Zufällig zwei Tage vor der Wahl…

Peter Haisenko

st Ihnen auch aufgefallen, dass der Rummel um die AfD-Politiker Bystron und Krah mit der Europawahl beendet war? Hätte man doch erwarten dürfen, dass die Vorwürfe, diese Zwei hätten sich bestechen lassen von Russland und China, solide belegt und vor Gericht gebracht werden. Aber nein, es herrschte komplette Funkstille. Eben bis zwei Tage vor der Wahl.

Man hat sich daran gewöhnt, dass regelmäßig kurz vor Wahlterminen ein AfD-Politiker seinen Parteiaustritt erklärt, weil ihm diese Partei zu rechtsextrem geworden ist. Aber die „U-Boote“ in der AfD sind weniger geworden und so ist es schwieriger geworden, einen für diese Wahlbeeinflussung zu finden. Macht nichts, denn jetzt werden hochrangige AfD-Politiker kurz vor Wahlterminen mit mehr oder weniger haltlosen Vorwürfen diskreditiert, die nach der Wahl nicht weiter verfolgt werden. Das Ziel ist ja erreicht worden, so der AfD einige Wählerstimmen zu nehmen.