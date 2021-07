Zur Durchsetzung der Abriegelung setzt Sydney nun das Militär ein

Obwohl die Stadt bereits seit fast einem Monat abgeriegelt ist, meldete Sydney am Donnerstag einen Rekordanstieg der lokalen COVID-Fälle, die es je an einem Tag gegeben hat. Die Gesundheitsbehörden warnten, dass sich der Ausbruch wahrscheinlich verschlimmern würde, was sie dazu veranlasste, erneut das australische Militär um Hilfe zu ersuchen.

Nach Angaben von Reuters hat Sydney, die bevölkerungsreichste Stadt Australiens, den Ausbruch der hochinfektiösen Delta-Variante mit einer weiteren Abriegelung bekämpft und lähmt dadurch seine Wirtschaft weiter. Doch anstelle einer Besserung sind die Fälle weiter angestiegen, was die Gesundheitsbehörden dazu veranlasst hat, ihre Bemühungen zum Schutz vor einem breiteren Ausbruch der Delta-Variante zu verdoppeln, von der angenommen wird, dass sie weitaus infektiöser ist als andere Stämme.

Die Behörden zählten in den letzten 24 Stunden 239 lokal übertragene Fälle – der größte tägliche Anstieg in Sydney seit Beginn der Pandemie. Es ist anzumerken, dass das COVID-Problem in Australien eigentlich nie so schlimm war: Im ganzen Land mit 26 Millionen Einwohnern wurden seit Beginn der Pandemie weniger als 1000 Todesfälle gezählt, einer der weitaus niedrigsten Rate.

Wir können nur davon ausgehen, dass sich die Lage sich eher verschlimmern wird, bevor sie sich bessert, wenn man bedenkt, wie viele Menschen in der Bevölkerung infiziert sind, sagte die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, vor Reportern in Sydney.

Berejiklian sagte, dass eine weitere Person an COVID-19 gestorben sei, womit sich die Zahl der Todesopfer des aktuellen Ausbruchs auf 13 erhöht habe, während die landesweite Zahl der Todesopfer auf 921 gestiegen sei.

Zum Leidwesen von Berejiklian, die sich mittlerweile zu einer Art Bösewicht für Kleinunternehmer und Gastronomen entwickelt hat, die befürchten, von einer „Double Dip“-Rezession erdrückt zu werden, kann das australische Militär wahrscheinlich besser „twerken“ als Viren bekämpfen.

Aber das wird sie nicht davon abhalten, das Militär zu rufen, um eine noch restriktivere Abriegelung durchzusetzen, die nun für die südlichen und östlichen Regionen Australiens gelten wird.

Ohne Anzeichen dafür, dass die jüngsten Beschränkungen die Fallzahlen reduziert haben, sagte Berejiklian, dass im südwestlichen und westlichen Teil von Sydney, wo die meisten COVID-19-Fälle gefunden werden, neue Beschränkungen ​​​​verhängt würden.

Die mehr als 2 Millionen Einwohner von acht „Hotspots“ in Sydney müssen nun im Freien Masken tragen und dürfen sich zu keiner Zeit weiter als 5 km von ihren Häusern entfernen. Die verschärften Beschränkungen sollen am Freitag in Kraft treten, und die Polizei hat 300 Militärangehörige angefordert, um bei der Durchsetzung der Sperrmaßnahmen zu helfen, sei es durch die Verhängung von Bußgeldern oder durch die Sicherstellung, dass diejenigen, die unter die strengsten Quarantäneanordnungen fallen, diese nicht verletzen.