Israels Plan für Gaza wird sichtbar

Von Mike Whitney

Die Einheit 601 des IDF Combat Engineering Corps räumt einen großen Streifen Land im zentralen Gazastreifen, um das 25 Meilen lange Gebiet in zwei Teile zu teilen. Der so genannte Netzarim-Korridor (Highway 749), der den Gazastreifen von Osten nach Westen durchquert, wird den IDF-Truppen, die in dem Gebiet operieren, einen schnelleren Transport ermöglichen und auch als wichtiger Teil des israelischen Sicherheitskorridors dienen, der den Norden vom Süden trennt. Es besteht kein Zweifel daran, dass entlang des Korridors sowie an Orten entlang der Westküste militärische Außenposten errichtet werden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Entwicklung neuer Siedlungen zu schützen, die nördlich des Korridors gebaut werden sollen. Kurz gesagt, die israelische Regierung nutzt ihren Krieg gegen die Hamas, um von ihrem eigentlichen Ziel abzulenken, nämlich der Ausdehnung des jüdischen Staates auf palästinensischem Boden.

Es überrascht nicht, dass die israelischen Aktivitäten im Norden zu Massenevakuierungen geführt haben, die das Leiden der traumatisierten Bevölkerung noch verstärkt haben. Nach Angaben der Palästinensischen Chronik:

Die Vereinten Nationen gaben am Dienstag bekannt, dass Israel drei neue Evakuierungsbefehle für mehr als 19 Stadtteile im Norden des Gazastreifens und in Deir Al-Balah erlassen hat. Damit stieg die Zahl der massiven Evakuierungsbefehle allein im August auf 16, womit nur 11 Prozent des Gazastreifens von den Evakuierungsbefehlen unberührt bleiben. Nur 11% des Gazastreifens verschont – 16 israelische Evakuierungsbefehle allein im August, Palestinian Chronicle

Wie wir bereits erwähnt haben, werden die Palästinenser aus dem Norden vertrieben, um Platz für neue Siedlungen zu schaffen, die in naher Zukunft gebaut werden sollen. Der Netzarim-Korridor dient als wichtige Pufferzone, die diese neuen Siedlungen vor möglichen Angriffen militanter Palästinenser schützt. Israel beabsichtigt, die Kontrolle über den Gazastreifen aufrechtzuerhalten, indem es die Bewegungsfreiheit einschränkt und Gebiete ausweist, in denen sich Palästinenser versammeln können. Mit anderen Worten: Die Palästinenser werden Flüchtlinge in ihrem eigenen Land sein. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel auf der World Socialist Web Site:

Die Bevölkerung des Gazastreifens, die vor Beginn des Völkermords mehr als 2 Millionen Menschen zählte, ist heute auf einem Gebiet von nur 41 Quadratkilometern oder 11 Prozent der Gesamtfläche des Gazastreifens zusammengepfercht, während die restlichen 89 Prozent von den israelischen Verteidigungskräften evakuiert wurden. Die Vereinten Nationen warnten: „In dem Gebiet fehlt es an kritischer Infrastruktur und grundlegenden Dienstleistungen, und die Bereitstellung von Hilfsgütern ist aufgrund von Zugangs- und Sicherheitsproblemen eingeschränkt. Die starke Überbevölkerung mit einer Dichte von 30.000 bis 34.000 Menschen pro Quadratkilometer hat den Mangel an lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygieneartikeln, Gesundheitsdiensten, Schutz und Unterkünften noch verschlimmert.“ Die UNO ist gezwungen, die Verteilung von Nahrungsmitteln auszusetzen, da Israel 89 Prozent des Gazastreifens evakuieren lässt, World Socialist Web Site

Das ist Netanjahus Plan in aller Kürze:

Schrumpfung des Konzentrationslagers in Gaza auf nur 11 Prozent seiner ursprünglichen Größe. Umsiedlung der Bevölkerung an den vorgesehenen Ort. Aufteilung des Gebiets, um Siedlungsaktivitäten und die Enteignung der Gasreserven vor der Küste zu ermöglichen. Neutralisierung jeglichen Widerstands gegen die israelische Expansion

Hier ist ein Video des israelischen Senders Channel 14, das bestätigt, dass die IDF die dauerhafte Besetzung des Gazastreifens plant

🧵A news piece that aired on Israeli Channel 14 yesterday reveals that Israel is vigorously working not just on a security zone around the whole of Gaza Strip, but also on a completely leveled buffer zone south of Gaza City, a latitudinal highway, splitting the strip into 2 parts pic.twitter.com/s4DLO3OzY6 — B.M. 🇵🇸🗝️ ↩️ (@ireallyhateyou) February 18, 2024

Überraschenderweise bestätigt ein Artikel, der am Mittwoch auf CNN veröffentlicht wurde, unsere Analyse und gibt zu, dass Israels Nachkriegspläne die „Zweiteilung des Streifens“ und die Beibehaltung einer ständigen „operativen Basis in dem Gebiet“ vorsehen. Auch wenn der Autor unsere Theorie zur Siedlungsentwicklung nicht bestätigt, kann der Leser seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Israel würde niemals so viel Geld und Mühe in eine Operation stecken, die nicht die Grenzen des israelischen Staates erweitert. Hier ist CNN:

Ein Satellitenbild vom 6. März zeigt, dass sich die Ost-West-Straße, an der seit Wochen gebaut wird, nun vom Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Israel über den gesamten etwa 6,5 Kilometer breiten Streifen erstreckt, der den nördlichen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, vom Süden der Enklave trennt…. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) erklärten gegenüber CNN , sie nutzten die Route, um „ein operatives Standbein in dem Gebiet zu errichten“ und „den Durchgang von Truppen und logistischer Ausrüstung“ zu ermöglichen… Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu stellte seinem Sicherheitskabinett am 23. Februar einen Plan für eine Zukunft des Gazastreifens nach der Hamas vor , der die „vollständige Entmilitarisierung“ der Enklave und die Überarbeitung der Sicherheits-, Zivilverwaltungs- und Bildungssysteme vorsieht, wie CNN erfuhr. Die im Gazastreifen lebenden Palästinenser befürchten, dass Israels Sicherheitspläne für die Zeit nach dem Krieg ihre Bewegungsfreiheit weiter einschränken werden… Die israelische Straße, die den Gazastreifen in zwei Hälften teilt, hat laut Satellitenbildern die Mittelmeerküste erreicht, CNN

Bedenken Sie, dass diese Entwicklungen stattfinden, während israelische Diplomaten in Kairo Waffenstillstandsverhandlungen führen. Warum sollte die Hamas einem Abkommen mit Israel zustimmen, wenn Israel gerade dabei ist, weiteres palästinensisches Land zu beschlagnahmen und die Besatzung zu verschärfen?

Sie wird es nicht tun, was bedeutet, dass das Blutbad in absehbarer Zeit weitergehen wird. Die Hamas hat keine andere Wahl. Hier ist ein Auszug aus einem Beitrag des Autors Anthony Lowenstein:

…. Israels Ziel im Gazastreifen ist die langfristige Besetzung und der Bau kleiner Siedlungen, die sich langsam zu etwas viel Größerem entwickeln. Der Redakteur von @haaretzcom skizziert den düsteren Stand der Dinge: „Der öffentliche Diskurs in Israel konzentriert sich auf die Geiseln und ihr Schicksal, aber für Netanjahu sind sie ein mediales Ärgernis, ein Rammbock seiner politischen Gegner und eine Ablenkung vom Ziel: Eine langfristige Besetzung des Gazastreifens oder – wie er seit Ausbruch des Krieges wiederholt erklärt hat – „israelische Sicherheitskontrolle“. „Die Kontrolle der Philadephi-Route und des „Sicherheitskorridors“ entlang der Grenze ermöglicht es Israel, die Landgrenzen des Gazastreifens zu umschließen und ihn von Ägypten zu isolieren. Die Kontrolle der Netzarim-Straße trennt in der Praxis den nördlichen Gazastreifen, in dem nur noch wenige Palästinenser mit zerstörten Häusern und Infrastrukturen leben, vom südlichen Teil der Küstenenklave, der mit Flüchtlingen aus dem gesamten Streifen überfüllt ist. „In der Praxis wird ein langfristiges Abkommen für „den Tag danach“ ausgearbeitet. Israel wird den nördlichen Gazastreifen kontrollieren und die dort verbliebenen 300.000 Palästinenser vertreiben. Generalmajor (a.D.) Giora Eiland, der Ideologe des Krieges, schlägt vor, sie verhungern zu lassen oder zu vertreiben, um die Hamas zu besiegen. Der israelischen Rechten schwebt eine jüdische Besiedlung des Gebiets vor, das aufgrund seiner günstigen Topografie, seines Meerblicks und seiner Nähe zum Zentrum Israels ein enormes Immobilienpotenzial besitzt. „Die 57-jährige Erfahrung mit der Besetzung des Westjordanlandes und Ostjerusalems zeigt, dass dies ein langer Prozess ist, der viel Geduld und diplomatisches Geschick erfordert. Im Gazastreifen wird morgen keine große jüdische Stadt entstehen, aber man wird Hektar für Hektar, Wohnwagen für Wohnwagen, Außenposten für Außenposten vorankommen – genau wie in Hebron, Elon Moreh und Gilad Farm. „Der südliche Gazastreifen wird der Hamas überlassen, die sich unter israelischer Belagerung um die mittellosen Bewohner kümmern muss, selbst wenn die internationale Gemeinschaft das Interesse an dieser Geschichte verliert und sich anderen Krisen zuwendet. Netanjahu ist sich sicher, dass nach den US-Wahlen der Einfluss der pro-palästinensischen Demonstranten auf die amerikanische Politik schwinden wird, selbst wenn Vizepräsidentin Kamala Harris gewinnt.” Haaretz

Wie viele andere Analysten habe ich die Absichten Israels im Gazastreifen völlig falsch eingeschätzt. Nachdem ich eine Stadt nach der anderen von Norden bis Süden zerstört hatte, nahm ich an, dass Netanjahu einen Plan hatte, den Rafah-Übergang zu durchbrechen und zwei Millionen Palästinenser in die Wüste Sinai zu treiben. Ich sehe jetzt, dass ich mich geirrt habe; das ist nicht der Plan. Das mag die ursprüngliche Strategie gewesen sein, aber der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi hat präventiv einen beträchtlichen Teil seiner Armee an der Grenze stationiert, um Israel an der Durchführung seines Plans der ethnischen Säuberung zu hindern. Sehen Sie sich die Schlagzeilen an:

Ägypten setzt 40 Panzer zur Verstärkung der Grenze zum Gazastreifen ein, Rafah-Offensive droht Times of Israel Bilder zeigen Stacheldraht und erweiterte Befestigungen auf der Sinai-Seite der Grenze, da Kairo befürchtet, dass die Bewohner des Gazastreifens Schutz vor der IDF-Operation suchen könnten, indem sie versuchen, nach Ägypten zu gelangen Ägypten entsendet Militärkonvois an die Grenze zum Gazastreifen, da die Spannungen mit Israel aufflammen. Gepanzerte Mannschaftstransporter wurden auf dem Weg zur ägyptischen Grenze zum Gazastreifen gesichtet, während Präsident Sisi Israel „Wahnvorstellungen“ unterstellte, Middle East Eye Ägypten verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze, da die israelische Offensive in Gaza näher rückt, Reuters Ägypten stationiert Panzer in der Nähe des Gazastreifens vor Israels Rafah-Offensive

Jüngste Bilder zeigen verstärkte Befestigungen, einschließlich Stacheldraht und erweiterte Barrieren, entlang der Sinai-Seite der Grenze, i24 News Warum Ägypten keine gefährdeten Palästinenser über seine Grenze lässt, NPR

Vielleicht hat Netanjahu also seinen ursprünglichen Plan zur ethnischen Säuberung verworfen, um einen Flächenbrand mit Ägypten zu vermeiden? Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Was wir aber wissen, ist, dass Israels Endspiel für den Gazastreifen jetzt in vollem Umfang sichtbar ist. Das Gebiet nördlich des Korridors wird von israelischen Siedlern besetzt werden, die sich dem zionistischen Ideal verschrieben haben, während die einheimische Bevölkerung in bitterer Armut in behelfsmäßigen Zeltstädten, abgeschnitten von der Außenwelt, dahinvegetieren wird.