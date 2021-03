Männliche Unfruchtbarkeit bedroht die „Zukunft der Menschheit“ so der Autor eines neuen Buches

childrenshealthdefense.org: Dr. Shanna Swan, Autorin des Buches „Count Down“, sagt, daß endokrinschädliche Chemikalien zu verminderten Spermienzahlen, sinkenden Testosteronspiegeln und steigenden Werten bei erektiler Dysfunktion führen.

Wissenschaftler stellen einen alarmierenden Trend fest: Die Spermienzahl von Männern sinkt, der Testosteronspiegel sinkt und erektile Dysfunktion nimmt zu. Männliche Unfruchtbarkeit ist auf dem Vormarsch – und die Belastung durch synthetische Chemikalien, die als Phthalate bekannt sind, könnte daran schuld sein, so die Fruchtbarkeitsforscherin Dr. Shanna Swan, Autorin des neuen Buches „Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development and Imperating the Future of the Human Race“.

Unter Berufung auf Swans Buch berichtete die „New York Post“, dass die globale Fruchtbarkeitsrate zwischen 1960 und 2016 um 50 % gesunken ist, wobei die Geburtenrate in den USA 16 % unter dem Wert liegt, der für die Aufrechterhaltung der Bevölkerung erforderlich ist.

Obwohl Mädchen in die frühe Pubertät kommen und Frauen eine abnehmende Eizellenqualität und mehr Fehlgeburten erleben, verlagert sich der Fokus der Wissenschaft auf Männer, da immer mehr Paare unter Unfruchtbarkeit leiden.

Wissenschaftler berichten, dass die Anzahl der Spermien sinkt, dass Jungen im Kindesalter mehr Anomalien im Genitalbereich entwickeln und dass die Probleme der Männer mit der Empfängnis zunehmen. Erektile Dysfunktion nimmt zu und der Testosteronspiegel sinkt jedes Jahr um 1%.

Im Jahr 2017 war Swan, eine der weltweit führenden Umwelt- und Reproduktions-Epidemiologinnen, Mitautorin einer Meta-Analyse, die zu einem erschütternden Ergebnis kam: Die durchschnittliche Spermienzahl in den westlichen Länder war zwischen 1973 und 2011 um 59 % gesunken.

Normale Spermienzahlen reichen von 15 Millionen Spermien pro Milliliter bis 200 Millionen pro Milliliter. Eine Rate unter 15 Millionen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „niedrig“ angesehen, aber Swan argumentiert, dass alles unter 40 Millionen eine Herausforderung für die Fortpflanzung darstellt. Der durchschnittliche Mann nähert sich dieser Zahl mit 47,1 Millionen Spermien pro Milliliter im Vergleich zu seinem Vater, der im gleichen Alter durchschnittlich 99 Millionen Spermien pro Milliliter hatte.

„Wenn man sich die Kurve der Spermienzahl ansieht und sie vorwärts projiziert – was immer riskant ist -, erreicht sie im Jahr 2045 den Nullpunkt, was bedeutet, dass der durchschnittliche Mann im Wesentlichen keine lebensfähigen Spermien haben wird“, schreibt Swan in ihrem Buch.

Männliche Unfruchtbarkeit bedroht die „Zukunft der Menschheit“, sagt der Autor des neuen BuchesBei Männern ist außerdem der Testosteronspiegel gesunken. Eine Studie aus dem Jahr 2006 zeigte, dass ein 65-jähriger Mann im Jahr 2002 einen um 15 % niedrigeren Testosteronspiegel hatte als ein 65-jähriger Mann im Jahr 1987. Eine Studie aus dem Jahr 2020, die im „Urology Times Journal“ veröffentlicht wurde, zeigte einen ähnlichen Rückgang bei jungen Erwachsenen und Heranwachsenden.

Infolgedessen erhalten immer mehr Männer Rezepte für eine Testosteronersatztherapie, die zwar den Testosteronspiegel erhöht, aber eine noch stärkere Verringerung der Spermienzahl bewirkt. „Bei neunzig Prozent der Männer kann die Spermienzahl auf Null sinken, während sie die Therapie machen“, so Swan.

Auch das sexuelle Verlangen der Männer nimmt ab. Swan, die sich seit mehr als 30 Jahren mit Unfruchtbarkeit befasst, sagt, dass Männer im Durchschnitt sieben Jahre früher als noch im Jahr 2005 Hilfe wegen erektiler Dysfunktion suchen, wobei 26 % der Männer unter 40 Jahre alt sind.

Laut der „New York Post“ zeigt die Forschung eine allgemeine Zunahme von Anomalien im Genitalbereich, einschließlich einer höheren Rate von nicht herabgestiegenen Hoden und ungewöhnlich kleinen Penissen. Immer mehr Spermien scheinen defekt zu sein, einige haben zwei Köpfe oder wandern ziellos umher, anstatt ein Ei zu verfolgen.

Die Exposition gegenüber Phthalaten ist ein besonderes Problem während der Schwangerschaft, wenn sich die Föten im ersten Trimester sexuell ausdifferenzieren, sagt Swan, und es hat sich gezeigt, dass Säuglinge mit einer höheren Exposition gegenüber Phthalaten während der Schwangerschaft kleinere Penisse haben.

Ähnliche Anomalien wurden auch bei Tieren beobachtet. Kleine Penisse werden bei Alligatoren, Ottern und Nerzen festgestellt. Eisbären haben einen niedrigeren Testosteronspiegel als normal, Panther zeigen vermehrt Anomalien im Genitalbereich, und Fische, Frösche und Schildkröten werden sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Organen geboren.

Forschung weist auf endokrinschädliche Phthalate als wahrscheinliche Ursache hin

Swan und ihre Kollegen sagen, das Problem könnte durch eine Klasse von endokrinen Disruptoren verursacht werden, die als Phthalate bekannt sind und die körpereigenen Hormone imitieren.

Phthalate sind synthetische Chemikalien, die verwendet werden, um Kunststoffe flexibler und bruchfester zu machen. Die Chemikalien sind überall: Kunststoffe, Shampoos, Kosmetika, Möbel, Flammschutzmittel, Körperpflegeprodukte, Pestizide, Konserven und sogar Quittungen.

Eine 2018 in der Zeitschrift „Environmental International“ veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit zeigte, dass Phthalate den Testosteronspiegel senken und bei Männern negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben.

Flammschutzmittel in Matratzen und Schaumstoffmöbeln wurden in einer 2016 im „Reproductive Toxicology Journal“ veröffentlichten Studie mit männlicher Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht, und Chemikalien in Flecken, Wasser, Fast-Food-Verpackungen, Papptellern, schmutzabweisenden Teppichböden und anderen Haushaltsgegenständen wurden mit einer Verringerung der Spermienqualität, des Hodenvolumens und der Penislänge in Verbindung gebracht.

Eine US-Studie aus dem Jahr 2017 zeigte, dass 45 potenziell schädliche Chemikalien, darunter Phthalate und Flammschutzmittel, in 90 % der untersuchten Haushalte in der Staubablagerung vorhanden waren, berichtete die „New York Post“.

Es wurde auch festgestellt, dass Pestizide und Herbizide die männliche Unfruchtbarkeit negativ beeinflussen. Atrazin, ein Herbizid, das verwendet wird, um das Wachstum bestimmter Unkräuter in Mais zu verhindern, wurde mit einer geringeren Spermienqualität in Verbindung gebracht.

In ihrem neuesten Buch schreibt Swan:

„Das Problem ist nicht, dass mit dem menschlichen Körper, wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, etwas von Natur aus falsch ist; es ist, dass Chemikalien in unserer Umwelt und ungesunde Lebensgewohnheiten in unserer modernen Welt unseren Hormonhaushalt stören und unterschiedliche Grade von reproduktiven Verwüstungen verursachen, die die Fruchtbarkeit vereiteln und zu langfristigen Gesundheitsproblemen führen können, auch nachdem man die reproduktiven Jahre verlassen hat.“

Die kumulative Wirkung von endokrinen Disruptoren betrifft mehrere Generationen. Patrician Hunt, ein Reproduktionsgenetiker an der Washington State University, führte Experimente an Mäusen durch. Wenn Mäusekinder ein paar Tage lang disruptiven Chemikalien ausgesetzt waren, produzierten ihre Hoden als Erwachsene weniger Spermien. Die Mäuse gaben diese Neigung an ihre Nachkommen weiter, und nach drei Generationen der Exposition war ein Fünftel der männlichen Mäuse unfruchtbar.

„Ich finde das besonders beunruhigend“, sagte Professor Hunt der „New York Times“. „Vom Standpunkt der menschlichen Exposition aus gesehen, könnte man argumentieren, dass wir gerade die dritte Generation treffen.“

Laut der Times haben die „Endocrine Society“, die „Pediatric Endocrine Society“, das „President’s Cancer Panel“ und die WHO alle vor endokrinen Disruptoren gewarnt, während Europa und Kanada dazu übergegangen sind, sie zu regulieren.

Expertenempfehlungen zur Steigerung der männlichen Fruchtbarkeit

Obwohl mehr Forschung, staatliche Regulierung und Unternehmensverantwortung notwendig sind, bietet Swan praktische Vorschläge, um Männern zu helfen, die Waage zu kippen:

„Wir können es uns nicht länger leisten, uns so zu verhalten, als wäre es business as usual“, schreibt Swan in ihrem Buch. „Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, russisches Roulette mit unseren reproduktiven Fähigkeiten zu spielen.“