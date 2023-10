Zunehmende Beweise dafür, dass die USA den Frieden in der Ukraine blockierten

Ted Snider

Als Putin am 13. Juni 2023 Fragen von Kriegskorrespondenten im Kreml beantwortete, bestätigte er, was bereits berichtet worden war: dass Russland und die Ukraine „in Istanbul eine Einigung erzielt“ hätten. Frieden war möglich. Das vorläufige Abkommen würde dazu führen, dass Russland sich auf seine Vorkriegsposition zurückzieht und dafür von der Ukraine das Versprechen bekommt, ihre NATO-Bestrebungen aufzugeben.

Auf der Pressekonferenz im Juni enthüllte Putin zum ersten Mal, wie nahe Russland und die Ukraine in den ersten Tagen des Krieges dem Frieden gekommen waren. Die vorläufige Vereinbarung war von beiden Seiten paraphiert worden. „Ich erinnere mich nicht an seinen Namen und kann mich auch irren, aber ich glaube, Herr Arakhamia leitete das Verhandlungsteam der Ukraine in Istanbul. Er hat dieses Dokument sogar paraphiert.“ Auch Russland unterzeichnete das Dokument: „Während der Gespräche in Istanbul haben wir dieses Dokument paraphiert. Wir haben lange gestritten, uns dort gestritten und so weiter, aber das Dokument war sehr umfangreich und wurde von Medinsky auf unserer Seite und vom Leiter ihres Verhandlungsteams paraphiert.“

Tage später, am 17. Juni, ging Putin bei einem Treffen mit einer Delegation von Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder noch einen Schritt weiter, hielt das Dokument dramatisch hoch und enthüllte es der Welt zum ersten Mal. „Wir haben mit der ukrainischen Seite nicht darüber gesprochen, dass dieser Vertrag als geheim eingestuft wird, aber wir haben ihn nie vorgelegt oder kommentiert. Dieser Vertragsentwurf wurde vom Leiter des Kiewer Verhandlungsteams paraphiert. Dort hat er seine Unterschrift hinterlassen. Hier ist es.“

Aber die paraphierte Vereinbarung ging nicht weiter. „Wir haben das tatsächlich getan“, sagte Putin den Kriegskorrespondenten im Kreml, „aber sie haben es später einfach weggeworfen und das war’s.“ Im Gespräch mit der afrikanischen Delegation sagte Putin: „Nachdem wir unsere Truppen wie versprochen aus Kiew abgezogen hatten, warfen die Kiewer Behörden [ihre Verpflichtungen] in den Mülleimer der Geschichte. Sie haben alles aufgegeben.“ Aber Putin machte nicht in erster Linie die Ukraine dafür verantwortlich. Er beschuldigte implizit die USA und sagte, wenn die Interessen der Ukraine „nicht im Einklang“ mit den Interessen der USA seien, „geht es letztendlich um die Interessen der Vereinigten Staaten.“ „Wir wissen, dass sie der Schlüssel zur Lösung von Problemen sind.“

Putins Behauptung, dass eine vorläufige Vereinbarung den Krieg zu Bedingungen hätte beenden können, die sowohl die Ukraine als auch Russland in den Tagen vor dem massiven Verlust von Gliedmaßen, Leben und Land in der Ukraine zufriedengestellt hätten, wenn es nicht zu den Blockaden der USA gekommen wäre, wurde nun von vier unabhängigen Quellen bestätigt.

Die erste ist russisch. Am 23. September 2023 bestätigte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die hochrangige Woche der UN-Generalversammlung Putins Darstellung sowohl der Entstehung als auch des Scheiterns des vorläufigen Abkommens.

Zum ersten Punkt sagte Lawrow: „Wir haben im März und April 2022 Gespräche geführt. Wir waren uns in bestimmten Dingen einig; alles war bereits paraphiert.“

Zum zweiten Punkt sagte Lawrow, dass die Gespräche zwei Tage nach der Paraphierung des Abkommens abrupt beendet wurden, „weil, glaube ich, jemand in London oder Washington nicht wollte, dass dieser Krieg endet.“ Tage später, während eines Interviews am 28. September, äußerte sich Lawrow weniger spekulativ. Er sagte: „im April 2022: „Die Ukraine schlug vor, die Feindseligkeiten einzustellen und die Krise auf der Grundlage gegenseitiger, verlässlicher Sicherheitsgarantien zu lösen.“ Dann sagte er deutlich: „Aber dieser Vorschlag wurde auf Drängen Washingtons und Londons zurückgezogen.“

Wichtig ist, dass die zweite Quelle türkisch ist, nämlich der Gastgeber der Gespräche in Istanbul. Zwei gut platzierte türkische Politiker unterstützen die russische Darstellung des Endes des Abkommens. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu sagte, dass die Türkei aufgrund der Gespräche nicht davon ausgegangen sei, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch lange andauern würde. Aber er sagte: „Es gibt Länder innerhalb der NATO, die wollen, dass der Krieg weitergeht.“ „Nach dem Treffen der NATO-Außenminister“, erklärte er, „hatte man den Eindruck, dass … es innerhalb der NATO-Mitgliedsstaaten einige gibt, die wollen, dass der Krieg weitergeht, dass der Krieg weitergeht und dass Russland schwächer wird.“

Cavusoglu ist nicht allein. Numan Kurtulmus, der stellvertretende Vorsitzende von Erdogans Regierungspartei, sagte gegenüber CNN TURK: „Wir wissen, dass unser Präsident mit den Führern beider Länder spricht.“ In bestimmten Angelegenheiten wurden Fortschritte erzielt, der Endpunkt erreicht, und dann sehen wir plötzlich, dass sich der Krieg beschleunigt … Jemand versucht, den Krieg nicht zu beenden. Die Vereinigten Staaten von Amerika betrachten die Verlängerung des Krieges als ihr Interesse … Es gibt diejenigen, die wollen, dass dieser Krieg weitergeht … Putin und Zelensky wollten unterschreiben, aber jemand wollte das nicht.“

Die dritte Quelle ist der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett. Bennett war an einer früheren Reihe von Gesprächen beteiligt, kommt jedoch zu demselben Ergebnis. „Es bestand“, sagt Bennett, „eine gute Chance, einen Waffenstillstand zu erreichen.“ Aber der Westen, sagt Bennett, „hat das blockiert.“

Die vierte Quelle ist neu. In einem aktuellen Interview mit der Berliner Zeitung bestätigte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder beide Teile von Putins Darstellung. Zum ersten Mal hat Schröder ausführlich über seine Rolle bei den Istanbul-Gesprächen berichtet, obwohl er, wie Nicolai Petro mir gegenüber betonte, dies bereits in der Vergangenheit angedeutet hatte. Schröder sagt, er habe auf Wunsch der Ukraine eine zentrale Vermittlerrolle bei den Gesprächen gespielt. Gemeinsam mit Rustem Umjerow werde Schröder „eine Botschaft an Putin übermitteln“.

Umjerov ist der derzeitige Verteidigungsminister der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt im März 2022 spielte er eine zentrale Verhandlungsrolle. Schröder sagt, er habe „zwei Gespräche mit Umjerow geführt, dann ein Vier-Augen-Gespräch mit Putin und dann mit Putins Gesandtem.“

Laut Schröder will die Ukraine „keine NATO-Mitgliedschaft“, würde „Kompromiss“-Sicherheitsgarantien akzeptieren, sagte, sie werde „Russisch im Donbass wieder einführen“ und sei „bereit, über die Krim zu sprechen“.

„Aber am Ende ist nichts passiert“, sagte Schröder. „Mein Eindruck: Es konnte nichts passieren, weil alles in Washington entschieden wurde.“ Wie die russischen und türkischen Quellen berichtet Schröder, dass „die Ukrainer dem Frieden nicht zugestimmt haben, weil sie nicht durften.“ Sie mussten die Amerikaner zunächst über alles befragen, was sie besprochen hatten.“

Schröder fügt noch ein weiteres wichtiges Detail hinzu. Es wird oft berichtet, dass das Massaker in Bucha eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen spielte und zu deren Abbruch beitrug. Schröder stellt diese Darstellung in Frage: „Über Butscha war bei den Gesprächen mit Umjerov am 7. und 13. März nichts bekannt. Ich glaube, die Amerikaner wollten den Kompromiss zwischen der Ukraine und Russland nicht. Die Amerikaner glauben, dass sie die Russen unter Kontrolle halten können.“

Schröders neu veröffentlichter Bericht über die Gespräche in Istanbul ergänzt die von Putin, Lawrow, Bennett und den türkischen Politikern vorgelegten Beweise dafür, dass die Ukraine und Russland möglicherweise zu einem Frieden gelangt wären, der den Zielen beider gerecht wurde und den schrecklichen Verlust an Menschenleben verhindert hätte, der seitdem folgte, hätten die USA nicht eingegriffen und die Gespräche und die vorläufige Einigung beendet.