, der von öffentlich-privaten Partnerschaften betrieben wird.

Laut Carstens:

„Ein solches Hauptbuch ermöglicht die Verwendung von intelligenten Verträgen und Kompositionsfähigkeit. Ein intelligenter Vertrag ist ein Computerprogramm, das bedingte „wenn/dann“- und „während“-Befehle ausführt. Zusammensetzbarkeit bedeutet, dass viele intelligente Verträge, die mehrere Transaktionen und Situationen abdecken, wie ein „Geld-Lego“ zusammengebaut werden können. „Mit diesen neuen Funktionalitäten kann jede beliebige Abfolge von Transaktionen in programmierbarem Geld automatisiert und nahtlos integriert werden.“ Agustin Carstens, 2023

Die öffentlich-private Zusammenarbeit ist der Modus Operandi der nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Es ist die Verschmelzung von Unternehmen und Staat, bei der die Grenze zwischen den beiden verschwimmen kann, wenn es darum geht, wer wirklich das Sagen hat.

Und welche nicht gewählte globalistische Agenda wäre ohne eine Form der digitalen Identität vollständig?

Da sich Zentralbanken in aller Welt dafür entscheiden, die völlige Anonymität in ihren CBDC-Überlegungen zu beseitigen, besteht die Idee darin, das Finanzverhalten aller Menschen an ein digitales Identitätsschema zu koppeln.

„Die Identifizierung auf einer bestimmten Ebene ist daher von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von CBDCs. Dies erfordert ein CBDC, das auf einem Konto basiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist.“ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 2021

„Durch die Nutzung von Informationen aus nationalen Registern und anderen öffentlichen und privaten Quellen, wie z. B. Bildungsnachweisen, Steuer- und Sozialleistungsunterlagen, Eigentumsregistern usw., dient eine digitale ID dazu, individuelle Identitäten online zu erstellen.“ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 2021

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, welche Stellen für die Abwicklung von digitalen Identitätssystemen im Zusammenhang mit CBDC zuständig sein könnten, hat der Jahreswirtschaftsbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) für 2021 fünf Szenarien mit öffentlichen und privaten Stellen aufgezeigt (siehe Abbildung oben):

Getrennte private digitale ID-Systeme

Private kollaborative Governance

Private kollaborative Governance, öffentliche Lenkung

Öffentlich-private Führung

Von der Regierung ausgestellt

Laut dem BIS-Bericht von 2021:

„Ein digitales Identitätssystem, das Informationen aus einer Vielzahl von Quellen kombinieren könnte, um die Notwendigkeit einer papierbasierten Dokumentation zu umgehen, wird daher eine wichtige Rolle in einem solchen kontenbasierten Konzept spielen.“ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 2021

Für die BIZ stützt sich diese digitale Identität auf „Informationen aus nationalen Registern und aus anderen öffentlichen und privaten Quellen, wie z. B. Bildungsnachweise, Steuer- und Sozialleistungsnachweise, Eigentumsregister usw.“.

Für die nicht gewählten Globalisten am WEF „bestimmt diese digitale Identität, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“