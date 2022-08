Heimlich werden nun weltweit die Impfopfer entschädigt

Programme in Ländern auf der ganzen Welt haben damit begonnen, Menschen zu entschädigen, die durch die COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden oder daran gestorben sind.

Menschen sind biologisch unterschiedlich, sowohl was ihre genetische Ausstattung als auch ihre früheren Umwelteinflüsse betrifft. Aus diesem Grund, so erklärt der Neurologe Dr. Robert Lowry, können Menschen sehr unterschiedlich auf ein und dasselbe Medikament oder eine Impfung reagieren. Jedes Mal, wenn ein neues Medikament oder ein biologisches Präparat auf den Markt kommt, reagieren einige Menschen schlecht, und bei anderen kann es sogar zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen kommen.

Selbst unter den besten Testbedingungen werden seltene Reaktionen übersehen. Dies gilt insbesondere für jedes Produkt, das im Schnellverfahren oder für den Notfalleinsatz zugelassen wird, bevor alle Phasen der erforderlichen Tests abgeschlossen sind.

Die COVID-19-Impfstoffe bilden da keine Ausnahme. Obwohl uns ständig und konsequent versichert wird, dass COVID-19-Impfstoffe sicher sind und dass schwere Nebenwirkungen „sehr selten“ sind, wissen die FDA und die CDC mit ihrem Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken sowie die Wissenschaftler und Führungskräfte der beteiligten Arzneimittelhersteller, dass einige Menschen infolge der Impfung dauerhaft behindert werden oder sogar sterben.

Tatsächlich bekräftigte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten (pdf) im Jahr 2011, dass Impfstoffe, wie andere pharmazeutische Produkte, „unvermeidlich unsicher“ sind.

In vielen Ländern der Welt sind Verbraucher, die durch Impfstoffe geschädigt werden, durch staatliche Entschädigungsprogramme abgesichert. In den Vereinigten Staaten gibt es zwei staatlich finanzierte Programme, die Verbraucher für Schäden entschädigen sollen und gleichzeitig die Impfstoffhersteller von der Haftung für schwere Impfschäden, die ihre Produkte verursachen, abschirmen: Das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) und das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP).

Kein einziger Schadensfall in den Vereinigten Staaten entschädigt

Bis zum 1. Juli 2022 wurde noch kein einziger Schadensfall durch das CICP entschädigt. Allerdings wurden 31 Anträge auf Entschädigung für COVID-19-Gegenmaßnahmen abgelehnt, „weil der Beweisstandard für die Verursachung nicht erfüllt war und/oder keine abgedeckte Verletzung vorlag“, heißt es auf der CICP-Website. „Ein Antrag auf eine COVID-19-Gegenmaßnahme, ein Antrag auf einen COVID-19-Impfstoff aufgrund einer anaphylaktischen Reaktion, wurde als entschädigungsfähig eingestuft und muss noch auf seine Berechtigung überprüft werden.

Gleichzeitig entschädigen Länder in aller Stille Familien, deren Angehörige infolge von COVID-19-Impfstoffen geschädigt wurden oder gestorben sind.

Japan entschädigt Hinterbliebene einer 91-Jährigen

Die Japan Times berichtete diese Woche, dass eine 91-jährige Frau, die nach einer allergischen Reaktion und einem plötzlichen Herzinfarkt starb, die erste Person in Japan ist, die für eine COVID-Impfstoffverletzung entschädigt wird.

Ein Gremium des Gesundheitsministeriums entschied, dass in ihrem Fall ein kausaler Zusammenhang „nicht geleugnet werden konnte“. Ihre Familie wird einen Pauschalbetrag von etwa 325 000 Dollar erhalten.

Das Gremium überprüfte weitere 11 Fälle im Alter von 20 bis 90 Jahren, kam aber zu keinem anderen Urteil.

Dem Artikel zufolge haben in Japan bisher 3.680 Personen eine Entschädigung beantragt, 820 wurden bewilligt und 62 abgelehnt, wobei die Entscheidungen in weiteren 16 Fällen „aufgeschoben“ wurden.

Taiwan entschädigt 10 Antragsteller

Am 24. Juni 2022 hielt das National Vaccine Injury Compensation Program (Nationales Programm zur Entschädigung von Impfschäden) in Taiwan eine Sitzung ab, um 65 Fälle zu überprüfen, wie die Taipei Times berichtet. Das taiwanesische Programm sprach 10 Antragstellern eine Entschädigung zu. Darunter befand sich auch ein Pauschalbetrag in Höhe von 116.877 US-Dollar für die Familie eines Patienten, der nach der Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs gestorben war.

Der Patient wurde 10 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs wegen Kopfschmerzen und Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der Untersuchung wurde eine Thrombozytopenie festgestellt, eine manchmal tödliche Blutkrankheit, die durch eine geringe Anzahl von Blutplättchen gekennzeichnet ist.

Der Patient wurde jedoch am nächsten Tag entlassen, kehrte jedoch am Abend zurück, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte. Der Patient starb an einer intrazerebralen Blutung, einer häufigen Ursache für einen Schlaganfall.

Als das Impfprogramm im Dezember 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, starb ein ansonsten gesunder Gynäkologe und Geburtshelfer, Dr. Gregory Michael, 56, aus Miami Beach, Florida, ebenfalls an Thrombozytopenie.

Obwohl sein Tod etwa zwei Wochen nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer eintrat und Anlass für einen Artikel in der New York Times war, der sich mit dieser Nebenwirkung befasste, kam der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass es keine medizinische Gewissheit gab, dass die Komplikationen der Immunthrombozytopenie durch den Impfstoff verursacht wurden.

Großbritannien zahlt für Impfstoff-Schäden

Laut einem Artikel im British Medical Journal vom 24. Juni 2022 war Vicki Spit die erste von einer Handvoll Personen im Vereinigten Königreich, die für Verletzungen durch COVID-Impfstoffe entschädigt wurden.

Spits 48-jähriger Partner Zion erkrankte acht Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs von AstraZeneca und starb. Den Opfern wurde der Höchstbetrag zugesprochen: $150,000. Bis Mai 2022 waren 1.681 Klagen wegen Impfschäden nach COVID-19-Impfungen eingereicht worden.

Sarah Moore, eine Sprecherin der Anwaltskanzlei, die die Opfer oder ihre Familien vertritt, wies im BMJ darauf hin, dass die Entschädigungszahlungen zwar nicht viel zur Linderung der durch die Verletzungen verursachten finanziellen Nöte beitragen werden, dass sie aber „die bisher deutlichste Aussage der Regierung darstellen, dass die COVID-19-Impfstoffe in einigen seltenen Fällen zu sehr schweren Verletzungen oder zum Tod geführt haben“.

Moore geht davon aus, dass die meisten Entschädigungszahlungen für impfstoffbedingte thrombotische Thrombozytopenie (VITT) oder zerebrale Venensinusthrombose gewährt wurden.

Gleichzeitig hat Yahoo News berichtet, dass im Vereinigten Königreich 444 Fälle von VITT bei 49 Millionen Impfstoffdosen aufgetreten sind, mit 81 Todesfällen.

Kanada hat mehr als 700 Anträge erhalten, 8 wurden genehmigt

Nach Angaben des kanadischen Vaccine Injury Support Program (VISP) sind zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 1. Juni 2022 774 Anträge eingegangen. Acht dieser Anträge wurden vom Medical Review Board genehmigt“, d. h. diese Anträge betreffen Fälle, bei denen das Medical Review Board festgestellt hat, dass ein wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen der Verletzung und dem Impfstoff besteht und dass die Verletzung schwerwiegend und dauerhaft ist“.

Auf der VISP-Website heißt es: „Anspruchsberechtigte Personen können eine Einkommensersatzleistung, eine Verletzungsentschädigung, eine Todesfallleistung, eine Deckung der Beerdigungskosten und die Erstattung von erstattungsfähigen Kosten, wie z. B. nicht gedeckte medizinische Ausgaben, erhalten.“

Blutgerinnsel nach der Impfung

Eine Thrombozytopenie kann sowohl zu Blutgerinnseln als auch zu Blutungen führen. Thrombose ist ein anderes Wort für Blutgerinnsel. Da es sehr ungewöhnlich ist, dass ein ansonsten gesunder junger Mensch an Blutgerinnseln leidet, ist der Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und dieser Verletzung schwer zu widerlegen.

Die skandinavischen Länder haben den COVID-19-Impfstoffschäden mehr Aufmerksamkeit geschenkt als andere Länder. Norwegen hat im Juli letzten Jahres die ersten drei Opfer entschädigt: eine Frau in ihren 40ern, die starb, sowie einen Mann und eine Frau in ihren 30ern, die beide ihre Impfverletzungen überlebten.

Alle drei waren Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hatten, dessen Verabreichung Norwegen am 11. März 2021 aufgrund von Berichten über schwere Blutgerinnsel, niedrige Thrombozytenzahlen und abnormale Blutungen eingestellt hatte.

Tatsächlich waren norwegische Ärzte unter den ersten, die auf den Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und diesen Verletzungen hingewiesen haben.

Auch Dänemark hat die Klagen wegen Impfschäden schnell und unauffällig bearbeitet. Die dänische Regierung gewährte im Mai 2021 eine Entschädigung für den ersten Fall von VITT.

Zu diesem Zeitpunkt hatten 158 Personen Ansprüche wegen COVID-19-Impfschäden angemeldet. Die Leiterin der Patientenentschädigungsstelle, Karen Inger-Bast, sagte: „Im Allgemeinen sehen wir oft Schäden durch Impfungen. Wir sehen sie auch bei Impfungen, zum Beispiel gegen Grippe und Kinderkrankheiten. So wird es auch bei COVID-19 sein, wenn bis zu 5 Millionen Menschen geimpft werden.“

Keine finanzielle Unterstützung für durch Impfstoffe geschädigte Amerikaner

Während andere Länder Menschen entschädigen, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden, hat Amerika noch keinen einzigen Kläger finanziell unterstützt. Nach Angaben der Health Resources and Service Administration hat das CICP bis zum 1. Juli 2022 noch niemandem eine Entschädigung für Schäden aufgrund eines COVID-19-Impfstoffs zugesprochen.