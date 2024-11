Wenn Wahl zur Nötigung wird: Die Gefahren der legalisierten Sterbehilfe – Teil 2

Von Conscientious Currency

Teil 2 – Ein Blick auf Kanadas MAiD und die Aufdeckung, wie sich Sterbehilfe unverhältnismäßig stark auf Menschen mit niedrigem Einkommen und Menschen mit Behinderung auswirkt. Teil 1 hier zu finden.

Die medizinische Hilfe im Sterben (MAiD) wurde 2016 in Kanada legalisiert. Bei seiner Einführung sollte es jedem Erwachsenen, der an einer „schweren und unheilbaren Krankheit“ leidet und nur noch sechs Monate zu leben hat, ermöglichen, einen Arzt zu bitten, ihn zu töten. Beachten Sie die Ähnlichkeit mit dem aktuellen britischen Gesetzentwurf in dem fettgedruckten Punkt, aber beachten Sie auch die Erweiterung von MAiD in Kanada – was meiner Meinung nach im Vereinigten Königreich passieren wird, wenn der Gesetzentwurf „Assisted Dying for Terminally Ill Adults“ in Kraft tritt.

Im März 2024 versuchte die kanadische Regierung, MAiD weiter auszudehnen, um auch diejenigen einzubeziehen, die ausschließlich an einer psychischen Erkrankung leiden. Diese Einbeziehung wurde (Gott sei Dank) auf 2027 verschoben, und derzeit soll jemand mit einer psychischen Grunderkrankung keinen Antrag auf MAiD stellen können, es sei denn, er hat auch eine „schwere und unheilbare“ körperliche Erkrankung.

In Kanada ist „schwerwiegend und unheilbar“ ein Begriff, der bedeutet, dass eine Krankheit schwerwiegend und unheilbar ist, und der auch zwei weitere Kriterien beinhalten soll: (1) die Krankheit ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden und (2) die Krankheit verursacht unerträgliches körperliches oder psychisches Leiden für die Person, und dieses Leiden kann nicht auf eine Weise gelindert werden, die die Person als akzeptabel erachtet. Der Tod einer Person muss jedoch nicht mehr „vernünftigerweise vorhersehbar“ sein, damit die Person Anspruch auf MAiD hat. Das bedeutet, dass die Person nicht am Ende ihres Lebens stehen muss, um sich für das Verfahren zu qualifizieren.

Ich habe das oben Gesagte fett gedruckt, weil Sie feststellen werden, dass das Kriterium der verbleibenden Lebenszeit von 6 Monaten seit der Einführung von MAiD verschwunden ist. Im Jahr 2021 wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass es auch Menschen mit schweren und chronischen körperlichen Erkrankungen einschließt, auch wenn diese nicht lebensbedrohlich sind. Wie ich immer sage – ein schmaler Grat.

Es wird Sie nicht überraschen, dass es die Mediziner in Kanada sind, die entscheiden, ob eine Person alle Kriterien für MAiD erfüllt, einschließlich der Frage, ob ihre Krankheit schwerwiegend und unheilbar ist. Und so wird es auch im Vereinigten Königreich ablaufen. Aber wie kann jemand, ob Arzt oder nicht, sicher sein, dass eine Krankheit „unheilbar“ ist? Was ist, wenn natürliche Behandlungen – die von der allopathischen Medizin missachtet werden – jemandem helfen könnten? Es gibt auch die Tatsache, dass es keinen einheitlichen Ansatz für jede Person gibt, die an einer Krankheit leidet, was bedeutet, dass man nicht einfach alle, die an derselben Krankheit leiden, in einer homogenen Kategorie von „schwer und irreversibel“ zusammenfassen kann. Und schließlich, und ich denke, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte, was wäre, wenn das eigentliche Problem darin besteht, dass die Menschen einfach keinen Zugang zu angemessener Pflege und Unterstützung erhalten, um ihnen bei dem zu helfen, woran sie leiden?

MAiD wurde als mitfühlende Antwort auf das Leid in Kanada dargestellt. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich dieses Gesetz jedoch als eine Form des sozialen Mordes, der überproportional die Armen und Behinderten betrifft. Während Befürworter argumentieren, dass MAID Autonomie und Wahlmöglichkeiten bietet, werden diese Entscheidungen oft in einem Kontext von Verzweiflung, Zwang und Systemversagen getroffen. Menschen entscheiden sich nicht einfach so für den Tod, und zumindest in Kanada scheint es, dass es vor allem soziale Faktoren sind, die zu den Entscheidungen vieler Menschen über die Beendigung ihres Lebens beitragen – fehlende angemessene Wohnmöglichkeiten, niedrige Behindertenrenten, schreckliche Palliativversorgung und -pflege, Armut und Verletzlichkeit aufgrund von Behinderungen und Krankheiten.

Es gibt auch einen „geldsparenden“ Aspekt, der bei der Betrachtung Kanadas berücksichtigt werden muss und der auch im Vereinigten Königreich gelten könnte. Dieser Spectator-Artikel fasst es gut zusammen, indem er kommentiert: „Obwohl die kanadische Regierung darauf besteht, dass es bei der Sterbehilfe um individuelle Autonomie geht, hat sie auch die finanziellen Vorteile im Auge behalten. Noch bevor Bill C-7 in Kraft trat, veröffentlichte der parlamentarische Haushaltsbeauftragte des Landes einen Bericht über die dadurch entstehenden Kosteneinsparungen: Während das alte MAiD-System 86,9 Millionen Dollar pro Jahr einsparte – eine „Nettokostensenkung“, wie es im Bericht nüchtern heißt – würde Bill C-7 zusätzliche Nettoeinsparungen von 62 Millionen Dollar pro Jahr bringen. Die Gesundheitsversorgung, insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen, ist teuer; aber die Sterbehilfe kostet den Steuerzahler nur 2.327 $ pro „Fall“. Und natürlich stellen diejenigen, die vollständig auf die staatliche Krankenversicherung Medicare angewiesen sind, eine weitaus größere Belastung für die Staatskasse dar als diejenigen, die über Ersparnisse oder eine private Versicherung verfügen.

Angesichts all dessen werfen wir nun einen Blick auf einige der Folgen von MAiD in Kanada. Sie sind wirklich schrecklich.

Alan Nichols, 61 Jahre alt, litt seit Langem an Depressionen und wurde 2019 als suizidgefährdet ins Krankenhaus eingeliefert. Innerhalb eines Monats war er tot, nachdem sein Antrag auf MAiD angenommen worden war, obwohl der einzige Gesundheitszustand, der als unerträglich angegeben wurde, „Hörverlust“ war. Nach Alans Tod legte seine Familie Einspruch ein, da er nie unerträglich gelitten habe, sondern sich geweigert habe, seine Medikamente einzunehmen, und das Cochlea-Implantat, das ihm beim Hören half, nicht verwenden wollte. Leider hat das medizinische Personal seine Angehörigen nie über seine Entscheidung, getötet zu werden, informiert und sich dabei auf die „ärztliche Schweigepflicht“ berufen.

Rose Finlay, eine 33-jährige querschnittsgelähmte alleinerziehende Mutter, die zwei Kinder großzieht, sagte, dass sie nach einer 90-tägigen Eignungsprüfung Zugang zum MAID-Programm Kanadas hat, dass der Zugang zu Behindertenleistungen jedoch bis zu acht Monate dauern könnte. Sie behauptet, Kanada zwinge sie, durch assistierten Suizid zu sterben.

Die Paralympionikin Christine Gauthier bittet seit 5 Jahren um eine Behindertenrampe und erhielt kürzlich Sterbehilfe als Angebot. Sie behauptet, ein Sachbearbeiter habe ihr gesagt, dass sie Sterbehilfe erhalten könne, und ihr sogar angeboten, die MAiD-Ausrüstung für sie bereitzustellen.

Einer Frau, die sich in Kanada einer lebensrettenden Krebsoperation unterzog, wurde von Ärzten Sterbehilfe angeboten, als sie kurz vor dem Betreten des Operationssaals stand.

Die Kanadierin Heather Hancock hat sich dazu geäußert, wie das Sterbehilfesystem in Kanada „schlecht aus der Bahn gerät“. Hancock leidet seit ihrer Kindheit an Zerebralparese. Im Jahr 2019 half ihr eine Krankenschwester nachts ins Badezimmer und sagte beiläufig: „Sie sollten das Richtige tun und MAiD in Betracht ziehen“ – „Sie sind egoistisch. Sie leben nicht, Sie existieren nur“.

Im Jahr 2020 beantragte eine andere behinderte Frau den Tod, weil sie es sich einfach nicht leisten konnte, weiterzuleben. Sie behauptete, ihr existenzsicherndes Einkommen sei buchstäblich eine Frage von Leben und Tod, und nur eine Erhöhung der Einkommensunterstützung würde ihr Leben erträglich machen.

Im Jahr 2020 versuchte eine Frau mit Behinderung aus Vancouver, die angab, sich aus demselben Grund verschulden zu müssen, ihr Leben durch MAiD zu beenden.

Im Februar 2022, nachdem sie um bezahlbaren Wohnraum gebeten hatte, der ihren chronischen Gesundheitszustand erheblich verbessern würde, aber keinen bekam, beendete eine Kanadierin ihr Leben durch MAiD.

Mehr dazu finden Sie in diesem Artikel: „Ein obdachloser Mann, der die Langzeitpflege ablehnt, eine Frau mit schwerem Übergewicht, ein verletzter Arbeiter, der nur geringe staatliche Unterstützung erhält, und trauernde neue Witwen. Sie alle haben im Rahmen des kanadischen Sterbehilfesystems um Tötung gebeten, und die Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben mit Anfragen von Menschen zu kämpfen, deren Schmerzen durch Geld, angemessenen Wohnraum oder soziale Kontakte gelindert werden könnten„. “Interne Daten, die AP exklusiv aus Kanadas bevölkerungsreichster Provinz erhalten hat, deuten darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die bei unerträglichen Schmerzen euthanasiert wurden, aber nicht kurz vor dem Tod stehen, in den ärmsten und am stärksten benachteiligten Gebieten Ontarios leben“.

Lesen Sie den AP-Bericht hier. Darin heißt es unter anderem: „In Ontario benötigten mehr als drei Viertel der Menschen, die eingeschläfert wurden, obwohl ihr Tod nicht unmittelbar bevorstand, vor ihrem Tod im Jahr 2023 Unterstützung bei Behinderungen. Dies geht aus den Daten einer Diashow-Präsentation des leitenden Gerichtsmediziners der Provinz hervor, die AP von einem Forscher und einem Arzt unter der Bedingung der Anonymität aufgrund der sensiblen Natur der Daten zur Verfügung gestellt wurden.“

Die Rhetorik rund um MAiD betont die persönliche Autonomie und das Recht auf Wahlfreiheit. Für viele Menschen, insbesondere für diejenigen, die bereits von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, ist diese Wahl jedoch alles andere als frei. Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen leben oft in einem Umfeld, das von Armut, unzureichender Gesundheitsversorgung und begrenzten Unterstützungssystemen geprägt ist. Wenn sie mit unerträglichem Leid konfrontiert sind, wird die Option des assistierten Sterbens als gangbarer Ausweg dargestellt, der die Illusion einer Wahlmöglichkeit vermittelt, wenn echte Alternativen – wie eine umfassende Gesundheitsversorgung, Unterstützung bei psychischen Problemen und soziale Dienste – fehlen.

Für wirtschaftlich benachteiligte Menschen in Kanada scheint der Druck, sich für MAiD zu entscheiden, groß zu sein, da gesellschaftliche Narrative Leiden mit Belastung gleichsetzen, was dazu führt, dass schutzbedürftige Menschen das Gefühl haben, eine finanzielle oder emotionale Belastung für ihre Familien und die Gesellschaft zu sein. Dieses Gefühl scheint besonders ausgeprägt bei Menschen mit niedrigem Einkommen zu sein, die keinen Zugang zu Ressourcen haben, die ihr Leiden lindern könnten.

Einer der beunruhigendsten Aspekte von MAiD ist die Möglichkeit der Nötigung. Gefährdete Bevölkerungsgruppen, darunter Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten, können auf subtile Weise unter Druck gesetzt werden, sich für den Tod zu entscheiden. Dieser Druck kann sich auf verschiedene Weise äußern: von Familienmitgliedern, die den Wunsch äußern, die finanzielle Belastung durch die Pflege zu vermeiden, bis hin zu einem Gesundheitssystem, das möglicherweise den laufenden Behandlungsbedarf nicht priorisiert.

MAiD wird zwar als mitfühlende Entscheidung dargestellt, stellt jedoch einen beunruhigenden endgültigen Ausweg aus dem Leiden dar, der auf systemischen Fehlern und gesellschaftlicher Vernachlässigung beruht. MAiD wirkt sich unverhältnismäßig stark auf Arme und Behinderte aus und offenbart die dunkle Seite einer Gesellschaft, die Effizienz und Kosten über Fürsorge und Mitgefühl stellt. Was bedeutet das? Dass es keine echte Autonomie in Bezug auf Sterbehilfe gibt, weil tragfähige Alternativen fehlen und schutzbedürftige Personen sich in einem grausamen und gleichgültigen System zurechtfinden müssen.

Hat irgendjemand die Frage gestellt, ob die kanadische Regierung, anstatt Sterbehilfe anzubieten, nicht lieber die Unterstützungssysteme verbessern sollte, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu der Pflege und finanziellen Unterstützung haben, die sie benötigen? Es scheint, dass viele in der kanadischen Regierung dies nicht getan haben. Vielleicht liegt das daran, dass solche Maßnahmen nicht die gleichen Einsparungen – etwa 150 Millionen Dollar pro Jahr – bringen würden wie Sterbehilfe.

Ich frage mich jetzt jeden Tag, was mit der Gesellschaft los ist. Dass wir im Vereinigten Königreich überhaupt in Erwägung ziehen, diesen Weg zu beschreiten, lässt mir angesichts all dessen, was wir in den Jahren 2020 und 2021 erlebt haben, einen Schauer über den Rücken laufen – rechtswidrige Patientenverfügungen, Medikamente am Lebensende, wo sie nicht benötigt wurden, informierte Zustimmung zu experimentellen Produkten, die über Bord geworfen wurde. Wie konnte es so weit kommen, dass wir jetzt glauben, wir könnten dem Staat und der Ärzteschaft vertrauen, wenn es um etwas so Komplexes und Endgültiges wie Sterbehilfe geht? Bitte anhalten – ich möchte aussteigen.

Ich habe den Gesetzesentwurf zur Sterbehilfe für unheilbar kranke Erwachsene gelesen. Ich schlage vor, dass Sie das auch tun, denn darin steht, dass „für die Zwecke von Unterabschnitt (4)(c) der behandelnde Arzt und der unabhängige Arzt davon ausgehen können, dass die Person eine klare und feste Absicht hat, ihr eigenes Leben zu beenden, wenn sie auf der Grundlage eingehender Gespräche mit der Person davon überzeugt sind, dass die Person aus freiem Willen handelt, ohne unzulässige Beeinflussung, Zwang oder Nötigung“.

Als ehemaliger Anwalt mit 25 Jahren Erfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass es unmöglich ist, definitiv festzustellen, ob jemand frei von unzulässiger Beeinflussung, Zwang oder Nötigung ist. Auch bei der Beurteilung der Geschäftsfähigkeit – einer weiteren entscheidenden Voraussetzung für die „Sterbehilfe“ – mangelt es an Objektivität. Selten kommen zwei Fachleute, die eine Person beurteilen, zu demselben Schluss, da die Beurteilung der Geschäftsfähigkeit von Natur aus subjektiv und nuanciert ist.

Die Konzepte von Geschäftsfähigkeit, unzulässiger Beeinflussung, Nötigung und Zwang in England basieren auf Rechtsgrundsätzen, die durch Präzedenzrecht und Gesetze festgelegt wurden – Banks v. Goodfellow (1870) für Testamente und Geschäftsfähigkeit, das Mental Capacity Act 2005 für Geschäftsfähigkeit in anderen Angelegenheiten, Barton v. Armstrong (1976) in Bezug auf Zwang und Royal Bank of Scotland v. Etridge (Nr. 2) in Bezug auf unzulässige Beeinflussung sind nur einige Beispiele. Im Laufe meiner Karriere musste ich die Grundsätze dieser und vieler anderer Fälle anwenden und die vielen Gesetze, die diese Bereiche abdecken, berücksichtigen, nur um zu entscheiden, ob die Person, die mich in einer Rechtsangelegenheit beauftragte, dies aus freien Stücken tat. Erwarten wir wirklich, dass medizinische Fachkräfte in der Lage sind, sich in diesen komplexen rechtlichen Bestimmungen und Gesetzen zurechtzufinden und sie in jedem Fall korrekt anzuwenden? Selbst wenn sie es könnten, habe ich in meiner über 25-jährigen Praxis gelernt, dass ich nie zu 100 % sicher sein könnte, dass es keine zugrunde liegenden Probleme gibt, die die Person vor mir beeinflussen – Probleme, die sie aus Angst, Scham oder psychologischen Gründen wie dem Stockholm-Syndrom verschweigen könnte. Sind wir wirklich bereit, aufgrund solcher Ungewissheiten mit Leben zu spielen? Ich würde als Jurist niemals dieses Risiko eingehen, und ich glaube nicht, dass Mediziner das auch tun sollten.

Wenn Sterbehilfe im Vereinigten Königreich legalisiert wird, werden meiner Meinung nach die Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch letztendlich scheitern. Wahrscheinlich werden die Kategorien, die für eine Sterbehilfe in Frage kommen, nach und nach erweitert, genau wie in Kanada, wo Aktivisten auf einen breiteren Zugang drängen. Wir könnten auch erleben, dass der soziale Druck auf diejenigen zunimmt, die zögern, ihr eigenes Leben zu beenden.

Anstatt auf Sterbehilfe zurückzugreifen, sollten wir eine gesündere Lebensweise fördern und ehrliche Diskussionen über die Ursachen so vieler Krankheiten in der Gesellschaft führen. Wir müssen auch in eine bessere Palliativversorgung investieren und vor allem ein kaputtes politisches und soziales System reformieren, das Menschen keinen Zugang zu Unterstützung bietet, hohe Steuern auferlegt und zusieht, wie Menschen mit ständig steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben.

Da die Zahl der Briten, die ins Ausland reisen, um dort Sterbehilfe oder Euthanasie in Anspruch zu nehmen, laut Care Not Killing sehr gering ist (273 in 13 Jahren), stellt sich die Frage, warum wir eine so große Änderung unseres Gesetzes in Betracht ziehen, um den Wünschen einer sehr kleinen Anzahl von Menschen gerecht zu werden.

Nachfolgend habe ich die vorgeschlagene Erklärung aus dem Gesetzentwurf zur Sterbehilfe aufgeführt. Dies ist, was Menschen unterschreiben müssen, um ihr Leben zu beenden. Es sind die Unterschriften von zwei Ärzten erforderlich. Die Erklärung ist nicht sehr ausführlich, oder? Und nirgendwo kann ich sehen, dass Meinungen als Beweismittel vorgelegt werden müssen, die der Erklärung beigefügt werden müssen

FORM DER ERKLÄRUNG

Erklärung: Gesetz über Sterbehilfe für unheilbar kranke Erwachsene 2024

Name des Erklärenden:

Adresse:

Geburtsdatum:

Ich habe [Krankheitsbild], eine unheilbare Krankheit, an der ich voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Erklärung sterben werde.

Der unten angegebene behandelnde Arzt und der unabhängige Arzt haben mich jeweils umfassend über diese Diagnose und Prognose sowie über die mir zur Verfügung stehenden Behandlungen, einschließlich Schmerztherapie und Palliativmedizin, informiert.

Nach Abwägung all dieser Informationen habe ich den festen und eindeutigen Entschluss gefasst, meinem Leben ein Ende zu setzen, und um mir dabei zu helfen, habe ich meinen behandelnden Arzt gebeten, mir zu diesem Zweck Medikamente zu verschreiben.

Ich gebe diese Erklärung freiwillig und in vollem Bewusstsein ihrer Bedeutung ab.

Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit widerrufen kann.

Unterschrift: Datum

Diese Erklärung wurde von [Name des Erklärenden] in meiner Gegenwart unterzeichnet und von mir in [seiner/ihrer] Gegenwart unterzeichnet.

Zeuge Unterschrift

Name des Zeugen:

Adresse: Datum

Gegenzeichnung: Behandelnder Arzt

Ich bestätige, dass [Name], der zum Zeitpunkt dieser Erklärung [Alter] Jahre alt ist und seit [Zeit] seinen gewöhnlichen Aufenthalt in England und Wales hat:

(1) unheilbar krank ist und dass die oben dargelegte Diagnose und Prognose korrekt ist;

(2) die Fähigkeit besitzt, die Entscheidung zu treffen, sein eigenes Leben zu beenden; und

(3) eine klare und gefestigte Absicht hat, dies zu tun, die auf einer informierten Grundlage, ohne Zwang oder Nötigung, getroffen wurde, und über die Palliativ-, Hospiz- und andere Pflege informiert wurde, die [ihm/ihr] zur Verfügung steht.

Unterschrift: Datum:

Name und Adresse des behandelnden Arztes:

Gegenzeichnung: Unabhängiger Arzt

Ich bestätige, dass [Name], der zum Zeitpunkt dieser Erklärung [Alter] Jahre alt ist und seit [Zeit] seinen gewöhnlichen Aufenthalt in England und Wales hat:

(1) unheilbar krank ist und dass die oben dargelegte Diagnose und Prognose korrekt ist;

(2) die Fähigkeit besitzt, die Entscheidung zu treffen, sein eigenes Leben zu beenden; und

(3) eine klare und gefestigte Absicht hat, dies zu tun, die auf einer fundierten Grundlage, ohne Zwang oder Nötigung, gefasst wurde, und über die Palliativ-, Hospiz- und andere Pflege informiert wurde, die [ihm/ihr] zur Verfügung steht.

Unterschrift: Datum:

Name und Adresse des unabhängigen Arztes:

