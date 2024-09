Xi belehrt Sullivan; Durov als Geisel genommen

Pepe Escobar

Von Trump bis zum Crash-Test-Dummy – die „Politik“ des Hegemons hat es geschafft.

Es muss Äonen taoistischer Geduld gebraucht haben, damit Präsident Xi Jinping einem mittelmäßigen kaiserlichen Funktionär wie dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, ein paar selbstverständliche Fakten des Lebens erklären konnte.

Xis Kernaussagen:

„China ist bereit, ein Partner und Freund der USA zu sein“. Auch wenn das Gegenteil höchst zweifelhaft ist – da China von Washington als existenzielle „Bedrohung“ betrachtet wird.

China konzentriert sich auf das Wohlergehen der gesamten Menschheit: Das ist der Kern von Pekings Konzept einer globalen „Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft“.

China und die USA sollten beide für die Geschichte, für die Menschen und für die Welt verantwortlich sein. Das ist das Konzept der „drei Verantwortlichkeiten“.

Das letzte, wofür ein unipolarer Hegemon verantwortlich ist, ist die Welt als Ganzes: Unipolarität bringt per Definition nur der eigenen Plutokratie des Imperiums Vorteile.

Little Sullivan drängte auch auf eine direkte, telefonische Kommunikation von Militär zu Militär auf Arbeitsebene. Natürlich, denn der Hegemon hat weniger als null bezahlte Maulwürfe, die in Schlüsselknoten des chinesischen Systems infiltriert sind – also werden sie zumindest in der Lage sein, kleine Leckerbissen vom chinesischen Militär ab und zu zu hören.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem Militärdossier kam jedoch während Little Sullivans Gespräch mit General Zhang Youxia, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission Chinas.

General Zhang forderte Sullivan unmissverständlich auf, sich von Taiwan fernzuhalten. Sullivan sah nach dem Treffen aus wie ein kopfloses Huhn.

So kopflos wie nach seinem Treffen mit Außenminister Wang Yi:

„Die Vereinigten Staaten und China haben keine Fortschritte bei den Verhandlungen zur Lösung der Ukraine-Krise gemacht.“

Das stimmt natürlich nicht. Peking durchschaut die ganzen imperialen „Waffenstillstands“-Machenschaften – parallel zur Überschreitung aller russischen roten Linien durch die USA. Moskau hat – noch – nicht verheerend reagiert, weil Putin ebenso viele taoistische Züge trägt wie Xi.

China ist zurück: Finde dich damit ab

Die Treffen der Pekinger Führung mit dem Abgesandten einer äußerst lahmen US-Regierung waren vielleicht nur eine Pro-forma-Übung. Was wirklich zählt, ist das Geschäft.

Chinas Exporte in die USA machen weniger als 2 % des chinesischen BIP aus. Das ist vernachlässigbar. China ist das führende globale Handelshaus – und die wirklichen, starken Geschäfte werden nicht mit dem Westen gemacht, sondern mit der globalen Mehrheit. China hat dieses lange Spiel bis zur Perfektion gespielt.

So perfekt, dass die imperialen Medien buchstäblich ausflippen, wenn es darum geht, wie tief sich China in die globale Mehrheit integriert hat und die de facto liberal-totalitäre internationale „Ordnung“ herausfordert, wie wir sie nennen. Siehe z. B. hier.

Von Trump bis zum Crashtest-Dummy – die „Politik“ des Hegemons hat ein ziemliches Kunststück vollbracht.

Zu dem Paket gehört, dass der größte Technologiemarkt der Welt – China – ausschließlich an chinesische Hersteller verschenkt wird, dass mindestens 75 % der chinesischen Spitzenwissenschaftler aus den USA zurück nach China gejagt werden und der gesamte russische Markt – über 100 Millionen Verbraucher – an China vergeben wird, während Peking gleichzeitig noch mehr billige Energie aus Russland kauft.

Und das ist erst der Anfang. Die Sanktionen des Hegemons trugen dazu bei, dass Peking die „Made in China 2025“-Politik noch schneller entwickeln konnte und in zehn Hightech-Sektoren führend oder zweitbester wurde. Und die nächste Stufe sind mehrere gleichzeitige Schritte zur Entdollarisierung – einschließlich der Ausweitung des Petroyuan.

Ein hochkarätiger chinesischer Gelehrter hat das alles in seinem herrlich unverblümten Stil zusammengefasst („mit dem Leviathan-ähnlichen Vorteil, kristallklar zu sein“): China ist wirklich wieder da – und das für eine sehr, sehr lange Zeit.

Kein Wunder, dass dies für die imperiale Plutokratie und ihre atlantischen Vasallen mehr als ein Gräuel ist.

Wir bewegen uns langsam und sicher auf die Errichtung eines neuen Weltsystems zu, das von souveränen zivilisatorischen Staaten verwaltet wird: China, Russland und der Iran stehen dabei an vorderster Front.

Der Weg dorthin wird jedoch lang und dornig sein – mit vielen unangenehmen Rückschlägen. Und das bringt uns zu der aktuellen Pavel Durov Justiz-Tech-Geopolitik-Saga.

Wie Telegram Geopolitik ist

Pavel Durov ist jetzt im Grunde eine hochrangige Geisel in einem der wichtigsten Knotenpunkte der NATO, nämlich in Frankreich.

Die militärische Geheimdienst-, Überwachungs- und Wirtschaftsmatrix der NATO hat endlich das Druckmittel erhalten, nach dem sie so lange aktiv gesucht hat. Im Moment gibt es noch keine Antwort auf die Schlüsselfrage: Was hat Durow seinen Entführern geboten, um nach Hinterlegung einer Kaution, die für seine Verhältnisse einem Taschengeld gleichkommt, mit einer vorübergehenden Halbfreiheit „belohnt“ zu werden?

Durov wird im Wesentlichen beschuldigt, nicht mit westlichen Geheimdiensten „zusammenzuarbeiten“ oder „zu kooperieren“. Ihr Ziel ist es, die Moderation von Telegram zu kontrollieren, einen vollständigen Zugang durch die Hintertür zu erhalten und schließlich alle russischen Kanäle zu verbieten, die entscheidend dazu beigetragen haben, die wahren Geschichten vor Ort zu verbreiten, die sich von der Ukraine bis nach Afrika südlich der Sahara und darüber hinaus entwickelt haben.

Telegram ist das soziale Netzwerk der Wahl für die globale Mehrheit. Telegram ist das Herzstück der Geopolitik. Dies ist also ein weiteres Kapitel des unerbittlichen hybriden Krieges des kollektiven Westens gegen die globale Mehrheit.

Telegram wird auch in Russland von öffentlichen und militärischen Stellen ausgiebig genutzt. Es ist nahezu sicher, dass Pavel nicht über die sagenumwobenen Verschlüsselungscodes von Telegram verfügt, wohl aber sein mathematisch begabter Bruder Nikolai.

Zum jetzigen Zeitpunkt kennt niemand die Bedingungen des Deals, der zu Pavels Halbfreiheit führte. Klar ist nur, dass eine Art von Zugeständnissen gemacht wurde – Durov wurde nicht zu Assange 2.0 gemacht. Zu diesen Zugeständnissen könnte die Übergabe ausgewählter Informationen in einem klassischen „Justiz“-Modus gehören, der russische Staatsgeheimnisse nicht gefährdet.

Die Durov-Brüder sind sich sicherlich bewusst, dass jede Information, die westliche Geheimdienste dazu veranlasst, Blogger und Kanäle wegen ihrer politischen Haltung zu schikanieren, die Glaubwürdigkeit von Telegram fatal beeinträchtigen würde.

Je nachdem, wie die „Ermittlungen“ der französischen Megabürokratie verlaufen und ob das System beschließt, Durov vor Gericht zu stellen oder sogar Telegram in der EU zu sperren, wird dies Telegram weltweit nur nützen.

Die Saga steht erst am Anfang. Wie es aussieht, wartet die Welt auf ein Wort von Pavel Durov selbst. Über Telegram.