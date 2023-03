Die Arktis ist die nächste Front im neuen Kalten Krieg

Geostrategisch günstig gelegen, mit profitablen natürlichen Ressourcen, wird die Arktis schnell zu einer militarisierten Zone der Machtpolitik im neuen Kalten Krieg, umkämpft von den USA und Europa, Russland und China

Die Arktis war einst eine weitgehend friedliche Zone, in der die internationale wissenschaftliche Forschung zusammenarbeitete. Doch heute wird sie schnell zu einem Gebiet militarisierter Machtpolitik.

Schwer bewaffnete Nationen umgeben den schmelzenden Arktischen Ozean mit seinem instabilen Umfeld aus erodierenden Küstenlinien, zugänglichen natürlichen Ressourcen und umstrittenen Seewegen.

Im Februar dieses Jahres begannen die USA mit wenig öffentlichkeitswirksamen, einmonatigen Militärübungen in der Arktis, die von Finnland und Norwegen ausgerichtet wurden.

Das Europäische Kommando des Pentagons beschrieb die Übungen mit den Bezeichnungen Arctic Forge 23, Defense Exercise North und Joint Viking als eine Möglichkeit, „die Bereitschaft zu demonstrieren, indem eine kampffähige Truppe eingesetzt wird, um die Macht an der Nordflanke der NATO zu stärken“.

An den Übungen nehmen mehr als 10.000 Militärangehörige aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Finnland und Norwegen teil.

Zu tatsächlichen Feindseligkeiten hätte es bereits im Februar kommen können, als das US-Militär ein nicht identifiziertes Objekt über Alaska abgeschossen hatte, kurz nachdem ein US-Kampfjet einen angeblichen chinesischen Spionageballon über dem Atlantik zum Absturz gebracht hatte.

Wie sich herausstellte, gehörte der Ballon über Alaska einem US-Hobbyclub, aber das Gefühl der Bedrohung blieb bestehen.

Eine Möglichkeit, die Menschen auf drohende Konflikte aufmerksam zu machen, ist die Unterhaltungsindustrie, die eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Zustimmung spielt.

Die dänische Serie „Borgen – Power & Glory“ tut genau das und zeigt die wachsende Bedeutung der Arktis als „geopolitischer Brennpunkt der Weltpolitik“.

Borgen befasst sich mit dem Thema der natürlichen Ressourcen in der Arktis, das den Streit zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China anheizt.

Im Mittelpunkt der Serie steht Grönland, ein dänischer Besitz mit einer Unabhängigkeitsbewegung, die durch die Entdeckung einer lebenswichtigen Ressource an Stärke gewinnt. Im Drama ist das Öl. In Wirklichkeit handelt es sich um seltene Erden.

Im Drama führt dies zu Spannungen für die dänische Regierung, die in einen großen Machtkampf zwischen den USA, China und Russland verwickelt ist. In Wirklichkeit ist Grönland nur ein Teil eines sich abzeichnenden Konflikts in der Arktis, bei dem es nicht nur um Ressourcen geht, sondern auch um die Durchfahrt durch den Ozean, der aufgrund des beschleunigten Klimawandels besser befahrbar geworden ist.

Die düstere Darstellung des chinesischen Vertreters in Borgen schürt die Angst vor der tatsächlichen Präsenz Chinas in der Arktis. China unterhält ein Joint Venture mit Australien zum Abbau von Uran und seltenen Erden in Südgrönland, bei dem zwei chinesische Firmen bei der Verarbeitung und Vermarktung der Materialien federführend sind. China erkundet außerdem Zink-, Eisen- und Ölvorkommen in Grönland.

Diese Aktivitäten haben nicht nur Bedenken hinsichtlich des wettbewerbsfähigen Zugangs zu seltenen Erden aufgeworfen, sondern im Falle Grönlands auch Sicherheitsfragen für das NATO-Mitglied Dänemark aufgeworfen.

Infolgedessen hat Dänemark seine Sicherheitspolitik überarbeitet, was die Zeitschrift Foreign Policy als neues „geopolitisches Schlachtfeld“ bezeichnete.

In Anlehnung an die Sicherheitsbedenken der USA hat Dänemark sein Militärbudget mit einem sogenannten „Arktis-Kapazitätspaket“ aufgestockt, um die Überwachung mit Drohnen, Satelliten und Radar zu verbessern.

Grönland ist relativ autonom von Dänemark und teilt sich einen Sitz mit dem Königreich im Arktischen Rat, aber es gibt eine Unabhängigkeitsbewegung, die ihr Ziel mit dem Reichtum der Minen erreichen könnte.

Dies würde Dänemark seinen Sitz im Arktischen Rat kosten, und damit die Präsenz eines weiteren NATO-Mitglieds.

Der 1996 gegründete Arktische Rat definiert sich selbst als „das führende zwischenstaatliche Forum zur Förderung der Zusammenarbeit, Koordination und Interaktion zwischen den arktischen Staaten, den indigenen Völkern der Arktis und anderen Bewohnern der Arktis in gemeinsamen Fragen der Arktis“.

So wurde ein Antrag Chinas, einen Flughafen in Grönland zu bauen, von der dänischen Regierung verhindert. Dies geschah, obwohl die grönländische Fischereiindustrie offen für die sich bietende Vermarktungsmöglichkeit und das Versprechen einer möglichen Unabhängigkeit war.

China ist jedoch nicht bereit, sich politisch in Grönland einzumischen, da es selbst Bedenken wegen ausländischer Interventionen in Tibet, Xinjiang und Taiwan hat.

Darüber hinaus war ein Eingreifen der USA – wie in Borgen dramatisiert – angesichts des US-Luftwaffenstützpunkts in Thule, der die US-Raumfahrtstreitkräfte und ein globales Netz von Raketenwarnsensoren beherbergt, wahrscheinlich.

Eine erfolgreiche Unabhängigkeitsbewegung in Grönland würde dazu führen, dass Dänemark seinen Status als arktischer Staat verlieren würde, und möglicherweise auch die weitere Nutzung des Stützpunktes durch Washington gefährden.

Der Klimawandel wirkt sich auf die Geopolitik der Arktis aus

Neben der Frage Grönlands hat die Schiffbarkeit des Arktischen Ozeans aufgrund des Tauwetters mehrere geopolitische Probleme aufgeworfen. Sie verkürzt nun Chinas Handelsroute mit Europa erheblich und bietet eine Alternative zur Straße von Malakka, die im Falle eines Konflikts von US-Kriegsschiffen blockiert werden könnte.

Im Jahr 2012 durchquerte ein chinesischer Eisbrecher die Arktis vollständig bis nach Island. Und im Jahr 2023 testete China seine dritte Reise, um seine Handelsfähigkeit unter Beweis zu stellen und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu verbessern.

Obwohl China selbst kein arktischer Staat ist, hat es in seiner Arktispolitik von 2018 seine Ansprüche auf internationaler Ebene dargelegt: „Die Situation in der Arktis geht jetzt über ihren ursprünglichen interarktischen oder regionalen Charakter hinaus und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Interessen von Staaten außerhalb der Region … mit globalen Implikationen und internationalen Auswirkungen.“

Peking beansprucht „Rechte in Bezug auf wissenschaftliche Forschung, Schifffahrt, Überflug, Fischerei, Verlegung von Unterseekabeln und Pipelines in der Hohen See und anderen relevanten Seegebieten im Arktischen Ozean sowie Rechte zur Erforschung und Ausbeutung von Ressourcen in dem Gebiet.“

Es behauptet ferner, dass Chinas Klimasystem und ökologische Umwelt geografisch gesehen von den Ereignissen in der Arktis betroffen sind und es daher verdient, in Fragen der Sicherheit und der globalen Governance konsultiert zu werden.

China erwartet, dass es eine wichtige Rolle beim Ausbau des arktischen Schifffahrtsnetzes in Form einer polaren Seidenstraße spielen wird, „um die Konnektivität und die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Arktis zu fördern“.

Diese Ambitionen haben westliche Länder alarmiert, trotz Chinas Absichtserklärungen: Respekt, Kooperation, Win-Win-Ergebnis und Nachhaltigkeit.

Auf der anderen Seite bestätigen sogar einige westliche Militärbeobachter Chinas Interesse an und seinen Beitrag zur Ressourcenentwicklung und wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Arktis. Sie beschwichtigen Befürchtungen, dass China das Recht auf Durchfahrt durch arktische Gewässer nutzen könnte.

Darüber hinaus hat China noch in keinen russischen Arktishafen investiert, und es wurden noch keine gemeinsamen Marineübungen in russischen Arktisgewässern abgehalten.

Und schließlich schränkt Chinas Position als akkreditierter Beobachter im Arktischen Rat jegliche politische Herausforderung ein, die es eingehen könnte. Ein wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahr 2022, der von der U.S. Air Force veröffentlicht wurde, drückt es so aus: „China ist kein gleichwertiger Konkurrent in der Arktis“.

Partnerschaft zwischen China und Russland

Die zunehmende Annäherung zwischen China und Russland wirft jedoch neue Fragen über ein sich verschiebendes Machtgleichgewicht in der Region auf.

Russlands nördliche Grenze nimmt mehr als die Hälfte der Küstenlinie des Ozeans ein, wodurch es Anspruch auf Offshore-Ressourcen wie Öl erhebt. Die Nordseeroute, die sich entlang der russischen Nordgrenze erstreckt, bietet eine Schifffahrtsroute für den chinesischen Handel mit Europa.

In der Vergangenheit hat Russland die Route als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet und Chinas Idee einer polaren Seidenstraße nicht akzeptiert.

Der Ukraine-Krieg hat Russland jedoch in eine größere Abhängigkeit von China gebracht. Ihre Partnerschaft könnte das Machtgleichgewicht in der Region verändern.

Ab 2021 hat Russland für zwei Jahre den Vorsitz im Arktischen Rat inne. Aber die Treffen der arktischen Verteidigungschefs und der Runde Tisch der arktischen Sicherheitskräfte haben Russland ausgeschlossen, seit ein demokratisches Referendum mit mehr als 90 % Zustimmung zur Annexion der Krim im Jahr 2014 geführt hat.

Mit der Behauptung, eine Bedrohung wahrzunehmen, hat die NATO einen alten Ausdruck aus dem Kalten Krieg wiederbelebt, indem sie sich auf die „nördliche Flanke“ für dieses Gebiet bezog und ihre potenziell konfliktträchtige Beziehung zu Russland in diesem Zusammenhang untersuchte.

Für Moskau ist die Verteidigung seiner Nordgrenze eine der wichtigsten Sicherheitsfragen. Doch mit dem Wiederaufleben der Spannungen des Kalten Krieges betrachten die USA und die NATO die Militarisierung Russlands als Bedrohung und remilitarisieren sich ebenfalls.

Wie Vijay Prashad gezeigt hat, bringt das so genannte Exzellenzzentrum für Kaltwetteroperationen“ der NATO mit Sitz in Norwegen die westlichen Verbündeten zu halbjährlichen Militärübungen in der Arktis zusammen.

Sollten Finnland und Schweden der NATO beitreten, sähe sich Russland mit einer Phalanx von Gegnern im Arktischen Rat konfrontiert und wäre im Norden und Westen von feindlichen Kräften eingekreist.

Folglich ist die Stabilität der arktischen Region nun gefährdet.

Die Arktis: eine Fundgrube für natürliche Ressourcen

Neben ihrer geostrategischen Lage ist die Arktis auch wegen ihrer natürlichen Ressourcen von entscheidender Bedeutung.

90 Prozent von Russlands aktueller Gasproduktion und 60 Prozent seiner Ölproduktion finden in der Arktis statt. Die Region verfügt über erstaunliche 60 Prozent der russischen Gas- und Ölreserven.

Die russische Arktis verfügt außerdem über große Vorkommen an Kohle, Erdöl und Erdgas sowie an Diamanten, Gold, Nickel, Kobalt, Kupfer, Palladium, Platin, Zink und Seltenerdmetallen.

Darüber hinaus möchte Russland die Region gastfreundlicher, ja sogar touristenfreundlicher machen. Es plant den Bau neuer Städte sowie von Häfen, Flughäfen und IT-Anlagen.

Zu diesen Plänen gehört auch, wie die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Klimawandel, für den die Arktis sehr anfällig ist, verhindert werden können.

Schließlich ist der Nördliche Seeweg, der durch die russische Flotte von 40 Eisbrechern, darunter vier nuklear angetriebene und eine neue Serie geplanter, befahrbar gemacht wird, ein Zankapfel des Seerechts.

Russland betrachtet diesen Weg als nationale Wasserstraße. Wenn aber ausländische Schiffe für den Handel durchfahren sollen, müsste sie zu einer internationalen Route werden, die möglicherweise auch für feindliche Kriegsschiffe offen ist.

Der Konflikt in Osteuropa, an Russlands Westgrenze, hat Moskaus Angst vor einer Einkreisung, auch im Norden des Landes, verstärkt.

USA und NATO drohen, das Gleichgewicht in der Arktis zu stören

Sowohl Dänemark mit seiner autonomen Region Grönland als auch Norwegen ringen um die Position in der Arktis. Als Mitglieder der NATO haben sie an Manövern teilgenommen, die sie als eine Form der Abschreckung betrachten.

Sollten Finnland und Schweden ebenfalls der NATO beitreten, stünde die russische Nordgrenze einer militarisierten Front gegenüber, zu der auch Kanada, die Vereinigten Staaten und Island gehören.

Bisher wurde im Arktischen Rat ein empfindliches Gleichgewicht aufrechterhalten, um einen Krieg zu vermeiden. Dieses Gleichgewicht wird jedoch zunehmend durch eine verstärkte diplomatische und militärische Präsenz der USA in der Arktis in Frage gestellt, die den Posten eines „Großbotschafters für die arktische Region“ geschaffen haben und arktische Spezialeinheiten der Armee aufbauen.

Eine erklärte Aufgabe dieser US-Spezialeinheiten ist es, das spezielle arktische Wissen der indigenen Völker für militärische Zwecke zu nutzen und ihre „Anfälligkeit für andere Einflüsse“ zu verhindern.

Angesichts der bösartigen Vernachlässigung, unter der die Inuit in Alaska und Kanada sowie die Samen in den anderen arktischen Nationalstaaten zu leiden haben, ist dies eine echte Sorge.

In einem Dokument der US-Armee aus dem Jahr 2021 heißt es, Washington müsse die „Dominanz in der Arktis zurückgewinnen“ und in der Region „gewinnen“.

Das Papier des Generalstabschefs sah nördliche Routen vor, von denen aus Truppen von Alaska zu Punkten rund um den Globus verlegt werden könnten. Es erkannte auch die Bedeutung der arktischen Ressourcen an, wie seltene Mineralien, die für Komponenten von Flugzeugtriebwerken und modernen Waffen benötigt werden.

Ein neues NATO-Kommando für die Arktis will ein formelles Sicherheitsforum für die Arktis einrichten, an dem auch das Militärbündnis unter Führung der USA beteiligt ist.

Während zivile Beobachter Russlands Recht anerkennen, seine Nordgrenze zu verteidigen, und darauf drängen, Meinungsverschiedenheiten von Fall zu Fall zu regeln, um die Stabilität zu wahren, empfehlen die US-Militärs eine ernsthafte Strategieentwicklung im Arktischen Rat mit ihren NATO-Verbündeten, zu denen bald auch Schweden und Finnland gehören könnten.

Nicht nur der Nördliche Seeweg entlang der russischen Küste ist seerechtlich umstritten, sondern auch die Nordwestpassage in der westlichen Arktis, die an Kanada, Grönland und Alaska grenzt.

In diesem Fall stimmt Kanada mit Russland darin überein, dass die Aufrechterhaltung der nationalen Kontrolle eine Frage des souveränen Rechts ist.

Andere Staaten mit starkem kommerziellem Seeverkehr, wie Deutschland, Japan und Südkorea, beanspruchen jedoch das internationale Durchfahrtsrecht gemäß dem UN-Seerechtsübereinkommen.

Auch China könnte dieses Recht in Bezug auf die Nördliche Seeroute beanspruchen, obwohl dies mit den russischen Interessen kollidieren würde.

Die Rechte indigener Völker in der Arktis

Die zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit der Nordwestpassage haben die kanadische Regierung dazu veranlasst, die Inuit-Bevölkerung zu umwerben, deren Siedlungsgebiet den größten Teil der Nordwestpassage umfasst.

Das Landnutzungsabkommen von 1993 räumt den indigenen Völkern jedoch keine Befugnisse in Bezug auf die Meeresgebiete ein, sondern lediglich ein Konsultationsrecht.

Dieses Abkommen wurde erfolgreich in der Erklärung der Inuit eingesetzt, die Kanadas Widerlegung des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo unterstützte, der Ottawas Anspruch auf die Nordwestpassage unverblümt als „illegitim“ bezeichnete.

Umweltthemen und das Leben indigener Völker finden in diesem politischen Strudel zwar Beachtung, aber hauptsächlich rhetorisch.

Die Schäden, die die Industrie für fossile Brennstoffe und in jüngster Zeit die neuen Technologien des „grünen“ Bergbaus anrichten, drängen die Ureinwohner immer weiter von ihrem Land weg und gefährden ihre natürlichen Lebensgrundlagen.

Doch in den aufkommenden Rivalitäten zwischen ihren jeweiligen Nationalstaaten erhalten sie eine stärkere politische Stimme.

Sowohl die Inuit in der westlichen Arktis als auch die Sami in der östlichen Arktis haben zirkumpolare Organisationen entwickelt, die an der Verwaltung der Arktis beteiligt sind.

Die Staaten, die sie kolonisiert haben und in denen sie nun Minderheiten sind, haben ein größeres Interesse daran, ihre Loyalität aufrechtzuerhalten und ihr Wissen über die arktischen Bedingungen im Falle von Konflikten zu erwerben.

Die Inuit im Westen der USA, in Kanada und Grönland zählen schätzungsweise 180.000 Menschen.

16 500 davon leben in Alaska und sind in der Alaska Federation of Nations organisiert. Die Entschließungen der Jahresversammlung im Oktober 2022 spiegeln den Unmut über viele Schwierigkeiten wider: den Rückgang der Fischbestände, der die Ernährungssicherheit der Ureinwohner bedroht; eine Drogenepidemie mit Fentanyl, Heroin und Methamphetamin; eine hohe Zahl von Fällen häuslicher und sexueller Gewalt sowie von vermissten und ermordeten Personen; Abfälle und Verunreinigungen, die vom Militär und anderen Regierungsbehörden hinterlassen werden; die fortlaufende Beschlagnahmung von Land der Ureinwohner und der unzureichende Zugang zu Bildung und Wirtschaft.

Besonders wichtig ist eine Resolution, in der der Staat Alaska aufgefordert wird, seine Praxis einzustellen, von den Stämmen den Verzicht auf ihre souveräne Immunität als Bedingung für den Erhalt von Fördermitteln zu verlangen.

Die mehr als 70.000 Inuit in Kanada sind aufgrund einer langen Geschichte der Zwangsassimilierung weitgehend verstädtert. Sie leiden unter hoher Arbeitslosigkeit, niedrigen Löhnen und minderwertigen Unterkünften sowie unter erheblicher Ernährungsunsicherheit, einer hohen Zahl von Inhaftierungen und Selbstmorden unter Jugendlichen.

In den 1970er Jahren wurde eine Organisation der Inuit gegründet, um ihre individuellen und kulturellen Rechte sowie ihre Landansprüche zu schützen. Sie ist Teil des Inuit Circumpolar Council, der mit den Inuit in Alaska und Grönland in Verbindung steht und Kontakte zu den Vereinten Nationen unterhält.

Die Sami sind ein historisch gesehen nomadisches Hirtenvolk, das einst frei umherzog und heute mit etwa 20.000 in Schweden, 50.000 in Norwegen, 8.000 in Finnland und 2.000 in Russland aufgeteilt ist.

In all diesen Staaten leiden sie unter ständigem Landraub, der die Rentierweiden beeinträchtigt, unter Diskriminierung und gewalttätigem Rassismus. Die absichtliche Tötung von Rentierherden hat die Sami in Schweden geplagt, trotz Versöhnungsversuchen der Regierung und einiger finanzieller Unterstützung.

Die Sami in Finnland leiden ebenfalls unter dem Verlust von Land, der Unterbindung der Rentierzucht und der fehlenden Macht über den Zugang zu den Ressourcen auf ihrem verbliebenen Land. Finnland wirbt nun mit dem Kulturtourismus der Sami.

Die Sami in Norwegen haben sich gegen Infrastrukturprojekte gewehrt, die einen noch größeren Landverlust zur Folge haben, jedoch mit wenig Erfolg.

Die Sami in Russland, die kleinste Gruppe, haben 1991 den Kontakt zu den anderen wiederhergestellt. Ihre Lebensbedingungen in den Städten sind nicht besser als die der Sami anderswo, aber ihre Rentierzucht hat ein besonderes Problem.

Sie waren in Kooperativen organisiert, die nun Schwierigkeiten haben, sich an die neuen Bedingungen der fortschreitenden Industrialisierung anzupassen. Wie andernorts auch, nimmt diese Entwicklung immer mehr Weideland in Anspruch. Darüber hinaus hat die touristische Fischerei ihre Nahrungsmittelversorgung reduziert.

Wie die Inuit haben auch die Sami eine zirkumpolare Organisation für gemeinsame Interessen, einen Sami-Rat, der aus drei Parlamenten besteht, die die indigenen Völker Schwedens, Norwegens und Finnlands vertreten. Die russischen Sami werden von NROs vertreten.

Der Krieg in der Ukraine hat zu einer Spaltung unter den Sami geführt. Im April 2022 setzte der Rat die formellen Beziehungen zu der russischen Gruppe aus, die die Russische Föderation unterstützte, was das Eindringen der subarktischen Politik in die Polarregion ankündigte.

Die relativ friedlichen Tage der Arktis sind vorbei. Die Erwärmung der Arktis heizt die geopolitische Lage in der Polarregion auf und erinnert an ein altes Sprichwort: „Was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis“.