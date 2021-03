Zum ersten Mal in ihrer achtjährigen Geschichte hat Black Lives Matter ihre Finanzen veröffentlicht

Im Jahr 2020 kam es in einigen Städten in den USA immer wieder zu Zerstörungen durch gewalttätige Proteste der linken Gruppe Black Lives Matter (BLM). Dennoch war es das erfolgreichste Jahr der Gruppe, und die Global Network Foundation der BLM sammelte laut ihren Finanzunterlagen 90 Millionen Dollar an Spenden.

Zum ersten Mal in ihrer achtjährigen Geschichte hat die umstrittene Organisation endlich ihre finanzielle Situation offengelegt, in Dokumenten, die exklusiv mit The Associated Press geteilt wurden.

Während die Organisation in den Vorjahren keinen Finanzbericht veröffentlicht hatte, wird davon ausgegangen, dass die gesteigerte Popularität im Jahr 2020, auch außerhalb der Vereinigten Staaten, es ihr ermöglichte, mehr Einnahmen als üblich zu erzielen.

Die BLMGNF baut nun eine Infrastruktur auf, um mit der Geschwindigkeit ihrer Finanzierung Schritt zu halten und plant, ihre Mittel zu nutzen, um die Ebene des politischen Managements jenseits der Straßenproteste zu betreten, berichteten sie.

Die Stiftung sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe 21,7 Millionen Dollar an Zuschüssen für offizielle und inoffizielle BLM-Ableger sowie für 30 lokale, von Schwarzen geführte Organisationen bereitgestellt. Sie beendete das Jahr 2020 mit einem positiven Saldo von mehr als 60 Millionen US-Dollar, nachdem sie fast ein Viertel ihres Vermögens für Fördermittel und andere nicht zweckgebundene Spenden ausgegeben hatte.

In ihrem Bericht gab die BLM-Stiftung an, dass Einzelspenden über ihre Haupt-Fundraising-Plattform im Durchschnitt 30,76 $ betragen und dass mehr als 10 % der Spenden wiederkehrend sind. Aber der Bericht gibt nicht an, wer das Geld im Jahr 2020 gespendet hat, und die Verantwortlichen lehnten es ab, auch nur die wichtigsten Spender zu nennen.

AP News berichtet außerdem, dass sich die Ausgaben der Stiftung im Jahr 2020 auf etwa 8,4 Millionen Dollar beliefen, was Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Aktivitäten wie bürgerschaftliches Engagement, schnelle Reaktion und Krisenintervention beinhaltet. Mit anderen Worten: Die Einnahmen überstiegen die Kosten um fast das Zehnfache.

In einem von der Gruppe veröffentlichten „Wirkungsbericht“ fasst sie ihre Aktionen und den Finanzfluss im Jahr 2020 zusammen, listet einige Ziele für 2021 auf und verwendet dabei Klischeewörter und -phrasen, gibt aber nicht wirklich an, wie sie das gesammelte Geld zu investieren gedenkt.

BLM-Mitbegründerin Patrisse Cullors sagte gegenüber AP News, dass sich die Stiftung auf die „Notwendigkeit der Reinvestition in schwarze Gemeinden“ konzentriere: „Eines unserer größten Ziele in diesem Jahr ist es, die Dollars, die wir 2020 aufbringen konnten, zu nehmen und die Institution aufzubauen, die wir in den letzten siebeneinhalb Jahren aufzubauen versucht haben“, fügte sie hinzu, ohne jedoch ein Detail zu nennen.

Dutzende von Großunternehmen aus der ganzen Welt haben kollektiv Millionen von Dollar an linke Organisationen gespendet, die für die Defundierung von US-Polizeibehörden und Rassengleichheit eintreten, nach einem Bericht der Daily Caller News Foundation.

Unternehmen wie Microsoft, Intel und Airbnb haben im Jahr 2020 an das Black Lives Matter Global Network und Color of Change gespendet.

„Sowohl Black Lives Matter als auch Color of Change haben seit dem Tod von George Floyd einen Ansturm von Unternehmensspenden erlebt“, so Daily Caller.

Wenn ein Narrativ wie das der BLM trotz seines im Wesentlichen leeren und inkohärenten Diskurses „politisch korrekt“ wird, profitieren große Firmen davon, Millionen von Dollar an diese Organisationen zu spenden, da es ihnen ein gutes Image im sozialen Imaginären ihrer Kunden verschafft, zusätzlich dazu, dass es oft als Werkzeug zur Reduzierung ihrer Steuern dient.