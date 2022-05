Zinssätze und das bevorstehende Chaos

armstrongeconomics.com: FRAGE: Marty, Ihre Vorhersage für den Panikzyklus hier in der australischen Politik war richtig und hat alle Umfragen geschlagen, wie Sie es auch beim BREXIT getan haben. Unser neuer Regierungschef ist voll und ganz mit der WEF-Klimaagenda einverstanden und will bis 2030 alle Autos elektrisch fahren lassen. Wie Sie sagen: Im Krieg schaltet man zuerst das Stromnetz aus. Ich schätze, das macht das Stromnetz zu einem noch wichtigeren Erstschlagziel.

Ich möchte Ihnen für Sokrates danken. Es ist großartig, etwas zu haben, das eine nicht-emotionale Prognose liefert. Die Prognosen, die Sie zu so vielen Dingen in der Welt veröffentlichen, sind erstaunlich und genau.

Meine Frage lautet also wie folgt. Sie hatten Recht, dass die Zinssätze steigen würden, oder Sokrates hatte Recht, und Sie sagten, dass es zu Engpässen mit einem Rohstoffzyklus kommen würde, gemischt mit zunehmenden Kriegen und zivilen Unruhen. Jetzt, wo die Zentralbanken in Panik sind, was erwarten Sie mit dem Panikzyklus im Jahr 2023 bei der Fed?

ANTWORT: Sie haben Recht. Zu viele Leute schreiben alles nur mir zu, als ob ich eine Kristallkugel hätte. Die Prognosen stammen aus dem Modell. Niemand könnte so viele Dinge 40 Jahre lang aus dem Bauch heraus vorhersagen und damit richtig liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit das tut, ist gering.

Die Menschen neigen dazu, das vorherzusagen, was sie sich wünschen. Das ist einfach ein angeborener menschlicher Makel. Aber das ist es auch, was die Märkte antreibt. Die Mehrheit der Menschen lässt sich von der Richtung des Trends beeinflussen. Ein steigender Markt stimmt die Menschen optimistisch und ein fallender Markt macht sie pessimistischer. Das ist einfach eine Tatsache des Lebens. Die EINZIGE Hoffnung auf eine genaue Vorhersage MUSS also von einer nicht emotionalen Quelle kommen. Der Blick ins Jahr 2023 sieht nach totalem Chaos aus.

Ich erhalte gelegentlich E-Mails, in denen ich gefragt werde, wie ich mit meinen eigenen Prognosen umgehe. Ich betrachte das so. Wenn ich sagen würde: „Hier kommt meine Faust, ich werde dir ins Gesicht schlagen. Stehen Sie dann einfach nur da und lächeln, oder weichen Sie dem Schlag aus, oder wehren Sie sich? Ist es nicht besser, zu wissen, dass etwas kommt, um sich vorzubereiten?

Für mich persönlich ist es eher eine außerkörperliche Erfahrung, denn diese Vorhersagen kommen aus dem Computer und ich muss hier stehen und zusehen und sie miterleben. Es ist eine andere Erfahrung, diese Ereignisse Jahre im Voraus vorherzusagen und sie selbst zu erleben.

Wenn man sich auf der Welt umschaut, macht es mir Sorgen, dass so viele Dinge im Jahr 2023 ernsthafte Ziele und Panikzyklen haben. Selbst im Kriegszyklus hat der Computer für 2023 die höchste Gesamtlatte. Die Zentralbanken sind nicht in der Lage, die Inflation zu verhindern, weil es sich um eine Knappheitskrise handelt und nicht um einen Spekulationsboom, bei dem eine Anhebung der Zinssätze die Käufe reduzieren würde.

Während die Zentralbanker glauben, dass die Sache klar ist, befinden sie sich in unbekanntem Fahrwasser. Die Gefahr, dass die Märkte entdecken, dass sie die Wirtschaft nicht mehr kontrollieren können, wird die Krise bis 2023 auf ein extremes Niveau anheben.