Warum hat sich Zuckerberg entschieden, jetzt zu gestehen?

Denken Sie an Mark Zuckerbergs Enthüllungen und ihre Auswirkungen auf unser Verständnis der letzten vier Jahre und was sie für die Zukunft bedeuten.

Bei vielen Themen, die heute das öffentliche Leben bestimmen, kennen viele Menschen die Wahrheit, aber die offiziellen Informationskanäle sind nicht bereit, sie zuzugeben. Die Fed gibt nicht zu, dass sie für die Inflation verantwortlich ist, und die meisten Mitglieder des Kongresses auch nicht. Die Lebensmittelkonzerne geben nicht zu, wie schädlich die übliche amerikanische Ernährung ist. Pharmaunternehmen geben nur ungern zu, dass sie Schaden anrichten. Medienunternehmen leugnen jede Voreingenommenheit. Und so geht es weiter.

Aber alle wissen es, und immer mehr wissen es.

Deshalb war das Eingeständnis von Mark Zuckerberg von Facebook so erstaunlich. Es geht nicht darum, was er zugegeben hat. Wir wussten bereits, was er enthüllt hat. Neu ist, dass er es zugegeben hat. Wir sind es einfach gewohnt, in einer Welt der Lügen zu leben. Es erschüttert uns, wenn eine bedeutende Persönlichkeit uns sagt, was wahr oder auch nur teilweise oder leicht wahr ist. Wir können es kaum glauben und fragen uns, was die Motivation dafür sein könnte.

In seinem Brief an die Ermittler des Kongresses hat er das gesagt, was alle seit Jahren sagen.

Im Jahr 2021 übten hochrangige Beamte der Biden-Administration, einschließlich des Weißen Hauses, über Monate hinweg wiederholt Druck auf unsere Teams aus, bestimmte COVID-19-Inhalte, einschließlich Humor und Satire, zu zensieren, und brachten ihre Frustration gegenüber unseren Teams zum Ausdruck, wenn wir nicht damit einverstanden waren. ….Ich glaube, dass der Druck der Regierung falsch war, und ich bedauere, dass wir nicht offener darüber gesprochen haben. Ich glaube auch, dass wir einige Entscheidungen getroffen haben, die wir im Nachhinein und mit neuen Informationen heute nicht mehr treffen würden. Wie ich unseren Teams damals gesagt habe, bin ich der festen Überzeugung, dass wir unsere inhaltlichen Standards nicht wegen des Drucks einer Regierung – aus welcher Richtung auch immer – aufgeben sollten, und wir sind bereit, uns zu verteidigen, wenn so etwas noch einmal passieren sollte.

Einige Klarstellungen. Die Zensur hat schon viel früher begonnen, mindestens ab März 2020, wenn nicht sogar früher. Wir haben sie alle erlebt, fast sofort nach der Blockade.

Nach einigen Wochen wurde es unmöglich, diese Plattform zu nutzen, um die Nachricht zu verbreiten. Facebook hat einmal einen Fehler gemacht, als sie meinen Beitrag über Woodstock und die Grippe von 1969 durchließen, aber sie werden diesen Fehler nie wieder machen. Im Großen und Ganzen wurden alle Gegner dieser schrecklichen Politik auf allen Ebenen an den Rand gedrängt.

Die Auswirkungen sind viel größer, als Zuckerbergs Brief vermuten lässt. Die Macht von Facebook über die öffentliche Meinung wird immer wieder unterschätzt. Das gilt besonders für die Wahlzyklen 2020 und 2022.

Der Unterschied, wenn ein Artikel nicht von Facebook gekürzt, geschweige denn verstärkt wird, ist in diesen Jahren millionenfach. Als mein Artikel veröffentlicht wurde, hatte ich so viele Zugriffe wie noch nie zuvor in meiner Karriere. Es war unglaublich. Als der Artikel etwa zwei Wochen später gelöscht wurde – nachdem gezielte Troll-Accounts Facebook darauf aufmerksam gemacht hatten, dass die Algorithmen einen Fehler gemacht hatten – sank der Traffic auf das übliche Rinnsal.

Noch einmal: So etwas habe ich in meiner ganzen Karriere, in der ich die Entwicklung des Internetverkehrs sehr genau verfolge, bislang nicht erlebt.

Facebook als Informationsquelle hat eine nie dagewesene Macht, vor allem, weil so viele Menschen, insbesondere in der Wählerschaft, glauben, dass die Informationen, die sie sehen, von ihren Freunden und ihrer Familie und von Quellen stammen, denen sie vertrauen. Die Erfahrungen mit Facebook und anderen Plattformen haben eine Realität geschaffen, von der die Menschen glauben, dass sie außerhalb ihrer selbst existiert.

Jeder, der anders dachte, jeder normale Mensch, der das Gefühl hatte, dass etwas Seltsames vor sich ging, wurde als eine Art verrückter Spinner hingestellt, der verrückte und wahrscheinlich gefährliche Ansichten vertrat, die nichts mit dem Mainstream zu tun hatten.

Was bedeutet es, dass Zuckerberg nun offen zugibt, dass er alles, was den Wünschen der Regierung widerspricht, von der Betrachtung ausschließt? Es bedeutet, dass Meinungen über Abschottung, Mundschutz oder Impfvorschriften – und alles, was damit zusammenhängt, einschließlich Kirchen- und Schulschließungen und Impfschäden – nicht Teil der öffentlichen Debatte waren.

Wir haben die größten und weitreichendsten Angriffe auf unsere Rechte und Freiheiten zu unseren Lebzeiten oder in der Geschichte erlebt und erleben sie immer noch, und das war nicht Teil einer ernsthaften öffentlichen Debatte. Zuckerberg hat dabei eine enorme Rolle gespielt.

Leute wie ich waren zu der Überzeugung gelangt, dass der Durchschnittsbürger einfach zu feige oder zu dumm sei, um nicht zu widersprechen. Jetzt wissen wir, dass das vielleicht nicht stimmt! Die Leute, die sich gewehrt haben, wurden einfach zum Schweigen gebracht!

Während zwei Wahlzyklen war die Covid-Reaktion nicht wirklich eine öffentliche Kontroverse. Das ist einer der Gründe. Das bedeutet auch, dass jeder Kandidat, der versuchte, das Thema aufzugreifen, automatisch in seiner Reichweite zurückgestuft wurde.

Über wie viele Kandidaten sprechen wir? Wenn man alle Wahlen in den USA auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zusammennimmt, sind es mindestens mehrere Tausend. In jedem Fall wurde der Kandidat, der sich zu den schlimmsten Angriffen auf die Freiheitsrechte äußerte, zum Schweigen gebracht.

Ein gutes Beispiel ist das Rennen um den Gouverneursposten in Minnesota im Jahr 2022, das Tim Walz gewann, der jetzt zusammen mit Kamala Harris für das Amt des Vizepräsidenten kandidiert. Bei der Wahl trat Walz gegen einen sachkundigen und hoch qualifizierten medizinischen Experten an, Dr. Scott Jensen, der die Covid-Antwort zum Wahlkampfthema machte. Hier sehen Sie die Verteilung der Stimmen.

Natürlich konnte Dr. Jensen keine Aufmerksamkeit auf Facebook lenken, das bei dieser Wahl sehr einflussreich war und gerade zugegeben hat, dass es sich bei der Zensur von Beiträgen an die Richtlinien der Regierung hält. Facebook hat ihm sogar die Werbung komplett verboten. Das hat seine Reichweite um 90 Prozent reduziert und ihm wahrscheinlich die Wahl gekostet.

Hören Sie Jensens Bericht hier:

IMPOTENT PAWNS – Joe Biden hat sich mit Facebook verschworen, um die Amerikaner zu impotenten Spielfiguren zu machen! pic.twitter.com/k5SxQknNRL — Scott Jensen (@drscottjensen) August 27, 2024

Denken Sie daran, wie viele andere Wahlen davon betroffen waren. Es ist erstaunlich, welche Auswirkungen das hat. Es bedeutet, dass möglicherweise eine ganze Generation gewählter Führer in diesem Land nicht rechtmäßig gewählt wurde, wenn wir mit rechtmäßig eine gut informierte Öffentlichkeit meinen, die eine Wahl hat, wenn es um Themen geht, die ihr Leben betreffen.

Zuckerbergs Zensur – und das gilt auch für Google, Instagram, Microsofts LinkedIn und Twitter 1.0 – verweigert der Öffentlichkeit die Wahl in der zentralen Frage der Sperrungen, Maskierungen und Registrierungspflichten, die die gesamte Zivilisation in Aufruhr versetzen und den Lauf der Geschichte in eine dunkle Richtung lenken.

Und das betrifft nicht nur die USA. Das sind alles globale Unternehmungen, was bedeutet, dass die Wahlen in jedem anderen Land der Welt in ähnlicher Weise beeinflusst wurden. Es war ein globales Ausschalten jeglicher Opposition gegen radikale, ungeheuerliche, undurchführbare und zutiefst schädliche Politik.

Wenn man darüber nachdenkt, war das nicht nur eine kleine Fehleinschätzung. Es war eine welterschütternde Entscheidung, die weit über die Feigheit eines Managers hinausgeht. Es geht sogar über Wahlmanipulation hinaus. Es ist ein echter Staatsstreich, der eine ganze Generation von Führern stürzte, die für die Freiheit eintraten, und sie durch eine Generation von Führern ersetzte, die sich der Macht beugten, als es am wichtigsten war.

Warum entschied sich Zuckerberg, diese Ankündigung jetzt zu machen und das Insider-Spiel öffentlich zu enthüllen? Offensichtlich war er durch den Anschlag auf Trump verunsichert, wie er sagte.

Hinzu kommt die Verhaftung des Gründers und Chefs von Telegram, Pavel Durov, in Frankreich, ein Ereignis, das sicherlich jeden großen CEO einer Kommunikationsplattform erschüttert. Sie haben die Verhaftung und Inhaftierung anderer Dissidenten wie Steve Bannon und viele andere.

Auch der Rechtsstreit um die Meinungsfreiheit ist wieder aufgeflammt, nachdem RFK Jr. als klageberechtigt anerkannt wurde, was den Fall Missouri v. Biden wieder vor den Obersten Gerichtshof bringt, der beim letzten Mal fälschlicherweise entschieden hatte, anderen Klägern die Klageberechtigung zu verweigern.

Gerade Zuckerberg weiß, was auf dem Spiel steht. Er ist sich der Tragweite und des Ausmaßes des Problems bewusst und weiß, wie tief Korruption und Betrug in den USA, der EU, Großbritannien und der ganzen Welt verwurzelt sind. Er kann sich vorstellen, dass alles eines Tages aufgedeckt wird, also könnte er genauso gut einen Schritt voraus sein.

Von allen Unternehmen auf der Welt, die die öffentliche Meinung im Moment wirklich gut einschätzen können, ist es Facebook. Sie sehen, wie groß die Unterstützung für Trump ist. Und Trump hat mehrfach gesagt, auch in einem neuen Buch, das Anfang September erscheint, dass er glaubt, Zuckerberg sollte wegen seiner Rolle bei der Manipulation von Wahlergebnissen strafrechtlich verfolgt werden. Was wäre zum Beispiel, wenn seine eigenen internen Daten eine 10:1-Unterstützung für Trump gegenüber Kamala zeigen und damit den ohnehin unglaubwürdigen Umfragen völlig widersprechen würden? Das allein könnte ein Grund für seinen Sinneswandel sein.

Dies gilt umso mehr, als Rob Flaherty, der im Weißen Haus Bidens für die Zensur zuständig war, jetzt als digitaler Kommunikationsstratege für die Harris/Walz-Kampagne arbeitet. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das DNC die Absicht hat, all diese Werkzeuge einzusetzen, und zwar in viel größerem Umfang, wenn es das Weiße Haus zurückerobern sollte.

“Unter Robs Führung”, so Biden nach Flahertys Rücktritt, “haben wir das größte Office of Digital Strategy in der Geschichte aufgebaut und damit eine digitale Strategie und Kultur, die Menschen zusammenbringt, statt sie zu trennen.”

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass selbst der bestinformierte Außenstehende etwa 0,5 % der gesamten Manipulationen, Täuschungen und Hinterzimmer-Intrigen kennt, die in den vergangenen fünf Jahren stattgefunden haben. Die mit dem Fall befassten Ermittler haben erklärt, dass es Hunderttausende von Seiten mit Beweismaterial gibt, die nicht als Verschlusssache eingestuft sind, aber bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Vielleicht wird all dies ab dem neuen Jahr ans Licht kommen.

Daher hat das Zuckerberg-Geständnis viel größere Auswirkungen, als bisher von irgendjemandem zugegeben wurde. Es bietet einen ersten offiziellen und bestätigten Einblick in den größten Skandal unserer Zeit, das globale Schweigen von Kritikern auf allen Ebenen der Gesellschaft, was zu manipulierten Wahlergebnissen, einer verzerrten öffentlichen Kultur, der Marginalisierung Andersdenkender, der Außerkraftsetzung des Schutzes der Meinungsfreiheit und dem Gaslighting als Lebensweise der Regierung in unserer Zeit führt.