Zusammenbrechendes Imperium: China und Russland setzen das US-Militär schachmatt

Von Kit Klarenberg

Am 29. Juli veröffentlichte die vom Pentagon finanzierte „Denkfabrik“ RAND Corporation eine richtungsweisende Bewertung des Zustands der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) des Pentagons für 2022 und der aktuellen Einsatzbereitschaft des US-Militärs, die von einer vom Kongress eingesetzten Kommission aus „Nicht-Regierungsexperten für nationale Sicherheit“ erstellt wurde. Die Ergebnisse sind eindeutig, eine schonungslos düstere Analyse jedes Aspekts der aufgeblähten, verfallenden globalen Kriegsmaschinerie des Imperiums. Kurz gesagt sind die USA in keiner nennenswerten Weise auf einen ernsthaften „Wettbewerb“ mit ihren Hauptgegnern vorbereitet – und in jedem Bereich der Kriegsführung verwundbar oder sogar deutlich unterlegen.

Die 2022 NDS wurde im Oktober desselben Jahres mit viel Tamtam veröffentlicht. In seinem Inhalt wurde bombastisch verkündet, dass er einen kühnen, umfassenden Fahrplan dafür bieten würde, wie sich der nationale Sicherheitsstaat der USA und all seine Abteilungen weiterentwickeln und an „dramatische Veränderungen in der Geopolitik, Technologie, Wirtschaft und unserer Umwelt“ anpassen würden. Mit dem Versprechen, die Hegemonie Washingtons für „die kommenden Jahrzehnte“ zu sichern, wurde in der Einleitung der Strategie hochmütig erklärt, dass das Pentagon dem US-Militär und der Öffentlichkeit gleichermaßen verpflichtet sei:

„Um ein klares Bild von den Herausforderungen zu vermitteln, mit denen wir in den kommenden entscheidenden Jahren rechnen müssen – und wir sind ihnen eine klare und konsequente Strategie zur Förderung unserer Verteidigungs- und Sicherheitsziele schuldig … Vom Schutz der amerikanischen Bevölkerung über die Förderung der globalen Sicherheit bis hin zur Nutzung neuer strategischer Möglichkeiten und zur Verwirklichung und Verteidigung unserer demokratischen Werte.“

Heute, im Jahr 2019, könnte die Einschätzung der RAND-Kommission zum NDS nicht vernichtender sein. Das Verständnis des Pentagons für die wirtschaftlichen, militärischen und politischen Bedrohungen für die „US-Interessen“ durch China und Russland und die aufstrebende, weltbestimmende Partnerschaft der beiden Länder – soweit sie überhaupt anerkannt wurden – wird als gefährlich mangelhaft, wenn nicht gar nicht vorhanden eingestuft. Und die Vorschläge des NDS zur Überwindung dieser Probleme und zur Aufrechterhaltung der weltweiten Vorherrschaft des Imperiums werden bestenfalls als völlig unzureichend, schlimmstenfalls als völlig wahnhaft beurteilt.

„Mehrere Gegner“

In einem Punkt hatte der NDS Recht: China und Russland stellen eine große Bedrohung für das Imperium dar und versuchen aktiv, den „Einfluss der USA weltweit zu untergraben“. Insbesondere Peking wurde aufgrund der außergewöhnlichen Geschwindigkeit und des Ausmaßes seiner wissenschaftlichen und technologischen Innovation und seines Wachstums als „wirtschaftliche und militärische Herausforderung“ eingestuft. Der NDS ging jedoch davon aus, dass Washington gegenüber seinem Rivalen weiterhin einen großen Vorsprung hat und dass es möglich ist, diesen Vorsprung schnell und einfach weiter auszubauen. Der RAND-Bericht ist da, gelinde gesagt, anderer Meinung:

„Wir glauben, dass das Ausmaß der Bedrohungen, denen die USA ausgesetzt sind, unterschätzt wird und wesentlich schlimmer ist … In vielerlei Hinsicht übertrifft China die USA … bei der Rüstungsproduktion und dem Wachstum der Truppenstärke und zunehmend auch bei der Einsatzfähigkeit, und es ist fast sicher, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird … [Peking] hat den militärischen Vorteil der USA im westlichen Pazifik durch zwei Jahrzehnte gezielter militärischer Investitionen weitgehend zunichte gemacht. Ohne eine wesentliche Änderung durch die USA wird sich das Kräfteverhältnis weiter zugunsten Chinas verschieben.“

Diese schlimme Situation wird durch Chinas „grenzenlose“ Partnerschaft mit Russland, die im Februar 2022 unterzeichnet wurde und ausdrücklich „darauf abzielt, die Führungsrolle der USA international herauszufordern“, noch erheblich verschärft. Die aufkeimende Allianz der beiden mit dem Globalen Süden, insbesondere mit dem Iran und Nordkorea, verschärft die Lage noch weiter. Die Allianz und Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern bedeutet, dass sie alle „mutiger“ werden, was wiederum Washingtons „Streitkräfteplanung und Streitkräftestruktur untergräbt, die darauf ausgelegt ist, Aggressionen anderer abzuwehren, wenn die USA in einen Konflikt an anderer Stelle verwickelt sind“.

Diese immer stärker werdende Vereinigung unzufriedener Staaten – von RAND dümmlicherweise als „Achse wachsender bösartiger Partnerschaften“ bezeichnet – bedeutet, dass „Bemühungen, diese Staaten mit internationalen Mitteln wie Sanktionen, Embargos und Zensur zu isolieren und zu zwingen, weitaus schwieriger sein werden“. Noch schwerwiegender ist, dass „die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Konflikt mit einem Staat auf mehrere Fronten ausgeweitet wird, was zu gleichzeitigen Anforderungen an die Ressourcen der USA und ihrer Verbündeten führt“:

„Zumindest sollten die USA davon ausgehen, dass ein Land, das in einen direkten Konflikt mit Russland, China, dem Iran oder Nordkorea verwickelt ist, von der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe der anderen Länder profitieren wird. Diese neue Ausrichtung von Nationen, die den Interessen der USA entgegenstehen, birgt ein echtes Risiko, wenn nicht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konflikt überall zu einem Mehrfronten- oder globalen Krieg werden könnte. Da die Gegner der USA enger zusammenarbeiten als zuvor, müssen die USA und ihre Verbündeten darauf vorbereitet sein, sich einer Achse mehrerer Gegner zu stellen.“

Die Partnerschaft zwischen Peking und Moskau hat sich seit Februar 2022 nur noch vertieft. Mit den Worten des Stockholmer Instituts für Sicherheits- und Entwicklungspolitik: „Die Weltordnung ist in der russischen und chinesischen Vorstellung viel ungünstiger und feindlicher geworden und hat engere Beziehungen und unerschütterliche gegenseitige Unterstützung gerechtfertigt.“ Die revolutionären geopolitischen Auswirkungen ihres Bündnisses wurden bei der Veröffentlichung des NDS im selben Jahr mehr als deutlich. In diesem Dokument wurde jedoch in keiner Weise auf die „grenzenlose“ Beziehung Bezug genommen.

Die offensichtliche Aussicht, dass die USA einen Krieg gegen einen der beiden Staaten führen würden, was unweigerlich einen Krieg mit dem anderen bedeuten würde – eine Bedrohung, die jetzt aufgrund der Erweiterung ihres Bündnisses noch tödlicher ist – wurde ebenfalls nicht berücksichtigt. Das Imperium kann von Glück sagen, dass es in den zwei Jahren seit der Veröffentlichung des NDS nicht zu einem solchen Konflikt gekommen ist. Wie der Kommissionsbericht in allen Einzelheiten darlegt, wäre Washington in einem solchen Szenario fast völlig schutzlos und würde wahrscheinlich fast augenblicklich besiegt werden.

In mehreren Passagen wird die mangelnde „Bereitschaft“ des US-Militärs für einen größeren Konflikt angeprangert. Jüngste „Krisen“, darunter der Völkermord der zionistischen Entität in Gaza, „haben zu ungeplanten Truppeneinsätzen in Europa und im Nahen Osten geführt und eine hohe Nachfrage nach ‚gestressten‘ Truppenteilen mit vielfältigen Anforderungen in verschiedenen Einsatzgebieten, wie Luftverteidigung und Luftbetankung, geschaffen.“ Gleichzeitig hat „die ständige Nachfrage nach Präsenzoperationen, Übungen und Aktivitäten zur Sicherheitszusammenarbeit die Herausforderungen in Bezug auf die Einsatzbereitschaft verschärft, insbesondere in Verbindung mit den Ausbildungsanforderungen zur Vorbereitung auf den Wettbewerb und Konflikt zwischen Großmächten.“ In der Zwischenzeit:

„Die US-Marine leidet auch unter Bereitschaftsproblemen, die auf ihr hohes Einsatztempo, veraltete Schiffe, Rückstände in den Werften und die Ermüdung der Besatzungen zurückzuführen sind. Fortgesetzte Unglücke auf See und in der militärischen Luftfahrt stellen ein Risiko für die Sicherheit der Truppen dar und sind symptomatisch für eine abnehmende Einsatzbereitschaft, die sowohl auf mangelnde Erfahrung als auch auf die zunehmende Komplexität künftiger Kampfeinsätze zurückzuführen ist. Die ständige Forderung nach Kampfeinsätzen mit einer kleineren Streitmacht – und einer noch kleineren Anzahl reaktionsschneller, modernisierter und kampferprobter Streitkräfte – hat die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte belastet.“

„Erschwingliche Kosten“

Nicht nur die Tatsache, dass die militärische Maschinerie des Imperiums zu dünn auf dem Großen Schachbrett verteilt ist, bedeutet, dass „ihr sowohl die Fähigkeiten als auch die Kapazität fehlen, um sicher zu sein, dass sie abschrecken und im Kampf siegen kann“. Munition oder deren Fehlen ist eine fatale Anfälligkeit. „Außergewöhnliche“ Niveaus des ‚Verbrauchs und der Nachfrage‘ nach US-Waffen ‚durch Verbündete und Partner in Europa‘, kombiniert mit dem unersättlichen Appetit der zionistischen Entität auf schwere Bomben, haben dazu geführt, dass Washingtons Vorräte ‚bereits jetzt für einen Konflikt der Spitzenklasse unzureichend sind‘.

Diese Vorräte aufzufüllen, geschweige denn das Imperium für zukünftige Kriege zu rüsten, wird nicht einfach sein. Die RAND-Kommission stellte fest, dass Washingtons „Verteidigungsindustrie“ völlig „unfähig ist, den Bedarf an Ausrüstung, Technologie und Munition“ der USA zu decken, geschweige denn den ihrer Verbündeten. „Ein langwieriger Konflikt, insbesondere an mehreren Schauplätzen, würde eine viel größere Kapazität zur Herstellung, Wartung und Wiederauffüllung von Waffen und Munition erfordern“, als derzeit vorhanden ist, heißt es in dem Bericht. Der Wiederaufbau dieser Kapazitäten „erfordert mehr Dringlichkeit und Ressourcen“ und sollte für das Pentagon weiterhin oberste Priorität haben.

Jahrzehntelang hat das US-Militär „modernste Technologie zu seinem entscheidenden Vorteil eingesetzt“. Diese „Annahme einer unbestrittenen technologischen Überlegenheit“ seitens des Imperiums bedeutete, dass Washington „den Luxus hatte, exquisite Fähigkeiten aufzubauen, mit langen Beschaffungszyklen und wenig Toleranz für Misserfolge oder Risiken“. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei, da China und Russland „Technologie mit zunehmender Geschwindigkeit integrieren“ und „selbst relativ unausgereifte Akteure“ wie die Ansarallah im Jemen „in der Lage sind, moderne Technologie (z. B. Drohnen) zu beschaffen und strategisch einzusetzen“.

Das Imperium kann bereits jetzt nicht mithalten und wird in jedem zukünftigen Krieg „neue Technologien schneller, in größerem Umfang und zu erschwinglichen Kosten entwickeln, einführen und iterieren“ müssen, während gleichzeitig „vorhandene Munition“ für einen „längeren Zeitraum“ aufgefüllt wird, „um mit den Bedürfnissen der Kampftruppen Schritt zu halten“. Die derzeitigen Forschungs-, Entwicklungs- und Beschaffungssysteme des Pentagons wurden von der Kommission als völlig unzureichend für diese Aufgabe eingestuft. Und Amerikas „Verteidigungsindustrie“ bröckelt heute, durchlöchert von einer Vielzahl schädlicher Probleme:

„Zu diesen Mängeln gehören unter anderem der sich verschlechternde Zustand der Verteidigungsdepots, Probleme bei der Vertragserfüllung und die Unterproduktion von Ersatzteilen. Das Ergebnis ist ein US-Militär, das heute nur minimal einsatzbereit ist und wahrscheinlich auch morgen nicht einsatzbereit sein wird. [Die USA] sind nicht in der Lage, die Waffen, Munition und andere Ausrüstung und Software herzustellen, die für die Vorbereitung auf einen Konflikt mit Großmächten und die Teilnahme daran erforderlich sind. Konsolidierung und Unterinvestitionen haben zu zu wenigen Unternehmen, Lücken in der Belegschaft, unzureichender Produktionsinfrastruktur und anfälligen Lieferketten geführt.“

Um diese Probleme anzugehen, fordert die Kommission, enorme Geldsummen für den „Aufbau von Kapazitäten“ für die inländische Munitionsherstellung, die „Rekapitalisierung von Waffenlagern“ und die „fortgeschrittene Herstellung und weitere Lagerung von Munition“ auszugeben. Mit anderen Worten: die USA nach Jahren der Auslagerung, Verlagerung ins Ausland und Vernachlässigung zu reindustrialisieren. Ein Zeitrahmen wird nicht angegeben, obwohl es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern würde. In der Zwischenzeit muss das Pentagon gleichzeitig „mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um die Produktionskapazität für Munition zu erweitern“, und gleichzeitig sicherstellen, dass „es alle Munition in ausreichender Menge kaufen kann, um die gewünschten operativen Effekte zu erzielen“.

Natürlich verschwendet das Imperium bereits jetzt Unsummen, um seine bestehende, unterlegene, zahlenmäßig unterlegene und unterproduzierte Militärmaschinerie, die den ersten Kontakt mit einem tatsächlichen Krieg nicht überleben würde, einsatzfähig zu halten. Dazu müssen erstaunliche Mengen an Dollars gedruckt werden, was wiederum zu einer so hohen Inflation führt, dass Waffenlieferanten jetzt Pentagon-Verträge ablehnen und bestehende Verträge aufkündigen, da sie zu „Verlustbringern“ geworden sind. Was ist Washingtons Antwort darauf? Der US-Verteidigungshaushalt stellt jetzt jährlich über 1 Milliarde Dollar an noch mehr frisch gedrucktem Geld bereit, um sie für inflationsbedingte Verluste zu entschädigen.

Wir sind in eine seltsame, späte Ära des Imperiums eingetreten, vergleichbar mit der Glasnost-Ära der Sowjetunion, in der Teile des imperialen Führungsstabs der USA mit blendender Klarheit erkennen können, dass Washingtons gesamtes hegemoniales globales Projekt schnell und unumkehrbar auf sein Aussterben zusteuert, und dies auch öffentlich verkünden – aber ihre Einsicht führt nicht zu ausweichenden Regierungsmaßnahmen im eigenen Land. Der Bericht der RAND-Kommission wurde in den Mainstream-Medien überhaupt nicht erwähnt oder kommentiert, was ein eindeutiger Beweis dafür ist, dass es keine begleitenden Bemühungen gibt, um Zustimmung für seine radikalen, weitreichenden Rezepte zu erzeugen.

Wären die Empfehlungen der Kommission auch nur annähernd plausibel, wäre sofort eine mehrgleisige PR-Kampagne gestartet worden, um die Amerikaner von der Rechtmäßigkeit der Mission des Imperiums und der Notwendigkeit zu überzeugen, Billionen in die „Verteidigung“ der USA zu investieren. Das Schweigen der Medien zu den vernichtenden Ergebnissen des Berichts spiegelt per definitionem eine Omertà in der politischen Klasse der USA wider. Sie wissen genau, dass eine Reindustrialisierung der USA nicht möglich ist. Daher wird die von RAND festgestellte fatale „Entkopplung“ zwischen der operativen und der industriellen Planung des Pentagons fortbestehen und damit auch die immer stärker werdende militärische Ohnmacht der USA. Wir sind live dabei, wenn das Imperium seine letzten Akte vollzieht.