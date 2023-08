Zusammenhang zwischen Myokarditis und dem Covid-mRNA-Impfstoff bei Kindern: Eine Fallserie

Forscher des Boston Children’s Hospital (BCHP) haben Fälle von COVID-19-bedingter Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen nach der Impfung untersucht. Sie analysierten diese Fälle anhand von Herzbildern und Nachuntersuchungen. Bei den Patienten traten die Herzprobleme 1-5 Tage nach der Impfung auf, und die meisten erholten sich nach der Behandlung vollständig. TrialSite verfolgt ähnliche Fälle, die zeigen, dass der mRNA-Impfstoff COVID-19 bei Jugendlichen, insbesondere bei jungen Männern, nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung auslösen kann, auch wenn dies selten vorkommt. Wir berichten über diese Fallserie bei Kindern, einschließlich der Ergebnisse.

Während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 führte die Notwendigkeit, den alarmierenden Anstieg der COVID-Fälle einzudämmen, zur raschen Zulassung von mRNA-Impfstoffen. Der Impfstoff von Pfizer-BioNTech (BNT162b2) wurde am 10. Mai als Notimpfung zum Schutz von Kindern ab 12 Jahren zugelassen. Es wurden jedoch Fälle von Herzmuskelentzündungen bei jungen Erwachsenen, Männern und Jugendlichen gemeldet, die Anlass zu ernster Besorgnis geben.

TrialSite hatte zuvor berichtet, dass das Risiko einer impfstoffbedingten Myokarditis bei jungen Männern höher ist als bei ihren weiblichen Altersgenossen. Diese Fälle traten in verschiedenen Teilen der Welt auf. So analysierte eine Gruppe koreanischer nationaler Kohorten Fälle von Myokarditis bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren und stellte fest, dass junge Männer das höchste Risiko hatten.

Eine andere australische Studie ergab, dass männliche Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren nach einer zweiten Impfdosis anfälliger für Myokarditis waren. In dieser Fallserie beobachteten die Forscher den Zustand der Kinder nach der Impfung und stellten ähnliche Herzmuskelentzündungen fest.

Die Fallserie

Die Fallserie, die 2021 in der Fachzeitschrift JAMA Cardiology veröffentlicht wurde, umfasste 15 Jugendliche, die in einem einzigen Zentrum stationär behandelt wurden. Die Forscher untersuchten diese jungen Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung entwickelt hatten, die durch Brustschmerzen und erhöhte Troponinwerte gekennzeichnet war. Die Einweisungen erfolgten zwischen dem 1. Mai und dem 5. Juli 2021.

Für die Studie sammelten die Forscher Informationen aus den Krankenakten, darunter demografische Merkmale wie Alter und ethnische Herkunft, Testergebnisse und Krankenhausaufenthalte. Die Eltern machten auch Angaben zu ihrer Rasse und ethnischen Herkunft. Dies war wichtig, da es einen Zusammenhang zwischen rassischen und ethnischen Unterschieden und einer COVID-19-Infektion gibt.

Die Forscher maßen die Herzfunktion mithilfe eines Elektrokardiogramms (EKG), eines Echokardiogramms (Echo) und einer Magnetresonanztomographie (MRT) des Herzens. Sie überprüften auch die Pumpfunktion des Herzens, indem sie die Ejektionsfraktion mithilfe von Echo- und CMR-Tests untersuchten. Schließlich untersuchten sie die diastolische Funktion des Herzens anhand bestimmter Scores.

Die Studie wurde vom Boston Children’s Hospital genehmigt.

Ergebnisse der Studie

Vierzehn der fünfzehn eingeschlossenen Patienten waren männlich. Acht Patienten bezeichneten sich selbst als Kaukasier ohne hispanische Abstammung, zwei als Kaukasier mit hispanischer Abstammung, einer als Kaukasier ohne hispanische Abstammung und die restlichen drei waren unbekannt. Sie waren im Durchschnitt 15 Jahre alt (zwischen 12 und 18 Jahren) und hatten alle den BNT162b2-mRNA-Impfstoff erhalten.

Interessanterweise bestätigte keiner der Patienten eine frühere COVID-19-Infektion. Nur eine Person wies reaktive SARS-CoV-2-Antikörper gegen das Nukleokapsid-Protein auf.

Die weitere Analyse dieser Fälle ergab, dass alle bis auf einen Patienten nach der zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs Symptome einer Myokarditis zeigten. Außerdem hatten alle 15 Patienten Brustschmerzen, die im Durchschnitt drei Tage nach der Impfung begannen und ein bis neun Tage anhielten.

Zehn der 15 Patienten hatten weitere Symptome wie Fieber, acht litten unter Myalgien (Muskelschmerzen) und sechs unter Kopfschmerzen. Während der Studie wurden die Patienten durchschnittlich zwei Tage überwacht. Keiner der Patienten musste intensivmedizinisch behandelt werden.

Troponin-Werte

Die Troponin-Werte waren bei allen Patienten um durchschnittlich 0,25 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) erhöht und stiegen zwischen 1,0 und 2,3 Tagen nach Aufnahme weiter an. Bei der Entlassung sanken die Werte, blieben aber über dem Normalwert erhöht. Erhöhte Troponinwerte weisen in der Regel auf eine Schädigung des Herzens hin.

Echokardiogramm

Nach einer echokardiographischen Untersuchung der Patienten stellten die Forscher fest, dass drei von ihnen eine schwache Pumpleistung der linken Herzkammer aufwiesen. Einer der Patienten zeigte zudem eine abnorme regionale Wandbewegung an der Herzspitze, was darauf hindeutet, dass sich das Herz nicht wie vorgesehen zusammenzieht und entspannt.

Von den Patienten mit schwacher linksventrikulärer Pumpleistung hatten zwei Patienten Probleme mit der diastolischen Funktion (wie sich das Herz entspannt) und ein Patient mit einer Pumpleistung von 55 % hatte ebenfalls Probleme mit der diastolischen Funktion. Fünf dieser Patienten zeigten eine ungewöhnliche Dehnung und Kontraktion des gesamten Herzmuskels. Keiner von ihnen hatte jedoch ein Koronaraneurysma (Erweiterung einer Koronararterie) oder einen Perikarderguss (Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel).

Elektrokardiogramm

Bei der Untersuchung des Elektrokardiogramms stellten die Forscher bei sechs Patienten bei der Aufnahme und bei acht Patienten während des Krankenhausaufenthalts eine Perikarditis fest. Bei vier weiteren Patienten wurde eine nicht näher bezeichnete Veränderung der ST-Strecke festgestellt. Diese Veränderungen deuten auf eine Anomalie der elektrischen Aktivität des Herzens hin. Bei einem dieser Patienten traten auch kurzzeitige ventrikuläre Tachykardien (mehr als 100 Schläge pro Minute) auf, obwohl die Herzfunktion und die kardiale Bildgebung normal waren.

Magnetresonanztomografie des Herzens

Die Forscher führten bei allen Patienten innerhalb von ein bis sieben Tagen nach Beginn der Symptome MRT-Untersuchungen durch und stellten bei drei Patienten eine verminderte linksventrikuläre Funktion fest. Bei 13 Patienten deuteten die Ergebnisse auf eine Myokarditis hin, während bei 12 Patienten eine späte Gadoliniumanreicherung (LGE) festgestellt wurde. LGE zeigt Bereiche mit geschädigtem oder vernarbtem Herzgewebe an.

Behandlung

Nachdem die Forscher diese Diagnosen gestellt hatten, behandelten sie sieben Patienten mit einer Kombination aus intravenösen Immunglobulinen (IVIg) und Methylprednisolon. Nach der Entlassung wurden sie auf Prednison umgestellt. Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt betrug zwei Tage, und keiner der Patienten musste auf der Intensivstation behandelt werden.

Die Forscher stellten fest, dass es 11 der Patienten ein bis 13 Tage nach der Entlassung besser ging, obwohl bei einem Patienten die Herzfunktion leicht eingeschränkt war. Bei drei Patienten waren auch die Troponinwerte mäßig erhöht, während bei einem Patienten ventrikuläre Tachykardien auftraten.

Einschränkungen

Eine Einschränkung dieser Serie ist das Fehlen von Daten über die Verabreichung von COVID-19, so dass die Forscher nicht in der Lage waren, die Häufigkeit von Risikofaktoren für Myokarditis zu berechnen. Dies könnte dazu geführt haben, dass leichte Fälle übersehen wurden.

In dieser Studie stand die kurzfristige Nachbeobachtung im Vordergrund. Die langfristigen Gesundheitsrisiken einer impfstoffbedingten Herzmuskelentzündung müssen weiter beobachtet werden, was die Aussagekraft der Studie ebenfalls einschränkt.

Hauptautor, Beziehungen, Finanzierung und Interessenkonflikte

Die Studie wurde von Audrey Dionne, M.D., Oberärztin in der Abteilung für Kardiologie am Boston Children’s Hospital und Dozentin für Pädiatrie an der Harvard Medical School, geleitet. Die McCance Foundation (JWN) finanzierte diese Studie, die Autoren erklärten jedoch, dass sie weder bei der Planung noch bei der Durchführung der Studie von den Geldgebern beeinflusst wurden. Alle Autoren waren mit dem Boston Children’s Hospital verbunden. Es wurden keine Interessenkonflikte im Kontext der Studie gemeldet.

Schlussfolgerung

Die Ergebnisse der Serie zeigten, dass die Myokarditis bei allen Patienten gutartig war und nach entsprechender Diagnose behandelt werden konnte. Dies stimmt mit früheren Fällen von impfbedingter Myokarditis überein, die zeigten, dass diese Fälle nur von kurzer Dauer waren, insbesondere wenn sie medizinisch behandelt wurden.

Die langfristigen Auswirkungen dieser Fälle sind jedoch noch unbekannt und müssen möglicherweise weiter untersucht werden. Dennoch betonen die Autoren, dass der Nutzen der Impfung bei Kindern und Jugendlichen die Risiken überwiegt. TrialSite wird weiterhin objektiv über impfstoffbedingte Herzmuskelentzündungen und die Forschung auf diesem Gebiet berichten.