Zusammenbruch der Sicherheitsarchitektur in Europa: Russland beginnt mit der Entwicklung der tödlichen “Novator”- und “Zircon”-Raketen

Von Alexander Buffesis

Nur sechs Monate nach der Ankündigung des vollständigen Einsatzes des antiballistischen Schutzschildes der NATO in Europa, d.h. mit der Inbetriebnahme des Luftwaffenstützpunktes Redzikowo in Polen, kündigt Putin an, dass Russland seinerseits Marschflugkörper mittlerer Reichweite einsetzen wird.

🇷🇺🚨‼️ Putin called for the production of medium-range and shorter-range missiles! pic.twitter.com/OoaN5RYQWT — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 28, 2024

Das INF, das die Sicherheitsarchitektur in Europa gewährleistet, ist ein “Fetzen Papier”

Der russische Präsident hat sich mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates getroffen. Der Pressedienst des Kremls betonte, dass an dem Treffen, das per Videokonferenz stattfand und von Putin, dem Vorsitzenden des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, geleitet wurde, Verteidigungsminister Andrej Belousow, FSB-Direktor Alexander Bortnikow, SVR-Direktor Sergej Naryschkin, Außenminister Sergej Lawrow, Präsidentenberater Nikolaj Patruschew, Ministerpräsident Michail Mischustin und viele andere Personen teilnahmen.

Der russische Präsident stellte eine Initiative vor, mit der er sich gegen das Vorgehen der Vereinigten Staaten bei der Entwicklung und dem Einsatz von Mittelstreckenraketen in Europa und Asien zur Wehr setzen will. Ihm zufolge ist es notwendig, mit der Produktion solcher Systeme zu beginnen und Entscheidungen über ihre Einsatzorte zu treffen, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten.

Es sei daran erinnert, dass das Abkommen über ihre Abschaffung, der INF-Vertrag, 1987 von US-Präsident Reagan und UdSSR-Generalsekretär Gorbatschow unterzeichnet wurde. Darin verpflichteten sich die beiden Supermächte, eine ganze Kategorie von Offensivwaffen zu vernichten: alle bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörperkomplexe mittlerer (von 1000 bis 5500 km) und kürzerer Reichweite (von 500 bis 1000 km) sowie die Produktion, Erprobung und Entwicklung solcher Raketen in Zukunft einzustellen.

Infolgedessen hatte Moskau bis 1991 doppelt so viele Raketen außer Dienst gestellt wie Washington (1.846 gegenüber 846), fast dreimal so viele Trägerraketen (825 gegenüber 289) und fast siebenmal so viele Raketenbasen (69 gegenüber 9).

President Putin says Russia might need to start producing INF-range ground-based systems🧵These couldn't be 9m729 cruise missiles since Moscow maintained those are INF compliant. So wait for new Russian missile systems to be unveiled https://t.co/s1LnVkqadR — Andrey Baklitskiy (@baklitskiy) June 28, 2024

President #Putin on the Russian Federation measures regarding the unilateral moratorium on the deployment of ground-based intermediate- and shorter-range missiles:



💬 In 2019, we announced that we would neither produce these missiles, nor deploy them as long as the United States… pic.twitter.com/EGpwHlQuI0 — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) July 1, 2024

Das Aegis-Raketenabwehrsystem der NATO in Rumänien und Polen

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR begann das Nordatlantische Bündnis, sich nach Osten auszudehnen und näherte sich dabei immer mehr den Grenzen der Russischen Föderation. Auf dem Gebiet Rumäniens und Polens wurden Elemente des US-Raketenabwehrsystems stationiert, mit denen nicht nur Flugabwehrraketen, sondern auch Tomahawk-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 1000 bis 2200 km und einem nuklearen Sprengkopf abgeschossen werden können.

Es handelt sich dabei um die Luftwaffenstützpunkte Redzikowo in Polen und Deveselu in Rumänien. Die erste Rakete wurde im Dezember 2023 gestartet. Der Stützpunkt Redzikowo liegt etwa 150 km von Kaliningrad entfernt, einer russischen Enklave in der Ostsee zwischen Polen und Litauen. Beide Stützpunkte beherbergen die landgestützten Trägerraketen des schwimmenden Aegis-Raketenabwehrsystems, das aus den Kreuzern Arleigh Burke und Ticonderoga besteht.

Das Aegis-System ist so konzipiert, dass es Raketenstarts durch Satellitensysteme erkennt. Sobald es entdeckt ist, werden Abfangraketen von See oder Land aus gestartet, die feindliche Raketen im Weltraum zerstören. Nach Angaben der Allianz schützt das System die Mitglieder vor ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen aus dem Iran.

Das System funktioniert jedoch nicht gegen Marschflugkörper. Russland hat sich darüber beschwert, dass landgestützte Abschussrampen eine Bedrohung für seine nukleare Abschreckung darstellen – eine Behauptung, die die NATO bestritten hat.

Die Reaktion Russlands – Putins Erklärungen

Präsident Wladimir Putin erklärte heute, dass Russland die Produktion von Kurz- und Mittelstreckenraketen, die bodengestützte Nuklearwaffen einsetzen können, wieder aufnehmen werde, da die USA derartige Raketen sowohl in Europa als auch in Asien stationieren wollen, wie er sagte.

“Es ist bekannt, dass die USA diese Raketensysteme nicht nur herstellen, sondern sie auch bereits für Übungen in Dänemark nach Europa transportieren”, sagte Putin auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates.

“Kürzlich wurde bekannt, dass sich (die Raketensysteme) auf den Philippinen befinden. Es ist nicht bekannt, ob sie die Raketen von dort mitgenommen haben oder nicht.”

Putin sagte, Russland sei daher gezwungen, zu reagieren.

“Natürlich müssen wir mit dem Bau dieser Abwehrsysteme beginnen und dann auf der Grundlage der aktuellen Situation entscheiden, wo wir sie – wenn nötig, um unsere Sicherheit zu gewährleisten – installieren”, sagte Putin.

Russland plant eine Reihe von Reaktionen mit bestehenden und neuen Waffen, aber ein Großteil seiner Reaktion bleibt geheim.

Die russische Antwort umfasst u.a. den Killer-Marschflugkörper Novator 9M729 (SSC-8) mit einer Reichweite von 2.500 km sowie eine bodengestützte Version des Überschallflugkörpers Zircon, der bereits in der Ukraine eingesetzt wird.

Die bodengestützten Marschflugkörper Iskander-K sind beispielsweise Teil dieser Antwort. Der R-500-Flugkörper mit einem 480 kg schweren Sprengkopf kann in geringer Höhe fliegen und dem Boden bis zu 500 km folgen, während der 9M729-Marschflugkörper einigen Berichten zufolge bis zu 2.350 km weit fliegen kann.

Die russische Überschallrakete 3M22 Zircon hat ein großes Potenzial. Obwohl sie als Anti-Schiffs-Rakete entwickelt wurde, wurde sie während der speziellen Militäroperation modifiziert, um Bodenziele in der Ukraine zu treffen. Präsident Putin hatte 2019 erklärt, dass an der Entwicklung einer bodengestützten Zircon gearbeitet werde. Die Flugreichweite der Rakete soll unterschiedlich sein – von 450 km bis 1000 km oder mehr. Es ist möglich, dass eine Version dieser Überschallrakete mit einem speziellen Gefechtskopf auftauchen wird.

Es sei auch an die Projekte RS-26 Rubezh und Barguzin BZHRK erinnert. Bei der RS-26 Rubezh handelt es sich um eine mobile russische Interkontinentalrakete (ICBM) mit Feststofftreibstoff, die sich in der Entwicklung befindet. Obwohl sie im Rahmen von New START als ICBM eingestuft ist, wurde die RS-26 mit einer schwereren Nutzlast bei Reichweiten unter 5.500 km getestet.

Das schienengebundene Raketensystem Barguzin (BZhRK) stellt eine der größten Bedrohungen für die NATO dar, da es äußerlich nicht von einem gewöhnlichen russischen Zug zu unterscheiden ist, so dass es keine Garantie dafür gibt, dass es bei einem Präventivschlag zerstört wird. Ein Barguzin kann bis zu sechs Raketen mit einem speziellen Sprengkopf mitführen und diese kontinuierlich über eine Entfernung von bis zu 1.000 km bewegen.

Angesichts der neuen geopolitischen Realitäten ist es möglich, dass diese nicht realisierten Projekte eine zweite Chance erhalten. Doch wo genau solche Raketen eingesetzt werden sollten, sollte in Zukunft genauer erörtert werden.

US-Marschflugkörper in Europa und Asien – Die europäischen Vorschläge

Im Februar 2019 verkündete Präsident Trump den einseitigen Austritt der USA aus dem INF-Vertrag. Offizieller Grund dafür war die Erprobung des russischen Marschflugkörpers 9M729 (Novator), der Berichten zufolge eine Reichweite von mehr als 500 km haben soll.

Am 2. August 2019 informierte das russische Außenministerium das US-Außenministerium offiziell über den Austritt Russlands aus dem INF-Vertrag. Präsident Putin hatte jedoch erklärt, dass Moskau nicht vorhabe, Raketen aus dem INF-Vertrag in den Grenzgebieten zu stationieren, solange Washington nicht selbst mit der Stationierung von Raketen beginne.

Wie Putin jedoch auf der jüngsten Konferenz des Sicherheitsrates erklärte, stellen die Vereinigten Staaten nicht nur Mittel- und Kurzstreckenraketen her, sondern bringen sie auch zu Übungen in Europa, insbesondere in Dänemark, und in Südostasien, auf den Philippinen, mit.

So hat die US-Marine im Mai dieses Jahres im Rahmen einer Militärübung ein Typhon MRC-System (Mid-Range Capabilities) auf der dänischen Insel Bornholm in der Ostsee stationiert.

A US Navy MK31 Medium Tactical Vehicle Replacement drives a of containerized launching system off of a US Air Force C-17 Globemaster III at Bornholm Airport in Denmark on May 5. The containerized missile launcher conducts a rehearsal in Bornholm on May 6. pic.twitter.com/WOnmZu69q1 — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) May 6, 2024

Das MRC (Mid-Range Capabilities)/Typhon-Raketensystem umfasst den SM-6-Luftabwehrflugkörper für die Schiffsabwehr und den Tomahawk-Unterschall-Marschflugkörper für Landziele. Das System schließt die Reichweitenlücke zwischen dem Precision Strike Missile (PrSM) mit einer Reichweite von 482 km und der Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) der US Army mit einer Reichweite von 2776 km.

Das gleiche System wurde einen Monat zuvor im Rahmen der Übung Salaknib 24 auf der philippinischen Insel Luzon eingesetzt.

Mehrere europäische Länder wollen sich im Rahmen des ELSA-Programms (European Long Strike Approach) an der Entwicklung landgestützter Waffen mit einer Reichweite von mehr als 1 000 km beteiligen.

Dieser Koalition gehören sieben europäische Länder an – Frankreich, Spanien, Deutschland, Schweden, das Vereinigte Königreich, Italien und Polen. Vorläufige Vereinbarungen wurden am 24. Juni bei einem Treffen der Verteidigungsminister des Weimarer Dreiecks [Warschau, Berlin, Paris] getroffen.

Nach Angaben des Portals Army Technology soll das ELSA-Abkommen auf der NATO-Tagung in Washington vom 9. bis 11. Juli als europäischer Beitrag zur kollektiven Verteidigung der Bündnisstaaten unterzeichnet werden. Initiator des Projekts ist das französische Verteidigungsministerium, das bereits eine Reihe von Programmen zur Entwicklung von Raketenartillerie aufgelegt hat und dabei die Erfahrungen aus den Kriegen in Berg-Karabach und der Ukraine berücksichtigt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Projekt auf dem Marschflugkörper LCM von MBDA basiert, dessen Prototyp auf der Messe Eurosatory 2024 vorgestellt wurde. Er wiegt mindestens anderthalb Tonnen, ist etwa 6,5 m lang (mit Startmotor) und hat eine Flugreichweite von mehr als 1000 km.