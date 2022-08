Zeugenaussagen von COVID Impf-Opfern und medizinischem Personal

„mRNA ‚Vaccine‘ Genocide 2021-2022: Testimonies from the Victims and Medical Staff,“ erzählt die Geschichten von Menschen auf der ganzen Welt, die durch die COVID-Impfung geschädigt wurden.

Ihr Kampf, ihr Schmerz und ihr Tod verdienen es, als das anerkannt zu werden, was sie sind – das Ergebnis von medizinischem Fehlverhalten, behördlicher Korruption und gesellschaftlichem „Massenbildungs“-Irrsinn, angetrieben von medialer Panikmache und unverhohlenen Lügen

Ein roter Faden in diesen Geschichten ist die konsequente Ablehnung durch die medizinische Gemeinschaft. Selbst in Fällen, in denen die Ärzte eine COVID-Impf-Verletzung vermuten, haben sie keine Ahnung, wie die Symptome verursacht werden oder wie sie zu behandeln sind, und schicken die Opfer einfach nach Hause. Erfolgreiche Behandlungen scheinen extrem selten zu sein, was den Schaden noch vergrößert.

Die COVID-Spritze ist das gefährlichste Medikament in der Geschichte der modernen Medizin, und diese Gefahren wurden von vielen angesehenen und gut ausgebildeten Ärzten und Wissenschaftlern vorausgesehen und vorhergesagt, deren Stimmen zensiert wurden

Die Gesamtmortalität nach Zeit ist das zuverlässigste Maß, mit dem wir echte katastrophale Ereignisse erkennen können, und die Gesamtmortalität begann NACH der Einführung der COVID-Impfung in die Höhe zu schnellen. Dieser Anstieg korreliert auch mit der COVID-Impfquote eines Landes.

Wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, die Risiken der COVID-Impfung immer noch nicht verstehen, sehen Sie sich das Video „mRNA ‚Vaccine‘ Genocide 2021-2022: Testimonies from the Victims and Medical Staff“ an. Es ist mir egal, ob Sie die Risiken bereits gut verstehen, ich bin mehr als zuversichtlich, dass Sie davon profitieren werden, wenn Sie sehen, was diese Impfungen anrichten.

Die meisten von uns, mich eingeschlossen, haben keinen direkten Kontakt zu Menschen, die durch die COVID-Spritzen getötet oder verletzt wurden. Diese Clips helfen jedem von uns zu verstehen, wie wirklich moralisch verwerflich diese Impfungen sind. Sie haben Hunderttausende von Menschen getötet und Millionen weitere behindert. Ich empfehle Ihnen dringend, sich dieses Video anzusehen und es mit allen, die Sie kennen, zu teilen.

Aber Sie müssen vorgewarnt sein. Die Bilder sind emotional verstörend, bereiten Sie sich also vor. Wir müssen jedoch anfangen, die Realität mit offenen Augen zu betrachten. Die Opfer dieser experimentellen Gentransfer-Injektionen verdienen es, gesehen zu werden, damit wir die ruchlose Biowaffe, die auf die Hilflosen losgelassen wurde, besser verstehen können.

Die große Lüge

Anfang 2021 rief Vizepräsidentin Kamala Harris neben vielen anderen öffentlich dazu auf, sich die COVID-Impfung geben zu lassen, von der sie versprach, sie sei „sicher und wirksam“. Wir sind aufgerufen, unsere Nächsten zu lieben, und die Impfung ist eine Erweiterung dieser Aufgabe“, betonte Harris.

Im besten Fall war sie falsch informiert. Im schlimmsten Fall hat sie gelogen. Tatsache ist, dass die COVID-Impfung das gefährlichste Medikament in der Geschichte der modernen Medizin ist, und diese Gefahren wurden von vielen angesehenen und gut ausgebildeten Ärzten und Wissenschaftlern vorausgesehen und vorhergesagt. Leider wurden ihre Stimmen zensiert – in einigen Fällen offenbar auf Anweisung der Verwaltung des Weißen Hauses selbst.

COVID Impf-Opfer verdienen es, anerkannt zu werden

Der Kampf der Opfer, ihr Schmerz und ihr Tod verdienen es, als das anerkannt zu werden, was sie sind – das Ergebnis von medizinischem Fehlverhalten, behördlicher Korruption und gesellschaftlichem „Massenbildungs“-Irrsinn, der von der Angstmacherei der Medien und offenen Lügen angetrieben wird, um den Übergang zu globaler Tyrannei und Sklaverei zu unterstützen.

Prominente, Politiker, Beamte der Gesundheitsbehörden, Nachrichtensprecher, Ärzte, Krankenschwestern, Wissenschaftler und zahllose andere haben so viele Menschen wie möglich gedrängt, beschämt und bedroht, sich die Spritze geben zu lassen, und jeder muss jetzt sehen, was das Ergebnis davon war und wie diese ahnungslosen Menschen auf der ganzen Welt gelitten haben.

Das Video enthält so viele Geschichten, dass ich nicht versuchen werde, sie zusammenzufassen. Ich empfehle Ihnen wirklich, sich das Video anzusehen. Eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit in diesen Geschichten ist jedoch die konsequente Ablehnung durch die medizinische Gemeinschaft.

Selbst in Fällen, in denen die Ärzte eine COVID-Impf-Verletzung vermuten, wissen sie nicht, wie die Symptome verursacht werden oder, was noch wichtiger ist, wie sie zu behandeln sind. Also schicken sie die Opfer einfach nach Hause oder überweisen sie an andere Fachärzte, deren Wissen ebenso unzureichend ist. Erfolgreiche Behandlungen scheinen extrem selten zu sein, was die Sache nur noch schlimmer macht.

Die Schuldigen müssen zur Rechenschaft gezogen werden

In dem obigen kurzen Video erklärt Greg Reese, der den Dokumentarfilm „The COVID Genocide“ erstellt hat, seine Beweggründe für diesen Film. „Sie wollen die Welt zerstören“, sagt er und bezieht sich dabei auf die globalistische Kabale, die die Planer, wenn nicht sogar die eigentlichen Drahtzieher dieses medizinischen Völkermords sind.

Sie wollen die Welt zerstören … Sie sind wie ein Flächenbrand, der gelöscht werden muss“, sagt Reese. Wir brauchen ein paar ernsthafte Kriegsverbrechertribunale. ~ Greg Reese in Bezug auf die globalistische Kabale, die für den COVID-Jab-Völkermord verantwortlich ist

Sie glauben, sie kommen damit durch, indem sie die Beweise ignorieren und jeden zensieren, der behauptet, verletzt worden zu sein, oder jeden, der offen den Tod eines geliebten Menschen betrauert, der durch den Schuss getötet wurde. Das können wir nicht zulassen. „Sie sind wie ein Flächenbrand, der gelöscht werden muss“, sagt Reese. „Wir brauchen ernsthafte Kriegsverbrechertribunale.“

Globale Kampagne zur Sensibilisierung für COVID-Jab-Verletzungen

Auch andere nehmen den Kampf auf, um die Not der COVID-Impf-Opfer zu lindern. Derzeit läuft eine globale Online-Kampagne, um das Bewusstsein für COVID-Impfungen zu schärfen und das Schweigen über diese Verletzungen zu brechen.

Die Gründer der Kampagne #CanWeTalkAboutIt rufen Menschen, die durch die Impfung verletzt wurden, dazu auf, ihre persönlichen Geschichten überall zu erzählen. Wie The Defender berichtet, soll die Kampagne Menschen, die durch die Impfung geschädigt wurden, dabei helfen, sich zu vernetzen und Ressourcen und Informationen in ihren eigenen Ländern und Gemeinden zu finden.

Um teilzunehmen, posten Sie ein Schwarz-Weiß-Foto mit hochgekrempeltem rechten Ärmel und einem Pflaster, um zu zeigen, dass Sie geimpft wurden, in Ihrem sozialen Netzwerk mit dem Hashtag #CanWeTalkAboutIt und einer kurzen Beschreibung der Verletzungen, die Sie erlitten haben. Agnieszka Wilson, eine der Gründerinnen der Kampagne, erklärte gegenüber The Defender:

Wenn man eine Kopfschmerztablette nimmt und sieht, dass sie eine Nebenwirkung hat, die die Haut blau färbt, dann kann man natürlich sagen: „Okay, das könnte davon kommen, oder? Aber wenn es um Impfstoffe geht, kann man nicht wirklich über diese Dinge reden. Wir alle haben gehört und wussten, dass die Einführung [der COVID-Impfstoffe] begann und dass diese Impfstoffe eine Menge Schaden anrichten würden. Aber die Leute hatten wirklich Angst, und vor allem [Angst davor], mit … Organisationen in Verbindung gebracht zu werden, die als Anti-Impf-Organisationen abgestempelt waren.

Wir alle wussten auch, dass die Medien sie zum Schweigen brachten. Diese Leute leugneten, dass es sich um Impfschäden handelte, [aber] wir sahen all diese Dinge passieren. Also dachte ich, wir müssen etwas tun, wir müssen die Menschen darauf aufmerksam machen, dass diese Impfstoffe tatsächlich gefährlich sind. Es gibt keine Krankheit auf der Welt [über die man nicht reden kann] … man kann über Krebs reden, man kann über jede Art von Krankheit reden, aber nicht über diese. Es gibt Wissenschaftler, die bereit sind, in diesem Bereich zu forschen, Wissenschaftler aus den großen Institutionen, und sie werden einfach ignoriert.

Da geht noch mehr vor sich … Warum schweigen die Medien? Warum sprechen wir nicht darüber? Es gab in der Geschichte noch nie ein Medikament, das so viele Nebenwirkungen hatte, und niemand spricht darüber. Ich arbeite immer auf globaler Ebene; ich dachte, wir müssen jetzt etwas auf globaler Ebene tun, wir müssen eine Kampagne starten, die das Schweigen zu diesem Thema bricht, denn die Menschen müssen es wissen. Wir wollen nicht, dass noch mehr Menschen die Spritze nehmen, vor allem nach dem, was ich in all diesen Gruppen sehe.

Statistiken zu Invalidität und Tod sprechen eine deutliche Sprache

Neben den Tausenden von persönlichen Geschichten, die in den sozialen Medien geteilt werden, gibt es auch eine Reihe von Statistiken, die die geteilten Erfahrungen belegen:

Mehr Krankenhausaufenthalte – Im Januar 2022 meldete die Indiana Hospital Association, dass die Krankenhäuser in Indiana einen dramatischen Anstieg sowohl der Todesfälle als auch der Krankenhausaufenthalte aufgrund einer Vielzahl von Erkrankungen verzeichnen. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Indiana ist nicht nur höher als vor der Einführung der COVID-Impfung im Jahr 2021, sondern auch so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die Zahl der täglichen Todesfälle durch COVID-19 ist dagegen weniger als halb so hoch wie im Jahr 2020.

– Im Januar 2022 meldete die Indiana Hospital Association, dass die Krankenhäuser in Indiana einen dramatischen Anstieg sowohl der Todesfälle als auch der Krankenhausaufenthalte aufgrund einer Vielzahl von Erkrankungen verzeichnen. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Indiana ist nicht nur höher als vor der Einführung der COVID-Impfung im Jahr 2021, sondern auch so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die Zahl der täglichen Todesfälle durch COVID-19 ist dagegen weniger als halb so hoch wie im Jahr 2020. Zunehmende Invaliditätsansprüche – OneAmerica, eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis, meldet beispielsweise einen Anstieg der Invaliditätsansprüche. Zunächst nahmen die Anträge auf kurzfristige Invalidität zu, doch wurden sie bald von den Anträgen auf langfristige Invalidität überholt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anstieg der Ansprüche es weit über 100 Millionen Dollar kosten wird, eine unerwartete Ausgabe, die an die Arbeitgeber, die Gruppenlebensversicherungen kaufen, weitergegeben wird.

– OneAmerica, eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis, meldet beispielsweise einen Anstieg der Invaliditätsansprüche. Zunächst nahmen die Anträge auf kurzfristige Invalidität zu, doch wurden sie bald von den Anträgen auf langfristige Invalidität überholt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anstieg der Ansprüche es weit über 100 Millionen Dollar kosten wird, eine unerwartete Ausgabe, die an die Arbeitgeber, die Gruppenlebensversicherungen kaufen, weitergegeben wird. Das SADS-Syndrom (Sudden Adult Death Syndrome) schießt in die Höhe – Ein bisher seltenes medizinisches Phänomen namens SADS wird für den Tod ansonsten gesunder Erwachsener verantwortlich gemacht, was ein klarer Versuch zu sein scheint, die Realität der Todesfälle durch COVID-Jabs zu verschleiern.

– Ein bisher seltenes medizinisches Phänomen namens SADS wird für den Tod ansonsten gesunder Erwachsener verantwortlich gemacht, was ein klarer Versuch zu sein scheint, die Realität der Todesfälle durch COVID-Jabs zu verschleiern. Einige der gesündesten Menschen der Welt sterben ohne erkennbare Ursache – Eine Analyse der plötzlichen Todesfälle unter Leistungssportlern zwischen 1980 und 2006 in den USA ergab, dass der Jahresdurchschnitt bei 69 lag. Die vom Internationalen Olympischen Komitee zusammengestellten Daten9 beziffern den Jahresdurchschnitt auf 29, und zwar für alle Sportarten.

Allein zwischen Januar 2021 und Juli 2022 – also in 18 Monaten – erlitten weltweit mindestens 1 204 Athleten einen Herzstillstand oder Kollaps, und 804 starben, in der Regel auf dem Spielfeld. Bei den EU-FIFA-Sportlern (Fußball) stieg die Zahl der plötzlichen Todesfälle im Jahr 2021 um 420 %. In der Vergangenheit starben jedes Jahr etwa fünf Fußballer während des Spiels. Zwischen Januar und Mitte November 2021 starben 21 FIFA-Spieler an einem plötzlichen Tod.

Anstieg der Gesamtmortalität – Die Gesamtmortalität ist die zuverlässigste Messgröße, anhand derer wir echte katastrophale Ereignisse erkennen können, und die Gesamtmortalität begann weltweit anzusteigen, NACHDEM die COVID-Impfungen eingeführt worden waren. Diese Anstiege korrelieren auch mit der COVID-Impfrate eines Landes.

OneAmerica berichtet beispielsweise, dass die Sterblichkeitsrate von Amerikanern im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) im dritten Quartal 2021 um 40 % höher war als vor der Pandemie – ein Anstieg, den es so noch nie gegeben hat. Andere Quellen berichten von ähnlichen Anstiegen, darunter:

Die indische Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) meldete einen Anstieg der Todesfälle um 41 % im Jahr 2021

Die Stadt Phoenix, Arizona, meldete für das Jahr 2021 einen Anstieg der Sterblichkeitsrate unter den städtischen Angestellten um 100 % im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt

Daten des öffentlichen Bestattungsunternehmens Carriage Services meldeten für September 2021 einen Anstieg der erbrachten Dienstleistungen um 28 % gegenüber September 2020

Die Sterbefälle bei Lincoln National stiegen im vierten Quartal 2021 um 54 % im Vergleich zu 2019

Die Zahlen zur Übersterblichkeit in Europa zeigen auch, dass jüngere Menschen schneller sterben als ältere, und Kinder unter 14 Jahren starben in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 häufiger als in der ersten

Wenn Sie geschädigt wurden, wie geht es weiter?

Wenn Sie sich durch die COVID-Impfung verletzt haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine andere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden.

Ihre Gesundheit kann dennoch langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen. Was die Behandlung anbelangt, so gibt es immer noch nicht viele Ärzte, die wissen, was zu tun ist, obwohl ich vermute, dass es in Zukunft mehr Ärzte geben wird, die sich auf Verletzungen durch COVID-Impfungen spezialisieren.

Zu den Ärzten, die sich ernsthaft mit der Behandlung von COVID-Spritzenverletzungen befassen, gehört Dr. Michelle Perro (DrMichellePerro.com), die ich zu diesem Thema interviewt habe. Perro ist Kinderärztin und hat in den letzten Jahren damit begonnen, auch Erwachsene zu behandeln, die durch die Impfung verletzt wurden. Ein anderer ist Dr. Pierre Kory (DrPierreKory.com).

Strategien zur Eliminierung von Spike-Protein

Sowohl Perro als auch Kory stimmen darin überein, dass die Beseitigung des Spike-Proteins, das Ihr Körper jetzt ständig produziert, eine der wichtigsten Aufgaben ist. Perros bevorzugtes Mittel dafür ist Hydroxychloroquin, während Kory normalerweise Ivermectin verwendet. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern so dessen Abbau.

Kory glaubt auch, dass es Möglichkeiten gibt, das Immunsystem zu stärken, damit es das Spike-Protein mit der Zeit auf natürliche Weise abbauen und schließlich aus den Zellen entfernen kann. Eine der Strategien, die er hierfür empfiehlt, ist TRE (zeitlich begrenztes Essen), das die Autophagie anregt, einen natürlichen Reinigungsprozess, der beschädigte, fehlgefaltete und toxische Proteine beseitigt. Eine andere Strategie, die das Gleiche bewirken kann, ist die Saunatherapie.

Strategien zur Stärkung der Immunfunktion und zur Bekämpfung von Entzündungen

Entzündungen und eine verminderte Immunfunktion müssen bei den meisten Impfgeschädigten ebenfalls behandelt werden. Zu den Mitteln in Perros Werkzeugkasten gehören:

Quercetin und Zink zur Stärkung der Immunfunktion

Fibrinolytische Enzyme wie Lumbrokinase zur Vorbeugung von Blutgerinnseln und zum Abbau bestehender Gerinnsel, insbesondere wenn Ihr D-Dimer-Spiegel erhöht ist, da dies ein Biomarker für die Blutgerinnung ist. Damit es wirkt, müssen Sie es jedoch auf nüchternen Magen einnehmen. Wenn es mit dem Essen eingenommen wird, wirkt es als Verdauungshilfe, aber wenn es eine Stunde vor oder zwei Stunden nach dem Essen eingenommen wird, erhalten Sie die systemischen Vorteile.

N-Acetylcystein (NAC), das die Expression von proinflammatorischen Zytokinen hemmt, die Reaktion der T-Zellen verbessert, bei einer Reihe von Lungenproblemen hilft und die Hyperkoagulation hemmt, die zu Schlaganfällen und/oder Blutgerinnseln führen kann

Kiefernnadeltee, der antioxidative, antimutagene und antitumorale Wirkungen hat

Curcumin, zur Unterdrückung von Entzündungen

Zeolith

Vollwertige Lebensmittel wie Knoblauch und Ingwer

Symptomspezifische homöopathische Heilmittel

Vernebeltes Wasserstoffperoxid

Als Mitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) war Kory an der Entwicklung des I-RECOVER genannten Behandlungsprotokolls der FLCCC nach der Impfung beteiligt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie am besten die neueste Version direkt von der FLCCC-Website covid19criticalcare.com23 herunter (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Andere hilfreiche Heilmittel

Andere Mittel, die bei COVID-Jab-Verletzungen hilfreich sein können, sind unter anderem:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode“.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die Mitochondrienatmung verbessert und die Reparatur der Mitochondrien unterstützt. Mit 15 bis 20 Milligramm pro Tag könnte es einen großen Beitrag zur Beseitigung der Müdigkeit leisten, unter der viele nach einem Schlaganfall leiden. Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht verwenden.

Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien anregt, wo Sie es am meisten benötigen. Durch die Beseitigung reaktiver Sauerstoffspezies trägt es ebenfalls zur Verbesserung der Funktion und Reparatur der Mitochondrien bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung, sodass diese Behandlung kostenlos zur Verfügung steht.

