Wie hat die Pharmaindustrie so viele Regierungen gekauft?

Jeffrey A. Tucker

Zu den vielen alarmierenden Enthüllungen der „Facebook Files“ gehört die Entdeckung einer seltsamen offiziellen Politik, die die Plattform in den Jahren von COVID 19 beherrschte.

„Für Inhalte, die diese Schwelle nicht erreichen, haben wir grenzwertige Herabstufungen eingeführt“, schrieb das Unternehmen am 16. Juli 2021. „Zum Beispiel, wenn jemand Beiträge über negative Nebenwirkungen teilt. Ebenso bei Beiträgen, die infrage stellen, ob man einen Impfstoff im Rahmen eines Mandats erhält oder ob es sich um eine staatliche Übervorteilung handelt. Diese Beiträge werden von uns herabgestuft. Es sind keine Falschinformationen, aber sie führen zu einem impfkritischen Umfeld“.

Die einst vertrauenswürdige Plattform war für Millionen Menschen zu einer wichtigen Informationsquelle geworden. Die Nutzer glaubten, dass sie authentisch widerspiegelten, was ihre Freunde dachten und taten. Es stellte sich heraus, dass die Menschen zum Schweigen gebracht wurden, was die durch den Impfstoff verursachten Schäden betraf. Währenddessen schrien die großen Medien in die Welt hinaus, dass diese Impfungen notwendig, sicher und wirksam seien – nichts davon stimmte. Aber die Anwender wussten es nicht.

Die Politik wurde von der Bundesregierung auf allen großen Social-Media-Plattformen vorangetrieben, was die öffentliche Debatte massiv verzerrte. Jeder, der sich zu den Nachteilen des Impfstoffs äußerte, wurde als Spinner und gemeingefährlich abgestempelt. Alle Behauptungen, die der Linie der Regierung und der Pharmaindustrie widersprachen, wurden herabgewürdigt oder gelöscht, um ein „impfkritisches Umfeld“ zu schaffen.

In vielen Artikeln wurde ich persönlich denunziert, weil ich Fragen zu Impfungen aufgeworfen hatte.

Kein Wunder, dass es so unglaublich schwierig war, wirklich Klarheit über das Risikoprofil dieser Impfungen zu gewinnen. Der Altersgradient des Risikos wurde während der ganzen Zeit weitgehend verschleiert, und das alles im Interesse der Durchsetzung allgemeiner Sperrfristen und der Impfung aller, auch derer, die kein Risiko für das Virus hatten.

Bis heute gibt es in offiziellen Kreisen keine ehrliche Diskussion über dieses Thema. Kein großes Medien- oder Technologieunternehmen hat sich entschuldigt. Wir haben die oben genannten Richtlinien nur, weil das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus den Facebook-Chef Mark Zuckerberg dazu gezwungen hat. Jetzt wissen wir, dass es die offizielle Politik der Regierung und der mit ihr verbündeten Technologieunternehmen war, die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen.

Das Ausmaß der durch den Impfstoff verursachten Schäden und Todesfälle wurde unabhängigen Forschern überlassen, die mit einer Flut von Anekdoten und schwer auffindbaren Daten arbeiten. Zweifellos gibt es eine konzertierte Aktion, um all dies zu vertuschen. All dies geschieht im Namen der siegreichen Pharmaunternehmen und ihrer neuen Plattformtechnologie für sogenannte Impfstoffe, obwohl mRNA-Impfstoffe vor einigen Jahren bisher nicht so genannt worden wären.

Einige Menschen zeigen keine Verwunderung angesichts der enormen Macht dieser Industrie. Ich hingegen finde mich in einem Zustand der Verwunderung wieder, da mir all dies völlig neu ist. Als die Quarantäne eingeführt wurde, hatte ich die Theorie, dass eine Gruppe von mysteriösen Intellektuellen die soziale Ordnung in Form eines Experimentes zur Kontrolle von Krankheitserregern nutzt, das jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Niemals hätte ich mir vorgestellt, dass es darüber hinaus auch noch andere Absichten gibt, die jenseits der erschreckenden Machtausübung liegen. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass die Pharmaindustrie im Hintergrund die Fäden zieht.

Als wir zum ersten Mal von dem kommenden Gegenmittel hörten, habe ich diese Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen. Aus meinen Lektüren wusste ich, dass Impfstoffe nur für stabile Viren mit unveränderlichen Profilen geeignet sind. Pocken, Masern, Mumps, Polio und andere kommen dafür in Frage. Aber ein Coronavirus verändert sich schnell, vor allem, weil wir wussten, dass es sich wegen seiner relativ geringen Sterblichkeit weit verbreitet.

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein Impfstoff gegen ein solches Virus jemals zugelassen würde. Ich hielt die Food and Drug Administration für bürokratisch und risikoscheu. Sie neigte eher dazu, die Zulassung zu verweigern, als sie vorschnell zu erteilen. Das war falsch. Unter dem Vorwand der Dringlichkeit und der Verunglimpfung aller Therapeutika als Voraussetzung für eine Notfallzulassung wurde das Medikament durchgewunken.

Als die Durchimpfungsrate niedrig war, erließ die Regierung strenge Vorschriften. In den Großstädten kam es sogar zu einer Segregation nach Impfstatus. Es gab Versuche, digitale Pässe einzuführen. Die meisten waren ein Flop. Die Menschen kündigten ihre Jobs, zogen in neue Städte und viele schafften es , die Spritze zu umgehen. Auffrischungsimpfungen und bivalente Impfstoffe, die ebenfalls das Zulassungsverfahren durchlaufen haben, wurden weniger gut angenommen.

Wie lässt sich das erklären?

Die Zulassungsbehörden werden zur Hälfte oder mehr von den Pharmafirmen finanziert. Die Medien verbreiten die Propaganda, weil drei Viertel oder mehr ihrer Werbeeinnahmen von der Pharmaindustrie kommen. Die Entwicklung der Impfstoffe selbst wurde mit enormen staatlichen Subventionen gefördert. Die Firmen, die die Zulassung erhalten, haben ein absolutes Patentmonopol auf die Medikamente und können gegen jeden Nachahmer gerichtlich vorgehen.

Mehr als alles andere profitieren diese Impfstoffe davon, dass sie vor der Haftung für durch sie verursachte Schäden geschützt sind. Denken Sie einmal darüber nach. Warum sollte eine Regierung einen solchen Haftungsausschluss gewähren? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn die Impfstoffe sicher wären, wäre eine Entschädigung nicht notwendig. Wenn sie nicht sicher sind, wäre eine solche Entschädigung grob unverantwortlich.

Dennoch verabschiedete der Gesetzgeber 1986 den § 300aa-22 des 42 U.S. Code: „Kein Impfstoffhersteller ist in einem Zivilprozess für Schäden haftbar, die aus einer impfstoffbedingten Verletzung oder dem Tod im Kontext der Verabreichung eines Impfstoffes nach dem 1. Oktober 1988 entstehen, wenn die Verletzung oder der Tod auf Nebenwirkungen zurückzuführen ist, die unvermeidbar waren, obwohl der Impfstoff ordnungsgemäß zubereitet und mit angemessenen Anweisungen und Warnhinweisen versehen war“.

Mit dem Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act von 2005 wurde dies weiter kodifiziert. Dieses Gesetz trat im März 2020 in Kraft. Die Regierung hätte genauso gut dem Land und der Welt verkünden können: Wir kommen, um euch zu schaden. Das ist das genaue Gegenteil des Hippokratischen Eides. Eigentlich zeigt dieser Fall, warum ein solcher Eid überhaupt notwendig war.

Wenn man das alles zusammenzählt, hat man ein völlig unhaltbares industrielles Monopol in Betrieb und völlig offen. Heute genehmigt die FDA, die alle integren Leute aus ihren Reihen vertrieben hat, routinemäßig Medikamente ohne ordnungsgemäße und erfolgreiche Studien. Dies scheint täglich zu geschehen: Der RSV-Impfstoff und die rezeptfreie Antibabypille sind zwei aktuelle Fälle. Die neue Leiterin der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist mit der Forderung an die Öffentlichkeit getreten, jeder solle sich gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV) impfen lassen, vor allem Säuglinge.

Es gibt einfach keine Theorie der politischen Ökonomie, der Medizin, der Politikwissenschaft, der Philosophie oder der Ethik, weder alt noch modern, weder links noch rechts, die ein solch absurd gefährliches System rechtfertigen könnte. Es wäre eine Sache, wenn ein solches industrielles Monopol nur einen einzigen Bereich des Lebens durcheinander bringen würde, aber unsere Zeit hat etwas viel Schockierenderes offenbart. Die Pharmaindustrie hat im Wesentlichen die meisten Regierungen im Westen gekauft und sie dazu gebracht, nach ihrer Pfeife zu tanzen.

Das ist einfach unerträglich. Ich habe es satt, dass behauptet wird, die Nebenwirkungen dieser Impfstoffe seien selten. Das wissen wir nicht. Jedenfalls gibt es keine feste Definition für „selten“. Und wenn ich tot auf der Straße liege, weil ich von einem Bus überfahren wurde, nützt es mir nichts, wenn die Leute um mich herum sagen, mein Tod sei selten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich von einem Bus überfahren werde, liegt ex post facto bei 100 Prozent.

Was die Impfgeschädigten benötigen, ist Mitgefühl, öffentliche Aufmerksamkeit, Fürsorge und Entschädigung. Es ist eine grobe Beleidigung, ihre Not als irrelevant abzutun, weil das Wissen darüber zu einem „impfkritischen Umfeld“ beiträgt. Wir sind nicht in der Sowjetunion, wir leben nicht in einem Land, das als biomedizinischer Sicherheitsstaat gegründet wurde und von Pharmamonopolen beherrscht wird, die die Bevölkerung als Versuchskaninchen für genetische Experimente missbrauchen.

Die ganze Maschinerie muss sofort gestoppt werden, angefangen bei der Abschaffung der Schadensausgleichszahlungen. Sie hätte nie gewährt werden dürfen. Moderna und Pfizer mussten bereits dramatische Kursverluste hinnehmen, nachdem ihre Impfstoffe in Verruf geraten waren. Was würde mit ihren Aktien passieren, wenn sie für den Schaden aufkommen müssten, den sie verursacht haben?

Das Brownstone Institute arbeitet mit der Epoch Times zusammen, um den wunderbaren Film „Unseen Crisis“ über Impfschäden zu zeigen. Es war nicht einfach, einen Ort für die Vorführung des Films zu finden. Sobald die „unabhängigen“ Kinos der Stadt von dem Thema erfuhren, fanden sie einen Weg, keine weiteren Vorführungen mehr zuzulassen. Faszinierend.

Die Krise ist tatsächlich unsichtbar. Sie muss gesehen werden, wenn wir unseren Status als zivilisiertes und selbstverwaltetes Volk wiedererlangen wollen.