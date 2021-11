Zu den Waffen, der Feind steht vor den Toren! Rasante US-NATO-Militarisierungseskalation gegen Russland

Von Manlio Dinucci: Er ist preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograf, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg traf Präsident Draghi am 17. November in Rom, um über „die aktuellen Sicherheitsherausforderungen“ zu sprechen, die sich aus „Russlands militärischer Aufrüstung in und um die Ukraine“ ergeben. Stoltenberg dankte Italien, weil es „mit der Luftpolizei und den Truppen zu unserer Präsenz im Ostseeraum beiträgt“. Die italienische Luftwaffe – so das Verteidigungsministerium – hat auf dem Flughafen Ämari in Lettland F-35A-Jäger des 32. Geschwaders von Amendola und Eurofighter Typhoon-Jäger des 4. Geschwaders von Grosseto, 36 und 51. Flügel von Istrana (Treviso). Wenn russische Flugzeuge in den internationalen Luftraum über der Ostsee einfliegen, meist mit Kurs auf die russische Exklave Kaliningrad, erhalten die italienischen Jäger in Alarmbereitschaft einen sofortigen Startbefehl vom NATO-Kommando und fangen sie innerhalb von Minuten ab. Offizieller Zweck dieser Operation ist „die Erhaltung des Luftraums der Alliierten“. Der wahre Zweck besteht darin, Russland als eine bedrohliche Macht erscheinen zu lassen, die sich auf einen Angriff auf Europa vorbereitet.

Dies schürt ein wachsendes Klima der Spannung: Die F-35A- und Eurofighter-Typhoon-Kampfflugzeuge, die innerhalb weniger Minuten über russischem Territorium stationiert werden, sind zweifach fähige Kampfflugzeuge mit konventionellen und nuklearen Fähigkeiten. Was würde passieren, wenn ähnliche russische Kampfflugzeuge an der Grenze zu den Vereinigten Staaten stationiert würden?

Die „Luftpolizei“ an Russlands Grenzen ist Teil der rasanten militärischen Eskalation zwischen den USA und der NATO in Europa gegen einen erfundenen Feind, Russland, in einem zunehmend gefährlichen großen strategischen Spiel. Es wurde 2014 mit dem von den USA und der NATO gelenkten und von der EU unterstützten Staatsstreich in der Ukraine eingeleitet, um einen neuen Kalten Krieg in Europa zu provozieren, Russland zu isolieren und den Einfluss und die Präsenz der USA in Europa zu stärken. Russland wird beschuldigt, die Krim gewaltsam annektiert zu haben, wobei ignoriert wird, dass es die Krim-Russen waren, die in einem Referendum beschlossen haben, sich von der Ukraine abzuspalten und sich wieder Russland anzuschließen, um nicht wie die Russen im Donbass von Kiewer Neonazi-Bataillonen angegriffen zu werden. Diejenigen, die 2014 als Einsatzkräfte beim Putsch auf dem Maidan-Platz eingesetzt wurden, ausgelöst durch georgische Scharfschützen, die auf Demonstranten und Polizisten schossen, und bei den nachfolgenden Aktionen: Dörfer wurden in Brand gesteckt und mit Schwertern beschossen, Aktivisten in der Arbeitskammer von Odessa lebendig verbrannt, unbewaffnete Zivilisten in Mariupol massakriert, Donezk und Lugansk mit weißem Phosphor bombardiert.

Stoltenberg und Draghi sprachen auch die „Krise an der Grenze von Belarus zu Polen, Lettland und Litauen“ an. Die NATO wirft Weißrussland vor, mit Unterstützung Russlands „gefährdete Migranten als Werkzeuge einer hybriden Taktik gegen andere Länder einzusetzen und dabei deren Leben zu gefährden“. Die Migranten werden von denselben US- und NATO-Führern verteidigt, die in den letzten dreißig Jahren den ersten Krieg gegen den Irak, den Krieg gegen Jugoslawien, den Krieg in Afghanistan, den zweiten Krieg gegen den Irak, den Krieg gegen Libyen und den Krieg gegen Syrien geführt haben, einschließlich der italienischen Machthaber. Kriege, die ganze Staaten zerstört und ganze Gesellschaften zerrüttet haben, die Millionen von Opfern forderten und Millionen von Menschen zur Zwangsemigration zwangen.

Am Tag nach dem Treffen mit Draghi nahm Stoltenberg an der 70-Jahr-Feier der NATO-Verteidigungsakademie teil, die seit 1951 rund 15.000 militärische und zivile Mitarbeiter aus 80 Mitglieds- und Partnerländern der Allianz in Rom absolviert haben. Nachdem sie in allen Aspekten der „internationalen Sicherheit“ ausgebildet wurden, bekleideten sie anschließend „die höchsten zivilen und militärischen Positionen“, d.h. verantwortungsvolle Positionen in den Regierungen und Streitkräften der NATO-Mitglieds- und Partnerstaaten. In dieser Universität des Krieges, in der die ausgefeiltesten Strategien gelehrt werden, ist der wichtigste Bereich Russland gewidmet. Nun wird ein weiterer hinzukommen. In seiner Festrede betonte der NATO-Generalsekretär nämlich: „Russland und China führen einen autoritären Vorstoß gegen die regelbasierte internationale Ordnung an.“ Stoltenberg hat jedoch vergessen zu präzisieren, dass „die internationale Ordnung auf unseren Regeln beruhen muss“.